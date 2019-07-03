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 Четвертий вертоліт Н-225 SuperPuma вже на чергуванні, - Аваков. ВIДЕО

ДСНС отримала четвертий французький вертоліт Н-225 SuperPuma, і авіамашина вже на чергуванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в Twitter глава МВС Арсен Аваков.

"Вертолітний парк МВС збільшуємо - четвертий Н-225 SuperPuma вже на чергуванні. Буде ще. Темп швидше за запланований", - пише він.

Четвертий вертоліт Н-225 SuperPuma вже на чергуванні, - Аваков 01

Дивіться також: Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135472
 
 
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И кого эти никому больше не нужные французские глючные вертики "дежурят"? Чью семью?
Зато ************ на всю голову презик евроарабов Макрон доволен. Сбагрили фуфло...
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Или возит ментовские жоппы на пикнички?
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Нам бы эскадрилию Апачей и за каждый выстрел вылет в район и наказание!
Ребята мы Украина, а они банда!!!!
А в АТБ очереди и тачки как в Ля -Бурже на автосалоне!!
У нас есть война- или у нас ....... я не знаю - шоу!
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интересно бигусоиды напишут про вертолеты Авакова?
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похоже скора все они пригодятся это ЗЮкоманде. слишком быстрое развитие по обсиранию
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЧетвертий вертоліт Н-225 SuperPuma вже на чергуванні, - Аваков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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