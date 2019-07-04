 "Луплять постійно": ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись "зеленкою", - ОС. ВИДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Використовуючи рельєф місцевості, ворог намагається підходити до позицій українських захисників", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в районі населеного пункту Золоте противник веде вогонь з великокаліберних кулеметів і застосовує гранати ВОГ.
"Наші воїни завжди готові дати гідну відсіч", - додали в пресцентрі ОС.
В политике в последнее время тоже так..
я запутался... хз че делать.
02.07.19.Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под обстрел украинских силовиков на западе Донецка, сообщают «Вести.Ru». Инцидент произошел в районе поселка Александровка. Журналисты поехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов ВСУ, когда с украинской стороны опять начали стрелять из минометов. К счастью, никто из съемочной группы не пострадал.
В конце июня (29.06.19.) трое российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка. Тогда под огонь украинских националистов попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты.
и по фиг кто по ним лупит (картинка то ужасающая)))) и рашапипл хавает, проклиная нас...
а вообще...бесполезная дискуссия... согласитесь? проехали?
еще и девять лайков собрал!!!
сеператисты хреновы!!!
И почему у нас на форуме свободно гуляют сепаратисты?
Добро пожаловать на контракт
Так і тут... "Зеленка" і "зелёнка" - різні речі.
Давай, езжай на фронт. Одень броник на синюю рубаху, и из окопа крикни "партнёрам по переговорам" - "нада проста пиристать стриляяять !" Тьфу.
везите им макароны бесплатные ахметовские.
пенсию везите с киева.
ну и самагонки с бутербродом с салом.
гуманетарная помощь.
а они вам подстрелят еще пару медмашин.
дебилы бл.