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 Політика України, Суспільство
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Все про:візит (659) Зеленський (1907) Канада (667) гумор (317)

 "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в канадському Торонто на конференції з реформ використав кілька жартів у своїй промові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти "Голосу Америки" зібрали їх в одному відео.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135436
 
 
 Топ коментарі
 
И там клоунствовал. Шопля зеленая!
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они все ЗЕ недоумки под коксом! 1 июля 2019 "Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну."
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Это была разминка..все сиехуечки .хорошо,что не ******** такое про Украину,что там не попадали со стульев! Они хоть эмигранты в нескольких поколений,но патриотизм там не такой как в 73%,порвут
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Шо значит "не 3,14зданул"? А то, шо в ресторане в Торонто дешевле , чем в киевском - это как? Оно шо, всерьез думает, шо Канадские Украинцы в Украине не бывают?
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Ну хотя-бы ЭТО он мог сказать своими словами, не по бумажке???
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Понимаешь Джастин , - если бы у бабушки был половой орган дедушки , гы-гы ,, то бабушка была бы дедушкой , ха-ха-ха . Хм ,, не смешно , да .? Ну хорошо , тогда ещё одна шутка - если бы у дедушки был половой орган бабушки гы-гы-гы ,, то он ... Что хватит ,, а-а прессконференция закончилась , жаль .!! Не успел рассказать , такую классную шутку .. "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 8853 ...Лысому из квартала очень нравится .

"Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 3229 .
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- Понимаешь Джастин, - если бы у бабушки был половой орган дедушки, гы-гы, то бабушка была бы дедушкой, ха-ха-ха . Хм, не смешно, да? Ну хорошо, тогда ещё одна шутка - если бы у дедушки был половой орган бабушки, гы-гы-гы...

- М-да, Владимир... Президент из тебя так себе.
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Это называется "Дурне поїхало в турне"...
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Немного терпения....
Взяли человека с улицы и сделали президентом - ему ж как-то обучиться надо!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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