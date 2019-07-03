 Четвертий вертоліт Н-225 SuperPuma вже на чергуванні, - Аваков. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в Twitter глава МВС Арсен Аваков.
"Вертолітний парк МВС збільшуємо - четвертий Н-225 SuperPuma вже на чергуванні. Буде ще. Темп швидше за запланований", - пише він.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в Twitter глава МВС Арсен Аваков.
"Вертолітний парк МВС збільшуємо - четвертий Н-225 SuperPuma вже на чергуванні. Буде ще. Темп швидше за запланований", - пише він.
Зато ************ на всю голову презик евроарабов Макрон доволен. Сбагрили фуфло...
Ребята мы Украина, а они банда!!!!
А в АТБ очереди и тачки как в Ля -Бурже на автосалоне!!
У нас есть война- или у нас ....... я не знаю - шоу!
Дежурство - про ЧТО?