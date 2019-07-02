 Бійці 54-ї механізованої бригади знищили позицію окупантів і ліквідували російського терориста. ВІДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі волонтер Юрій Мисягін. За його словами, успішну атаку українські воїни провели у відповідь на постійні обстріли.

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