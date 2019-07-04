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 На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали. ВІДЕО+ФОТО

Під час святкового салюту в Мінську сталася надзвичайна подія. Загинула жінка, є постраждалі. Про інцидент повідомили очевидці в соціальних мережах. Слідчий комітет і Міністерство оборони підтвердили інформацію про те, що сталося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by.

Слідчий комітет повідомив, що внаслідок події загинула жінка, 1955 року народження, яка спостерігала за салютом на березі річки Свіслоч і була поранена. Медикам врятувати її не вдалося.

Очевидці повідомляють, що жінці в шию влучив металевий осколок.

На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали 01
Фото очевидця

"Нині слідчими проводиться перевірка за фактом її смерті. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - інформує СК.

Крім того, за попередніми даними, ще кільком постраждалим надавалася медична допомога через отримання ушкоджень. Однак їм госпіталізація не знадобилася. Точна кількість людей, які звернулися до медичних установ, встановлюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також унаслідок НП вибито скло в кількох будівлях.

На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали 02

Відомо, що проведення салюту забезпечувала патрульна рота комендантського батальйону Мінської військової комендатури.

У поширеній Міністерством оборони заяві зазначається, що комісія міністерства спільно зі Слідчим комітетом встановлює причини події.

"Постраждали 4 людини. З них одна жінка дістала травму, не сумісну з життям. Військове відомство висловлює співчуття рідним і близьким загиблої і надасть необхідну допомогу", - повідомляє Міністерство оборони.

Відомство також зазначає, що "заряди цієї партії раніше вже застосовувалися для салютів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135592
 
 
 Топ коментарі
 
Где хуйлята там кровь и смерть
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Тамада веселый и конкурсы интересные. На технику безопасности видимо положили болт...
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Це не той парад, на який поїхали військові РФ, що обстрілювали Маріуполь з градів?
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Тамада веселый и конкурсы интересные. На технику безопасности видимо положили болт...
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Независимость не завоеванная кровью не ценится. Это жертва идолу независимости. ))
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это просто несчасный случай. такое бывает. завтра все забудут
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Рашка заряды перепутала. Не те подогнали....
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Все те... Тренуються... Їм Маріуполя виявилось замало...
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Це не той парад, на який поїхали військові РФ, що обстрілювали Маріуполь з градів?
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Стремление заработать на не качественной Китайской продукции приводит к таким тяжелым последствиям..
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што это за пиротехника такая с поражающими металлическими элементами?
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Если Вы считаете, что для таких мероприятий применяется пиротехника в виде хлопушек, или картонных коробочек- тогда ответы даст Гугл..
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Страшне, рогаті що приїхали не виключно щось "переплутали" з салютом...
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Украина прямо сейчас ведет войну за независимость с теми, от кого "не зависит" Беларусь.

Так что очень даже менее.
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Сочувствую пострадавшим. Может и в любом месте, не дай Бог, такое несчастье случится, но все же зря белорусы с кацапстаном связались, с кем поведешься - от того и наберешься.
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На параде использовался китайский лымузын - что, БелАЗу или минскому мотозаводу
трудно изготовить бацьк парадный кабриолет ?
Ельцин ездил на ЗиЛе - почему Лукашенко не хочет ездить на МАЗе ?
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возле речки свислоч куражилось ***** - сволоч...
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***** не признает страну Беларусь как страна , а как часть расеи, так что смерти белорусов будут только продолжатся. братьям белорусам соболезнования.
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Свято з людожером інакше закінчитися не може.
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Независимости Беларуси???!!! На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали - Цензор.НЕТ 3905

И войска страны, от которой "не зависит" Белорусь проводят парад в Белоруси.
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одну секундочку еще - не Беларусь ли кацапских военных марширует и не тех ли
немцев-якутов, шо по Украине стреляли?
ах не тех? - все вопросы отпаали....
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНа святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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