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Все про:Забродський (8) Станиця Луганська (4)

 Розведення сил у районі Станиці Луганської створює додаткові ризики для нашої оборони, - Забродський. ВIДЕО

З тактичного погляду розведення військ у Станиці Луганській створює чимало небезпек, зокрема для підрозділів, що обороняються в смузі і в районі цього населеного пункту.

Про це в ефірі 1+1 розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз розрив між нами і ними два кілометри. Два кілометри, з військової точки зору, - це ускладнений контакт на рівні стрілецької зброї. Решта засобів ураження, навіть батальйонної ланки, можуть застосовуватися майже без обмежень. Ми майже на два кілометри теоретично розширили сіру зону, оскільки підтверджень розвідки щодо того, що противник відійшов, немає, є підтвердження ОБСЄ", - сказав генерал.

Читайте також: ОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Забродський розповів, що невідомо, як розвиватиметься ситуація навколо Станиці Луганської. За його словами, існує інформація, що з боку бойовиків поспіхом готується залізна конструкція, яка дозволить швидко ввести в дію міст і форсувати річку.

"Міст перекриває бар'єрну ділянку під назвою річка Сіверський Донець. Зараз ми відійшли на кілометр углиб своєї території. Ми створили всі умови для того, щоб спростити противнику форсування цієї водної перешкоди. Це - військовий аспект", - пояснив командувач ДШВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сподіваюся, цей процес далі поширюватиметься на всю лінію розмежування", - Разумков про розведення військ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135812
 
