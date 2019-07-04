 Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО

Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, це було б великою помилкою - виключати себе або бути виключеними. На мою думку, якщо ви зазнаєте поразки, то це не означає, що вам кінець. Але якщо ви опускаєте руки, тоді це кінець. Нам потрібно залишатися і боротися за те, у що ми віримо, - за права людини. Розслідування про MH17, отруєння Скрипаля - нам треба і далі порушувати ці питання. І якщо і є якась користь від перебування там РФ (а я не бачу великої користі) - то вона в тому, що будуть їхні представники, яким можна ставити питання", - сказав він.
На думку Гейла, європейські країни, які проголосували за повернення РФ права голосу в ПАРЄ, відстоюють свої інтереси.
"Вважаю, що делегації деяких країн (ви згадали Німеччину і Францію) голосували за свої національні інтереси. У разі Німеччини - за газопровід "Північний потік-2". У разі партії Макрона - це інтереси зняття санкцій, щоб знову продавати товари Росії. Це, напевно, найбільші чинники. Це не має нічого спільного з правами людини і з умовами, в яких проживають люди в Росії, або з ідеєю, що в них не буде доступу до Євросуду з прав людини. Це маячня, тому що фактично в них уже немає до нього доступу", - заявив політик.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
Никто бы его никогда не применил. Грозить тем, что никто не применит, глупо. У многих стран есть ядерное оружие, никто его не применяет. У Индии есть, у Паристана есть... и что с того?
Никто никогда не применил - это спорный вопрос. Все зависит от упоротости конкретного человека и ты не можешь знать насколько сумасшедший человек, который говорит, что "мы сразу в рай, а они просто сдохнут". Шахиды так те вообще не гнушаются самоподрываться.
как фанера над радой
1)Как и 13 мая 2019 министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил журналистам о скором возвращнии раши в ПАСЕ,
2)и что это угрожает европейским дипломатам в такой степени, что они готовы поддаться шантажу и голосовать
3)и даже,что Украина Порошенко настаивает на том, что она не будет применять столь суровое наказание против России,как полная изоляция "в интересах Украины держать Россию под юрисдикцией Европейского суда по правам человека"
Но "на воре ведь и шапка горит"-порохоботам главное-это обыграть ситуацию так,чтобы дискредитировать этим Зеленского перед выборами в парламент его партии.
Ублюдкам факты не нужны-визжать и жрать их жизненное кредо!Нас...ать им на чаяния 73% украинского народа-бабло и власть-их цель,а порохобот,как и множество прозападных демократов обычные тупые лохи с лапшей на ушах от проходимев-барыг!
Барыга рвёт и мечет,как бы взять реванш,фальсифицируя выборы,не допустивши даже друзей Украины из ПАСЕ к мониторингу предстоящих выборов в Украине!Но кто ему уже позволит! http://euromaidanpress.com/category/ukraine/
Дебилы бл.
плидор будет жрать лайно *****. ложкой и горстями