 Бійці 54-ї механізованої бригади знищили позицію окупантів і ліквідували російського терориста. ВІДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі волонтер Юрій Мисягін. За його словами, успішну атаку українські воїни провели у відповідь на постійні обстріли.
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Матеріали за темою: Агресія Росії проти України
Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО
"За одного нашого загиблого бійця ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки. ВІДЕО безпілотника
"Мінус один танк і укриття з особовим складом", - бійці 54-ї бригади знищили позицію російських терористів у Луганській області. ВIДЕО
Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника
"Вони по флангу нашому працюють", - "Зараз підсобимо сусідам. Став триногу", - бійці 54-ї бригади керованою ракетою знищили позицію російських терористів. ВIДЕО
+13
Встречай, Ростов, еще гробов!
+11
Вернись на Донбасс, сходи, и посмотри, а не воняй здесь...
он ведет учет набутылочных новобранцев 200 армии.
Пойду скину на Зе-твиттер...
Испорчу ему настроение....
Пацаны пагибли.....
в постели ванька у аксиньи
был скажем прямо как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
Рыдала у гроба Аксинья и уж вставаючи с колен,
отрезала себе на память окоченевший
Ванин член