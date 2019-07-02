 "У нас усі в партії волонтери", - Корнієнко про оплату роботи політтехнологів "Слуги народу". ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Коментуючи інформацію про "продаж" округів "під ключ" за $300 тис. кандидатів у депутати за мажоритарною системою, Корнієнко заявив, що "це неправда".
"Ми не беремо ці гроші з мажоритарників, ми не можемо їх брати, немає такого. Ми навіть навпаки платимо за їхню реєстрацію 40 тис. гривень. (Партія платить). Ми не впевнені, що ми можемо прийняти від мажоритарників ці платежі назад, тому що це для нас фінансово великий ризик щодо звітності НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. - Ред.). Нам потрібно перевірити 200 осіб, це дуже важко. Ми перевіряємо кожну людину та організацію, які вносять нам гроші", - розповів глава штабу "Слуги народу".
Також Корнієнко розповів, чим ще партія допомагає мажоритарникам.
"У нас є підготовка. Вчора був навчальний семінар на цілий день. Ми розповідали, як вигравати вибори, як займатися своїми кампаніями. У нас є технологічна складова, дуже серйозна (не можу назвати прізвище, оскільки це засекречені люди), вони будують мережу польових консультантів, які будуть вести кілька округів, допомагати нашим кандидатам вибудовувати свою стратегію", - пояснив Корнієнко.
На питання, хто оплачує їхню роботу, глава штабу "Слуги народу" заявив, що "у нас всі в партії волонтери, ми ж хочемо змін у країні - це загальний тренд".
Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.
Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.
"Покуда есть на свете
простой нариддураки, обманом жить нам, стало быть, с руки". Лиса Алиса
Чем дальше, тем им труднее признаться даже себе, что они идиоты и лохи.
https://youtu.be/y5GQHVyF5kE
Смотрим 26-50 мин. видео.
Дуче, хоть и по своему разумению, но все-таки пытался страну в порядок привести. Зе - открыто её валит.
Дуче жестко разобрался с мафией. Зе - открыто служит одному из её боссов.
Дуче заставил олигархию работать на страну. Зе - отдал страну ей на разграбление.
Так что мелкому сморщенному урюку до Дуче - как до Китая раком. Рядом с ним он еле-еле поц.
Шучу, конечно. Пусть там хоть тапки шьют, только бы от выборов подальше держались.
Наиболее вероятный сценарий это коалиция после выборов Слуги народа с какой-то другой партией. Вероятно Батькивщина или За життя. НО это в случае, если Слуга не получит большинства. Это необходимость, т.к. нормальная работа возможна только при поддержке голосующего большинства в Раде. Схема не новая, так работают парламентарии большинства стран. То есть договариваются с оппозицией.
Рада сейчас - это сброд. Но скоро его вычистят.
ххх: хелп! ктонить! каг по инглишу буит волонтерство? я тут резюме заполняю, хочю похвастаца!
ууу: free blowjob
ххх: пасибки!
Ух-ты! Ах-ты! Все мы - космонавты... (с)
"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Источник:https://censor.net.ua/v3135173 То есть они не продают округа, а ПОКУПАЮТ ОКРУГА
"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Источник:https://censor.net.ua/v3135173 То есть они не продают округа, а ПОКУПАЮТ ОКРУГА