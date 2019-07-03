 Четвертий вертоліт Н-225 SuperPuma вже на чергуванні, - Аваков. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в Twitter глава МВС Арсен Аваков.

"Вертолітний парк МВС збільшуємо - четвертий Н-225 SuperPuma вже на чергуванні. Буде ще. Темп швидше за запланований", - пише він.

Дивіться також: Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков. ФОТОрепортаж