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 "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під Міністерством молоді та спорту України триває акція на підтримку переможниці Європейських ігор 2019 року у велоспорті Ганни Соловей, якій нахамив і погрожував глава Федерації велоспорту Олександр Башенко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Активісти, велосипедисти пікетують Міністерство молоді та спорту України з вимогою офіційних вибачень від голови Федерації велоспорту Олександра Башенка перед спортсменкою Ганною Соловей, а також його відставки з поста голови Федерації.

Активісти тримають плакати зі своїми вимогами. Також вони написали і підписують звернення до міністра Жданова, в якому виклали свої вимоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей. ВIДЕО

Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 01
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 02
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 03
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 04
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 05
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 06
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 07
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 08
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 09
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 10
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 11
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 12
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 13
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 14
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 15
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 16
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 17
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 18
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей: "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135611
 
   
 Топ коментарі
 
С таким хамским поведением к спортсменам всяких руководителей мы только опустимся на дно в спортивных достижениях..
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Лично дал бы этому Башенко по ипалу!
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Сейчас бесстрашно выйдет бухой Башенко и всех разгонит.
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Ого скільки хрустиків в одному місці. Оце напромили (с)
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« Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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Ах оставьте(отпивает кусок чая, с оттопыренным мизинцем)
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Сейчас бесстрашно выйдет бухой Башенко и всех разгонит.
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Разгонит врядли, а вот демонстративно себя чпокнуть, это может.
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Он может попасть под велосипед. Несчастный случай.
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или расцелует всех. что бы доказать, шо он трезв.
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С таким хамским поведением к спортсменам всяких руководителей мы только опустимся на дно в спортивных достижениях..
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Проблема в том что всякое дебилье чиновничье отморожено настолько что считает оно может срать на мнение людей и НЕ ЗАВИСИТЬ ОТ ЭТОГО МНЕНИЯ.А механизма дать хорошего пинка под сраку и наказать финансово или сроком за быдлячье поведение в Украине нет. в виде судов или силовиков Про честь и совесть разговор вообще не идет ВОТ ЭТОТ ТУПИК НАДО РВАТЬ невзирая на бешенное сопротивление
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придется тебе работать на этом поприще долго - месяца 3 )) там 90% кабмина заслужило
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Так это же велосипедисты...кто как не они должны выбирать президента федерации велосипедного спорта Украины? Почему они сами не могут этого быдло-алкаша снять с должности голосованием?
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я думаю если разогнать 80% кабмина и прилегающих контор ничего страшного кроме экономии не случится "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8030 "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8030
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Смотря, какие дела мутил этот товарищ с Ждановым...может ничего ему и не будет.. "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 9816 .
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там все блатные - ктото с кемто и кавото мутил и замутил )))
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Скорей всего. Товарищ Жданов быстренько на всякий случай выразил " озабоченность и поддержку", решил, что все свои министерские обязанности выполнил и залег на дно в надежде, что все обойдется без лишнего шума - денежные махинации, как и сами деньги, любят тишину, а тут вдруг из-за какого-то придурка могут возникнуть лишние неприятности. Тем более, что он всего лишь очередная пешка в очень мутной и прибыльной спортивной игре. Прикроют и отмажут обязательно. А ребята молодцы в любом случае.
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Это тест на боррьбу с системой для Зели. И не хрен самоустраняться,что гарант не влияет на ситуацию. Или ты с суспильством или очередная рыба в теплой ванне.
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Цього хама потрібно змусити вибачитись. Таке ставлення до людини, це просто вершина цинізму і рагульства.
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Какое "выбачытысь"!? Гнать сраным веником и за моральный ущерб по суду иск влепить подонку!!

Гнать и не подпускать к руководящим должностям на 10 лет!! Это падаль!
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Верещали ж абинеюлька, ось і нєфіг тепер дзвонити.
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Я мав на увазі по номеру телефона ,який написаний на фотці. Бондарчук Юлія.
До чого тут Тимошенко? "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8137
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Ну ви і "глазастий")))
Я би подзвонив, якшо би був пранкером як Вольнов.)
Представився би Зеленським.... правда настільки тупити не вмію
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схожі на геїв, правда?
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ні, вдягнені як пітушня

та і підписалося тільки троє- решта просто булками потрясти виплили
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Ну ты то схожий на мужика? Пузо до колен, одет в телогрейку?
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яка тобі різниця?
ти за мене заміж зібралась? чи я тобі цілуватись пропонував?
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А звіздюліна у "Геть" не входить? Як сервіс all inclusive? Башенко ж хоче "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 6533
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Якби в Паризькій "Палаті міри ваг" був потрібний еталон поняття "бидло" - Башенко якраз був би ідеальний екземпляр !
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З приходом кривляки і хама до влади, хамство увєрєнно шагаєт по странє.
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Падаль ты, это все креатуры твое свино-босса!!
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не знаю в чем суть конфликта, но если каждый раз увольнять тренера после конфликта с подопечными....
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По-перше, якщо не знаєте, то навіщо писати фігню?
По-друге, він ніякий не тренер.
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странно все... Тут например Президент зря "наехал" на министра МИД-- и никакая "инициативная" группа в защиту министра почему то не собралась....

и потом, сегодня что, в Киеве выходной день? Или это все безработные собрались ? )))

"инициативная группа" блин.... ))
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любят украинцы из всякой фигни раздуть слона а там где действительно надо выйти -- ни один черт не выйдет на площадь...
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коротко:
этот перец позволил себе нахамить девушке-спортсменке-чемпионке да и просто красавице...
он поздравил ... не ее и ее тренера с победой и золотом, а какого-то хера-чинушу...
спортсменка возмутилась, что ваще-то это они заслужили поздравления
но тот попробовал угрозами закрыть ей рот...типа "не воняй" (цитата), а то ты и твой тренер будете не выездными и ваще будь благодарна за бесплатный велик (почти дословная цитата)... девушка обиделась и сказала, что и велик - паганый и человек как бы тоже ...
тот продолжил быковать и сквернословить, угрожая тем, что она теперь, раз раскрыла рот, может забыть о карьере ибо он бох....
конец.
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Браво! Наконец-то в Украине просыпается гражданское общество. Зарвался какой-то чинуша - на тебе по морде! Другие тише сидеть будут. Молодцы активисты!
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вот на всякую такубю фигню и уходят силы, как "пар в свисток"... вместо того что б реальным делом заниматься.... ПРедлагаю обиженную велосипедистку сразу включить в список какой нибудь партии в Раду ))))
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В Украине между прочим Майданы происходят, чиновником в мусорные баки швыряют, зеленкой и мукой ипальники мажут. Так что закрой свое поганое ..рот!! Падаль ты свинокацапская!!!
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А Ви хто? Прізвище у Вас є? 8ea0c43a? Чєлавєк-іванов (с)?
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если ты чмо невоспитанное и свинья, то нах из спорта ты и твое бабло впридачу...
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в любой другой стране уже бы арестовали за домогательство.
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Ахаха, з нашим народом такому хамлу на таких посадах немає місця
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помоему очевидно, что ктото решил использовать конфликт для смены руководства спортивной федерации...
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а башенко слушает и пьёт ))) щас напьётся, выдет и целоваться ко всем полезет )))
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вот в соседней ветке фоторепортаж из под стен КС где параллельно с этим проходит пикет по поводу отмены закона о люстрации... Вот куда б направить свои лисапеды обиженным велосипедистам... Там имхо они реально важнее для страны....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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