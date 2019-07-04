 "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Активісти, велосипедисти пікетують Міністерство молоді та спорту України з вимогою офіційних вибачень від голови Федерації велоспорту Олександра Башенка перед спортсменкою Ганною Соловей, а також його відставки з поста голови Федерації.
Активісти тримають плакати зі своїми вимогами. Також вони написали і підписують звернення до міністра Жданова, в якому виклали свої вимоги.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Раніше глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей: "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали".
(ваши книги - говно)
Гнать и не подпускать к руководящим должностям на 10 лет!! Это падаль!
До чого тут Тимошенко?
Я би подзвонив, якшо би був пранкером як Вольнов.)
Представився би Зеленським.... правда настільки тупити не вмію
та і підписалося тільки троє- решта просто булками потрясти виплили
ти за мене заміж зібралась? чи я тобі цілуватись пропонував?
По-друге, він ніякий не тренер.
и потом, сегодня что, в Киеве выходной день? Или это все безработные собрались ? )))
"инициативная группа" блин.... ))
этот перец позволил себе нахамить девушке-спортсменке-чемпионке да и просто красавице...
он поздравил ... не ее и ее тренера с победой и золотом, а какого-то хера-чинушу...
спортсменка возмутилась, что ваще-то это они заслужили поздравления
но тот попробовал угрозами закрыть ей рот...типа "не воняй" (цитата), а то ты и твой тренер будете не выездными и ваще будь благодарна за бесплатный велик (почти дословная цитата)... девушка обиделась и сказала, что и велик - паганый и человек как бы тоже ...
тот продолжил быковать и сквернословить, угрожая тем, что она теперь, раз раскрыла рот, может забыть о карьере ибо он бох....
конец.