 Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО

Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, це було б великою помилкою - виключати себе або бути виключеними. На мою думку, якщо ви зазнаєте поразки, то це не означає, що вам кінець. Але якщо ви опускаєте руки, тоді це кінець. Нам потрібно залишатися і боротися за те, у що ми віримо, - за права людини. Розслідування про MH17, отруєння Скрипаля - нам треба і далі порушувати ці питання. І якщо і є якась користь від перебування там РФ (а я не бачу великої користі) - то вона в тому, що будуть їхні представники, яким можна ставити питання", - сказав він.

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На думку Гейла, європейські країни, які проголосували за повернення РФ права голосу в ПАРЄ, відстоюють свої інтереси.

"Вважаю, що делегації деяких країн (ви згадали Німеччину і Францію) голосували за свої національні інтереси. У разі Німеччини - за газопровід "Північний потік-2". У разі партії Макрона - це інтереси зняття санкцій, щоб знову продавати товари Росії. Це, напевно, найбільші чинники. Це не має нічого спільного з правами людини і з умовами, в яких проживають люди в Росії, або з ідеєю, що в них не буде доступу до Євросуду з прав людини. Це маячня, тому що фактично в них уже немає до нього доступу", - заявив політик.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.