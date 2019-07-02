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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (681) педофіл (60) Нацполіція (7778)

 "Нічого відрізати нікому не будуть", - Нацполіція просить депутатів терміново розглянути законопроект про створення реєстру педофілів і добровільної кастрації. ВIДЕО

Керівництво Національної поліції звертається до парламентаріїв з проханням терміново розглянути і підтримати законопроект, що передбачає створення реєстру засуджених педофілів і добровільну хімічну кастрацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський резонанс" на телеканалі Еспресо.

"Підвищена увага суспільства до таких людей - ефективна профілактика. Це зупиняє цих людей. Суспільство має знати цих людей тому, що ми всі батьки і у нас є діти", - говорить глава Нацполіції Сергій Князєв.

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Законопроект 6607 передбачає, що в реєстрі педофілів будуть доступні фотографії і персональні дані засуджених за злочини сексуального характеру проти дітей. Отримати ці дані зможуть на запит, наприклад, керівники шкіл та дошкільних установ.

Тим засудженим, у яких медики визнають педофілію психічним розладом, запропонують добровільну хімічну кастрацію.

"Нічого відрізати нікому не будуть. Це зменшення сексуального потягу шляхом прийому гормональних препаратів", - говорить начальник відділу судово-психіатричних експертиз Олена Козерацька.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135266
 
   
 Топ коментарі
 
А надо бы! И начать с Рады...там есть "достойные" персонажи.
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"Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации.

А шо, депутаты заволновались?
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Если люди быстрее полиции найдут , то отрежут . Народная кастрация .
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ой,такие люди что это им отрежут,терпилы все подряд,никому еще ничего не отрезали и не отрежут
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А ти спробуй і побачиш відріжуть чи ні,а тоді пришиєш, як буде що.
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что попробовать,ты туповатый такое говорить,можешь ты скажешь где и когда люди отрезали?
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Коли з під шконки півником закукарікаєш то сам відріжеш і зрозумієш хто туповатий.
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А где находится министр внутренних дел Аваков?
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А надо бы! И начать с Рады...там есть "достойные" персонажи.
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порохоботов тоже можно приравнять к педофилами и тоже отрезать все ненужное
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мало того, и делать им их реальный орган - вагину. "Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации - Цензор.НЕТ 1339
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нельзя им вагину что бы не начали размножаться в туалете
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Добровольная кастрация ??? А Ха Ха Ха Ха и шо много желающих? Япона ДИЧЬ 😅😅😅
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там хитро: либо сидеть либо таблеточки пить
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ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖУ НА ГЛИБОКОВОДНОМУ АПАРАТІ ЗАГИНУЛИ 14 кацпо-РОСІЙСЬКИХ МОРЯКІВ 😁😂🤣
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Гундяй их определит в свой "рай" . А к чему это ? Они педофилы ?
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"Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации.

А шо, депутаты заволновались?
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Да сто первый раз. Закон об Огнестреле нарезном с 21 года! Всё! Точка! Какие там нахер педофилы! Уже к следующему утру.
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"Ничего отрезать никому не будут"-в депутаты определят,с партией имени.
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Так вон педофил Шарий едет в Украину в выборах участвовать. Может с него список и начать? Первый на кастрацию будет.
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Тільки Педро має право називати Шарія педофілом...Його одного Шарій взув як пацана...
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Вопрос же не в педофилах,а в том,что во власть надо выбирать нормальных людей, для которых Украина и украинские люди что-то значат, а не промосковских клоунов,мошенников и предателей,которые плевать хотели на Украину и украинский народ. Когда вы допускаете во власть всякую сволочь и шелупень,то не удивляйтесь потом,что все города окажутся в полной власти педофилов, маньяков и убийц. Тогда уже точно никто не будет в безопасности. Это время уже близко.
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"Ох уж эти хирурги - им бы все резать. Сейчас я дам таблетку - и само отпадет."

А если без шуток - пожизненное. Там и кастрация не понадобится.
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Кто хочет смягчить наказание сам наверное педофил,а полиция 90% педики.
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А дарма. Тупими ножицями під корінь ! І що значить добровільну кастрацію ? Цих вилюдків ще питатимуть ? Поки держава панькається з нелюдями, вони вбивають і гвалтують безневинних дітей простих громадян - "еліті" нема чого боятися за своїх крисенят
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Их вообще казнить нужно.какого х..я должен бояться отпускать ребенка играть во двор????????!!!!!!!
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Это он депутатам так говорит? Та не бойтесь, ничего вам не отрежут.
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Запилить месячник добровольной кастрации, по аналогии с добровольной сдачей оружия...)
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Можно просто отбивать, зачем отрезать.
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а вопщє, від чого воно береця? Ота пєдофілія? Яке научне обоснованійє? Це гормональне чи психічне захворювання? Чи мо' то шось йєстєственне та дике? Явлєнійє це давно ізвєсне - в античній Греції щиталось нормальним
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а в чому воно винне, якшо його тяне на молодінькіх? І шо щитати пєдофілійєю? Якшо в 15 років у дєвки сіськи четвертого размєра і гармони грають, то це щитайєця пєдофілійєю, якшо її зрілі форми визивають бажання?
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"зачем отрезать, вот таблеточку примите, походите-попрыгайте, через полчаса само отвалится" (*)
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Дояру своєму дай і сам випий радник ***********.
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А "нічого не відрізати" треба довірити тим, хто "рубав руки"!
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ОДЕСА ПОВЕРТАЄ ДРУЖИННИКІВ.
будуть каструвати "Нічого відрізати нікому не будуть", - Нацполіція просить депутатів терміново розглянути законопроект про створення реєстру педофілів і добровільної кастрації - Цензор.НЕТ 5064 "Нічого відрізати нікому не будуть", - Нацполіція просить депутатів терміново розглянути законопроект про створення реєстру педофілів і добровільної кастрації - Цензор.НЕТ 8195
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"Ничего отрезать никому не будут", - а жаль. Должна быть жизнь за жизнь, здоровье за здоровье. Было бы здорово, чтобы педофилы и насильники это постигли и получали соответствующее преступлению - наказание. Гуманизм здесь "хорош", когда это не касается твоего собственного ребенка или твоей собственной жены, сестры, матери. И только тогда возникает понимание издевательской неадекватности имеющегося наказания, в отношении потерпевшей или ее близких.
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ляшко кричит про химическую кастрацию педофилов.

а химическая кастрация карупцыанеров возможна??

дать им чего нибудь, шоб отпало то место, что берет-дает.

и ляшка в первую очередь за хату 500 кв метров на кончезаспе.
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вы в полиции не отрежете так украинский народ отрежет!!!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Нічого відрізати нікому не будуть", - Нацполіція просить депутатів терміново розглянути законопроект про створення реєстру педофілів і добровільної кастрації. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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