 "Молодь роз'їхалася. Немає аеропорту. Всім селом там працювали", - жителі сусіднього з луганським аеропортом окупованого села Переможне. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, більшість місцевих - нащадки депортованих після Другої світової війни зі східної Польщі україномовних лемків. Пам'ятний знак із переліком сіл, з яких приїхали місцеві жителі, російські окупанти зруйнували. Багато хто з них були змушені і зараз виїхати.

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