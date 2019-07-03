 В Італії до тюремних термінів засудили перших трьох найманців, що воювали проти України на Донбасі. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новинарню, про це пише газета Il Tirreno.

Інформацію про найманців, які були засуджені, італійським силовикам передало українське посольство.

Антоніо Катальдо (35 років, родом із Ноли, провінція Неаполь) отримав 2 роки і 8 місяців,

Олсі Крутані (39 років, албанець, який давно переїхав до Мілана) – 2 роки і 8 місяців,

Володимир Вербицький (26 років, молдаванин, який давно мешкає в Пармі) засуджений до 1 року і 4 місяців позбавлення волі.

Їм були висунені обвинувачення в несанкціонованому вербуванні або несанкціонованих бойових діях в інтересах іноземної держави.

Як зазначає видання, таким чином, ці троє засуджених стали першими особами, які були покарані в Італії за те, що стали найманцями Москви.

Перші двоє отримали більші терміни, оскільки були визнані винними також у вербуванні найманців, а молдаванин – лише воював, тому отримав менший термін.

Читайте також: Орнеллу Муті засудили на півроку ув'язнення після вечері з Путіним

Ще троє підозрюваних у цій справі перебувають у розшуку і, ймовірно, залишаються на Донбасі. Це Андреа Палмері, якого вважають "мозковим центром", Габріеле Каруґаті, відомий як "Архангел" – колишній охоронець торгового центру в Ломбардії (син Сильвани Марін, колишньої керівнички партії "Ліга Півночі" в місті Каїрате, провінція Варезе), а також Массіміліано Кавалльєрі на прізвисько "Спартак", неофашист із Брешії.

Згідно з обвинуваченням, підтриманим прокурором Федеріко Манотті – членом антитерористичного пулу прокуратури Генуї, та багато в чому прийнятим суддями, три засуджені в різний спосіб отримували грошову винагороду за свою службу в лавах терористів на Донбасі.

У ході розслідування було отримано докази про те, що Палмері, Каруґаті, Кавалльєрі (перебувають у розшуку) і Кастальдо (засуджений) брали участь в активних військових діях проти української армії.

Дивіться також: Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Розслідування цієї справи почалося після виявлення речових доказів при обшуку у групи неофашистів у провінції Спеція.

Про розкриття злочинної організації поліцейськими Італії стало відомо в серпні 2018 року.

Розшуком потенційних найманців в Італії та відправленням їх на Донбас, за версією слідства, займалися під прикриттям гуманітарних операцій.

Карабінери оприлюднювали відео, завдяки якому можна ідентифікувати одного із затриманих – Володимира Вербицького. Він пішов воювати у травні 2015 року, тоді ж вступив до лав угруповання "Русич". Взяв собі позивний "Парма".





Перші два місяці на Донбасі він не показував свого обличчя, але пізніше ховатися перестав. На одному з відео, яке бойовики виклали на YouTube, видно, як його вчать коригувати вогонь артилерії. На камеру "Парма" розповідає – йому 21 рік і хоча виріс в Італії, куди батьки переїхали з Молдови, вважає себе "русским".

Олсі Крутані – ветеран Чечні і власник спортзалу у Мілані, затятий прихильник російських бойових мистецтв. Саме під час таких спортивних заходів обговорювали можливу відправку найманців на Донбас, пише "OttoPagine".

Посередником між бажаючими потрапити в Україну та тими, хто вже воює на Донбасі, виступав третій затриманий – Антоніо Катальдо. Він вважається досвідченим найманцем, бо воював у Лівії, був у полоні бойовиків Каддафі. Вишкіл і воєнну підготовку він пройшов у Панамі.

Читайте також: У Чехії розслідують причетність 20 громадян до бойових дій на боці бойовиків на Донбасі на боці терористів, - посол Перебийніс

Андреа Пальмері, футбольний ультрас із Тоскани (місто Лукка), на батьківщині у лютому 2014-го був засуджений за побиття, але з-під домашнього арешту він утік до угруповання "ЛНР". Саме Пальмері, вважає слідство, був посередником вже на непідконтрольному Україні Донбасі для набору майбутніх найманців з кордоном.

У матеріалах справи також згадується Ірина Осипова, дочка глави російського центру "Россотрудничества" в Італії. Вона першою взяла інтерв’ю в Андреа Пальмері ще у 2014 році. У мережі є її фото з бойовиками угруповання "Русич".

Осипова всі ці роки співпрацювала з крайніми правими італійськими політиками. У тому числі, в рамках асоціації "Ломбардія-Росія". Зокрема, на сайті асоціації є публікація про те, як делегація бізнесменів з італійського регіону Венето приїздила на непідконтрольну Україні територію, зайняту проросійськими бойовиками "ЛНР/ДНР".

Інформацію про найманців, які були засуджені, італійським силовикам передало українське посольство.

У місцевій пресі пишуть про 30 громадян Італії, які воювали на Донбасі.