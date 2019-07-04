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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1011) ПАРЄ (550) Росія (18431)

 Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО

Глава британської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Роджер Гейл впевнений, що українська делегація має продовжити роботу в асамблеї.

Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, це було б великою помилкою - виключати себе або бути виключеними. На мою думку, якщо ви зазнаєте поразки, то це не означає, що вам кінець. Але якщо ви опускаєте руки, тоді це кінець. Нам потрібно залишатися і боротися за те, у що ми віримо, - за права людини. Розслідування про MH17, отруєння Скрипаля - нам треба і далі порушувати ці питання. І якщо і є якась користь від перебування там РФ (а я не бачу великої користі) - то вона в тому, що будуть їхні представники, яким можна ставити питання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США підготували двопартійну резолюцію із засудженням дій ПАРЄ щодо повернення Росії

На думку Гейла, європейські країни, які проголосували за повернення РФ права голосу в ПАРЄ, відстоюють свої інтереси.

"Вважаю, що делегації деяких країн (ви згадали Німеччину і Францію) голосували за свої національні інтереси. У разі Німеччини - за газопровід "Північний потік-2". У разі партії Макрона - це інтереси зняття санкцій, щоб знову продавати товари Росії. Це, напевно, найбільші чинники. Це не має нічого спільного з правами людини і з умовами, в яких проживають люди в Росії, або з ідеєю, що в них не буде доступу до Євросуду з прав людини. Це маячня, тому що фактично в них уже немає до нього доступу", - заявив політик.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135598
 
