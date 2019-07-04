EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  2883  51
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5281) Донбас (12368) операція Об'єднаних сил (1343)

 "Луплять постійно": ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись "зеленкою", - ОС. ВИДЕО

На Донбасі противник все частіше підходить до українських позицій, прикриваючись "зеленкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Використовуючи рельєф місцевості, ворог намагається підходити до позицій українських захисників", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Золоте противник веде вогонь з великокаліберних кулеметів і застосовує гранати ВОГ.

"Наші воїни завжди готові дати гідну відсіч", - додали в пресцентрі ОС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог на Донбасі б'є зі 122-мм артилерії, поранено п'ятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб

Луплять постійно: ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись зеленкою, - ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135615
 
 
 Топ коментарі
 
в последнее время всё что зелёное у меня вызывает жуткое отвращение..
 показати весь коментар
 
...враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой".

В политике в последнее время тоже так.. "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС - Цензор.НЕТ 7089
 показати весь коментар
 
Прикрываются не зеленкой а Зеленским. Межу прочем уже больше месяца как закончилась война выгодная кровавому барыге..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в последнее время всё что зелёное у меня вызывает жуткое отвращение..
 показати весь коментар
 
 
Прикрываются не зеленкой а Зеленским. Межу прочем уже больше месяца как закончилась война выгодная кровавому барыге..
 показати весь коментар
 
 
В даному випадку тут не мали на увазі зелені насадження. 😊 А якщо серйозно, то всі поступки Зєлєнского агресору будуть лише посилювати його агресивні дії. Це, як на "нульовці". Ти відступаєш із сірої зони. Ворог це спостерігає. Спочатку на позиції, які ти залишив, заходить розвідка, щоб переконатися, що це не пастка. Потім - ДРГ, які затримуються на день-два. А потім підходять "копачі", які облаштовують позиції. І починається наступний етап ескалації - щоб змусити тебе знову відступити. І так триває доти, поки ти не продемонструємо, що відступати ти не будеш ні за яку ціну і ні за яких умов. І тоді - о, сюрприз! - становище стабілізується. І навіть обстріли припиняються.
 показати весь коментар
 
 
в детстве Фантомаса боялся... морда такая ссстрашная, ззззеленая ... сейчас зелень стала ассоциироваться с жвачными животными в стойле... в принципе, они безобидны, но в силу своей врожденной тупости могут вытоптать плодородную почву...
 показати весь коментар
 
 
...враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой".

В политике в последнее время тоже так.. "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС - Цензор.НЕТ 7089
 показати весь коментар
 
 
ну да, теперь постоянно будут зеленкой прикрываться, даже зимой
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зеленка-зеленский-шаурма... пьетя же предупреждал!!!!
 показати весь коментар
 
 
а Мендель говорит что это вы лупите постоянно...
я запутался... хз че делать.
 показати весь коментар
 
 
и самое противное...первыми...как бы нельзя шмальнуть, хоть и видишь козломордых... (ибо часто это провокация, которую снимают рашоговносми, чтобы трубить на весь мир брехню)
 показати весь коментар
 
 
/// ...глаза и уши открыть пробовал?...цитаты из рашаговносми:
02.07.19.Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под обстрел украинских силовиков на западе Донецка, сообщают «Вести.Ru». Инцидент произошел в районе поселка Александровка. Журналисты поехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов ВСУ, когда с украинской стороны опять начали стрелять из минометов. К счастью, никто из съемочной группы не пострадал.
В конце июня (29.06.19.) трое российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка. Тогда под огонь украинских националистов попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты.
 показати весь коментар
 
Никто на эти рашасми внимания не обращает , если цель в пределах видимости . А этим сми нет необходимости что-то освещать правдиво , что-нибудь наплетут - сойдёт для местного и раша потребления .
 показати весь коментар
 
но для "эффекта" они ж действительно снимают обстрел
и по фиг кто по ним лупит (картинка то ужасающая)))) и рашапипл хавает, проклиная нас...
а вообще...бесполезная дискуссия... согласитесь? проехали?
 показати весь коментар
 
Беня Коломойский, прикрываясь зеленкой, сдает Украину путину.
 показати весь коментар
 
