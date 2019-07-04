 Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС проходять політичні акції різних політсил та громадських організацій: ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Вільні люди", "Голос", "Громадський люстраційний комітет", "Автомайдан" та ін.
Мітингувальники тримають прапори своїх організацій і плакати з гаслами, а також виступають із заявами. Під будівлею КС встановлена імпровізована шибениця, а на огорожі - голова від пам'ятника Леніну.
Мітингувальники вимагають залишити закон про люстрацію в силі.
Разом з тим, між активістами націоналістичних організацій і молодіжним крилом "Європейської Солідарності" відбулися сутички. В ході виступів активісти націоналістичних організацій заявили, що, на їхню думку, Конституційний Суд - це спадщина президентства Петра Порошенка. У відповідь, активісти "ЄС" спробували заглушити мітингувальників, включивши гімн України. Після завершення гімну активісти націоналістичних організацій спробували забрати колонки у активістів "ЄС", щоб не перебивали їхнього виступу. В результаті сталися сутички між мітингувальниками. Активістів розвели співробітники правоохоронних органів. В результаті постраждала партійна символіка "ЄС".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Так с кем вы, товарищ Зорге ?
от єта йумар...
сейчас слуге Урода подгавкивает
нету реформ - есть повышения цен и вротердам
как они совпали ))
(cудя по флагу)
Ну ну
****, зла не хватает.
До безобразия противно, когда на этом фоне людишки порошенка выходят с плакатами, где винят во всем Зеленского. Чьи люди расставлееы в КС?!
Президент Украины Петр Порошенко направил в Конституционный суд представление о признании неконституционным закона о лишении Януковича звание президента Украины
2015 год
Скажите откуда у них столько бабла на партийную символику, на биг борда с портретом харьковского гопника, наркомана, борца с Мивиной Белецкого??? Откуда???
Украина нуждается в реально националистических силах, а не наемников маланского олигархата, типа Бени Коломойского!!!
Националисты это: КУН, ОУН, УНСО, Украинская Галицкая партия!
А с Нацжёнами так же всё ясно. Арсенчик себе штурмовые отряды создал.
Нет мер цинизму и подлости.
10 человек собралось вместе с Бутусовым.
Это Петино Шоу....
Свои же судьи что то отменяют, ... принимают....