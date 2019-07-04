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 Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва під будівлею Конституційного суду України тривають пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС проходять політичні акції різних політсил та громадських організацій: ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Вільні люди", "Голос", "Громадський люстраційний комітет", "Автомайдан" та ін.

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Мітингувальники тримають прапори своїх організацій і плакати з гаслами, а також виступають із заявами. Під будівлею КС встановлена ​​імпровізована шибениця, а на огорожі - голова від пам'ятника Леніну.

Мітингувальники вимагають залишити закон про люстрацію в силі.

Разом з тим, між активістами націоналістичних організацій і молодіжним крилом "Європейської Солідарності" відбулися сутички. В ході виступів активісти націоналістичних організацій заявили, що, на їхню думку, Конституційний Суд - це спадщина президентства Петра Порошенка. У відповідь, активісти "ЄС" спробували заглушити мітингувальників, включивши гімн України. Після завершення гімну активісти націоналістичних організацій спробували забрати колонки у активістів "ЄС", щоб не перебивали їхнього виступу. В результаті сталися сутички між мітингувальниками. Активістів розвели співробітники правоохоронних органів. В результаті постраждала партійна символіка "ЄС".

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Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 01
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 02
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 03
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 04

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 05
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 06

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 07
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 08
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 09
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 10
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 11
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 12
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 13
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 14
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 15
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 16
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 17
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 18
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 19
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 20
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 21
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 22
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 23
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 24
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 25
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 26
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 27

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 28
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 29
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 30

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 31
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 32
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 33

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135623
 
 
 Топ коментарі
 
Вальцманские мародеры из ЕС есть, а слуг Урода не видно Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9662
Так с кем вы, товарищ Зорге ?
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Под зданием КС проходят политические акции различных политсил, среди которых нет "слуг народа", "батькивщины", "жопозажизнь" и др. подобных
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харашо, шо в "пятилетку застоя" всё и всех удалось отлюстрировать, почистить и поустраивать на старых должностях. уже по новому.))
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Потому что болеют за своё, за национальное и против чужого - русского мира
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Сомневающимся: по происшедшей стычке и преидущим акциям найден, задумайтесь кто им бабки платит.
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бабки платит Москва, чтобы не допустить Слугу народа к власти
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Вальцманские мародеры из ЕС есть, а слуг Урода не видно Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9662
Так с кем вы, товарищ Зорге ?
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коментар відмічено як спам  
 
