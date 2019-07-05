 Розведення сил у районі Станиці Луганської створює додаткові ризики для нашої оборони, - Забродський. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз розрив між нами і ними два кілометри. Два кілометри, з військової точки зору, - це ускладнений контакт на рівні стрілецької зброї. Решта засобів ураження, навіть батальйонної ланки, можуть застосовуватися майже без обмежень. Ми майже на два кілометри теоретично розширили сіру зону, оскільки підтверджень розвідки щодо того, що противник відійшов, немає, є підтвердження ОБСЄ", - сказав генерал.

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Забродський розповів, що невідомо, як розвиватиметься ситуація навколо Станиці Луганської. За його словами, існує інформація, що з боку бойовиків поспіхом готується залізна конструкція, яка дозволить швидко ввести в дію міст і форсувати річку.

"Міст перекриває бар'єрну ділянку під назвою річка Сіверський Донець. Зараз ми відійшли на кілометр углиб своєї території. Ми створили всі умови для того, щоб спростити противнику форсування цієї водної перешкоди. Це - військовий аспект", - пояснив командувач ДШВ.

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