   
 Топ коментарі
 
нельзя верить кацапам, они не выполнят договоренности и будут этим гордиться.
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Они гибли за Украину, которую новая власть сдает и тем самым плюет в память бойцов.
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Нет повести печальнее на свете,
Чем селфи зелебобок в интернете.
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Что должны были? Они воевали пока Россия не признала их. Вот Украина будет воевать пока Россия от неё не отстанет. Она пока не отстает. Или вы видите обратное?
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Не понял. Фины смирились с оккупацией советами Выборга и ещё кучи территорий. Вы предлагаете смириться как фины и ли воевать дальше?
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А мы не можем прекратить воевать, так как эта война нужна России. Если бы Россия не стреляла, то и Украине бы не пришлось.
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Вообще это же очень просто. Цель всего этого конфликта для России не потерять влияние на Украину. Если мы согласимся с условиями России, то мы просто поощрим её для дальнейших конфликтов. Как только Украина в следующий раз взбрыкнет, то Россия снова что-то оккупирует и начнет стрелять.
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кацапы сами себя "победят", так же, как и совок в свое время.
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Не путайте ортодоксально-коммунистический Совок, который можно было победить джинсами и колбасой, с совершенно безпринципной капиталистической Рашкой. Она на порядки жизнеспособней.
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они там сползают в пропасть и продолжают нести хню про "вяличие", неужели вы этого не видите?
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Так росстат почитай. Они очень интересную инфу постят. Плюс Россия проедает запасы, элиты жрут себя. Россия была очень богатой, потом она провела либеральные реформы в 90ые, потом был пик нефтедолларов. Именно на этом жировала страна Путина. Но сначала съели либерализм, потом кончились нефтедоллары. Короче подушка безопасности России на которой она жировала исчезает. Она создана не текущей властью, а проеданием прошлых поколений.
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Витаете в облаках. Просто сравните курс гривна/рубль в 2013 году и сейчас. Это Вас отрезвит.
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Так с чем не согласен? Почитайте дела о последних арестах и корупционных делах в России. Россия сейчас в фазе упадка и деградации. А про рубль, то разница в том, что Украина сильнее зависела от России в 2013 году, чем Россия от Украины. Но даже этого удара хватило, чтобы рубль упал вдвое. У нас втрое. Но дальше Украина может прогрессировать, а Россия не может. Некуда. Она уперлась в потолок своего развития.
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Коррупционных дел на паРашке значительно больше, это правда. Под раздачу попадают министры и губернаторы. Вы считаете это признаком слабости? Забавно. Про прогрессирование позабавило. Ведь даже европейцы вкладываются в Мокшандию в разы больше, чем в Украину. Или СП-2 Вас ни в чём не убедил?
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Да. Я считаю это признаком того, что элиты начали поедать слабых. Так как пирог сокращается. Новых элит на их место не появляется.
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Это откуда инфа о жизнеспособности России? Сами себе выдумали.
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Я достаточно пожил в Совке, и достаточно попутешествовал по Рашке (и другим республикам) и до и после Совка. Могу делать выводы. Совок можно было расшатать пластинками Битлз и голливудскими фильмами. Чем вы победите Рашку?
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Совок умер из-за стагнации. Так как поколение выросшее при росте Хрущева столкнулось с застоем Брежнева и это привело к депрессии последних генсеков. Экономика. Экономика неотвратимая штука. Россия или превратися в Северную Корею, или станет другой страной.
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Б.... (Супрун разрешила) Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Как Вы собираетесь пережить Рашку? Её экономика как минимум в 10 раз мощнее украинской.
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Экономика России деградирующая, Украины развивающаяся.
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Короче, если не понял. Украина имеет иммунитет к изменениям и может развиваться. Россия при изменениях начнет штормить. Она не стрессоустойчивая совсем. В этом сила Украины и слабость России. Россия могуча, но хрупка. Украина слаба, но стойкая.
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Пустые слова. Я не вижу ни одной отрасли, может кроме выращивания кукурузы и подсолнечника, в которой Украина не то чтобы превзошла, а хотя бы не сильно отстала от Московии.
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Всё уже написал. За всей могучестью России скрывается боязнь перемен. А тот кто не способен меняться раньше или позже погибнет.
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Каких перемен? Съездите в Москву. Это практически Лондон, только в более дешёвом варианте. Какие перемены могут убить Расеюшку?
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Перемены в экономике и в социуме. То же самое сгубило и СССР.
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И помнишь был такой Каддафи. Он тоже построил красивую жизнь, но режим рухнул и страна уже десять лет в гражданской войне и имеет три правительства одновременно. Как же так? Крупнейший геополитический игрок в Африке, Каддафи, кстати, вмешивался в войны как Путин сейчас. Богатейшая страна, образцовая. Но умерла. И как её и не было. Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 8651
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С Каддафи прикольный пример. Ливию раздолбали примерно также как кацапы пытались раздолбать Украину. но с Ливией это получилось.
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съезди в замкадье- там есть места гораздо хуже чем в Украине
уже давно сами кацапы говорят- что "мацква и *****- это не вся кацапия"
такое впечатление, что ты только вчера проснулся после спячки
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Короче. Лучше быть маленькой и слабой Украиной, чем большой и мертвой Россией. , Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 290
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Я вообще не пишу, что Украина должна завоевать Россию и всё такое. Она должна от нас отстать. Вот и всё. Так чтобы у неё охоты не было сюда соваться. Как это произошло с финнами. Такой итог меня устроит. А не флаг УПА над Кремлем. Вот для этого и нужно продолжать сопротивление. Чтобы Россия сдалась.
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IT, пшеница, сталь, людской ресурс. Давить их только через своё развитие и подрывание из национального вопроса, а так согласен враг хитер и силён нельзя недооценивать..
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Єє «економіка» на 90% базується на сировині.
Газ, нафта.
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В этом то и проблема. Нефть и газ дают им значительно больше возможностей для развития остальных отраслей.
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Так нет развития, есть деградация. Росстат всё указал. Обеднение. И дальше будет только хуже. Хотя если Россия поглотит Беларусь и Украину, то это продолжит жизнь новой империи.
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Статистика то такое. Укажите в какой отрасли Украина превосходит Рашку? Я вижу прямо противоположное. Во всех отраслях Рашка резко уходит вперёд. Опровергните хоть каким-то примером.
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Смотрите рейтинги экономического развития.
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почему не лучше?аргументируй...или жизнь людей не высшая ценность?
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Люди умирают не только на войне. Замороженный конфликт это гарантированные смерти, но конечно не от пуль, а по более прозаическим причинам.
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и что это за причины?в молдове и грузии явно нет смертей,связанных с отсутствием контроля над приднестровьем и абхазией
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Бедность, отсутствие возможности развиваться, когда рядом нависла тень. Грузия и Молдова не развиваются. Так как в этом была цель России. Сделать их сателлитами России.
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кто сказал, что совсем не развиваются?наоборот, я думаю, если конфликт неактивен, можно в большей степени заняться экономикой и реформами, а не кивать на рашу и вооруженный конфликт
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Так посмотри на Молдову и Грузию. Грузия за эти десять лет только деградировала так что сейчас откинулась чуть ли не на уровень начала 90ых. Молдова вообще смешная страна.
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Это как вакцинация. Вакцины приводят к смертям какого-то процента людей, но их делают всем. Хотя казалось бы - человеческая жизнь высшая ценность. Но вакцины спасают миллионы.
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Словоблудие это писать о том что жизнь высшая ценность ради пропихивания предательства.
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ну если так рассуждать, то минские изначально предательство, а не предательство--это прямо объявить войну раше, после отжатия крыма еще
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Нужно быть реалистами и исходить из возможностей.
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Я не стратег, думаю там люди умнее и знают что делают.
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Война не закончится, так как Приднестровью уже 25 лет, Нагорному Карабаху тоже. Абхазия и Осетия идут с 1992 года. Это всё военные разработки России - создание буферной зоны вокруг России. Элемент военной защиты России. По той же причине был аннексирован Крым, так как Россия боялась что в Севастополе будет база НАТО, а это будет угрожать российским войскам на Кубани.
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так как Россия боялась что в Севастополе будет база НАТО, а это будет угрожать российским войскам на Кубани.
скорее просто не хотела утратить такую хорошую и стратегическую базу, как севастополь, были у них такие опасения после победы майдана
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У них есть стратегия. Она разработана еще с 70ых годов, а некоторые её элементы еще с 30ых. Они идут по ней с того времени и своими стратегическими интересами они поступаться не будут добровольно. Оттого и захват Крыма прошел так гладко, так как всё было по давно разработанным планам.
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я б не говорил об такой древней стратегии времен ссср, где все мы были единым государством...думаю, настоящая стратегия по крыму вырабатывалась после 2005 года
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Так планы военных это интереснейшая штука. У США есть планы на войну с Канадой например. Они разрабатываются на самые невероятные сценарии, так как военные аналитики это самая сильная сторона любой армии. Вот у России был план на то как контролировать Крым и Черное море и они этим планом воспользовались. И они руководствуются своей доктриной и сейчас. А вот какая у нас доктрина, кроме того что лапки сложить и тявкать в уголочке?
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Вы правы в том, что в любом серьёзном Генштабе лежат самые разные планы, в том числе и по войне с марсианами, на то они и Генштабы - чего им ещё делать?
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Она вряд ли вырабатывалась вообще. Вместо Севастополя строилась (и до сих пор строится) ВМБ в Новороссийске. Просто воспользовались ситуацией.
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Лугандонцы спят и видят, как бы провернуть массированное наступление на километр
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Подлость рашинзов общеизвестна, не сомневаюсь, что эти скоты не остановятся ни перед чем для извлечения собственной выгоды
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на эскизе проекта "ревитализации" нового места пребывания вазелина написано "Администрация президента". Не "Офис президента". Интересно - когда начали готовить этот проект? это не месяц работы

Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 3319
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Вы лучше обратите внимание, какая гигантомания !
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В официозе "администрация", так во всех документах.,, Пока так. Чтобы это изменить нужно время и если Президент займётся этим прямо сейчас то воплями типа "что больше проблем нет?" будут загажен весь интернет.
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Какие все умные стали , когда развели , а до этого за пять лет ещё не поняли , с кем дело имеют . И про эту " конструкцию " давно докладывали . Были бы мозги , плюнули бы на свои обязательства перед теми , кто свои никогда не выполняет , и вернулись обратно . А потом бы уже объясняли по какой причине .
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Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 752

@NashaCanada

Беларусь празднует освобождение от остатков мозга...

Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 1778
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А женщіни мощні на возові,зі здоровенними пілотками
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Нельзя верить сцикливым обсе, их обдроченцы-бухари никогда на свои позиции не допускали.
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Все верно. Самый опасен враг которого ты не видишь. Теперь серую зону расширили и жди нападения вражеской ДРГ неизвестно откуда.
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Война не может быть закончена - она может быть только выиграна.
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А кто-то считал количество зрад в новостях в день? 5? 10? 😁

Тут Украины несколько раз в день как стать не должно, а она была, есть и будет!
Напоминает классическое: по всем законам аэродинамики шмель летать не может, а он летает, зараза безграмотная

