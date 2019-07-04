 "Нах#й ти мене чіпаєш?!" - кур'єр, що заїхав у перехід на скутері, побив пішохода, який зробив йому зауваження. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано на сторінці проекту Київ оперативний в соцмережі.

"Зі слів свідків, хлопець котив по підземному переходу мопед, завів його при виході. До нього підійшов чоловік і почав обурюватися, що той задимів весь перехід, і вдарив мопедиста", - пишуть активісти проекту в коментарі до запису.

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