 "Це за наших медиків", - бійці 54-ї бригади знищили позицію окупантів керованими ракетами. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.
"Це за наших медиків ... Точно в ціль. Дві пташки - два гніздечка", - пише він у коментарі до запису.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.
"Це за наших медиків ... Точно в ціль. Дві пташки - два гніздечка", - пише він у коментарі до запису.
Але навіть сотня підсмажених сепарських ратиць не вартує життя українського військогово.
Смерть ворогам.
Бийте в барабаны?!
Заждались тебя на передовой.
Но все равно молодцы.
Кто нас рассудит ?
Я не живодер,але руссо-фашистського м"яса по териконах хотів би побачити.
Аж тепер зрозумів,чому по молодості любив американські фільми жахів.Вони підготували мене до сьогоднішніх реалій життя.
твой мальдивский что скажет за 4 года, что никто не стрелял рокетой??
там они уже 4 года сидели.
Хотя, тебе, как части зебильного лохтората это вряд ли сейчас ещё понятно...
СЛАВА УКРАЇНІ!
а почему только 2 шт?? больше не дали рокетов??
а почему не 22 штуки??
а на 3 дня раньше?? на неделю, месяц, год раньше?? нет??
они там уже 4 года сидели. Чего ждали??
не было рокет??
рокеты кб Луч пошли на турцию по кантрахту?
на фронт не пошли?? бабло на панамский кашелек акцыанеров луча-дирехтуру в карман??
ну так ждите дальше, за последних 2 месяца уже 4 раза попали по мед укрмашинам.
сидите там в окопах, ждите каманду на атходы от кучмы.