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 Смерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція з'ясувала, що матері були в гостях. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини пожежі в приватному будинку в Одеській області, в якій загинуло четверо дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Нацполіції Одещини, на місці події працюють слідчо-оперативні групи Окнянського і Подільського підрозділів поліції. Як встановили поліцейські, дві місцеві мешканки 19-ти і 23-х років, залишили дітей вдома без нагляду, а самі пішли в гості до подруги. Після трагедії їх виявили в стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила медична експертиза.

"Наразі проводиться огляд місця події, допитуються свідки, батьки дітей. Вирішується питання про кваліфікацію кримінального провадження", - прокоментував подію начальник Подільського ОП Микола Піщанський.

Смерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція зясувала, що матері були в гостях 01

Смерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція зясувала, що матері були в гостях 02

Нагадаємо, НП сталася 1 липня близько сьомої ранку в одному із сіл Окнянського району Одеської області. У приватному житловому будинку, де були дівчатка 2017 та 2018 р.н., сталася пожежа домашнього майна. Рятувальники, яких викликали місцеві жителі, помітивши задимлення, виявили дітей без ознак життя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135067
 
 
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Какие матери? Две самки-алкашки со способностью размножаться к сожалению.
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Так в русскочелюстных сёлах это норма. Там даже бабы точно не знают от какого соседа дитя получилось.
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там тільки молдавські села, це кордон з Молдовою, місцеве населення молдавани-бесараби.
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Какая разница,кто они: русскоязычные,молдаване,украинцы- это,к сожалению,весьма ещё очень распространенное явление в нашей стране.Наша страна все ещё способствует этому явлению,поддерживая в гражданах любовь к халяве, назначая всякого рода пособия."Мало- обеспеченность" у нас - синоним к словам "разгильдяйство","лень" и "пьянство".Две трети этой социальной категории населения ведут асоциальный образ жизни.Зачем стараться, стремиться к чему либо, работать,если государство и так даст ? И сочувствия к таким нет вообще,потому что это очень наглые люди,которые дверь ногами открывают в отделения соцзащиты. А мы им ещё деньги выделяем: нате вам, рожайте ещё. Я понимаю,что в стране упала рождаемость и т.д. Но не такой же ценой её поднимать?
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Небось заперли детей в доме и ушли бухать, а дети есть дети - баловались с огнем, а когда начался пожар, не сумели выбраться через окна...Страшное горе для нормальной матери, а для этих ? Нет слов.
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А для этих? Вспомните недельную новость, как одна самка выбросила свое дитё в чемодане. Так без малейших сомнений, те бы также сделали. У них принцип, что живут они своей "кормилицей", в которой без сомнений пол соседнего села было. И им плевать на спиногрызов, ещё нарожают, чтоб е*ари алименты платили. Есть у меня одна знакомая, с тремя детьми, не работающая. Как она себе на жизнь "зарабатывает", не трудно представить.
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так вони залишили ще зовсім безпорадних дітей (1-2 роки) самих????
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСмерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція з'ясувала, що матері були в гостях. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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