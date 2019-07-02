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 Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, боєць ОС дістав бойове травмування, - прес-центр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації з опівночі 2 липня обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС), застосовуючи заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем і крупнокаліберні кулемети.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли: двічі - поблизу Мар'їнки (з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів) і поруч із Лебединським (з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник учинив три обстріли: поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм), двічі - по околиці Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойове травмування. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинуло, ще двоє - дістали поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135293
 
 
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Мабуть Зеленський назначив нині діючого міністра оборони Полторака? Чи все-таки - петя і петіна "коаліція потужних реформаторів"?
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Із-за поребріка: 14 російських підводників загинули через пожежу на глибоководному апараті.
14 російських моряків-підводників загинули під час пожежі на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії, повідомили в міністерстві оборони країни. Зараз апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ у Мурманській області на півночі Росії. - bbc.com
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Апчета база підводників (ПЛ) перебуває в Полярному неподалік Сєвєроморську.
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А в Мінську все ще засідають засідатєлі С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, боец ОС получил боевое травмирование, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 535 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, боец ОС получил боевое травмирование, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2793
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Тут з латєстану новина.
14 моряків-підводників загинули під час пожежі на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії, повідомили в міністерстві оборони РФ. Зараз апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10604010-pid-chas-pozhezhi-na-glibokovodnomu-aparati-vmf-rosiji-zaginulo-14-moryakiv-pidvodnikiv.html
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, боєць ОС дістав бойове травмування, - прес-центр. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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