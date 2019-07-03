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 Політика України, Суспільство
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 "Це за наших медиків", - бійці 54-ї бригади знищили позицію окупантів керованими ракетами. ВIДЕО

Бійці 54-ї бригади знищили позиції російських окупантів керованими ракетами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.

"Це за наших медиків ... Точно в ціль. Дві пташки - два гніздечка", - пише він у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї механізованої бригади знищили позицію окупантів і ліквідували російського терориста. ВІДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135467
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять загиблим медикам.
Смерть ворогам.
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Хоть щось..
Але навіть сотня підсмажених сепарських ратиць не вартує життя українського військогово.
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за - это хорошо, но хорошо бы и наперед, чтобы желания расстреливать санитарные авто не было вообще...
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Хоть щось..
Але навіть сотня підсмажених сепарських ратиць не вартує життя українського військогово.
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Вічна пам'ять загиблим медикам.
Смерть ворогам.
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Лупіть хлопці по кацапах щоб з них дрантя сипалось !!!
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за - это хорошо, но хорошо бы и наперед, чтобы желания расстреливать санитарные авто не было вообще...
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Песня реально на нервы действует уже. Особенно на фоне гибели и тяжелых ранений наших воинов...
Бийте в барабаны?!
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На відео твої воїни загинули та отримали поранення? Будемо бити і не тільки в барабани, сєпарок.
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Я сєпарок?! Долбо.об ти, хлопчик Саша! Перший раз тут до кого-небудь звернувся на"ти"...
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зелеботы слезами сожаления обливаются "Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами - Цензор.НЕТ 2020
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Ну,за медиков отомстили. А за Иловайск,Дебальцево когда ? Месть должна быть сокрушительной. Все заждались.
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как только вася игорь ты вступишь в ряды ВСУ и поведешь за собой на штурм Донецка.

Заждались тебя на передовой.
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Привет,вонючка )) Ты еще художник,али уже поэт ? )))
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Заправлен. Осталось только носки тебе в рот затолкать )) В качестве боекомплекта )0
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Тебе нельзя такие картинки смотреть. Иначе начинаешь потом отсебятину такую,морозить ! )))
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Кацап, судя по культуре? На каникулах поработай над собой, геройский толкатель
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Одни украинцы воюют на передовой, другие организуют информационное сопративление кацапским тролям в интернете. Ерунда, что их называют диванными войсками - без них на том же "ЦН" был бы ватный разгул, как на кацапских ресурсах. А чем занимаетесь вы? Штурмовать Дебальцево? Или сразу Донецк? Даже если и освободим тот же Донецк сколько наших солдат положим? И что делать с огромной отарой сепаров и членами их семей.?
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Ща зеленая табуретка, как верховный главнокомандующий (*ля, язык не поворачивается о нем) приказ отдаст и начнут. Зелеными соплями сокрушим.
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зачем врать? птичка была одна, цель поражена - одна, просто видео с двух ракурсов снято, соотв 2 видео показали.

Но все равно молодцы.
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ты тоже заметил???
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Первая ракета прошла слева от дерева , а вторая справа от дерева.... "Це за наших медиків", - бійці 54-ї бригади знищили позицію окупантів керованими ракетами - Цензор.НЕТ 2296
Кто нас рассудит ? "Це за наших медиків", - бійці 54-ї бригади знищили позицію окупантів керованими ракетами - Цензор.НЕТ 9996
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а мужик? памятник который - был? сидит или стоит?
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Може "потратили" дві ракети,тому написали дві цілі.Я однозначно вітаю знищення сєпарні,але там навіть не було видно руху перед тим.Були відео і покраще.
Я не живодер,але руссо-фашистського м"яса по териконах хотів би побачити.
Аж тепер зрозумів,чому по молодості любив американські фільми жахів.Вони підготували мене до сьогоднішніх реалій життя.
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Это ж каким дебилом нужно быть...Шоб на терриконе укрепляться ))) Эпоха превосходства вершин в прошлом.
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не факт что кого-то в 200-ю бригаду записали...
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И не надейся, говно лахтинское. Кого-то да записали. ))
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Смерть ворогам України! Горіть у пеклі, кацапські виродки
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Бейте уродов! зекретинов и ко мы, в тылу, берем на себя
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Ви особисто берете на себе?чи лиш би пазвіздеть?
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Молодці,а як що потребується то вєбіть із такою точністю і по тим хто Вам забороняє знищувати ворога.
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Ща Зебил вылезет и скажет шо мы нарушаем его великий переговорный, тьху ты, процесс слива наших территорий врагу...
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идиот,
твой мальдивский что скажет за 4 года, что никто не стрелял рокетой??

там они уже 4 года сидели.
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Идиот. Мальдивского себе оставь. Петя сядет и ответит за всё. Но зебильное ещё хуже чем барыга. Барыга набивал карманы, но Украину не сливал. Зебильное набивает карманы и сливает Украину.
Хотя, тебе, как части зебильного лохтората это вряд ли сейчас ещё понятно...
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Упреждающий удар является более отрезвляющим, чем месть за погибших...
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Так буде з кожною рузькомордою тварюкою!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами

а почему только 2 шт?? больше не дали рокетов??
а почему не 22 штуки??

а на 3 дня раньше?? на неделю, месяц, год раньше?? нет??
они там уже 4 года сидели. Чего ждали??

не было рокет??
рокеты кб Луч пошли на турцию по кантрахту?
на фронт не пошли?? бабло на панамский кашелек акцыанеров луча-дирехтуру в карман??

ну так ждите дальше, за последних 2 месяца уже 4 раза попали по мед укрмашинам.

сидите там в окопах, ждите каманду на атходы от кучмы.
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Красиво. Не ясно только, сколько там сепарских тушек зашкварилось.
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Ах, как жёстко они с повстанцами! А те, быть может, ещё не успели досмотреть новый выпуск 95 квартала!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Це за наших медиків", - бійці 54-ї бригади знищили позицію окупантів керованими ракетами. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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