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Все про:Дніпропетровськ (1060) Філатов (175)

 В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу. ВIДЕО

У Дніпрі триває будівництво скверу Прибережний, що розташований по вул. Набережна Перемоги – від Мерефо-Херсонського мосту до вул. Космічної. Закінчити роботи планують у вересні цього року – до Дня міста. Нині будівельники працюють без вихідних.

"Міська влада реконструює тут чималу частину території – близько 2,5 га. Проведено колосальну роботу. Аналогів такому не було не лише в Дніпрі (за всю історію), а й в Україні таких проектів, мабуть, одиниці. Коли ми відкриємо цей об’єкт, мешканці міста особисто переконаються в якості робіт і використаних матеріалах. Робимо це на довгі роки. Тому передбачено всю інфраструктуру. Цей об’єкт перебуває під постійним контролем міських служб і безпосередньо мера", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час огляду будівництва.

Сквер Прибережний поєднає в собі майданчики для відпочинку дітей та дорослих – із зонуванням. На території буде світломузичний фонтан, газони, багато дерев, водний атракціон, каруселі, достатня кількість лавочок, а також вбиральні. Головну алею вздовж Набережної Перемоги та пішохідні доріжки вимощують неслизькою гранітною плиткою.

В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу 01
В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135668
 
   
 Топ коментарі
 
У нас и мостов таких еденицы. Не каждый мост доживет до середины ремонта.
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хай буде сквер...аби не храм рпц мп
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таких проектов хватало в Днепропетровской области пока сцыкло не уволило Резниченко.
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Я не понял, он гордится тем, что в Украине таких проектов единицы? Хм, нашел чем гордится.
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и я о том же. Неужели главное в проекте - чтобы было лучше чем у кого-то? что за жлобство?

просто думайте о своих гражданах да и все. может им это и не нужно. а нужно другое, чего киевлянам не надо.
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я в том районе был полгода назад, не помню чтоб там велись работы. Но если так, то очень хорошо. И да, там сквер выйдет длиной пару километров. Он будет соединять сквер который идет центру, это километров 5 наверно
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не знаешь,не звизди,приедь сейчас и посмотри,красота!
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все хорошо! новое - всегда хорошо
но и о старых парках не забывайте - там армагеддон!
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Де саме? Зелений Гай? Молодіжний на Червоному Камені?
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центральный - Глоба...( Чкалова), например
и не говорите мне что там все классно!
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Дивлячись шо вас цікавить. Дитячий майданчик можна було б і оновити. Озеро на місціЮ, залізниця функціонує, спорт-майданчики прекрасні, решта - приватні атракціони.
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ой! кстати - Детская железная дорога - это чудо! (тут Вы правы 100500 раз )
а вот озеро...Вы давно там были? оно ж смердит...и превращается в отстойник нечистот
(а я помню лебедей и уток и косяки рыб, которых все подкармливали и с берега и с пешеходного моста... и катамараны прокатные (они то может и есть... но прелести по зловонию мотаться нету).. )
а сгоревший когда-то кинотеатр... там что-то делают? а летний кинотеатр...
и еще мне кажется, что именно в этом парке не хватает фонтана... при чем такого, где могли б в жару мотаться дети (или из-под земли (как напротив гостиницы Днепропетровск) или еще лучше "пэобразной рамки" распыляющей влагу...ну то такэ ))))
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У нас и мостов таких еденицы. Не каждый мост доживет до середины ремонта.
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Кличко только открыл, попрыгал с братом и сразу закрыл на ремонт. Но деньги то уже шелестят по офшорам. Киевляне, кушайте и не обляпайтесь при осенних досрочных выборах...А ЭТО с отбитой головой в Лос Анжелес свалит.
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не каждый мост и до середины достроят....15 лет с подола на левый берег...есть надежда, что и в станице луганской будет так же - мины, взрывы, пожары при разведенных войсках..только разведут руками
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Фонтаны.... памятники....скверы.....
При 90% износе сетей!!!!
Я ох-ю от наших мэров!
Наш Мыколаенко в Херсоне тоже 2-3 фонтана отгрохал, и говорят перед выборами перечислил в бюджет страны "лишние" местные средства!
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В Днепре больше проблем нет? Больницы, школы, скорые, канализация.....Всё Ок??? Или это он так Кличко придурка с распилом почти пол лярда денег налогоплательшиков "доганяет"???
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правильно он делает.....В Днепре кроме набережной негде гулять, еще добавили парк ленинский(новое название не знаю)
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такими темпами харьков лет 20 догонять боря будет
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Что то из разряда *торжественное открытие остановки*
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таких проектов хватало в Днепропетровской области пока сцыкло не уволило Резниченко.
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Пректи є, навіть будують. Тільки після першого доброго проливня усе змивається кудись...
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На Парусі теж сквер Боря організував.. Висадили дерева.. Систему поливу не змонтували- вирішили пізніше це зробити.. Спека чекати не стала - дерева гинуть, мешканці з відрами намагаються хоч щось врятувати.. Отака муйня.. Внизу посилання на цю новину:
https://gorod.dp.ua/news/161323
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Днепр - город контрастов. набережную плитками (гранитными?) выкладывают, а на боковые улицы (напр. от набки вверх до городской налоговой) даже асфальта нет. да и хрен бы с ним, нет так нет. так там же дорога, как после бомбежки! хорошо, что я не на своей машине туда поехал...
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Есть у нас больница Огромная номер 6- вот там реально жопа!!! А сквер это красиво!!!
Ребята -разберитесь с врачами, они совсем нюх потеряли!
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ото корзинка вьісоко. такие корзики максимум качели. для помещения ее на такую вьісоту - мало защитьі от падения. она опасна.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоВ Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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