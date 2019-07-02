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Все про:вибори (4087) Разумков Дмитро (77) Слуга народу (88) Корнієнко (5)

 "Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу". ВIДЕО

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у формуванні партійного списку і розподілі кандидатів на певних місцях не було жодного алгоритму. Тільки першу десятку партії відбирали з урахуванням "медійності" кандидата.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ви можете запитати Дмитра, він скаже, що, коли ми почали формувати список, ми сіли і відразу з голови ... там 50-70 прізвищ накидали. Решта, так, це було питання, тому що необхідно було шукати, з'ясовувати, проводити бесіди, питати", - розповів глава штабу "Слуги народу".

На уточнювальне запитання, невже тільки в процесі виборів стало ясно, що потрібні 200 осіб для списку "Слуги народу", Корнієнко відповів, що "ми в процесі до цього прийшли".

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"Президентська кампанія була тестом для багатьох людей, і багато хто його не пройшов. У тому-то й справа, що під час президентської кампанії ми бачили навколо себе набагато більше людей, ніж потім виявилося. Потім був такий етап, що ми зрозуміли, що реально ядро команди 10-15 осіб. А щодо решти потрібно робити якісь висновки щодо когось, хтось не розумів своє місце далі", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135143
 
 
 Топ коментарі
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Да какое кумовство, о чем вы? Просто папа Беня список дал.
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Просто посмотреть на рожу этого Шарикова и все станет понятно, что у него в голове и что он из этой головы накидал в партию. Писала уже,что там одни отбросы. Это уже не кухари будут править страной, а психбольница.
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Праймериз по зебильски - "накидали" "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6740
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Треба закінчити текст:
"...накидали чуваков та чувіх..., зуб даю"
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Накидали з Разумковим по рюмахі і 50-70 друганів алкоголіків накидали в список.
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З таким пузом можна лиш пиво накидувати.
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Накидали!
Карл, они

НАКИДАЛИ !

КИДАЛЫ "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9047
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Мы их кидали-кидали, кидали-кидали.... "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6613
"Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7432
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Полиграф Полиграфыч, оупенспейз, Каутский, шаурма, фишечка.....

