 На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by.

Слідчий комітет повідомив, що внаслідок події загинула жінка, 1955 року народження, яка спостерігала за салютом на березі річки Свіслоч і була поранена. Медикам врятувати її не вдалося.

Очевидці повідомляють, що жінці в шию влучив металевий осколок.



Фото очевидця

"Нині слідчими проводиться перевірка за фактом її смерті. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - інформує СК.

Крім того, за попередніми даними, ще кільком постраждалим надавалася медична допомога через отримання ушкоджень. Однак їм госпіталізація не знадобилася. Точна кількість людей, які звернулися до медичних установ, встановлюється.

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Також унаслідок НП вибито скло в кількох будівлях.

Відомо, що проведення салюту забезпечувала патрульна рота комендантського батальйону Мінської військової комендатури.

У поширеній Міністерством оборони заяві зазначається, що комісія міністерства спільно зі Слідчим комітетом встановлює причини події.

"Постраждали 4 людини. З них одна жінка дістала травму, не сумісну з життям. Військове відомство висловлює співчуття рідним і близьким загиблої і надасть необхідну допомогу", - повідомляє Міністерство оборони.

Відомство також зазначає, що "заряди цієї партії раніше вже застосовувалися для салютів".