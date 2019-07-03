 "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СТБ, відбулося це в момент, коли Башенко пояснював чому він образив українську велосипедистку Ганну Соловей, коментуючи її перемогу на Європейських іграх у Білорусі.

Лунькова запідозрила Башенка в тому, що він нетверезий.

"Ви що? Аналіз брали?", - відповів Башенко і в кінці невеликого діалогу запропонував поцілунок, як своєрідний тест на алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей