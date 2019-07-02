 Двох посадових осіб "Заводу ім. Малишева" в Харкові викрили на систематичних хабарях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники СБУ встановили, що начальник одного з відділів та його підлеглий - інспектор відділу, організували протиправний механізм вимагання та одержання грошей від підприємців за надання їм в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними відомства, за оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди

Співробітники СБУ затримали посадовців оборонного підприємства в робочих кабінетах після отримання чергового траншу за наступні три місяці.

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У кожного з фігурантів справи виявлена і вилучена частина неправомірно отриманих коштів.







Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Операція з викриття хабарників проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.