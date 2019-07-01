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 У Полтаві легковий автомобіль провалився під асфальт. ВIДЕО

У Полтаві в гаражному кооперативі в мікрорайоні Огнівка легковий автомобіль ВАЗ-21061 під час руху провалився під асфальт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Полтавське телебачення", водій автомобіля під час інциденту не постраждав. ВАЗ дістали з ями за допомогою крана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спеку в Києві обмежили рух вантажівок

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135047
 
 
 Топ коментарі
 
Ну машиніст і ..., міг би і на колеса поставити.
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Тяжёлый, сука, автомобиль.. Бронированый, наверное В Полтаве легковой автомобиль провалился под асфальт - Цензор.НЕТ 1943
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Ну мог бы хоть на колёса поставить
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Тяжёлый, ****, автомобиль.. Бронированый, наверное
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Тут порохоботы постоянно визжат что нужно запретить дешовые и не новые евробляхи. Представляю если бы в яму влетел не етот дранчак за $500 а новый лексус за $50000. Притом ето везде и всюду. Покупать новую машину в Украине не имеет смысла. Через пол года она от наших дорог и нашего бензина станет не лучше евробляхи за $2000
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Хе не выдержал асфальт кацапского суперкара 😂
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Ну машиніст і ..., міг би і на колеса поставити.
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Ипать-калатить! Хорошо что не под лёд. А вообще за этот беспредел должно ответить руззьге ведро с болтами ХЗ какого года выпуска :
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Про машину не интересно. Интересно происхождение ямы!
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В Одессе точно такое было,правда давно.Прорыв магистрали,вода вымыла землю,автомобиль провалился.
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Зато будем дамбас отстраивать. Чтобы тамженашилюди нивчем себе не отказывали. Если бы на дамбасе такое произошло так в наших СМИ была куча насмешек и улю-люканий. А у нас в Киеве недалеок от меня среди дороги такие ямы что вокруг валяются каждый день новые колпаки от колес отлетевшие и постоянно когда проезжаешь кто то матерясь меняет разбитое колесо.
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епта... "новые дороги " гнойсмана в действии!!! думаю это только начало !!! связа парашенка-гнойсман еще долго будут икаться жителям Украины!!!(((
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