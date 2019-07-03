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Все про:Кривий Ріг (251) негода (299) ураган (39) ДСНС (1936)

 Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі ураган, що пронісся ввечері 2 липня, повалив понад 150 дерев, пошкодив 37 будівель і 36 дахів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 01

"2 липня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) на території Дніпропетровської області відбулося повалення дерев і конструкцій будівель. Для надання допомоги потерпілому від негоди населенню залучалися співробітники Служби порятунку. Підрозділами Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області скоєно 28 виїздів, розпиляно і прибрано 71 дерево", - йдеться в повідомленні.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 02

Також унаслідок негоди в області відключено електропостачання 27 тисячам абонентів.

У Криворізькому, Софіївському районах і самому Кривому Розі внаслідок падіння дерев на газопроводи в 44 випадках відключали газопостачання понад 2 тисячам абонентів.

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Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 03

Рятувальникам повідомили про повалення близько 200 дерев, з них розпиляно і прибрано вже 71 дерево. Зокрема, в Кривому Розі ураган повалив 152 дерева, в Дніпрі - 25.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 04

Крім того, в Кривому Розі в результаті негоди пошкоджено 37 будівель, зокрема на Будинку культури ПівдГЗК частково пошкоджено дах на площі 200 квадратних метрів, також пошкоджено дахи 36 приватних і багатоповерхових житлових будинків.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 05

У поліцію надійшло близько 76 звернень про пошкодження автомобілів в результаті падіння дерев і стовпів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135384
 
 
 Топ коментарі
 
Новые знаки после падения ксивы президента на инаугурации и отвалившейся руки с булавой у Хмельницкого в том же Кривом Роге? )
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Не может этого быть! )
Вилкул крепкий хозяйственник, жители КР очень ценят его и повторно выбрали его мэром.
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это как в рашке .... зебилов наказывают за грехи ... скоро потоп в кривом роге как в иркутской области???
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произошло свержение деревьев и конструкций зданийИсточник: https://censor.net.ua/n3135384

Это как это??
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Новые знаки после падения ксивы президента на инаугурации и отвалившейся руки с булавой у Хмельницкого в том же Кривом Роге? )
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Новосад.Ты больна.Причем серьезно.Тебя "заклинило" на политике и хороший психиатр тебе не помешает.
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глазков болен сам, причем тяжело.
Данный форум общественно-политический.
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Да я понял Новосад.Любой катаклизм,как то буря или ураган,принесших горе украинским людям,превращать в общественно-политическую клоунаду...У тебя хорошо получается.Тебе весело и шутливо.А мне и тысячам пострадавших нет.И в данном конкретном случае политика отходит куда подальше.Да видно не для тебя.Ну как то так.Бувай клоун Мальдивского хенерала-фельдмаршала.
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Передай Вилкулу, что своевременная обрезка деревьев и вырубка старых, трухлявых значительно уменьшает ущерб при подобных природных катаклизмах.
Такие последствия - это результат бесхозяйственности Вилкула и ему подобных, поэтому без политики тут никак.
Но кому я это пишу, балаболу глазкову?
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Можливо нарешті і відвалиться та булава, що з московією нас з'єднала.
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Сегодня на Солнечном в Днепре дерево сломало фонарь - это когда 1:1 с комунальщиками
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во во а Зеленский откуда видимо он длет что то не то раз Бог гневается...
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это как в рашке .... зебилов наказывают за грехи ... скоро потоп в кривом роге как в иркутской области???
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Браво, зебил! Что даже в теме природного катаклизма ты узрел политику.Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи - Цензор.НЕТ 9063
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-Знаки от Яхве(сотоны)!!1111 Нам всем ...... это же Зеля.
-Не, это просто ураган. Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи - Цензор.НЕТ 5739

\\\\\\\\\Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\

А о 5-ти царях, одном амператоре, а уж князей свержено без числа.)

\\\\\\\\\В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов. Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\\

А в Спортлото сколько?)
Жаль конечно, деревья ведь типо как бы живые, как и Януковощ)
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Это знак от природы по поводу её дитя Зе... очень не хороший знак!
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Щось небо знає, що почало з Кривого Рогу.
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при порохе такого беспредела не было...
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по виду поваленных деревьев очевидно, за прошедшие годы они не разу не ремонтировались. древесина старая, местами сгнившая. фундаменты корней не укреплялись. но если поднять документацию, то с удивлением будет обнаружено, шо деньги на их ремонт, реставрацию и укрепление фундаментов, выделялись большие, вовремя и в полной мере освоены. есть те кто кто то в этом сомневается? ))
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Не может этого быть! )
Вилкул крепкий хозяйственник, жители КР очень ценят его и повторно выбрали его мэром.
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"Крепкие хозяйственники - это диагноз", как и их избиратели.

Журналист и блогер Денис Казанский ужаснулся тем, как за 10 лет Кривой Рог совсем не изменился. Об этом он пишет в Facebook.

Казанский отметил, что с 2005 по 2006 год жил и работал в городе, но накануне впервые за 11 лет вновь посетил его.

"Я ожидал всякого. Но вдруг оказалось, что за 11 лет не изменилось практически ничего!
В той части города, где я жил - 95-й квартал, проспект Гагарина, Соцгород, все так и осталось, как было", - рассказывает Казанский.

Журналист добавляет, что произошли некоторые изменения, но они незначительны. Город как будто законсервировался в 2006 году, подмечает он.

Казанский удивлен, что такой крупный промышленный город не развивается.

"Я ожидал увидеть какие-то разительные перемены, я думал, что увижу повсюду новые торговые центры, строящиеся дома, новые автобусы.
А увидел ровно тот же город, из которого уехал в 2006 году. Все-таки крепкие хозяйственники - это диагноз", - добавил блогер.
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)) это были классические годы "брежневского застоя". по новому.
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То ж вотчина Вілкуляки який пхався в президенти, та зебеня його обскакало.
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Вот если бы там и доллар законсервировали по курсу 5,33, то тогда на всё остальное можно было закрыть глаза. 😉
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Да твою налево! Будьте проще. Это же была ирония.
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Хорошо, что ирония.
Не учла опознавательный знак-смайлик.)
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Не обрізають високі дерева щоб вони дали крону нижче, ось їх і валить вітер.
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Казалось бы, ну как можно "прикрутить" политику к стихийному бедствию? Вуаля! Читаем комментарии. 😉
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У людей горе,а порохоботе ерничают и издеваются.Что за люди?Наверно уже не люди-зомби секты Мальдивского пастора.
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у нас тоже горе .. думаю как свалить в канаду .. а там недвижка некислых денег стоит шоб купить простому программисту ... изза того что у нас в стране президент клоун .. а население зазомбированное .. и рыги возвращаються
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Хочется, перефразировав "зраднюков" годичной давности, спросить: "Куда смотрел Зеленский?!"
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУраган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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