шариковы !
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Если бы этот узеленский сказал,что этот список они "накидали" из списков пациентов наркодиспансеров,это абсолютно не повлияло бы на рейтинг "слуги урода".43% лохтората с радостью проголосуют за кого угодно,лишь во главе всего этого радостно скакал под фонтанами с шаурмой в зубах Вовочка Зе.
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Напевне це так і є. Це обумовлено ще тим що із 45%, хто би міг змінити свою думку, не дивляться нічого іншого крім порноканала коломойського.
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Вообще то с будуна можно было и 80-100 фамилий сразу накидать....дурное дело не хитрое.... "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7247
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Из всех спикеров СН - это какой-то самый конч. Помню, он с чего то там заявлял, что СН не будет с юлей делать коалицию...
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разве есть среди Уродов нормальные ? "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5194
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Ну прям как в анекдоте: Ну вы , *** , во-обше!
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За воротник накидали...а потом составили список... "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 8977
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теперь любое гуано во власть проскочит из-за истерики и помутнения рассудка зрадолюбов
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А ви помітили, що зрадофіли тепер не помічають нічого з того що дратувало їх раніше ? Не кажучи вже про справжні ляпи їхнього зеленого куміра ?
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Не. Как орали што порох во всём виноват, так и орут.
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У них больше одной мысли в голову не умещается, сразу перегрев
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вот такой он взвешенный, конкурсы-шмонкурсы, отбр праФФесианалов )
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Ничего вы не понимаете...это был такой конкурс.... "вспомни собутыльника" называется и внеси его в список...
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"Мы сели с Разумковым" будет лет через пять. Если раньше не слиняют.
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Кто ж их посадит, они же люди, для которых Украина. И Россия своих не выдает, пока они ей нужны, конечно же.
Самое забавное, что местный зоопарк будет выть в 2024: "А пачиму ани ни сидят??? ЗРАДА!!!" - а в 2029, когда бывшие слуги вернутся в Украину и начнут опять занимать высокие кабинеты, - "А пачиму барыго-мародер #очередной их ни пасадил??? ЗРАДА!!!" - и цикл повторится под началом очередного всенародно любимого Лидера Нации, уже подбирающего особняк под Ростовом.
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если они накидали, то может те накиданные даже не знают, что они слуги, может и партии нет, а только накиданная бумага
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Партії небуло, це факт, який ніхто не заперечує.
Був "95 КВ" та фільм "Слуга народу" і це все.
Все інше кожен виборець придумує в силу своєї фантазії.
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Как там говорил Зеля месяца 3 назад "Ну кому понравится. когда президент пихает везде своих кумовей" И где этот подход сейчас? Схрена Юзик, толстый баклан с 95 квартала вместе с своими родственниками балатируются по округам от СН в ВР? Ну реалььно ок, за ЭТО голосовали 73% ватного населения Украины
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соєві фейкі як завжди.. Брехати, брехати та ще раз брехати как завєщал вєлікій рускагаврящій Марадьор "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2518
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"рускагаврящій Марадьор" - це ти про Зе? "Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5488
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І воно впевнене,що всі 70 накиданих(про решту і говорити не будемо) бажають бути ,,слугами,,
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та да. накатили, открыли контакты в телефонах, и оттуда накидали. делов-то.
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Не що, Зебенятка? Вам тепер все будуть "накидувати з голови", "писати на коліні" і "брати зі стелі". Майте на увазі, що ці люди так вирішують надважливі державні справи. Тому зважених рішень НЕ БУДЕ!!! В список "Слуги народу" - це не перелік достойних людей, а список осіб, прізвища яких першими прийшли в одну голову. Бережіть тепер цю голову - вона буде вирішувати за вас все. Без конкурсу, без відбору, без дискусій. А про "мудрість" цієї голови можна судити хоча б по цьому бздурі, який ніхто навіть не подумав приховати, як ганебний.
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В першій сотні 69 євреїв , 11 кацапів , 9 титульних і решта вірмен , татарин , грузин і ще хтось . В Кнессеті менше євреїв ніж в ВР . Така проходила інфа на "Цензорі" .
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Да все уже заметили, что государственные дела в Украине теперь на коленках просто так, из головы по-быренькому "накидываются" - по приколу, короче.
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головне, шо кого не кидай, гірше за тих гнід шо сиділи в Раді бути не може
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Так казали і про юзівську владу. Ось подивлюсь що ти заспіваєш про новий парлямент.
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Ну що скаже? Що був дурний? Ні, звичайно. Буде і далі зберігати гарну мармизу при поганій грі. Це наче їси перець чилі - і усміхаєшся на всі зуби, бо заклався на гроші. От лише усмішка дурнувата і сльози з очей капають.
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Вам бы, ребята, сейчас уйти надо со сцены. Сказать что "пошутили неудачно", и попросить извинения у народа. Может ваши дурные головы тогда в целости останутся. Продолжайте развлекать население в своём "Квартале", пока вы не успели нанести стране смертельный удар.
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те, кто способны на такое решение, могли бы и остаться парадокс, аднака
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и чего было так заморачиваться . вышли бы на улицу и первых попавшихся прохожих набрали бы . все равно результат один и тот же
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Даже большевики не подходили к кадровому вопросу настолько тупо, имея в активе только зебилов тупорылый пролетариат, и на первых порах пытались использовать царских специалистов.
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Нормальным людям давно было понятно, что слуга урода пустое место, накиданное на коленке, от фонаря ... А у зебилов какие впечатления от таких откровений? "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6837
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новое слово в прохождении конкурсов от зедебилов: накидать с головы.
а как дысал, как дысал! (с)
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Бедная страна,люди уставшие от лжи и воровства птэра выбрали полных импотентов и неадекватов,которые с огромной скоростью занимаются ликвидацией государственности !
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Да - а, а с ПЕТЕй не посоветовались, грубейшая ошибка.
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авжеж..як тобі твій Бог - Кірілл "Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2112
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Ключевая фраза - НАКИДАЛИ.

Вот такие люди пришли, никакой серьезности, одно слово - КЛОУНЫ.
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Шо вы там "накидали"? Где Чак Норрис? Брюс Виллис? Шварц где я вас спрашиваю?
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Они снова врут ! На этот раз Герус о рынке электроэнергии.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post.html
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Считать по нашему, мы выпили немного.
Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок?
Вторую пили близ прилавка в закуточке,
Но это были еще цветочки.
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аналогично...

"Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 309 свічка‏ @svecha62 14 ч.14 часов назад
И знаете что? Мне уже нихера никого уже не жалко. Мне обидно за эту тонкую, редкую, почти прозрачную, но невероятно прочную прослойку людей, которые зовутся украинцы.

"Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4933

"Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7574
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"Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа". ВИДЕО
але,читаючи список,то складається враження ,шо із дупи)))
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Зебіли, ви довбні, зробили це разом! Як вам "стратег"?
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Взяли телефон и по алфавиту начали накидывать список. Ой, хоть бы ни кого не пропустили и не обделили.
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Ну з Боді "взятки гладки". І, взагалі, це його особиста думка.
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признает прямо, партии нет, команды нет, стратегии нет, кого смогли того и привлекли. срамота
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"ми сіли і відразу з голови ... там 50-70 прізвищ накидали." - а стоячи не могли нічого накидати? Боже, скільки гавна буде в цій Раді.
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Так вот оно чо, Михалыч!
А я всё думал, шо такое этот праймериз?
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Щоб вас так лікарі лікували... Без жодного алгоритму.
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Это те 70 которые будут "учиться в процессе" - так по улице пройдись там датых бомжей еще больше наберешь.
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не ведитесь на продажные фейковые рейтинги, они не показывают реальные опросы, а формируют мнение, голосуйте за свою партию, а не за ту что в центре Разумкова сказали голосовать.
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А я от думаю, чому там саме гавно, а воно ось що виходить!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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