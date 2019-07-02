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Все про:Порошенко (9295) російська мова (85) Європейська Солідарність (40)

 Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко. ВIДЕО

Головна мета проросійського реваншу в Україні - зупинити наш рух до членства в Євросоюзі і НАТО і повернути у сферу впливу Росії всі землі від Донбасу до Галичини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" написав у себе на сторінці в Facebook.

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим.

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Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - зазначив Порошенко.

Саме тому "Європейська Солідарність", наші дипломати і юристи, розробили фундаментальний документ - Євроатлантичну Хартію.

"Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там - чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", - зазначив експрезидент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135140
 
   
 Топ коментарі
 
Петр Алексеевич, как же Вас не хватает. Этот зебил просирает все, что Вы сделали для Украины...
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как вы, на цапии, не любите Пороха - оно и понятно - вы так плохо еще не жили как при Порохе)))
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Цензор в очередной раз пытается гальванизировать политический труп пораженка?
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Зеленский является конечным бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
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Петя не может понять, что после 5 лет царствования, он может стать разве только президентом Галичины ...
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При чем тут Петя не может понять? Петя говорит не о своем президенстве, а о государственном языке. Вы что-то имеете против государственного языка?
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Против государственного языка ничего против не имею. Я про то, что курс политики Пети направлен на развал Украины без помощи рф, а не на сближение...а пиар - словоблудие это же Пети фишка...
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Старая как мир схема аферистов всех времён- продай лоху то, чего у тебя нет. ))
И ведь 6-8% покупают! Живут на 200 $ в месяц, но радуются безвизу. С презрением смотрят на лексус мэра своего райцентра, но главное мова, а коррупциям подождёт. Подсознательно понимают, что глубина задницы в которой сидят всю свою жизнь, за прошедшие пять лет только увеличилась, но ведь душа требует света. Поэтому снова и снова, хором, как мантру- ЕС, НАТО, Петро, халва, халва, халва...
Вата, она не знает границ и поребриков. Она может называться по-другому. Говорить противоположными лозунгами. Но это одна и та же вата.
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"Старая как мир схема аферистов всех времён"

Так непонятно - на смену аферистам уже пришли неаферисты?
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Так Пэтро и есть справжний аферист.Тому и с наперсточником Кернесом общий язык нашел.А чего мы хотели от отца-основателя партии регионов,человеке,который с Азаровым основал одну партию.Не с Черноволом,не с Левко Лукьяненко,Степаном Хмарою,а с Азировым.Чего мы хотим от человека,который патентует название "Киевский торт" и красную ленточку на нем?Какой НАТО,какой ЕС?Его уровень-три наперстка и маленький паролоновый шарик в руке.
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А чевой-то Кернес сейчас резко "позеленел" ? И будет в коалиции с Зелей.
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А ты Диду видкиля знаешь о коалиции "Слуги народа" и "оппозиционного блока"?Или вангуешь или наперстками балуешся?
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Передвиборча програма кандидата на пост Президента України
Я розповім Вам про Україну своєї мрії...

Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, у яку я вірю
Зеля
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Пороху респект! населення - зебіли. але 25% це всеж круто для діячої влади в умовах війни й пропаганди агентів ворога про Порошенко.
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Алексей.Уже нэ диючои влады.Отдиялы вжэ.Агенты ворога-цэ журналисты Бигус и "Схемы"?
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Петя не хрюкай , а это и без тебя все понятно . А ты пропади нафиг .лучше займись отжатой тобой у слепых турбазой в Козине .
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Защищаю нашу страну!!!
не нужно ее "разрывать" на части!
Не нужно в данный момент воевать внутри страны, указывая на каком языке должны общаться люди.
на счет языка, писал выше, нет смылся повторяться.
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вот с чем бороться нужно и с кем!
судьи...взяли и опустили!
Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко
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Коженого разу як назрівають вибори, політикани найгіршого гатунку дістають з торби "мову/язик" і починають тим кадилом розмахувати в надії на дівіденди.

Стухлий вже Мародер на дівідендах та торгівлі собаку з"їв, із знанієм дєла говорить, шо дівідендів не буде, це він, до речі, не помітивши і сам про себе та своїх поплічників сказав.

Щоб не бути голослівним: соцопитування протягом багатьох років показують, що питання мови/язика стоїть у списку пріорітетів українців в другій десятці, приблизно на 15-16 місці, а тому гвалт і воплі на цю тему - суть чисто маніпулятивні і політиканські.


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Петя из будки лает на Зе по любому поводу. Пять лет ему не хватило. Обосрался и не может этого понять. Скоро на нары.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниТоргівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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