 Фільм "Гідра" про операцію за участю СБУ з ліквідації транснаціонального наркокартелю в 1990-х роках презентували в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, показ відбувся сьогодні, 2 липня.

Кінострічка "Гідра" (режисер - Рам Девініні) вже вийшла в прокат на майданчику Netflix. Також стрічка доступна в мережах Amazon, iTunes, GooglePlay. Цієї осені фільм побачить український глядач.

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Фільм розповідає про одну з найуспішніших у світі операцій з ліквідації транснаціонального наркокартелю, до якої було залучено 11 спецслужб - США, ЄС, України та інших держав Східної Європи. Український генерал-лейтенант Володимир Тимошенко був однією з ключових фігур, яка планувала і здійснювала операцію.

Тимошенко - колишній перший заступник голови СБУ, засновник Державної служби з контролю за наркотиками, представник України в Міжнародному комітеті з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук.

На передпрем'єрі фільму був сам Тимошенко, а також лідер партії "Сила і честь" Ігор Смєшко (під 9 номером у списку якої балотується Тимошенко).

"Важливим насамперед був результат, десятки найбільших нарколабораторій Європи були ліквідовані, сотні людей при цьому були притягнуті до відповідальності в різних країнах світу. Але найважливіше те, що ми подолали бар'єр недовіри зі західними спецслужбами. До цього ми бачили в них якщо не ворога, то конкурента, і дуже важко йшло налагодження контактів. Але коли з'явився такий ворог, як транснаціональний наркобізнес, який не знає кордонів, то служби почали працювати пліч-о-пліч", - зазначив Тимошенко.

Продюсер фільму Олександр Дріз повідомив, що планується створення художньої версії документального фільму.

Фільм "Гідра" створено міжнародним продюсерським центром "Фор-Пост" на замовлення Державного агентства України з питань кіно в 2018 році.