 
слышь, кацап, Беня и 2014-й год, тебе чувырдлу ничиго не говорит???
еще и девять лайков собрал!!!
сеператисты хреновы!!!
 показати весь коментар
 
 
Специально для особо одаренных дураков, -в американском штате Делавер слушается дело об финансовых преступлениях Коломойского, Боголюбова и Ко против США. Чтобы тебе, чучело одноклеточное, было понятно, - Аль Капоне судили за финансовые преступления, хотя он убил больше людей чем ты книжек в своей жизни прочитал. Беня знает за облаву, поэтому он слинял сначала из Швейцарии, потом из Изоаиля.. Запад для Бени отрезаный ломоть, поэтому он надеятся продать своего шута горохового путину.. Понятно, дэбилушка?!
 показати весь коментар
 
Админ, это чучело ваш кум?
И почему у нас на форуме свободно гуляют сепаратисты?
 показати весь коментар
 
Админ! тебе большой Лайк сегодня!.. в название статьи очень точно подмечена ситуация в стране: "Враг подходит прикрываясь "зеленкой"!
 показати весь коментар
 
 
Нужно перестать стрелять в ответ
Добро пожаловать на контракт
 показати весь коментар
 
 
Прикрываются зеленкой? Ну зеленка же приказала перестать стрелять!!!
 показати весь коментар
 
 
От в тому й біда, що кацапська мова та правопис не можуть передать усіх нюансів мови... (Дав, якось, кільком "узкоязичним", на лекції по етнографії, тест - написать, російськими буквами, українські прізвища... І "україномовним" - російські прізвища, українськими... ("Узкоязичні" пробували довести, що українська мова - діалект російської...) Реготу було... Особливо, коли зачитував варіанти написання прізвища "Неїжбаба", російською... У україномовних помилок було на порядок менше...
Так і тут... "Зеленка" і "зелёнка" - різні речі.
 показати весь коментар
 
правдиво як в політиці, так і у війні нинішній
 показати весь коментар
 
 
Не стреляйте! Не отвечайте! Это все "Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня"
 показати весь коментар
 
 
А тем временем в Станице Луганской ,ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирование.
 показати весь коментар
 
прикриваючись "зеленкою". - рівень тролінгу БОГ
 показати весь коментар
 
 
Лупят из артиллерии постоянно? Ето они так рузького языга хотят. А че им не лупить. Рашка поставляет оружие и боеприпасы и солдат, красный крест продукты и медикаменты и стройматериалы, Украина пенсии и воду с електроенергией. Так можно гулять вечно. Не заканчивать же им войну чтобы потом идти на работу...
 показати весь коментар
 
"ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись...",-от так і читається "...Зеленським"
 показати весь коментар
 
 
Так выпалите посадку. Сейчас есть куча препаратов которые убивают всю зелень. С квадрокоптера распрыскали и посадки нету.
 показати весь коментар
 
владімір, позвони путіну і скажи, шо у всєх єсть дєті.
 показати весь коментар
 
 
Подождите , а что война" выгодная Порошенко" еще не прекратилась?
 показати весь коментар
 
 
Наш Зеленский человечек будет стоять за спинами 73 процентов, и пусть кто-то из украинских патриотов попробует стрелять в своих женщин и детей, - Путин******)
 показати весь коментар
 
 
Зелёнка это я так понимаю слова нашего Термоса Гидрантовича "Надо просто перестать стрелять"!
 показати весь коментар
 
 
Вован, харош по всяким Канадам шляться.
Давай, езжай на фронт. Одень броник на синюю рубаху, и из окопа крикни "партнёрам по переговорам" - "нада проста пиристать стриляяять !" Тьфу.
 показати весь коментар
 
 
Ну так напалм и зажикательные снаряды вам в руки!
 показати весь коментар
 
жрать хотят -
везите им макароны бесплатные ахметовские.

пенсию везите с киева.
ну и самагонки с бутербродом с салом.

гуманетарная помощь.

а они вам подстрелят еще пару медмашин.

дебилы бл.
 показати весь коментар
 
 
Риги повернулися теж прикриваючись зєльонкою.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії"Луплять постійно": ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись "зеленкою", - ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вгору