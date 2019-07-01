 У Полтаві легковий автомобіль провалився під асфальт. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Полтавське телебачення", водій автомобіля під час інциденту не постраждав. ВАЗ дістали з ями за допомогою крана.

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