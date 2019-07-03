 "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти "Голосу Америки" зібрали їх в одному відео.
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У Торонто відбувається зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади Трюдо. ФОТО
Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. ФОТО
Третя конференція з питань реформ в Україні відбудеться 5 липня в Торонто, - Фріланд
Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач
ПЦУ пробачила Зеленському жарти про "термос", - Філарет
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И там клоунствовал. Шопля зеленая!
+31
они все ЗЕ недоумки под коксом! 1 июля 2019 "Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну."
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- М-да, Владимир... Президент из тебя так себе.
Взяли человека с улицы и сделали президентом - ему ж как-то обучиться надо!