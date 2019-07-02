 Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" написав у себе на сторінці в Facebook.

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим.

Читайте також: "Не дозволимо": Парубій відреагував на заяву Богдана про регіональну російську мову

Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - зазначив Порошенко.



Саме тому "Європейська Солідарність", наші дипломати і юристи, розробили фундаментальний документ - Євроатлантичну Хартію.

"Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там - чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", - зазначив експрезидент.

Читайте також: Найбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила покази фільмів російською мовою