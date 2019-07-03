 "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СТБ, відбулося це в момент, коли Башенко пояснював чому він образив українську велосипедистку Ганну Соловей, коментуючи її перемогу на Європейських іграх у Білорусі.
Лунькова запідозрила Башенка в тому, що він нетверезий.
"Ви що? Аналіз брали?", - відповів Башенко і в кінці невеликого діалогу запропонував поцілунок, як своєрідний тест на алкоголь.
Ну так правильно - че Петко не вышвырнул этих бронтозавров то?
Ах да, времечка не х.ватило
Рошеновская шестёрка. Что Вы ещё хотели от него ?!
Пьяный, угрожает на камеру .... хамит, дерзит, ...
Помоему бюджет пора направить в новую федерацию велоспорта,
а это хамло на пенсию.
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
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Вищим керівним органом Федерації є Конференціяїї делегатів, яка скликається один раз на рік.
При Порошенко такого бардака не было!!!
Ну где вы все Зеленские и прочие - пошлите этого черта на хер -пусть страну не позорит!!
Таким екземплярам не місце на посадах по роботі з людьми, дітьми, спортсменами.
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