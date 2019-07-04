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 Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції затримали підозрюваного у вбивстві студента з Марокко в Одесі.

Про це повідомила пресслужба Управління Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що 24-річний підозрюваний у ході конфлікту вдарив ножем у груди свого опонента - 20-річного студента з Марокко.

Інцидент стався біля одного з розважальних закладів Одеси.

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Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135672
 
 
 Топ коментарі
 
Можливо марокканець перший атакував. В будь-якому випадку скоро буду відомо, що там сталося.
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Очень неприятная новость. Но мало информации, чтобы делать выводы.
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Впевнений, що марокканець сам нарвався.
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даже если и так(хотя неизвестно)ножом в сердце наповал надо?
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Можливо марокканець перший атакував. В будь-якому випадку скоро буду відомо, що там сталося.
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ИМХО лучше баллончик носить. А то потом можно случайно убить нападавшего и он конечно будет святым , а ты сядешь лет на 15.
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Нет. Но бывают ситуации когда ты или тебя. + не факт что хотел убить - просто хотел обезвредить, что бы не быть избитым. Вот если там 20 ударов в сердце - тогда другой вопрос.
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Отличный черный.... Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали - Цензор.НЕТ 287
юмор)
Вы, батенька походу патологоанатом Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали - Цензор.НЕТ 6439
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Ну что вы, какая уж тут Европа, в Европе им разрешают баб местных на улице толпой тискать и туристов на гоп-стоп брать, нам до этого далеко, дикари мы.
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У вас на скрепной так скрипели гениталиями, потирая их во всрутских давалках во время футбола, что Содом и Гомора просто столицы целомудрия. Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали - Цензор.НЕТ 5246
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Это к чему было?
Во-первых, на скрепной я не был лет 30. И никакого желания не испытываю.
Во-вторых, мой сарказм был ответом на попытку (неуклюжую) чужого сарказма.
В-третьих, мигранты в евросе действительно ахреневшие, к примеру - на Монмартре толпы нигеров и азиатов шарятся и ведут себя очень разнуздано.
В-четвёртых, обидно получать ни за что по хлебалу от единомышленника.
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....будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож...
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Очень неприятная новость. Но мало информации, чтобы делать выводы.
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В барах, где владельцы беспокоятся об своей репутации, барменам запрещают мусульманам продавать крепкие спиртные напитки - непривычные к ним, они "шальными" становятся...Там, где европеец может не обратить внимания на что-то, они начинают бросаться, как бык на красную тряпку... Так что, не исключено, что марокканец мог и сам "напроситься"... (Тем более, неизвестно, кем был его "обидчик"... Может быть, такой же, как и он...).
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Одесский ку-клукс-клановец. Негритянские районы в Америке самые криминальные. Хуже арабов и чеченцев. Работать не желают категорически - живут пособиями , наркотой и грабежом. Неизвестно, кто нападал, а кто оборонялся.
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Уверен на 99% что из-за бабы спор начался. Проблема в том, что если украинец будет знакомится , ну допустим в том же Марокко с женщиной - его побьют (местные обычаи-традиции) и посадят (сексуальни домагання). А у нас если марроканец знакомится с украинкой - это их личное дело, мы должны (!) проявлять толерантность. А потом начинается нытье - Украина вырождается, детей нет и т.д. - ну так зовут же секс туристов сюда со всего мира - ну какое тут будет увеличения рождения детей? Только аборты и сбежавшие женщины, в надежде через ребенка получить гражданство другой страны.
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Женщины - туристический бренд Украины. А вы разве не в курсе?
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А во времена Порошенко по другому было? Ответь честно: да или нет?
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Трохи не понял, как отсутствие детей и вырождение связано с чучмекским секс-туризмом.
После чучмека у женщины не может быть детей что ли?
И даже если так - у нас шо, очень значительный процент женщин чучмекам секс-услуги оказывают?
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Парень молодец ,но за араба сядет по глупому
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ТАК НАПИШИТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ УБИЙЦЫ !!! СКОРЕЙ ВСЕГО ЧУРКА !!!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСтудент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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