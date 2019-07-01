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 Київські новини, Фоторепортаж
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 П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який хотів заїхати на новий пішохідний міст у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці патрульної поліції Києва.

30 червня, близько 5-ї години ранку, інспектори патрульної поліції помітили, як водій автомобіля SsangYong проїхав по газону і намагався заїхати на новий пішохідний міст.

Пяний водій намагався на позашляховику вїхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція 01

Патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху і під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Водій пройшов огляд за допомогою драгера в присутності двох свідків, прилад показав результат - 0,58 проміле.

Пяний водій намагався на позашляховику вїхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція 02

Дивіться також: Скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст. ФОТО

Патрульні склали на водія протокол за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння) КпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за скоєне ним порушення ПДР.

Пяний водій намагався на позашляховику вїхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція 03

Нагадаємо, це вже не перший випадок заїзду на новий велосипедно-пішохідний міст транспортом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135088
 
   
 Топ коментарі
 
Внедорожник, мдя... Позорище. А вообще, смотрю, это становится мейнстримом, набухаться и поехать на пешеходный мост, перед сосками выделываться
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Это будет повторятся пока не сделают сам заезд невозможным, нужно чтоб нечего крупнее велосипеда не проходило по габаритам.
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берите пример как в Штатах... нарушения устанавливать по-совокупности....Алкоголь, нарушение правил ДД, повреждение газона, повреждение моста... за все это, того корейского металлолома будет мало, чтоб расплатиться... дальше пусть пешком ходит... по мосту и по земле...
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Внедорожник, мдя... Позорище. А вообще, смотрю, это становится мейнстримом, набухаться и поехать на пешеходный мост, перед сосками выделываться
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скоро жители сельских районов на внедорожниках по моту поедут


