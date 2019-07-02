 На дитячому майданчику під Дніпром вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П, яку діти знайшли на смітнику, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління НПУ в Дніпропетровській області.
Попередньо встановлено, що, ймовірно, вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.
Як повідомили в поліції, постраждалі діти знайшли боєприпас на сміттєзвалищі.
"Ми поспілкувалися з дітьми, які перебувають у лікарні в контактному стані, діти знайшли цей пристрій на звалищі в селищі", - зазначила речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська.
Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов розповів, що двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперували, ще двох оперують.
ПП сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення дістали 6 дітей у віці від 4 до 16 років. Одна дитина перебуває у важкому стані.
Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
Воно б написало: "При Порошенко такого не было".
Issy - у італійське, Мефтахудын - у турецьке
по друге, яке таке "удушающєє єкономічєскоє положєніє"?? воно у нас все життя (не останні там скількісь років, а просто тупо все життя, починаючи з 848 року) - тяжке і ніколи ще хорошим не було, але нічого такого "удушающєго" я наразі не помічаю - люди жеруть багато і смачно, товстих на вулицях більше аніж худих, а помираючих від голоду взагалі немає.
отам і сиди