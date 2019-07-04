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 Події, Суспільство
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 "Нах#й ти мене чіпаєш?!" - кур'єр, що заїхав у перехід на скутері, побив пішохода, який зробив йому зауваження. ВIДЕО

У Києві кур'єр на скутері побив пішохода, який зробив йому зауваження. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано на сторінці проекту Київ оперативний в соцмережі.

"Зі слів свідків, хлопець котив по підземному переходу мопед, завів його при виході. До нього підійшов чоловік і почав обурюватися, що той задимів весь перехід, і вдарив мопедиста", - пишуть активісти проекту в коментарі до запису.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135743
 
   
 Топ коментарі
 
наркокурьер ехал на Банковую.. спешил.. клиента штырит!, а тут интелеХент несЩасный замичанию делают..
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Порохобот на задании в рюкзаке свежие методички
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Куда мир катится... Здоровые лбы проходят мимо и отворачиваются....
Неа деградация однозначно...
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Даже курица вышедшая в гостинный двор, почувствовала прилив свежих сил и попыталась взлететь (с)
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ЭТУ МРАЗОУТУ МОПЕДИСТА НАДО ОТМЕТЕЛИТЬ ТАК ЧТОБЫ ПРО ПЕДАЛИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАБЫЛ.



ПОДОНОК.


а самая большая вина - на полицейских. Такие мрази плодятся только от безнаказанности.
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Порохобот на задании в рюкзаке свежие методички
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При ПЕПе такой х.. не было!)))
Это клоуны ЗЕ устанавливают свои порядки...
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Порохобот явно вырос при Порошенко и стал быдлом
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наркокурьер ехал на Банковую.. спешил.. клиента штырит!, а тут интелеХент несЩасный замичанию делают..
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и впредь, так будет с каждым, к делает замечания курьеру-шаурмену...ибо, шаурма - это
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Молодець кур'єр. Товк знатно. Треба спочатку розбиратися, а потім вже звинувачувати. Але деякі екземпляри думають інакше і за це одержують по макітрі.
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Міркуй спочатку, що мелеш. На скутерах заборонено через підземний перехід. Повинен дістатися до наземного, та перевести в руках, якщо меньше 2 смуг,то може і на моторі. Згідно ПДД звістно.
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к тебе тоже это относится, думай сначала: "Со слов свидетелей, парень катил по подземному переходу мопед..."
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Еще раз повторяю, согласно ПДД, он нарушитель.
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согласно ПДД он пешеход, учи ПДД, пригодится
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а машину можно толкать через подземный переход?
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Можно. Я толкал и никто не пристал ко мне.
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А я такому как ты в морду дал и никто не пристал ко мне - значит можно было это делать.
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стиральную или швейную? конечно можно!
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Номерок наблюдаешь сзади. Категория прав А1. Какой в жопу пешеход.
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садись, два!

Пешеход - лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортных средств и не выполняющее на дороге какую-либо работу. К пешеходам приравниваются также лица, движущиеся в колесных креслах без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.



Пешеходный переход - участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенные для движения пешеходов через дорогу.

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Якщо до наземного переходу зо 2 км, то хлопець правий. І я би натовк.
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Він вів в руках. Двигун не працював. Двигун завів на виході.
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сейчас некоторые ещё будут доказывать что велик и ролики тоже нельзя в переход
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вся страна такая замечательная, все друг другу делают "замечания", а потом выгребают
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Надеюсь, этого жлоба задержали и полицию вызвали?
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Куда мир катится... Здоровые лбы проходят мимо и отворачиваются....
Неа деградация однозначно...
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Не, они хотят получить, а потом по больницам лежать и лекарства покупать..Я бы еще понял, что бы спасти кому то жизнь. Но ради того что бы разнять 2 парней?
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Та тут даже обсуждать нечего...сажусь в переполненый трамвай с полными руками и рюкзаком материалов и инструмента. опазздываю на монтаж...чучело-******* севшее с моря с коляской на меня пытается наехать..."куда лезешь со своими железяками тут ребенок...!!!!"...я ему хавало закрой и едь в такси..." ..он типа тебя "что наместе уговорить бык".. Я без слов достаю 10-ку сверло длиной 60см и готови замахиваюсь для удара..отдыхающаая падла зажухла ... хотя был такой злой что и звереныша бы его не пожалел
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Наверное размеры багажа соответствовали разрешенным габаритам и наверное заплатили 2талончика, за себя и за габаритный багаж. Ведь правда ?
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Рюкзак конечно в руке был, а не выпирал за спиной на пол-трамвая?
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Надо молча толкать скутериста вбок и пусть едет куда вырулит.
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Навіть на наплічнику написано "Жлобо". Діду треба було хапати за ноги та валити його вниз по східцям.
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Лично меня напрягают эти курьеры глово, которые проносятся в нескольких сантиметрах от тебя. Со своими лисапедами пусть быкуют на проезжей части.
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правильно сделал...замечаниями не угрожают - жяз я тебя...
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выпустили пар.нервы не в 3.14зду.А могли бы просто пройти мимо.....
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Чинно, модно, молодежно!
Все по европейски!
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Нах#й ти мене чіпаєш?!" - кур'єр, що заїхав у перехід на скутері, побив пішохода, який зробив йому зауваження. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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