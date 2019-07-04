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 Росія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2". ВIДЕО

"Основний виклик для українського енергетичного сектору сьогодні - "Північний потік-2". Не сприймаю і категорично заперечую підхід деяких європейських країн, які дають можливість РФ втілити антиукраїнський і антиєвропейский проект і збудувати "Північний потік-2", - заявив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час третьої Конференції з підтримки реформ в Україні, 3 липня в Торонто.

Арсеній Яценюк підкреслив, що внаслідок запуску "Північного потоку-2" Україна буде позбавлена 2 мільярдів доларів доходів на рік: "За десять років - це 20 мільярдів доларів. Хто це компенсує? Покажіть мені уряд в ЄС, який готовий компенсувати такі втрати для українського бюджету?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

Цим проектом, наголосив він, "Росія візьме Європу в заручники". Арсеній Яценюк нагадав, що Україна теж була заручником РФ в енергетиці, проте він, перебуваючи на посту прем’єр-міністра, прийняв рішення позиватися проти Росії в Стокгольмському арбітражі: "Ми перемогли в суді", повідомляють у НФ.

"Я досі дуже оптимістичний. Але ми маємо підтримати цей оптимізм потужними, сміливими й чіткими діями", - сказав Арсеній Яценюк.

Він також наголосив на важливості проведення зваженої бюджетної політики в Україні: "Це - підвалина для будь-якого макроекономічного успіху".

Щодо банківського сектору, він нагадав, що зараз у держави - понад 65% всього банківського сектору: "Це може бути ключовим рушієм внутрішніх інвестицій в Україні".

Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності реалізації реформи судочинства: "Ми провели широкі зміни до Конституції, за якими Верховний Суд став реально Верховним Судом країни. Але нам треба втілити цю реформу - разом із антикорупційним судом, Верховним Судом і всією судовою системою держави".

Крім того, підкреслив лідер "Народного фронту", необхідно провести реформування СБУ та інших силових структур і прибрати дублювання їхніх функцій, що є в компетенції президента. Це, переконаний Арсеній Яценюк, зокрема, забезпечить прозорість ведення бізнесу в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135712
 
 
 Топ коментарі
 
Он ляпает все ,что хотят услышать. Лишь бы в щель проскочить ))
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Он ляпает все ,что хотят услышать. Лишь бы в щель проскочить ))
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это про зеленое)))))))))) поэтому они не в щель, заедут тебе без смазки, даже пикнуть не успеешь. акт начнется позже, будет дымиться твоея опа.
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Сєнь, оточи Європу власним Європейським валом, чи то пак Стіною. Жоден москаль не проникне.
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Он забор пять лет строит , а ты "вал" , "стена" . Россия возьмет Европу в заложники, - Яценюк в Торонто о строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6762
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у лахти від сєніної стіни до сих пір пердаки червоні...
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От порівняймо, що корисного для України привезе Яценюк з Торонто; а що привіз клован-зебіл.
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Клован просто провів передвиборчу фотосесію. Результатів нуль.
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ставим себя на место РАШКИ и понимаем, что она все делает правильно. голосуем за зеленое пустое место, мы для Украины делаем правильно? ну нех удивляться. через пол года с помощью наших молодых лиц, идиотов, снимут санкции и понеслась.
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а вот вовка путин другого мнения . он на таких как ты чмо убогое молится . ну что бы у президента нашего ничего не получилось а то как то не хорошо клоун дрючит кгебе .
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Не понял, а что это зеленский с собой Яценюка таскает по Торронто??? что за разрыв зебильского шаблона?
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Това е свободна конференция, зе е само един от участниците, Яценюк си е отделно, Яценюк е истински патриот, не е нужно кгбкуклата зе да го води!
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Уже побольшенькие. Пора уже от сиськи отрываться. В этом мире, все живут самостоятельно.
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на что живет этот безработный？
И какого хрена оно трындит？
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Як тільки обіжають расеюшку всі зебіли с говномьотами на ізготовку. Така мілота)
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Даже мне немного стыдно за Украину. Дай нам россия пару миллиардов, а то нам не хватает для борьбы за независимость от россии.
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Кулявлоб сейчас где? Если в Украине то надо его быренько на допросы ко всем следакам всех органов!!!! Росія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8707
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А может так и надо ? Забыли "...расцветали яблони и груши..." ?
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Когда Сеня начинает говорить за газ ,хочется ему морду набить ...ну хотя-бы... Росія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1973
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"Этим проектом, подчеркнул он, "Россия возьмет Европу в заложники". А получая газ через нашу ГТС Европа не находится в "заложниках" у Росии ? Стало быть, чтобы освободиться от роли "заложника", Европе нужно покупать газ где угодно, только не в РФ. Я правильно понял Яценюка ? Но он в этой же теме переживает о 20 млрд. долларов, которые мы недополучим на транзите российского газа в Европу. Как это можно увязать ? Классическая яценюковская демагогия...
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nu da jesly budet za tranzit platyt togda nezaloznyki Realno vizija u Evropi dlia mnogix stran jest drugaja sobstvenaja zelionaja energija perejti na 100% do 2030 goda.Golandija,Danija i ecio 6 stran EC eto zdelajet i ne na slovax
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і заодно демонтаж решток важкої промисловості?
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Цікава ситуація з ціми яценюківськими фронтами - лідер ще є, а фронтів вже нема.
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Такі як Яценюк прагнуть змін для України, але нажаль лише негативних.
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"Не приемлю и категорически отрицаю " - сказав сєня і поліз на свою стіну. Росія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7392
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За да им върви на украинците, трябва да ценят хора като Яценюк.

Порошенко сгреши като го свали от поста министър-председател, ама много сгреши.
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Даже не читал шо там булькает это бородатое яйцо в очках...
После того грохота, где его партия измазалась соевым говном по брови и провалилась на выборах, этот организм, просравший давно свою совесть, может шо-то "там" булькотеть за Украину!!!
Посмотри на рейтинг своего авторитета, яйцо! С такими доверием и популярностью в политике - порядочные люди стреляются (- Тымчук, упокой Господь его душу). Но "куля в лоб" опять пролетела мимо...
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а вот если газ идет через Украину, то совсем другое дело)
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Це ж треба вміти ! З розумним фейсом озвучує загальновідомі факти. Поки Сеня не сказав, всі думали інакше. )))
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Основний виклик - це такі як яйценюх - клептократи, які тримають в заручниках укргаїнську енергетику і використовують її монополізацію для шантажу та вимагання грошей.
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простая очевидность, - военное звание яценюха - капитан!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРосія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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