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 Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національна поліція затримала учасників міжнародного наркокартелю, серед яких п'ятеро іноземців. Вилучено наркотики, які за цінами "чорного ринку" оцінюються в 60 млн доларів.

Про це сьогодні, 2 липня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

За словами Князєва, оперативники Нацполіції викрили та затримали організаторів та учасників міжнародного злочинного угрупування, яке здійснювало контрабандне постачання кокаїну на територію нашої держави. Далі наркоділки транспортували наркотики до країн Європи.

"Під час документування незаконної діяльності вказаної групи осіб, встановлено їхні зв’язки з членами міжнародної злочинної організації, які займалися постачанням кокаїну по всьому світу. Крім того, виявлено потужний канал постачання зазначеного наркотичного засобу з Республіки Колумбія на територію України",- зазначив Князєв.

Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція 01

Очільник відомства повідомив, що 19 червня цього року правоохоронці затримали шістьох фігурантів. Серед затриманих - троє громадян інших країн. Він додав, що іноземці- порушники мають багате кримінальне минуле. Зокрема, на своїй Батьківщині вони перебували у міжнародному розшуку за вчинення наркозлочинів.

За результатами спецоперації у членів міжнародного наркокартелю вилучено близько 270 кг кокаїну. Його вартість за цінами "чорного ринку" становить близько 40 млн доларів.

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"Ми розуміли, що це не всі учасники злочинної групи. І вчора, 1 липня, було затримано ще трьох наркоділків, зокрема, двох іноземців. У згаданих осіб вилучено 130 кг кокаїну. За цінами "чорного ринку" - це становить близько 20 млн доларів",- підкреслив Князєв.

За результатами проведення цих двох затримань, співробітники Національної поліції України усього вилучили 400 кг кокаїну. Загальна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" становить близько 60 мільйонів доларів.

Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція 02

Затриманим інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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"Хочу зазначити, що загалом від початку року співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції вилучили 925 кг героїну та 675 кг кокаїну. Позитивні результати роботи молодого, реорганізованого Департаменту протидії наркозлочинності все частіше згадуються серед світових поліцейських спільнот",- підкреслив голова Нацполіції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135304
 
   
 Топ коментарі
 
у зеленых ломка, все на больничный
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Ну і шо тепер слугам народу робити,пля? Знову на грибочки псилоцибінові переходити?
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бедный зеля. на обратном пути из канады придется в венесуэлу заскочить...))))))))))))
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у зеленых ломка, все на больничный
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Не тем нужно галоперидол вводить три раза в сутки
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Сжигать будут или вернут в Колумбию за пол цены?.,))
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бедный зеля. на обратном пути из канады придется в венесуэлу заскочить...))))))))))))
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Тільки поїхав в турне, а тут влаштували таку подлянку.
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Ну і шо тепер слугам народу робити,пля? Знову на грибочки псилоцибінові переходити?
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Ага... на грибочки! Парубий теперь на них таааакой ценник выкатит!!! Задержаны участники международного наркокартеля, изъято 400 кг кокаина стоимостью 60 млн долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5561
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Процент бойцам, остальное Коболеву вместо денег - хай маме в Америку отправляет!
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а гражданам по референдуму будет откат? Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9667
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Шо ж в шаКАЛад добавляти будуть???
🤔
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Категорично заявляю: ФЕЙК. Мусара делают то же самое что и сбу ., поднимают себе рейтинг. Обратите внимание на статью -- ни одного имени подозреваемого. Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2153
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Мне бы столько, я б его продал и деньги отдал в детские дома.
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Так креатив изчезнет на земле рузькой.
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Мне нравится эта информация. А как бы еще так, чтобы полиция не отворачивалась и не прятала глаза, когда являются свидетелями явных беззаконий, особенно против граждан Украины?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЗатримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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