   
 Топ коментарі
 
А что Германия и Франция должны думать про Украину? Про Украину в которой люди голосуют за клоуна и регистрирую партию шария?? Нет уж, национальные интересы, наверно важнее...
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Ну да, 5 лет упорного труда соевого сделали это возможным! Спасиба пЭце!
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Кто вашей сопле доктор, что ему так нравилось махать булавой, что в первый же час своих полномочий он объявил о роспуске ВР, а теперь бегает и просит ее согласия на увольнение Луценко и Климкина? Стратех и дипломированній юрыст! Он что-то слышал о трех ветвях власти и что они взаимно уравновешивают друг друга? Или он думал, что сможет решать свои проблемы так?
Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл - Цензор.НЕТ 1400
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насрать на тебя и твой Рейх...
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Нас имеют ,а нам надо расслабиться. Где-то так.
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совершенно прав мужик, британцы всегда были здравомыслящими, их не так просто запугать, купить и развести, как Францию и Германию, там главное деньги - или национальные интересы, кому как нравится..., недаром бритты хотят выйти из этого болота..., а я их поначалу не поняла...
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минские сливалы Украины в числе самых большиж членососов рашиста...и скорее всего минский сходняк ,был организован рашистом ,и были им подобраны и проплачены его исполнители...на все про все рашист отвел подельникам пяток лет...
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Вот пусть и дро...чат в ПАСЕ вместе с Россиянами!!! И путина портрет повешают-для стимуляции простаты!!!
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"У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл", - во как. А каково же назначение ПАСЕ? Как же тогда Комиссия по правовым вопросам и правам человека, Комиссия по выполнению государствами своих обязательств в составе ПАСЕ? Зачем они тогда нужны???
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Він сказав лише, що національний інтерес певної країни і права людини - це різні речі.
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Каци лають на всіх, хто проти перемоги *****.
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КОГДА БРИТЫ ВЫХОДИЛИ ИЗ ЕС они понимали что с этой организацией каши не сваришь.Ну неверят англичане немцам и французам(не говоря уже о всякой итальянской шушаре).И на то есть свои причины.Союзники из этого супового набора как из говна пуля.Торговать это да,а вот в случае если вдруг подвергнешся агрессии со стороны то помощи вряд ли дождешься.Кто сомневается пересмотрите причины второй мировой.Уж куда наглядный пример.Да и дело сейчас не столько в Украине.Ведь БОИНГ малазийский и Скрипали это не Украина.Не забывайте,что "тянули" Украину из совка всей Европой.Но как только дело каснулось экономических интересов то "тяга " резко упала.И бросьте вы мусолить эту старую кацапскую методичку о том что Украина сама виновата.Да .В Европе прекрасно знали какая Украина коррумпированная и зависимая.И что пятью годами вряд ли что то изменить.Но они упорно тащили ее в Европу.И изменения хоть и слабо но шли.
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Nenado putat EC s PASE tut raznyje veci.Za ruskix v Pase progolosovali kak minimum 1/3 golosov stran kotoryje nicego obcego s EC neimejet i nebudet imet.Takyje kak turki,serbija,azerbajdzan ili armenija tolko eti strany 30 golosov iz 118 .Pro francuzax tut uze skazali oni smotret izkliucytelno na svoji dengi,nemcy toze no eti mozet meniat mnenyje sto neskazes pro francuzov
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Господин Гейл, вы и ваша страна сами пожнете результаты вашего решения в довольно скором времени. Потому что это вы и такие как вы сделали существенный шаг к потере ПАСЕ авторитета и по-сути, к ее делегетимизации, к непризнанию и непринятию ее решений. Это уже не ползучий коллаборационизм, это он в чистом виде, во всей своей красе, какими бы пустыми словами вы не пытались бы прикрыть свои действия. А Украине нужно хорошо подумать, а нужна ли нам такая Европа на самом деле и с кем на самом деле нужно дружить? После таких решений мы начинаем лучше понимать, что такое есть Евросоюз на самом деле и что у нас больше союзников за океаном, чем среди соседей.
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Треба чмирити ПАРЄ, не виконувати їх пропозиції, рішення ЄСПЛ, тобто вести себе як рашка. І щоразу тикати це ПАРЄ. Треба раз і назавжди відучити наших західних "друзів" вирішувати свої проблеми за наш рахунок.
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И стать быдлом как засрашка? Предыдущие 5 лет мы работали по правилам всего мира в отличие от засрашки, пусть это, местами, нами было даже во вред, но это вопрос репутации. Сейчас репутация идет под откос не смотря на старания МИДа. Кроме того, у нас уже нет ядерного оружия, чтоб плевать на правила, как это делает засрашка. Это не настолько простой вопрос типа хотим - делаем, не хотим - не делаем, потому что никто не заставит это сделать
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Я уверен, если бы было ядерное оружие, оно бы не помогло.
Никто бы его никогда не применил. Грозить тем, что никто не применит, глупо. У многих стран есть ядерное оружие, никто его не применяет. У Индии есть, у Паристана есть... и что с того?
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Никто не применяет, потому что опасаются, что применят. Ты ж не полез бы без пистолета, к примеру, на ковбою на диком западе, потому что у него есть кольт и он может применит, а может и нет.
