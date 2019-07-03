 "Це за наших медиків", - бійці 54-ї бригади знищили позицію окупантів керованими ракетами. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.

"Це за наших медиків ... Точно в ціль. Дві пташки - два гніздечка", - пише він у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї механізованої бригади знищили позицію окупантів і ліквідували російського терориста. ВІДЕО безпілотника