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 На дитячому майданчику під Дніпром вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П, яку діти знайшли на смітнику, - поліція. ВIДЕО

У Нацполіції розповіли подробиці вибуху на дитячому майданчику в Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління НПУ в Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що, ймовірно, вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.

Як повідомили в поліції, постраждалі діти знайшли боєприпас на сміттєзвалищі.

"Ми поспілкувалися з дітьми, які перебувають у лікарні в контактному стані, діти знайшли цей пристрій на звалищі в селищі", - зазначила речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждало 6 дітей, - Нацполіція

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов розповів, що двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперували, ще двох оперують.

ПП сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення дістали 6 дітей у віці від 4 до 16 років. Одна дитина перебуває у важкому стані.

Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135176
 
 
 Топ коментарі
 
ВОГи на свалке!! Вот какое наследство нам оставил хряк-мародер.
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ВОГи на свалке!! Вот какое наследство нам оставил хряк-мародер.
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Там если проверить все гаражи и подвалы в прифронтовой зоне и не только, то можно найти арсенала больше, чем есть в некоторых воинских частях!
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Кирпичев - это какой то зебил с простого нарида выбросил...
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Короче, сое пофик на детей, они о них говорить не желают, а только о Зе!
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Issy - а почему ты не прокоментировал вот этого идиота Кирпичев ..?
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В случае умышленного теракта - не поможет. Чуть то, пэпик из оффшоров снимет.
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завжди в кацапа знайдеться відмазка, щоб грошей не давати
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Это не хряк- мародёр , а военнослужащие и мусора .Во всех детских передачах надо учить детей и родителей.В школах в каждом классе учить детей распознавать мины,гранаты и тд и как им поступать .Проводить тренажи.Попытаться узнать опыт Израиля.Просто так гробить любопытных малышей-святотатство!
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Ти маєш на увазі того хряка який готував Україну для здачі *****? Забув вибухи сміттєвих урн?
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Десь підлога поділась..... На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция - Цензор.НЕТ 5900
Воно б написало: "При Порошенко такого не было".
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а детям нельзя было(родители, школа, держава) сказать что играться с гранатами и снарядами нельзя?
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Заложенная природой любознательность - сложно заглушить. В общем плане это хорошо, но в данном случае - трагедия.
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Они вполне могли не знать, что это граната. Если только на самом деле не на свалке нашли, а один из них из дома принес. Следствие проверит, служил ли кто на Донбассе из родственников, да и вообще всех служивых из села проверят.
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ВОГ мог оказаться на свалке в 2-х вариантах: 1. Умысел (теракт) так как даже если ни кто его не найдет, рано или поздно мусор будут собирать и перевозить, в таком случае (так как мусор обычно грузят совсем не деликатно) вероятность взрыва - 99%. 2. Идиотизм, при чем двойной: - Какой то идиот имевший доступ к боеприпасам, сначала (будучи идиотом) спер его. А потом (идиотизм мало излечим) - решил избавиться и ни чего лучшего не придумал, как выбросить в месте скопления людей На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция - Цензор.НЕТ 8043. Вывод - идиоты не менее опасны чем террористы.
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Ну і батьки, які не навчили дітей не ритися на мусорках, як бомжі, - теж не те щоб розумні...
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всі боти під проксі йдуть у гузно
Issy - у італійське, Мефтахудын - у турецьке
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будучи украинцем, ты должен бы знать о 13 млн эмигрантов из страны в связи с удушающим экономическом положением. Или откуда строчишь? А мо нажралось с утреца...
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я перепрошую, я, як українець, який залишається в Україні, цікавлюся - про які 13 млн. йде мова? де ця цифра зафіксована? адже 13 млн. від 40 це більше чверті, таке зменшення кількості людей було б помітне неозброєним оком, але людей менше не стало, ніде.
по друге, яке таке "удушающєє єкономічєскоє положєніє"?? воно у нас все життя (не останні там скількісь років, а просто тупо все життя, починаючи з 848 року) - тяжке і ніколи ще хорошим не було, але нічого такого "удушающєго" я наразі не помічаю - люди жеруть багато і смачно, товстих на вулицях більше аніж худих, а помираючих від голоду взагалі немає.
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Essendo cittadino Ucraino, dovresti sapere dei tredici milioni dei emmigranti per pessima situazione economica in paese. Da dove stai scrivendo? Oppure sei alcolizzato stamattina!
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сейчас надо в школе (и судя по возрасту раненных детей - в детсаду) проводить уроки по безопасности их собственной единственной жизни и здоровья... и опасности таких совсем не "игрушек"...мальчишек тяжело держать в узде, но хотя бы объяснить можно и нужно (и лучше с фото ампутированных детских ручек и выбитых глаз - это больше впечатлит чем болтовня)
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Вчера в самом Днепре пострадал еще один малолетний ребенок - нашел патрон 9мм и бил по нему чем-то. В результате взрыв, ребенок в больнице.
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Очень тревожные новости. А сколько ребёнку лет? Сейчас каникулы и эти сорванцы предоставлены сами себе. Даже не представляю, как их можно обезопасить от такой беды, у них ведь чувство самосохранения отсутствует напрочь. На поводках их что ли выгуливать (шутка).
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Якесь бидло сувенір додому принесло,погралось і викинуло.
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Тут надо вспомнить Афганистан и другие горячие точки. Масса покалеченных детей и взрослых. Это было далеко и нас не касалось. (Чужую беду руками разведу). Теперь это пришло и к нам.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНа дитячому майданчику під Дніпром вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П, яку діти знайшли на смітнику, - поліція. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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