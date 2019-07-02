 "Ми сіли з Разумковим і відразу з голови 50-70 прізвищ накидали", - Корнієнко про формування списку партії "Слуга народу". ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ви можете запитати Дмитра, він скаже, що, коли ми почали формувати список, ми сіли і відразу з голови ... там 50-70 прізвищ накидали. Решта, так, це було питання, тому що необхідно було шукати, з'ясовувати, проводити бесіди, питати", - розповів глава штабу "Слуги народу".
На уточнювальне запитання, невже тільки в процесі виборів стало ясно, що потрібні 200 осіб для списку "Слуги народу", Корнієнко відповів, що "ми в процесі до цього прийшли".
"Президентська кампанія була тестом для багатьох людей, і багато хто його не пройшов. У тому-то й справа, що під час президентської кампанії ми бачили навколо себе набагато більше людей, ніж потім виявилося. Потім був такий етап, що ми зрозуміли, що реально ядро команди 10-15 осіб. А щодо решти потрібно робити якісь висновки щодо когось, хтось не розумів своє місце далі", - пояснив Корнієнко.
Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.
Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.
"...накидали чуваков та чувіх..., зуб даю"
Карл, они
НАКИДАЛИ !
КИДАЛЫ
шариковы !
Самое забавное, что местный зоопарк будет выть в 2024: "А пачиму ани ни сидят??? ЗРАДА!!!" - а в 2029, когда бывшие слуги вернутся в Украину и начнут опять занимать высокие кабинеты, - "А пачиму барыго-мародер #очередной их ни пасадил??? ЗРАДА!!!" - и цикл повторится под началом очередного всенародно любимого Лидера Нации, уже подбирающего особняк под Ростовом.
Був "95 КВ" та фільм "Слуга народу" і це все.
Все інше кожен виборець придумує в силу своєї фантазії.
зебиловтупорылый пролетариат, и на первых порах пытались использовать царских специалистов.
а как дысал, как дысал! (с)
Вот такие люди пришли, никакой серьезности, одно слово - КЛОУНЫ.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post.html
Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок?
Вторую пили близ прилавка в закуточке,
Но это были еще цветочки.
свічка @svecha62 14 ч.14 часов назад
И знаете что? Мне уже нихера никого уже не жалко. Мне обидно за эту тонкую, редкую, почти прозрачную, но невероятно прочную прослойку людей, которые зовутся украинцы.
але,читаючи список,то складається враження ,шо із дупи)))
А я всё думал, шо такое этот праймериз?