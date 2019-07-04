 "Нах#й ти мене чіпаєш?!" - кур'єр, що заїхав у перехід на скутері, побив пішохода, який зробив йому зауваження. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано на сторінці проекту Київ оперативний в соцмережі.
"Зі слів свідків, хлопець котив по підземному переходу мопед, завів його при виході. До нього підійшов чоловік і почав обурюватися, що той задимів весь перехід, і вдарив мопедиста", - пишуть активісти проекту в коментарі до запису.
ПОДОНОК.
а самая большая вина - на полицейских. Такие мрази плодятся только от безнаказанности.
Это клоуны ЗЕ устанавливают свои порядки...
Пешеход - лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортных средств и не выполняющее на дороге какую-либо работу. К пешеходам приравниваются также лица, движущиеся в колесных креслах без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.
Пешеходный переход - участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенные для движения пешеходов через дорогу.
Неа деградация однозначно...
Все по европейски!