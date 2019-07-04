 Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали. ВIДЕО

Про це повідомила пресслужба Управління Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що 24-річний підозрюваний у ході конфлікту вдарив ножем у груди свого опонента - 20-річного студента з Марокко.
Інцидент стався біля одного з розважальних закладів Одеси.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
юмор)
Вы, батенька походу патологоанатом
Во-первых, на скрепной я не был лет 30. И никакого желания не испытываю.
Во-вторых, мой сарказм был ответом на попытку (неуклюжую) чужого сарказма.
В-третьих, мигранты в евросе действительно ахреневшие, к примеру - на Монмартре толпы нигеров и азиатов шарятся и ведут себя очень разнуздано.
В-четвёртых, обидно получать ни за что по хлебалу от единомышленника.
Один иностранец захотел обмыть ступени Потемкинской лестницы, но ему не дали
После чучмека у женщины не может быть детей что ли?
И даже если так - у нас шо, очень значительный процент женщин чучмекам секс-услуги оказывают?