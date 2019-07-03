 У Парижі концертом вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється на сторінці Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"1 липня в Парижі відбувся концерт "Тиха музика для роздумів" у виконанні французького піаніста Адама де Лара. Концерт проходив у рамках Міжнародного музичного маратону W Live на знак вшанування пам'яті Героя України Василя Сліпака, який загинув 29 червня три роки тому на фронті і чиє ім'я носить тепер Культурно-інформаційний центр Посольства України у Франції", - йдеться в повідомленні.
На вечір прийшли друзі Василя, прихильники України, приїхав з Києва його брат Орест. Звучала музика французьких авторів Равеля, Дебюссі, а також відомого сучасного українського композитора В. Сильвестрова.
Перед початком концерту слово взяли професор Сорбонни Філіп де Лара, заступник голови Об'єднання українців у Франції Іван Пастернак, директор КІЦ Наталя Кочубей.
Василь Сліпак загинув на Донеччині 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК "Правий сектор".
У квітні 2017 Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.
Так что если для Вас его смерть глупая - значит, для Вас так оно и есть. Для кого она значима - тот будет побеждать, помня о таких, как Василий. Вопрос исключительно целеполагания.
(Хто не знав, Василь Сліпак двоюрідний брат ненависного ваті Омеляна...)