Нельзя делать так, как было всегда, чтобы добиться нового результата. Для нового результата надо делать по-новому. Этот деятель вещает, исходя из прочих равных.
А прочие уже не равные.
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«Учёные до сих пор не знают всех тайн и сложностей, связанных с полётом шмеля и других насекомых. Но они очень надеются, что смогут больше изучить сложные крылья шмеля для применения полученных знаний в создании новых самолётов. Инженеры могут создавать большие самолёты, лишь воспроизводя те образцы, которые были созданы Великим Архитектором - Богом, устроившим всё . Бог вложил так много явного и точного в проектирование крошечного крыла шмеля - и это лишь маленькая часть удивительной Вселенной, которую Он создал.»
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Довольно старая байка начала 20-го века. Достаточно давно со шмелем все выяснили.
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КОгда Петя был президентом лично ты визжала про зраду вообще в любой теме, даже никак не относящейся лично к Пете . Тупо орала про зраду день и ночь. Смешно наблюдать как ты теперь стала обвинять кого то другого в зрадофильстве.
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зеЛя мразина!на ростове будет.дело времени
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Російська Федерація нарощує угруповання військ вздовж українсько-російського кордону.
Це відбувалося поступово упродовж всього часу війни на Донбасі, зазначив командувач штабу ООС Богдан Бондарв ефірі "Громадського".
РФ нарощує війська на харківському напрямку і ближче до Маріуполя.
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Главный З**ил уже не знает каким способом показать, что он сдаст Украину быстрее, чем мы можем предположить в самых смелых фантазиях!
Но **.анутые з**илы дальше дают ему 45%...
Откуда эти люди???
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В кожній країні, є значна частка людей, яка живе ради добре поїсти і добре посрати.
Україна, не виключення.
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Да это еще не все. Во-первых, северный берег Сев.Донца низменный и покрыт зарослями, которые, практически, в плотную подходят к Ст.Луганской. Отведя войска, вы оставили его (берег с зарослями) без какого-либо наблюдения: было бы желание, хоть взвод на ваш берег переправляй и там сосредотачивай, хоть батальон. Не уследишь. Во-вторых, командные высоты-то остались - с них отвода славных войск ЛНРии не произошло (они на южном берегу: например, командная высота с памятником находится, судя по карте, вне зоны разведения). Т.е., по результату разведения у ЛНР осталась возможность вести наблюдение, вести и корректировать огонь по противнику, появилась возможность скрытного форсирования водной преграды и свободный от войск противника (и противником не наблюдаемый) тет-де-пон. А у ВСУ что осталось и что появилось? Гулькин хрен остался. И новый главнокомандующий появился. С чем я вас, собственно, и поздравляю.
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Ну вот почему все, кто представляют БПП на эфирах, ведут и себя, и дискуссию исключительно в манере Герасимова-Гончаренко? Говорит генерал профессионально - слушаешь с уважением, переходит на политику - испытываешь невольную неловкость. Они что, проходят там все какой-то специальный инструктаж? Если так, то инструкторы явно оказывают партии медвежью услугу. За генерала обидно.
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Что продажные ЗЕбилы выходит что преступно сдали на растерзание российским фашистам оккупантам Станицу Луганскую ? Скоро твари Иуды всю Украину так сдадите кремлёвским фашистам )(уйла. А перед выборами ваш экс- клоун теперь ...резидент украинофоб ЗЕ.... Всех истерически заверял клялся что возвратит временно оккупированную кремлёвскими фашистами нашу родную суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса.. А отдаете и то что даже освободили большой кровью . Или обратно добровольческие батальоны Украинских патриотов ценной больших потерь будут по новой освобождать родную украинскую землю которую вы так преступно сдали врагу оккупанту.
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Один Забродский стоит больше чем пять хомчаков и пять богдано,судя по их действиям,вместе взятых.Это надо было додуматься отвести войска от низменного берега реки и отдать на откуп сепарастам.Этих осто....ов,пять лет войны с рашкой,ничему не научили.
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Надо сделать так чтоб у прокацапского обсе земля под ногами горела на украинской земле 😡
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Шо опять взвыли, порося? Опять знала мерещится? "Ой, ай, всё пропало"??? Читайте, болезные, https://t.me/romandonik?fbclid=IwAR3p5d5DbjLp0oBiEv3iDP_Fy_LurIr1sOqxVeQ-R5jX2P3rTeUnJH28HoI
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Тут ще один момент.

Разумков говорит, что нужно развести войска по всей линии фронта и это принесёт мир.
Разумков не дурак - он враг.
На фронте основной ущерб войскам делает артиллерия.
Да, есть снайперы, есть птрк, есть и обычное стрелковое оружие, в силу близости позиций, и диверсанты.
Но ежедневно россияне используют крупные калибры, запрещённые Минском.
При этом они не пускают ОБСЕ во многие районы оккупированных территорий, там где дислоцируются войска, техника и другие военные объекты.
Украинская армия как на ладони и запрещенные калибры не использует.
Артиллерия может стрелять на многие километры. И чем мы ближе к ней тем нам легче ее выявлять. Мы не отвечаем врагу той же монетой из-за минских соглашений, но при желании и умении мы можем выявлять и подавлять противника.
Отведя войска мы перестаем доставать противника огневыми средствами, разрешенными Минском. Мы усложняем для себя возможности его обнаружения и подавления.
Так как россияне используют крупную артиллерию, для которой разведение на несколько километров роли не играет, то мы таким образом переносим огонь врага в глубь нашей территории, подставляя мирные села и города на линии разграничения.
Также, разграничения по всей линии означает сдачу важных тактических и стратегических позиций, которые мы с таким трудом отстаивали.
Разведение войск не означает прекращение огня. Это не дикий Запад, тут воюют не стрелами и кольтами, тут некоторые калибры бьют на десятки километров, это даже не окопная война первой мировой.
Разведение сторон может быть только в одну сторону, в Россию.
Мира можно добиться лишь в одном случае - Россия должна забрать свои войска, технику, наемников и убраться восвояси из Украины.Myroslav Hai
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Зелені тролі навіть не приховують, що їхня ціль - капітуляція України на умовах, максимально вигідних кацапам. Під час другої світової війни цю плісень в будь-якій воюючій країні було б розстріляно в повному складі.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРозведення сил у районі Станиці Луганської створює додаткові ризики для нашої оборони, - Забродський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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