Никто никогда не применил - это спорный вопрос. Все зависит от упоротости конкретного человека и ты не можешь знать насколько сумасшедший человек, который говорит, что "мы сразу в рай, а они просто сдохнут". Шахиды так те вообще не гнушаются самоподрываться.
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"...Треба раз і назавжди відучити наших західних "друзів" вирішувати свої проблеми за наш рахунок...."-мое личное мнение: у украины нет никаких западных друзей, это дремучая наивность. Каждый отстаивает свои национальные интересы. Вторая наивность - полагать, что Украина что-то решает, фраза "Ща мы их отучим" - это детский сад или бандитская подворотня. Стесняюсь спросить: как будешь отучать? Покажешь дулю в кармане?
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После этого можно считать Норманский формат переговоров мертвым... как страны которые согласились на то чтоб Россия, не выполнив решения-обязательства ПАСЕ по Украине, вернулась в ПАСЕ, могут отставит интересы Украины в переговорном процессе с Россией, да никак... это Е#АНЫЙ ФАРС!!!
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Ну раз ПАРЕ є організацією , яка не відстоює права людини і демократію а лишень економічні інтереси. Отже маєм факт - рішення ПАРЕ і Веніціанської комісії , є чиїмись економічними інтересами. Звідси і випливає питання виконання рекомендацій цих структур , особливо Веніціанської комісії , коли , як приклад , - в Європі і світі роздувається питання мовного закону , який прийняла ВР .
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Порох не продал, а вова-термос продаст очень быстро. Рашка уже возвращает позиции благодаря зекоМанде кремлевских прихвостней, бениных смотрящих, кумовьев из квартала и прочих. Хотя зелеботам плевать на страну
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Воно ж на роботі. Завдання: перекласти факт проси.ання зовнішньої політики новообраним за МІСЯЦЬ, на "папередников" Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл - Цензор.НЕТ 2057
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агент лолита, капут. 4.5%
как фанера над радой
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в політиці друзів нема - є інтереси. Пора б накінець-то зрозуміти цю істину і взятися за розум нашим "вождям" і не допустити реваншу, щоб знову відкотитися років так десь на 10..... а працювати на благо України!
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)) відкат на років десять, ви оптиміст, а на 30 не хочете в СССР, якраз цього прагне Росія, всі інші варіанти існування України їй не підходять...
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Ну так нехай не надувають щоки і бубнять про демократію і права людини. Ситуація така , скажем цікава , сама ПАРЕ і Веніціанська комісія виходить є..... ширмами .ВРУ , приймає закон на користь України, пята колона в законодавчому органі , подає запит до Веніціанської комісії і... . Інтереси України до одного місця , відстоюють забаганки Московії.
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А порохобот,по вашему, за Украину переживает?Нет,дорогой-за свой карман порохобот печется больше,чемь за Украину.Иначе знал-бы,что все беды Украины с 90-х-это мафиозная система "Кучма-Порох 2000".Система знает точно что:
1)Как и 13 мая 2019 министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил журналистам о скором возвращнии раши в ПАСЕ,
2)и что это угрожает европейским дипломатам в такой степени, что они готовы поддаться шантажу и голосовать
3)и даже,что Украина Порошенко настаивает на том, что она не будет применять столь суровое наказание против России,как полная изоляция "в интересах Украины держать Россию под юрисдикцией Европейского суда по правам человека"
Но "на воре ведь и шапка горит"-порохоботам главное-это обыграть ситуацию так,чтобы дискредитировать этим Зеленского перед выборами в парламент его партии.
Ублюдкам факты не нужны-визжать и жрать их жизненное кредо!Нас...ать им на чаяния 73% украинского народа-бабло и власть-их цель,а порохобот,как и множество прозападных демократов обычные тупые лохи с лапшей на ушах от проходимев-барыг!
Барыга рвёт и мечет,как бы взять реванш,фальсифицируя выборы,не допустивши даже друзей Украины из ПАСЕ к мониторингу предстоящих выборов в Украине!Но кто ему уже позволит! http://euromaidanpress.com/category/ukraine/
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в кунсткамеру цього зебіла - щоб люди побачили, що є ще експонати куди потворніші за шарія
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Национальный интерес Германии и Франции - продавать кремлю электронику, чтоб кужугетыч понатыкал в калининградской области, под носом у Германии и Франции побольше ракет со всякими вкусняшками.
Дебилы бл.
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херня. никаких нацинтересов. только интересы горбатой суки "ШТАЗИ" и придурковатого некрофила. ***** за макаку-футболиста платит десятки миллионов долларов. за такое бабло любой западный плидор будет жрать лайно *****. ложкой и горстями
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Ох, и хитрюга этот Гейл! Ой, хитрюга! Британия то как голосовала?
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против в основном. у них там представители разных партий.
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именно поэтому Германия и Франция продают Украину пуйлу в Нормандском формате, именно поэтому зеро встречался с представителями этих стран
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почему же он Зе не обвиняет? а, соевые?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНімеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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