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между прочим зря смеешся,это конечно не лексус и не бмв,но кто ездил знает,проходимость при хорошей резине у него отличная
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я думаю тебе такой автомобиль подойдет он подчеркнет твою индивидуальность
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Тупарь, ещё раз: эта машинка славится феноменальной проходимостью
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двигатель 1,1 л, 53 л. феноменальная тут только ты имбецилка
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посмотри на ютубе про Луаз и ты сам удалишь свои тупые комменты, если не конченый зебил и способен признавать свои промахи
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А ты лучше себе его купи и день езди-неделю ремонтируй с помощью какой-то там матери...
Дебилы, бл... Как может это называться автомобилем, если оно создано из частей запорожца и москвича????
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Это школота безлошадная тут пузыри пускает.
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Вообще-то "Волынец" действительно одна из самых проходимых машин. Сам был удивлен.
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вот на такую тачку, как и на страшную бабу, только по пьяни залезешь.
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на базе этого авто при совке делали санитарные амфибии,спосбные предолевать водные преграды со скоростью 10 км в час,тоже так чтоб знал
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ну это же хорошо,купи себе этот автомобиль и будешь преодолевать водные преграды
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такие машины все расхватали вот и нет в свободной продаже это же не лексус задрыпаный
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может и так,в лексусе провок перется и стой,а там маму вспомнил,скрукту сделал и плыви дальше)
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Найкраща. Я в дитинстві бачив, як на волинці через калюжу-озеро переправляли людей в повінь. До речі, повені в тих краях були в край рідкістю.
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для охотника и рыбака да,а на счет нищеброда,ну расскажи о своем ферари))
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Нахрен он не нужен ни охотнику, ни рыбаку! Удобств никаких, безопасность никакая, салон шумный и продуваемый, движок вообще гавно- моторесурс 50 тыс. км, тормоза-гавно, корбка передач- гавно...
Его создали из говна и палок во время нищеты.
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из говна и палок создали тебя,незнаю к радости или сожалению)
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То что ты упорото, это видно сразу. И машины у тебя нет в принципе, иначе такую хрень бы не несло.
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Да не гони: кореец годная машинка....
Ага, я вот сам не врублюсь: им там что, медом намазано? Лезут один за другим. Что зи идиоты?
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Любая машина годная, если между рулем и сиденьем нормальная прокладка установлена. Если же нет, то бяда- бяда
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Это будет повторятся пока не сделают сам заезд невозможным, нужно чтоб нечего крупнее велосипеда не проходило по габаритам.
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Это ж нужно 2 железных столбика поставить.Денег в бюджете нет.Или додуматься немогут.
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это надо пару тройку лишить прав и посадить условно хотя бы,и проблема уйдет
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Пусть повторяется: лучше так выявлять алкашей и неадекватов, чем, как с зайцевой. Лишь бы соблюдался принцип неотвратимости наказания.
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Может проще пристрелить одного -другого. Для имбецилов это было бы более понятно:заехал на пешеходный мост- могут подстрелить. А лучше яйца отстрелить: и душу живую не щагубил, и придурков плодить не дал.
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В тюрьму молокоса на 5 лет и пусть ямы копает копает каждый день.
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Еле на мост нашкрябали, а на заграждения у пидалика денег не хватило.
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Скорей бы Украину в ЕС приняли там много пешеходных мостов
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хорошая машина для своего времени,особено при хорошем пелеметчике)
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на кой хер тогда мост и если ограждения к нему? давай тогда проход по нему по пстору с регистрацией данных,и при чём Кличко,к каждому пьяному дебилоиду???
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ну вот, сначала быдло на "Мерсе" пыталось заехать, а теперь рагули на Ссанг Янг подтянулись.. следующими, ждем эксковаторщика Федю и водителя асфальто/катка Миколу..
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А за газон и тротурную плитку кто платить будет? Шрек Баблокат а ты не рагуль? Не?
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Эту быдлоту, ничего не остановит, кроме, как лишать прав на пару-тройку лет.
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или на законодательном уровне ломать ноги...
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Лишение прав и конфискация автомобиля!
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нам даже так и не сказали про того первого на мерсе, кто это был
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ну так обнародуйте чей нуворишь!!! страна должна знать своих "хероеф"...
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0,58 промилле это не много..тут дело в отсутствии мозга..
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Точно, ему даже если "стрелять в голову, то в мозг не попадут".
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Выдайте ему повестку в военкомат и сдерите. И усё!
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Нужно поставить гамняную мину для тяжёлых машин свыше 184кг
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Мост не рассчитан на транспортные средства.
Это попытка убийства группы лиц!
Под суд и на зону.
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берите пример как в Штатах... нарушения устанавливать по-совокупности....Алкоголь, нарушение правил ДД, повреждение газона, повреждение моста... за все это, того корейского металлолома будет мало, чтоб расплатиться... дальше пусть пешком ходит... по мосту и по земле...
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Да тут на десятку лет тянет если в Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6927 совокупности
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ну вот скажите пожалуйста ! что с такими ********* делать....? отобрать права. машину, и очковую девственность у гребня.... ну а что ещё с подонками делать? животное пусть вонючка купит новую травку и перестелит газон обязательно! или так и оставят изуродованный газон...его нужно было там дубинками по голове киздить и приговаривать: нельзя животное. тварь такая ,ездить пьяному на машине! снова по башке дубинками и приговаривать...нельзя вонючка ездить по газонам...((
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конечно отобрать права, покатайтесь в другой стране в нетрезвом виде - таких проблем наберетесь , что вам и не снилось, штрафы заоблачные и потом еще права востанавливать, доказывая всем что ты нормальный и была просто случайность, бес попутал.
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пугачиха он тоже на своём майбахе по перону прям к двери вагона подкатывает )))
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Еле на мост нашкрябали, а на заграждения у пидалика денег не хватило, но скорее всего мозгов.
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ьщзгов не хватает у быдла. Быдлу никакое заграждение не помеха
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Зеленський і його команда знову висловлюють проросійську позицію, та співають в унісон з російськими окупантами... https://www.youtube.com/watch?v=ksVIzsH3TBk&feature=youtu.be
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Водителя посадить на лет 5 , а машину отдать на нужды фронта . Вот и все
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Этот так называемый "фоторепортаж" - ну просто образец мусорского покрывательства преступников, и прочих социальных отбросов! П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 158
Вместо того, чтобы всей стране показать морду этого сраного БЫДЛА, чтобы каждый желающий при встрече мог в неё плюнуть (а имеющий хорошее здоровье и настроение - ещё и зарядить в неё кулаком!))), так наша обосранная и оплёванная "реХвормована" мусорня - закрывает всё что только можно: морду этого дебила; номер его машины, и даже бамажку в его руках! Пипец просто! И мы еще ждём от этой так рьяно сочувствующей отбросам общества мусорни - какой-то борьбы с этими самыми отбросами??! П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 158 П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 158
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Мост за 400 лямов не может быть пешеходным. Это стоимость нормального автомобильного моста. Вот люди и возмущаются, и едут по этому мосту
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Надо на том мосту люк сделать, чтобы, при въезде на него авто, он автоматически открывался сюда
П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2812
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0,58 промилле - это немного. значит соображал что делает. вывод - просто по жизни *******.
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раньше лада мечта детства ща санйонг--сколько сосать надо на него ай мамочки П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3978
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глядя на результаты выборов, на это, на зелю - и вы мне будете говорить что в хреновой жизни виноват порох, или ещё кто-то. зайдите в любой лифт - или кнопки спалят или Зелупу напишут, стекло на мосту пару дней продержалось... зебилы, мля
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниП'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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