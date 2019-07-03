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Все про:Герой України (80) пам'ять (585) Париж (83) Сліпак (16)

 У Парижі концертом вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Парижі в рамках Міжнародного музичного марафону W Live вшанували концертом пам'ять оперного співака, воїна і захисника України Василя Сліпака, який загинув у війні на Сході України в 2016 році.

Про це повідомляється на сторінці Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"1 липня в Парижі відбувся концерт "Тиха музика для роздумів" у виконанні французького піаніста Адама де Лара. Концерт проходив у рамках Міжнародного музичного маратону W Live на знак вшанування пам'яті Героя України Василя Сліпака, який загинув 29 червня три роки тому на фронті і чиє ім'я носить тепер Культурно-інформаційний центр Посольства України у Франції", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

На вечір прийшли друзі Василя, прихильники України, приїхав з Києва його брат Орест. Звучала музика французьких авторів Равеля, Дебюссі, а також відомого сучасного українського композитора В. Сильвестрова.

Перед початком концерту слово взяли професор Сорбонни Філіп де Лара, заступник голови Об'єднання українців у Франції Іван Пастернак, директор КІЦ Наталя Кочубей.

У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 01
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 02
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 03
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 04
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 05
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 06
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 07
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 08
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 09
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 10

Василь Сліпак загинув на Донеччині 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135399
 
   
 Топ коментарі
 
Есть еще украинцы, не то что хохло-кацапское быдло.
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Вічна слава Герою.
(Хто не знав, Василь Сліпак двоюрідний брат ненависного ваті Омеляна...)
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Василий мужественный и смелый человек!!! Но смерть глупая. Войной должны военные заниматься. Певцы - петь. Шоумены - шутить, а не быть президентами...
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пидлога должна быть основой для подстилки под ноги...
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Как говорил сам Слипак, "Наша кровь - топливо будущих побед". Кажется, лучше не скажешь.
Так что если для Вас его смерть глупая - значит, для Вас так оно и есть. Для кого она значима - тот будет побеждать, помня о таких, как Василий. Вопрос исключительно целеполагания.
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Есть еще украинцы, не то что хохло-кацапское быдло.
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Канада сделает все возможное для того, чтобы жители Донбасса с российскими паспортами не могли посетить страну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, которое обнародовали по случаю открытия конференции по поддержке реформ в Украине.
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Вічна слава Герою.
(Хто не знав, Василь Сліпак двоюрідний брат ненависного ваті Омеляна...)
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоУ Парижі концертом вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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