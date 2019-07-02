 Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" написав у себе на сторінці в Facebook.
"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим.
Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - зазначив Порошенко.
Саме тому "Європейська Солідарність", наші дипломати і юристи, розробили фундаментальний документ - Євроатлантичну Хартію.
"Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там - чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", - зазначив експрезидент.
И ведь 6-8% покупают! Живут на 200 $ в месяц, но радуются безвизу. С презрением смотрят на лексус мэра своего райцентра, но главное мова, а коррупциям подождёт. Подсознательно понимают, что глубина задницы в которой сидят всю свою жизнь, за прошедшие пять лет только увеличилась, но ведь душа требует света. Поэтому снова и снова, хором, как мантру- ЕС, НАТО, Петро, халва, халва, халва...
Вата, она не знает границ и поребриков. Она может называться по-другому. Говорить противоположными лозунгами. Но это одна и та же вата.
Так непонятно - на смену аферистам уже пришли неаферисты?
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України
Я розповім Вам про Україну своєї мрії...
Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, у яку я вірю
Зеля
не нужно ее "разрывать" на части!
Не нужно в данный момент воевать внутри страны, указывая на каком языке должны общаться люди.
на счет языка, писал выше, нет смылся повторяться.
судьи...взяли и опустили!
Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко
Стухлий вже Мародер на дівідендах та торгівлі собаку з"їв, із знанієм дєла говорить, шо дівідендів не буде, це він, до речі, не помітивши і сам про себе та своїх поплічників сказав.
Щоб не бути голослівним: соцопитування протягом багатьох років показують, що питання мови/язика стоїть у списку пріорітетів українців в другій десятці, приблизно на 15-16 місці, а тому гвалт і воплі на цю тему - суть чисто маніпулятивні і політиканські.