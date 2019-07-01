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 Політика України, Суспільство
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Все про:аеропорт (375) війна (1572) Луганщина (1759) окупація (2083) Росія (17846)

 "Молодь роз'їхалася. Немає аеропорту. Всім селом там працювали", - жителі сусіднього з луганським аеропортом окупованого села Переможне. ВIДЕО

Луганський аеропорт - місце, де відбувалися гарячі бої війни на Донбасі. Українські десантники обороняли його до останнього. В результаті сильних обстрілів будівлі цього стратегічного об'єкта були повністю зруйновані. Мало хто знає, що бійцям ЗСУ активно допомагали місцеві жителі - луганчани і жителі сусіднього села Переможне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, більшість місцевих - нащадки депортованих після Другої світової війни зі східної Польщі україномовних лемків. Пам'ятний знак із переліком сіл, з яких приїхали місцеві жителі, російські окупанти зруйнували. Багато хто з них були змушені і зараз виїхати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3135006
 
   
 Топ коментарі
 
Ваш народный герой, Чапаев который?
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Не знал, что Рогозина еще и Петькой зовут... "Молодежь разъехалась. Нет аэропорта. Всей деревней там работали", - жители соседнего с луганским аэропортом оккупированного села Переможное - Цензор.НЕТ 2938
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как я его понимаю..))). сам обрыдался... слезами на брови))) читая эту лирику...
хорошо, хоть ноги не горбушки))))
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Все лето местные жители помогали украинским защитникам в аэропорту. За это боевики «ЛНР» совершили жестокую расправу.

В этом селе была убита семья Бочневич из четырех человек и известная луганская радиоведущая Елена Кулиш с супругом.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Молодь роз'їхалася. Немає аеропорту. Всім селом там працювали", - жителі сусіднього з луганським аеропортом окупованого села Переможне. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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