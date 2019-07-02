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 Політика України
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Все про:Зеленський (1893) посол (529) США (5147) Тейлор (14)

 "З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення наших відносин", - повірений у справах США в Україні Тейлор записав звернення до українців і Зеленського. ВIДЕО

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів про пріоритети своєї роботи в Києві та поділився спогадами про свою каденцію в Україні в 2006-2009 роках.

Тимчасовий повірений у справах Тейлор в оприлюдненому ролику подякував народу України за теплий прийом, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже пощастило перебувати в Україні в цей чудовий історичний момент. Скоро Україна отримає новий парламент ... Це чудова можливість для людей з різних сфер піти працювати в парламент, це також можливість для нових ідей у Раді", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деокупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні

Тейлор заявив, що "прибув знову, щоб на основі хороших відносин між Вашингтоном і Києвом працювати над вирішенням багатьох питань" і з нетерпінням чекає співпраці з новим парламентом і президентом Володимиром Зеленським.

Тейлор зазначив, що зараз і для США є прекрасна можливість бути "партнером як для нового президента, так і для нової Ради".

"І ми з нетерпінням чекаємо тісної співпраці з ними", - додав дипломат. Він нагадав, що США "рішуче підтримують Україну - шляхом військової допомоги, дипломатично, економічно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135206
 
   
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Очередные степени обеспокоенности и выкручивание рук и карманов при выделении кредитов? 5 лет так "сотрудничаем"......
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Надеюсь,Зе и его команда найдут дорогу к посольству США..Давно пора в Харькове Московский проспект переименовать в Вашингтонский!
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Это вот он серьезно?

И, как марионетка Коломоского ЗЕ должна укреплять отношения с США, если там обвиняют Коломойского в отмывании денег?
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"С нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений!" -обычно это сильно срабатывает,после хорошего удара в промежность.
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Украинский народ услышал, а ЗЕписюн лысого ***** любит, зря обращались.
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Этот сразу понял, что с Владимиром Александровичем надо видеороликами разговаривать... "З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення наших відносин", - повірений у справах США в Україні Тейлор записав звернення до українців і Зеленського - Цензор.НЕТ 2918
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення наших відносин", - повірений у справах США в Україні Тейлор записав звернення до українців і Зеленського. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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