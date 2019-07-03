 Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"2 липня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) на території Дніпропетровської області відбулося повалення дерев і конструкцій будівель. Для надання допомоги потерпілому від негоди населенню залучалися співробітники Служби порятунку. Підрозділами Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області скоєно 28 виїздів, розпиляно і прибрано 71 дерево", - йдеться в повідомленні.
Також унаслідок негоди в області відключено електропостачання 27 тисячам абонентів.
У Криворізькому, Софіївському районах і самому Кривому Розі внаслідок падіння дерев на газопроводи в 44 випадках відключали газопостачання понад 2 тисячам абонентів.
Рятувальникам повідомили про повалення близько 200 дерев, з них розпиляно і прибрано вже 71 дерево. Зокрема, в Кривому Розі ураган повалив 152 дерева, в Дніпрі - 25.
Крім того, в Кривому Розі в результаті негоди пошкоджено 37 будівель, зокрема на Будинку культури ПівдГЗК частково пошкоджено дах на площі 200 квадратних метрів, також пошкоджено дахи 36 приватних і багатоповерхових житлових будинків.
У поліцію надійшло близько 76 звернень про пошкодження автомобілів в результаті падіння дерев і стовпів.
Это как это??
Данный форум общественно-политический.
Такие последствия - это результат бесхозяйственности Вилкула и ему подобных, поэтому без политики тут никак.
Но кому я это пишу, балаболу глазкову?
-Не, это просто ураган.
\\\\\\\\\Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\
А о 5-ти царях, одном амператоре, а уж князей свержено без числа.)
\\\\\\\\\В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов. Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\\
А в Спортлото сколько?)
Жаль конечно, деревья ведь типо как бы живые, как и Януковощ)
Вилкул крепкий хозяйственник, жители КР очень ценят его и повторно выбрали его мэром.
Журналист и блогер Денис Казанский ужаснулся тем, как за 10 лет Кривой Рог совсем не изменился. Об этом он пишет в Facebook.
Казанский отметил, что с 2005 по 2006 год жил и работал в городе, но накануне впервые за 11 лет вновь посетил его.
"Я ожидал всякого. Но вдруг оказалось, что за 11 лет не изменилось практически ничего!
В той части города, где я жил - 95-й квартал, проспект Гагарина, Соцгород, все так и осталось, как было", - рассказывает Казанский.
Журналист добавляет, что произошли некоторые изменения, но они незначительны. Город как будто законсервировался в 2006 году, подмечает он.
Казанский удивлен, что такой крупный промышленный город не развивается.
"Я ожидал увидеть какие-то разительные перемены, я думал, что увижу повсюду новые торговые центры, строящиеся дома, новые автобусы.
А увидел ровно тот же город, из которого уехал в 2006 году. Все-таки крепкие хозяйственники - это диагноз", - добавил блогер.
Пока жители города не поймут, что причина этого убожища вилкулы, их город будет оставаться таким же.
Фото Кривого Рога из блога Казанского:
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22339017_1540781512668022_1630514575967699581_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQl6B_Vqq_TquMTrWWiOote5MRKuCahWI6Q3b0J5_90QEvF9xY25wg3lJ6r-DpeamVE&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=2731161e519aaae7eca2fee253458011&oe=5DB4D1AF
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22256502_1540781502668023_6583160205413694953_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl5foGi1OuVU5Du3uAiJDk0vFunzCzMBO0moYUZnCi6BPLR-nBoIorY7T7vK2Bp1Is&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=3faec71136cd031e4eb712e7b75eb922&oe=5D7A37D3
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22339537_1540781526001354_7360941848313747117_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmNZxUVpW1PZ4heGZteBQ9aTOJhaeo0V0ILHevaKFXV1FDG0NANW7jFAnBYxzMLRMQ&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=41581f903a17155044eed73cd68735f9&oe=5DB2FA17
Не учла опознавательный знак-смайлик.)