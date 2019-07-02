 "Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу". ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ви можете запитати Дмитра, він скаже, що, коли ми почали формувати список, ми сіли і відразу з голови ... там 50-70 прізвищ накидали. Решта, так, це було питання, тому що необхідно було шукати, з'ясовувати, проводити бесіди, питати", - розповів глава штабу "Слуги народу".

На уточнювальне запитання, невже тільки в процесі виборів стало ясно, що потрібні 200 осіб для списку "Слуги народу", Корнієнко відповів, що "ми в процесі до цього прийшли".

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"Президентська кампанія була тестом для багатьох людей, і багато хто його не пройшов. У тому-то й справа, що під час президентської кампанії ми бачили навколо себе набагато більше людей, ніж потім виявилося. Потім був такий етап, що ми зрозуміли, що реально ядро команди 10-15 осіб. А щодо решти потрібно робити якісь висновки щодо когось, хтось не розумів своє місце далі", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.

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Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.