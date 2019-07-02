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 Політика України
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 "У нас усі в партії волонтери", - Корнієнко про оплату роботи політтехнологів "Слуги народу". ВIДЕО

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що працівники виборчого штабу партії працюють на волонтерських засадах.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про "продаж" округів "під ключ" за $300 тис. кандидатів у депутати за мажоритарною системою, Корнієнко заявив, що "це неправда".

"Ми не беремо ці гроші з мажоритарників, ми не можемо їх брати, немає такого. Ми навіть навпаки платимо за їхню реєстрацію 40 тис. гривень. (Партія платить). Ми не впевнені, що ми можемо прийняти від мажоритарників ці платежі назад, тому що це для нас фінансово великий ризик щодо звітності НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. - Ред.). Нам потрібно перевірити 200 осіб, це дуже важко. Ми перевіряємо кожну людину та організацію, які вносять нам гроші", - розповів глава штабу "Слуги народу".

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Також Корнієнко розповів, чим ще партія допомагає мажоритарникам.

"У нас є підготовка. Вчора був навчальний семінар на цілий день. Ми розповідали, як вигравати вибори, як займатися своїми кампаніями. У нас є технологічна складова, дуже серйозна (не можу назвати прізвище, оскільки це засекречені люди), вони будують мережу польових консультантів, які будуть вести кілька округів, допомагати нашим кандидатам вибудовувати свою стратегію", - пояснив Корнієнко.

На питання, хто оплачує їхню роботу, глава штабу "Слуги народу" заявив, що "у нас всі в партії волонтери, ми ж хочемо змін у країні - це загальний тренд".

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135173
 
 
 Топ коментарі
 
" Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит) "

"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2688
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Все эти игры с демократией пора заканчивать. Население, в подавляющем большинстве имеющее менталитет малолетних детей, не может выбирать себе лидеров. Разве в детском садике воспитатель назначается по итогам выборов детишками ?
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А крильця і сяючий німб кандидатам у депутани і працівникам штабів СН приготували?
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волонтёрские начала это прибыльная штука. у мну однокурсник на волонтёрстве нехило поднялся.
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А че не заработать на бесплатных дураках?
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по его подьему я бы не сказал, шо там зарабатывают. там даже не срубают, там выпиливают мотопилой.
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Главное, что есть шаровой и безотказный ресурс. А у нас его оказалось 73%. Доить - не передоить.
"Покуда есть на свете простой нарид дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки". Лиса Алиса
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вообще то он поднялся в последние 5 лет, хотя с нулевых рыпался и всё как то безрезультатно, чего он только не пробовал. а тут карты легли!! и его пример мну абсолютно убедил, шо и все последующие годы в волонтёрском движении не будут отличаться от предыдущих))
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У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа....Безплатна праця , це аксіома , сама неефективна. Значить ці робітники у партії слуга ... розраховують на девіденди пізніше, або просто є чорна бугалтерія.
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" Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит) "

"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2688
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Нема чим розуміть ... Вони головою тільки їдять ...
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ЗЕбилы на ручнике не стоят. Они на нем совершают фрикционные движения, пытаясь получить от этого удовольствие.
Чем дальше, тем им труднее признаться даже себе, что они идиоты и лохи.
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До них доходит медленно, но зато дойдет крепко. Жаль только сколько шкоды успеют наделать плохиши. Разгребать опять всем украинцам придется
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Не дойдет. Проверено на избирателях януковича. То госдеп виноват, то массоны то кореша олигархи.
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Складається враження, що вони ладні втратити Україну, свободу, ВЛАСНІ домівки, аби не визнавать, що скоїли помилку. Чи це массовий телегіпноз
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Тобто звіту про витрату грошей на вибори "партії" не буде... Суцільний чорний нал.
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"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6340память рыбки из аквариума...помните как ботва тему с волонтерами пороха обсасывала?где эти сосуны? "У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6340
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Это пьяная рожа врет и не краснеет. Впрочем они все врут

https://youtu.be/y5GQHVyF5kE
Смотрим 26-50 мин. видео.
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Все эти игры с демократией пора заканчивать. Население, в подавляющем большинстве имеющее менталитет малолетних детей, не может выбирать себе лидеров. Разве в детском садике воспитатель назначается по итогам выборов детишками ?
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Ну а що, вони ж "прікалісти". І їхні виборці такі ж - думають що все життя проживуть отак дуркуючи
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Некорректное сравнение.
Дуче, хоть и по своему разумению, но все-таки пытался страну в порядок привести. Зе - открыто её валит.
Дуче жестко разобрался с мафией. Зе - открыто служит одному из её боссов.
Дуче заставил олигархию работать на страну. Зе - отдал страну ей на разграбление.
Так что мелкому сморщенному урюку до Дуче - как до Китая раком. Рядом с ним он еле-еле поц.
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за эти достижения итальянцы его и повесили вместе с любовницей за ноги на площади
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На химию их, падел, ковать ядрёный щит Ррррродины!
Шучу, конечно. Пусть там хоть тапки шьют, только бы от выборов подальше держались.
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садисты вы ребята, нет чтобы просто телевизор запретить
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Это не лицо, а рожа питекантропа. Извините ошибка, не питекантропа, а козлорылого.
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Такое лицо от поколениями злоупотребления алкоголем.
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У партії всі волонтери. А половину державної казни за один місяць кенґурування з'їли, мабуть миші.
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Зеленскому нужна Рада, которая будет принимать нужные законы, а не ставить палки в колёса.
Наиболее вероятный сценарий это коалиция после выборов Слуги народа с какой-то другой партией. Вероятно Батькивщина или За життя. НО это в случае, если Слуга не получит большинства. Это необходимость, т.к. нормальная работа возможна только при поддержке голосующего большинства в Раде. Схема не новая, так работают парламентарии большинства стран. То есть договариваются с оппозицией.
Рада сейчас - это сброд. Но скоро его вычистят.
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Срать вони хотіли на Вкраїну, інакше не голосували б за зєломойських ґерцлів.
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Згадалося:

ххх: хелп! ктонить! каг по инглишу буит волонтерство? я тут резюме заполняю, хочю похвастаца!
ууу: free blowjob
ххх: пасибки!
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"мы не берем эти деньги с мажоритарщиков мы не можем их брать" ага, прямо с другой планеты.
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"У нас все в партии волонтеры"

Ух-ты! Ах-ты! Все мы - космонавты... (с)
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"У нас в партии все волонтёры" - какой смешной анекдот)))
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Комментируя информацию о "продаже" округов "под ключ" за $300 тыс. кандидатам в депутаты по мажоритарной системе, Корниенко заявил, что "это не правда".
"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Источник:https://censor.net.ua/v3135173 То есть они не продают округа, а ПОКУПАЮТ ОКРУГА
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Комментируя информацию о "продаже" округов "под ключ" за $300 тыс. кандидатам в депутаты по мажоритарной системе, Корниенко заявил, что "это не правда".
"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Источник:https://censor.net.ua/v3135173 То есть они не продают округа, а ПОКУПАЮТ ОКРУГА
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На виборах преЗедента члени комісій від Клоуна отримували по 1500 грн,, так що не треба ля-ля
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"У нас усі в партії волонтери", - Корнієнко про оплату роботи політтехнологів "Слуги народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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