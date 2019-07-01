 "Молодь роз'їхалася. Немає аеропорту. Всім селом там працювали", - жителі сусіднього з луганським аеропортом окупованого села Переможне. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, більшість місцевих - нащадки депортованих після Другої світової війни зі східної Польщі україномовних лемків. Пам'ятний знак із переліком сіл, з яких приїхали місцеві жителі, російські окупанти зруйнували. Багато хто з них були змушені і зараз виїхати.
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+26
У "вас" это где?
+24
Ваш народный герой, Чапаев который?
+11
Не знал, что Рогозина еще и Петькой зовут...
хорошо, хоть ноги не горбушки))))
В этом селе была убита семья Бочневич из четырех человек и известная луганская радиоведущая Елена Кулиш с супругом.