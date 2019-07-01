 У Полтаві легковий автомобіль провалився під асфальт. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Полтавське телебачення", водій автомобіля під час інциденту не постраждав. ВАЗ дістали з ями за допомогою крана.
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+5
Ну машиніст і ..., міг би і на колеса поставити.
+4
Тяжёлый, сука, автомобиль.. Бронированый, наверное
+4
Ну мог бы хоть на колёса поставить
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belge
Тяжёлый, ****, автомобиль.. Бронированый, наверное
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01.07.2019 17:29
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Alex Surov 3d90a6e3
Тут порохоботы постоянно визжат что нужно запретить дешовые и не новые евробляхи. Представляю если бы в яму влетел не етот дранчак за $500 а новый лексус за $50000. Притом ето везде и всюду. Покупать новую машину в Украине не имеет смысла. Через пол года она от наших дорог и нашего бензина станет не лучше евробляхи за $2000
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01.07.2019 19:34
Мені подобається 3
Саша Соколенко
Хе не выдержал асфальт кацапского суперкара 😂
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01.07.2019 17:30
Мені подобається 1
geolog
Ну машиніст і ..., міг би і на колеса поставити.
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01.07.2019 17:32
Мені подобається 5
Странник Виртуальный 2cc6e9e4
Мда, любопытно кто за это ответит.
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01.07.2019 17:33
Мені подобається 2
Alexei Skibo
Ипать-калатить! Хорошо что не под лёд. А вообще за этот беспредел должно ответить руззьге ведро с болтами ХЗ какого года выпуска :
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01.07.2019 17:34
Мені подобається 1
амфаш
Про машину не интересно. Интересно происхождение ямы!
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01.07.2019 17:45
Мені подобається 2
Mariia Orlovska
Ну мог бы хоть на колёса поставить
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01.07.2019 17:45
Мені подобається 4
Neural Coder
Гiперлуп... Ну майже.
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01.07.2019 17:47
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oqobo
в ту яму помістився б і краз
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01.07.2019 18:11
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Валерий Тимофеев
В Одессе точно такое было,правда давно.Прорыв магистрали,вода вымыла землю,автомобиль провалился.
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01.07.2019 18:54
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Денис Ахмедьянов
писда жиге классике
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01.07.2019 19:04
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Alex Surov 3d90a6e3
Зато будем дамбас отстраивать. Чтобы тамженашилюди нивчем себе не отказывали. Если бы на дамбасе такое произошло так в наших СМИ была куча насмешек и улю-люканий. А у нас в Киеве недалеок от меня среди дороги такие ямы что вокруг валяются каждый день новые колпаки от колес отлетевшие и постоянно когда проезжаешь кто то матерясь меняет разбитое колесо.
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01.07.2019 19:31
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Александр Волощенко
епта... "новые дороги " гнойсмана в действии!!! думаю это только начало !!! связа парашенка-гнойсман еще долго будут икаться жителям Украины!!!(((
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01.07.2019 21:10
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