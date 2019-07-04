 Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали. ВIДЕО

Про це повідомила пресслужба Управління Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що 24-річний підозрюваний у ході конфлікту вдарив ножем у груди свого опонента - 20-річного студента з Марокко.

Інцидент стався біля одного з розважальних закладів Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одеському суді перервали оголошення вироку Трухановому через повідомлення про мінування. ФОТОрепортаж

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.