 На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук. ВIДЕО

Вона заявила, що відбувається так зване медіакіллерство, тобто інформаційні загрози під час передвиборчої кампанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Втім, Сліпачук запевнила, що ЦВК є незалежним органом, а всі факти тиску пообіцяла передати правоохоронцям.
"Зараз дедалі частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію як особисто мене як голови ЦВК, так і на адресу інших членів ЦВК, а також їхніх сімей. Ці медійні істерики спрямовані на нагнітання загальної ситуації і справді провокаційні. Я хочу сказати, що я відстоюватиму незалежність ЦВК, безумовно", - зазначила голова Центрвиборчкому.
Х**лу на**ать.
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об Иркутской области....тишина,
Она утонула ....
Тебя и сегодня не попускает ?
у большевиков же получилось.
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«Батьківщина» здобула перемогу на чергових виборах в 66 ОТГ, які відбулися 30 червня, з результатом 41%.
«Якщо взяти відсотки від усіх кандидатів від існуючих партій, то «Батьківщина» отримала 41%. БПП - 5 місце з результатом 5%. От вам приклад, чого вартий Порошенко, коли нема адмінресурсу. От реальна картина, коли не фальшували, не підкидали, не підкуповували та не пригнічували адмінресурсом», - наголосила Ю.Тимошенко
https://ba.org.ua/vibori-v-otg-zasvidchili-liderstvo-batkivshhini-sered-partij-yuliya-timoshenko/