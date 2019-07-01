 П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці патрульної поліції Києва.
30 червня, близько 5-ї години ранку, інспектори патрульної поліції помітили, як водій автомобіля SsangYong проїхав по газону і намагався заїхати на новий пішохідний міст.
Патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху і під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Водій пройшов огляд за допомогою драгера в присутності двох свідків, прилад показав результат - 0,58 проміле.
Патрульні склали на водія протокол за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння) КпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за скоєне ним порушення ПДР.
Нагадаємо, це вже не перший випадок заїзду на новий велосипедно-пішохідний міст транспортом.
Дебилы, бл... Как может это называться автомобилем, если оно создано из частей запорожца и москвича????
Его создали из говна и палок во время нищеты.
Ага, я вот сам не врублюсь: им там что, медом намазано? Лезут один за другим. Что зи идиоты?
Это попытка убийства группы лиц!
Под суд и на зону.
Вместо того, чтобы всей стране показать морду этого сраного БЫДЛА, чтобы каждый желающий при встрече мог в неё плюнуть (а имеющий хорошее здоровье и настроение - ещё и зарядить в неё кулаком!))), так наша обосранная и оплёванная "реХвормована" мусорня - закрывает всё что только можно: морду этого дебила; номер его машины, и даже бамажку в его руках! Пипец просто! И мы еще ждём от этой так рьяно сочувствующей отбросам общества мусорни - какой-то борьбы с этими самыми отбросами??!