пса не видно - главпес не участвует ))
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Для ригоаналів і камуняк мусить бути люстрація в вигляді автоматної черги. З попередньою кастрацією. Бо в інших випадках вони як пліснява - завжди будуть на тілі України вилазити. А бидлота 73% завжли тому сприятиме.
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Оставь координаты, интересное мнение.
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Я так понимаю что об этом будут молчать! Армия увидела Гидранта, и свой ноль он от армии может получить! А это будет плохо смотреться и может в дальнейшем иметь для Зе плохие перспективы!
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Если он это говорит то однозначно - дебил . Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9014 .
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вы преувеличиваете, Соболев обыкновенная продажная жЮлька, Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 57
сейчас слуге Урода подгавкивает
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и не только её остановил - практически все
нету реформ - есть повышения цен и вротердам Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 847 Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 847
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Под зданием КС проходят политические акции различных политсил, среди которых нет "слуг народа", "батькивщины", "жопозажизнь" и др. подобных
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и никакого пса и трусняковских ))
как они совпали ))
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Был обычный четверг, 4.07.2019... Хорошо физически развитые люди встречали его ударным творческим трудом, на благо Родины... АХтивисты, мля... А я в работе с 16.00, вчерашнего дня, между прочим. Ещё часа три, как минимум, если повезет...
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зебл/ди против закона о люстрации? Так прямо и скажи
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Мне- срать на всех аХтивистов-тунеядцев. На поклонников Зеленского- в том числе. И на ботов-провокаторов тупых- тоже. На тебя, то есть.
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а нам на вас - они по испиниям италиям учат нас жить на родине
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да эти крысы на VPNe сидят, шоб вконтактик и однокласснички работали.
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Срать - главное призвание кацапа. Это аксиома.
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Ты просто само говно и есть - нет смысла на тебя даже срать = зеро=ноль=пустое место бот
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на кофейных плантация Ганы не разгибаетесь ?
(cудя по флагу)
Ну ну
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Нет. На кофейных есть кому горбатиться. У меня свои дела. Ранее, кстати, и Украине полезные. Это сейчас практически вся магнезитовая руда- в Китай идет. А ранее было 50 на 50, с Украиной. Прошли те времена...
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Десь я вже це чув... А згадав - на Майдані 2013 року, тоді риги точно так говорили.
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Да ты, москалыку, банальный серун. Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9892
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А ты, бот- сраный тупорылый ахтивист, на которого насрать- в удовольствие.
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Зелебобіки за відміну закону про люстрацію? Здається, так. Серед тих, хто проти їх нема. Як не було і серед тих, хто протестував проти регістраціі кандидатами Клюєва та Шарія.
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А как можно активистом устроится работать? Хочу тоже *уи пинать
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Швабоде и её "женам" глубоко начхать на решение этого недосуда . Они вышли с единственной целью - помешать Европейской Солидарности провести митинг против реванша . Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 2819 .
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Этот отреформиррванный КС уже много чего напринимал: отмену наказания за незаконное обогащение, отмену наказания сепаров, отмену люстрации...
****, зла не хватает.
До безобразия противно, когда на этом фоне людишки порошенка выходят с плакатами, где винят во всем Зеленского. Чьи люди расставлееы в КС?!
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Совершенно верно. Дорвавшись до власти, Мальдивский Боров подал на ВР кляузу, что она незаконно лишила его шефа Януковича звания обладателя президентского золотого унитаза. Это подання, которое Свыня не отозвала до сих пор, на рассмотрении в КС. Любопытные могут в этом убедиться, посетив официальный сайт суда
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глав свин по совместительству главный рошен все ещё думает что он царь и бох ))
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таким образом, если Овоща звания не лишали, то по логике, и выборы самого Петро были незаконными.
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Акция правильная. Но что то я не вижу мальчиков - "патриотов" по вызову из организации типа гитлеровско-ремовских СА "Нацжёны" имени Арсенчика Авакова. Команды от папашки не было или на шару не работают?
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хато псы как один - вместе с главной кудрявой псиной ))
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Нац Корпус и Свобода это не националистические организации! Нац Корпус это титушня чистой воды! Националистического в них нуль! Свобода это аферисты!
Скажите откуда у них столько бабла на партийную символику, на биг борда с портретом харьковского гопника, наркомана, борца с Мивиной Белецкого??? Откуда???

Украина нуждается в реально националистических силах, а не наемников маланского олигархата, типа Бени Коломойского!!!
Националисты это: КУН, ОУН, УНСО, Украинская Галицкая партия!
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Ну, за ВО "Свободу" даже Манафорт дал показания, что кормили их региАналы с Януковичем. И создали они их, как пугало для Юго-Востока Украины что бы загонять в электоральное стадо лохов и полудурков. Олоежка, как комсомолец, денежку исправно получал из кассы рыгов. Думаю и Московия подбрасывала.
А с Нацжёнами так же всё ясно. Арсенчик себе штурмовые отряды создал.
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Свобода в 2014 обосралась, перешла все границы, лидера телеканала на колени ставили и заставляли написать увольнительную - сюжеты такого рода с удовольствием крутили на росии. Свобода тогда ушла из политики, а теперь думает, что все забыто. Нет, народ все помнит!
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ПЕС и вся его Ко создали проблему своими дурацкими решениями в КС (все знают, что в КС сидят люди порошенко), а теперь против себя же и вышли побастовать.
Нет мер цинизму и подлости.
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В КС из 18 судей - 4 назначил Порошенко, остальные назначены ещё при януковиче.
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Где Вы все были, когда КС отменил антикоррупционную статью в УК........
10 человек собралось вместе с Бутусовым.
Это Петино Шоу....
Свои же судьи что то отменяют, ... принимают....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниШибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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