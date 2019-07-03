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 Політика України, Суспільство
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 "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей. ВIДЕО

Глава Федерації велоспорту України Олександр Башенко під час інтерв'ю запропонував журналістці Альоні Луньковій поцілуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СТБ, відбулося це в момент, коли Башенко пояснював чому він образив українську велосипедистку Ганну Соловей, коментуючи її перемогу на Європейських іграх у Білорусі.

Лунькова запідозрила Башенка в тому, що він нетверезий.

"Ви що? Аналіз брали?", - відповів Башенко і в кінці невеликого діалогу запропонував поцілунок, як своєрідний тест на алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135394
 
 
 Топ коментарі
 
В отставку охреневшее быдло. Извинения и штраф за оскорбления.
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А ну ка, прахоботы, есть здесь среди вас икананизды? Обьясните-ка с позиции зрады, почему гривна укрепляется которую неделю подряд. Где подлый подвох?
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Скорее всего. Тут такой себе "инвестиционный банкир" (а по совместительству прахобот) Фурса полтора месяца назад орал вовсю о зраде, когда гривна просела на 20 коп. по отношению к баксу. А сейчас шото замолчал, как говна в рот набрал.
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Так все элементарно. За счет ЗВР, которые накопил в казне Украины ужасный "Петя-мародер", Зе поддерживает курс гривны до выборов. А потом Герус или кто еще на пальцах объяснит, что "Зе напрямую ничего не обещал и вообще это шутка была".
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А шо непонятно? Шобла получила доступ до золотовалютных резервов и подешовке выкупают государственные баксики. Когда резерв закончится шобла устроит шухер и свалит в Исраиль. Я доступно обьясняю?
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отвечать зелеботу, все равно что с педиками здороваться
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он имел в виду совок шоле?
Ну так правильно - че Петко не вышвырнул этих бронтозавров то?
Ах да, времечка не х.ватило "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей - Цензор.НЕТ 316
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Петро действительно виновен в том, что он не всемогущ признаю. тебе сало легче [голосом медведя из анекдота]?
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так, вони зараз почуяли вседозволеність
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Да
Рошеновская шестёрка. Что Вы ещё хотели от него ?!
Пьяный, угрожает на камеру .... хамит, дерзит, ...
Помоему бюджет пора направить в новую федерацию велоспорта,
а это хамло на пенсию.
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-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
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))) хоннекера прям не узнать!!! та и дарагого леонида иллича пластика как то изменила. но по доброму.
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б*же.... чуть не сломал глаза, пытаясь прочитать внизу.... ну и мова у немцев то.... "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей - Цензор.НЕТ 5187
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шпраха как шпраха. поначалу да, прикольно. просыпаешся, а в городе немцы!! ))
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В отставку охреневшее быдло. Извинения и штраф за оскорбления.
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і оці гєнії від природи вєчна маладиє і вєчна пяниє керували Україною 5 років
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Ну не только 5, а последние десятилетия..
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После такого нужно в отставку уходить на следующий день.
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Проблема в том, что федерация не подчиняется министерству - это ГОшка и министр не может уволить президентика федерации.
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"Поцилуемося" - это сексуальне домагання. Надо в суд на него подать.
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ГОшку зареєструвати може кожен. Але от Жданов же чомусь співпрацює з цим юхном, виділяє йому народні кошти тощо. Дійсно, в якому році "ввели бабло на шару".
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Нда, зебобики меня поражают все больше и больше.......
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Посадить его на велосипед без седла
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Там такая система , что наши деньги (якобы на спорт) вот просто так делятся между вот такими совершенно независимыми "федерациями". И оно себя действительно прекрасно чувствует.
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а чего, для многих королей жизни какими они себя мнят - хлопнуть с утра стаканчик коньячька или увалить дорожку это норма.......
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Где потрох таких набрал,мрази на всех должностях,как на подбор.
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зебіл? спортивні федерації є незалежними громадськими організаціями, які самостійно обирають собі керівників
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Ты тут под дурачка не коси пожалуйста.
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не соромся, тупеньким зараз бути не соромно, вас 73%, ось читай
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Федерація велосипедного спорту України - всеукраїнська громадська організація спортивної спрямованості, яка об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців для сприяння розвитку видів велоспорту в Україні та захисту спільних законних інтересів своїх членів. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності її учасників, самоврядування, законності та гласності.

Вищим керівним органом Федерації є Конференціяїї делегатів, яка скликається один раз на рік.
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При Пороху такі сиділи як вош у кожусі ,а при ЗЕклоуну повилазили з кожуха всякі риги ,портнови,різна шваль ,дивляться на гідранта і самі творять ,,беспредел" !!!
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Не як "вош у кожусі", а як у Бога за пазухою. Мабуть ви це мали на увазі?
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Та сразу же было понятно, что чувак под жесткой синькой хамил в фейсе. По ходу он вообще не просыхает.
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))) типичный назначенец времён брежнева. тот тоже с поцалуями ко всем цеплялся. теперь всё "по новому".
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хорошо, что перепихнуться не предложил "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей - Цензор.НЕТ 4401
При Порошенко такого бардака не было!!! "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей - Цензор.НЕТ 3255
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Панимаешь, при предыдущей власти оно не позволяло себе такого потому что знало что вылетит с должности... а теперь можно все - еще и повысят...
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Шутка надеюсь? Ведь этот глава федерации и весной был на этой должности..
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Как знать. После кенгурации новопредставленного даже педофилы активизировались и не боятся ничего. Вот и у этого животные инстинкты проявляются в социуме.
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другими словами этот президент выкормыш порошенко, вашего работодателя ...
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нука ответь мне сеня, почему после избрания новопредставленного активизировались педофилы и увеличилось насилие над детьми!!!
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Думаете их возбуждает новый Президент?
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это должность выборная, его выбирают участники данной общественной организации
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Вопрос в том, кто такие эти участники
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Он себя Ху- Лом возомнил!!!!
Ну где вы все Зеленские и прочие - пошлите этого черта на хер -пусть страну не позорит!!
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Говнюк зажравшийся этот президент федерации. Наказание за Sexual Harassment никто не отменял. В европейскую Федерацию жалобу на него с требованием дисквалификации и штрафа, Все ж задокументировано,
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І ця мразота почувається абсолютно впевнено,що цікаво
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Такі дії не можуть бути в цивілізованому суспільстві.
Таким екземплярам не місце на посадах по роботі з людьми, дітьми, спортсменами.
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Пяная гнида ещё и что-там воняет.... За пАребрик его.
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Зря он перед выборами это затеял. Богдан найдет способ сместить его, а Зеленский на этом попиариться, вот увидите.
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Я бы этому черту челюсть в трёх местах сломал
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а потом удивляемся почему наши едут за азеров выступать....
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Ось що буває коли велосипедистка не знає що гроші ******* тишу, особливо ті, що були нещодавно роздерибанені, а придурок урядник не знає що слава належить спортсменці і більше нікому! Смішний він зі своїми розподільчими функціями, підкилимними зв'язками та третім колесом на спортивному велосипеді.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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