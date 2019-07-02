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 Двох посадових осіб "Заводу ім. Малишева" в Харкові викрили на систематичних хабарях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках комплексу заходів щодо захисту інтересів держави в оборонній сфері співробітники Служби безпеки України викрили в Харкові на систематичних хабарях двох посадовців Державного підприємства "Завод імені Малишева".

Оперативники СБУ встановили, що начальник одного з відділів та його підлеглий - інспектор відділу, організували протиправний механізм вимагання та одержання грошей від підприємців за надання їм в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними відомства, за оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди

Співробітники СБУ затримали посадовців оборонного підприємства в робочих кабінетах після отримання чергового траншу за наступні три місяці.

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У кожного з фігурантів справи виявлена і вилучена частина неправомірно отриманих коштів.

Двох посадових осіб Заводу ім. Малишева в Харкові викрили на систематичних хабарях 01
Двох посадових осіб Заводу ім. Малишева в Харкові викрили на систематичних хабарях 02
Двох посадових осіб Заводу ім. Малишева в Харкові викрили на систематичних хабарях 03

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Операція з викриття хабарників проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135177
 
   
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Прикольно. А техническую документацию на оборонном заводе можно взять в аренду?
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зачем? она вся в тырнете в свободном доступе))))
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Копните заводы хряка-мародера. На каких основаниях они получают заказы на на полицейскую технику, на которой воевать нельзя, под видом армейской. Кому война, а хряку - мать родна.
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В цепочке оказалось слабое звено и рухнула все пирамида построенная должностными лицами по вымогательству денег, или не поделились с кем нужно, или жадные очень.нужно быть осмотрительнее .
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Ну, тупые. Кто же взятки в кабинетах берет.
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От Завода Малышева остались рожки да ножки.Контингент на заводе -доживающие до пенсии рукожопы,не имеющие высокой квалификации.Спецы - кулибины в любой фирме -на вес золота.Тоже самое на ХАЗе.Остались работать невдахи.Даже лесенки или детской коляски собрать не могут.Спецы ушли- мало платят.Правда, есть и патриоты-энтузиасты.На них всё и держится.А СБУ задержало далеко не тех,кого должно ловить.Эти- просто воры.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоДвох посадових осіб "Заводу ім. Малишева" в Харкові викрили на систематичних хабарях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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