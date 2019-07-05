 Розведення сил у районі Станиці Луганської створює додаткові ризики для нашої оборони, - Забродський. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз розрив між нами і ними два кілометри. Два кілометри, з військової точки зору, - це ускладнений контакт на рівні стрілецької зброї. Решта засобів ураження, навіть батальйонної ланки, можуть застосовуватися майже без обмежень. Ми майже на два кілометри теоретично розширили сіру зону, оскільки підтверджень розвідки щодо того, що противник відійшов, немає, є підтвердження ОБСЄ", - сказав генерал.
Забродський розповів, що невідомо, як розвиватиметься ситуація навколо Станиці Луганської. За його словами, існує інформація, що з боку бойовиків поспіхом готується залізна конструкція, яка дозволить швидко ввести в дію міст і форсувати річку.
"Міст перекриває бар'єрну ділянку під назвою річка Сіверський Донець. Зараз ми відійшли на кілометр углиб своєї території. Ми створили всі умови для того, щоб спростити противнику форсування цієї водної перешкоди. Це - військовий аспект", - пояснив командувач ДШВ.
уже давно сами кацапы говорят- что "мацква и *****- это не вся кацапия"
такое впечатление, что ты только вчера проснулся после спячки
Газ, нафта.
скорее просто не хотела утратить такую хорошую и стратегическую базу, как севастополь, были у них такие опасения после победы майдана
@NashaCanada
Беларусь празднует освобождение от остатков мозга...
Дикуни.
Тут Украины несколько раз в день как стать не должно, а она была, есть и будет!
Напоминает классическое: по всем законам аэродинамики шмель летать не может, а он летает, зараза безграмотная
Нельзя делать так, как было всегда, чтобы добиться нового результата. Для нового результата надо делать по-новому. Этот деятель вещает, исходя из прочих равных.
А прочие уже не равные.
Це відбувалося поступово упродовж всього часу війни на Донбасі, зазначив командувач штабу ООС Богдан Бондарв ефірі "Громадського".
РФ нарощує війська на харківському напрямку і ближче до Маріуполя.
Но **.анутые з**илы дальше дают ему 45%...
Откуда эти люди???
Україна, не виключення.
Разумков говорит, что нужно развести войска по всей линии фронта и это принесёт мир.
Разумков не дурак - он враг.
На фронте основной ущерб войскам делает артиллерия.
Да, есть снайперы, есть птрк, есть и обычное стрелковое оружие, в силу близости позиций, и диверсанты.
Но ежедневно россияне используют крупные калибры, запрещённые Минском.
При этом они не пускают ОБСЕ во многие районы оккупированных территорий, там где дислоцируются войска, техника и другие военные объекты.
Украинская армия как на ладони и запрещенные калибры не использует.
Артиллерия может стрелять на многие километры. И чем мы ближе к ней тем нам легче ее выявлять. Мы не отвечаем врагу той же монетой из-за минских соглашений, но при желании и умении мы можем выявлять и подавлять противника.
Отведя войска мы перестаем доставать противника огневыми средствами, разрешенными Минском. Мы усложняем для себя возможности его обнаружения и подавления.
Так как россияне используют крупную артиллерию, для которой разведение на несколько километров роли не играет, то мы таким образом переносим огонь врага в глубь нашей территории, подставляя мирные села и города на линии разграничения.
Также, разграничения по всей линии означает сдачу важных тактических и стратегических позиций, которые мы с таким трудом отстаивали.
Разведение войск не означает прекращение огня. Это не дикий Запад, тут воюют не стрелами и кольтами, тут некоторые калибры бьют на десятки километров, это даже не окопная война первой мировой.
Разведение сторон может быть только в одну сторону, в Россию.
Мира можно добиться лишь в одном случае - Россия должна забрать свои войска, технику, наемников и убраться восвояси из Украины.Myroslav Hai