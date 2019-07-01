 Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в фейсбуці.
Клімкін подякував усім за підтримку і розуміння.
Міністр підкреслив, що всередині країни всі єдині в бажанні звільнити українських моряків, заручників, політичних в'язнів.
"Водночас ми повинні розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія - зганьбити наших моряків, вдати, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів", - повідомив він.
"Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку", - сказав він.
За словами міністра, зараз прийшов час для того, щоб будувати справжню політичну команду.
"Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик - приєднуйтесь", - додав Клімкін.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.
Вы там чё, совсем в сосну ударенные? На пороха можно гнать сколько угодно (и по внутренней политике я и слова в его защиту на скажу) - но внешняя - была лучшая за все годы, с распада совка. Равной ей была лишь внешняя политика времён князей Руси Киевской.
Эра зебилов, я фигею...
так же и как его шеф
агент Лолита
А настоящие патриоты должны судить украинских моряков по законам РФ !
пеця с медведчуком договорились с ****** за наших моряков?
ты не дома, тут цивильный ресурс
ужас мля(
каникулы жешь, иди лучше рыбу шоли полови сынку
или у вас там еще лёд?))
может тебе селедки дать кацапа?)
И то, как ЗЕ понабирал сепаров в свою партию, и то, как сдал Украину в ПАСЕ, и то, как встречался с Ахметовым и Медведчуком, и то, как предлагал договариваться с ******.
так у нас куда не плюнь везде сепар
педро **** твой шеф их наплодил больше чем тараканов
куда смотрят ваши шакаладные сбу с грицаком вместе с картавым кумом прокурором?
не закрыли, значит ездят туда по сонгласованию и сразрешения педро
логично?
или логика это не твоё мудило шакаладное?
Не был бы ты ****** - не работал бы на кацлов по форумам. А так ты дырявое и пользованое. Но с претензиями, как всякая недооцененная *****.
голос рвёт евросвнарчуков как тузик грелку
и как такой жадный тупень мог 5 лет пробыть у нас президентом
впрочем шо еще было ожидать от ваших торговых партнёров =)
шо ты тут пытаешься из себя строить ? ))))))))))))
мысли у тебя какие то)
герхард твоя *****?)))
Вместе с Тхиром у вас вышел замечательный дуэт дибилов. Може попробуйте в позе 69...
Никудышки и базарные хабалки все про все знают и во всем разбираются.
Ток чет выше торговли котлетами у них не получается вырасти. Но в этом обычно президент виноват.
давай как то без меня))
сразу к делу)
картинки мля сидишь перебираешь даун шакаладный?
слюнявчик поправь дибиляка шоб не закапало
тебе их еще по смене передавать
из школьного альбома своего достал шоле?)))))))
с выпускным тебя если шо лошара малолетняя)))
не взорвёшься?))))
тарапунька)))
Тогда вопрос, кто ты при твоей осведомленности?
давай ишо
Дайте ему селедки! (с)
А этот человек 5 лет всего-навсего рулил внешней политикой Украины. Это фигня по сравнению с "95 кварталом"...
Так у ЗЕ даже справки нет, шо он не нарик и психически здоров. А у тебя, есть справка от ветеринара, кстати? Вам без справки никак нельзя с такими диагнозами.
Правда есть прогресс - ЗЕ учится тому, чему в Украине обычно учат, начиная с 1 класса школs - украинскому языку.
Истерика *********** тому подтверждение. Нежданчик подкинул, а зелебоб уже макарону и паркинсоничке зуб дал, шо всё порешает.
Климин е смелчага, Господ да го пази и помака на него и всички истински украинци!
И скоро путинистите ще паднат, малкооо ненадейно, но такава е Волята.
КУРАЖ!
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні вихідних і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
Вот ты перед ублюдком, которого себе выбрал, и звиняйся.
Чивакуню тоже выбрало большинство дибилов и моральных уродов, а свергало меньшинство свидомых граждан Украины.
Так что ваше мнение опять очень важно для нас.
Даже Бондаренко кто-то вытащил из пыльного чулана по такому случаю.
А по Сулиме, Тхиру, Куприку и прочим Никанорам Босым вобще давно принудительная психиатрия скучает, а не интернет-сообщества. С таким уровнем умственного и нравственного развития им разве что в зоопарке сидеть по ту сторону клетки и самозабвенно свои какашки по решетке размазывать.
За Клімкіна Україна проводила гідну, виважену, розумну зовнішню політику. З гололвних питань з нами солідаризувались 2/3 - 4/5 світу. Страшні провали останнього місяця ( голосування в ПАРЄ, коли Україна опинилась у меншості з принципового питання, бла-бала-бла-перемовини у парижах і берлінах) можуть реально призвести, що ми пролетимо як фанера над парижем: з нами майже не будуть рахуватись.... Через бардак, коли ФАХОВИЙ ПІДХІД НАМАГАЮТЬСЯ ЗАМІНИТИ ОФІС-ПОЛІТИКОЮ... Класний ************* менеджер сидить в столичному офісі і керує автомобілем без водія на євробані ... напевне так можна керувати, але на трасі проїжджають значно досвідченіші водії, які безпосередньо керують автомобілем. Країна, в т.ч. її зовнішня політика - величезний складний механізм, що нагадує велику логістичну базу. Невже справжній власник чи директор замість комірника чи бухгалтера поставить самоучок ( навіть *************), а за кермо навантажувача чи будівельного крану - просто файного хлопця чи гостру на язик дівку?? Це ХХІ сторіччя, від будь-якої посади у ********* світі вимагається висока фаховість, глибокі знання, великий досвід. Інший підхід ( офісний, цифровий, комп"ютерний etc.) до держави і її живих проблем ( офісний, цифровий, комп"ютерний etc.) і призведе лише до більшого хаосу і витіснення нас, як слушно вже сказано, на узбіччя цивілізації. І дуже добре, що дехто в країні вже стає це розуміти.
https://politeka.net/news/politics/1071781-klimkina-pojmali-na-grandioznoj-pjanke-v-stolice-pojavilis-jarkie-foto-vse-v-rabochee-vremja/