 В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу. ВIДЕО

"Міська влада реконструює тут чималу частину території – близько 2,5 га. Проведено колосальну роботу. Аналогів такому не було не лише в Дніпрі (за всю історію), а й в Україні таких проектів, мабуть, одиниці. Коли ми відкриємо цей об’єкт, мешканці міста особисто переконаються в якості робіт і використаних матеріалах. Робимо це на довгі роки. Тому передбачено всю інфраструктуру. Цей об’єкт перебуває під постійним контролем міських служб і безпосередньо мера", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час огляду будівництва.
Сквер Прибережний поєднає в собі майданчики для відпочинку дітей та дорослих – із зонуванням. На території буде світломузичний фонтан, газони, багато дерев, водний атракціон, каруселі, достатня кількість лавочок, а також вбиральні. Головну алею вздовж Набережної Перемоги та пішохідні доріжки вимощують неслизькою гранітною плиткою.
просто думайте о своих гражданах да и все. может им это и не нужно. а нужно другое, чего киевлянам не надо.
но и о старых парках не забывайте - там армагеддон!
и не говорите мне что там все классно!
а вот озеро...Вы давно там были? оно ж смердит...и превращается в отстойник нечистот
(а я помню лебедей и уток и косяки рыб, которых все подкармливали и с берега и с пешеходного моста... и катамараны прокатные (они то может и есть... но прелести по зловонию мотаться нету).. )
а сгоревший когда-то кинотеатр... там что-то делают? а летний кинотеатр...
и еще мне кажется, что именно в этом парке не хватает фонтана... при чем такого, где могли б в жару мотаться дети (или из-под земли (как напротив гостиницы Днепропетровск) или еще лучше "пэобразной рамки" распыляющей влагу...ну то такэ ))))
При 90% износе сетей!!!!
Я ох-ю от наших мэров!
Наш Мыколаенко в Херсоне тоже 2-3 фонтана отгрохал, и говорят перед выборами перечислил в бюджет страны "лишние" местные средства!
https://gorod.dp.ua/news/161323
Ребята -разберитесь с врачами, они совсем нюх потеряли!