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 Політика України
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Все про:МЗС (1796) моряки (628) Клімкін (1455)

 Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕО

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку і закликав приєднуватися до його команди тих, кого не влаштовує "політичний бардак".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в фейсбуці.

Клімкін подякував усім за підтримку і розуміння.

Міністр підкреслив, що всередині країни всі єдині в бажанні звільнити українських моряків, заручників, політичних в'язнів.

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"Водночас ми повинні розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія - зганьбити наших моряків, вдати, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів", - повідомив він.

"Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку", - сказав він.

За словами міністра, зараз прийшов час для того, щоб будувати справжню політичну команду.

"Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик - приєднуйтесь", - додав Клімкін.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.

Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, приєднатися до його команди 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134969
 
   
 Топ коментарі
 
а какой при Порошенко был бардак? чувак, лохи как раз устали от порядка, им захотелось карнавалить, ржать с телевизора и больше жрать шаурмы, но тем больней будет расплата. "чем лучше вечером, тем хуже утром."
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Да бля, всю дорогу МЗС Украины были рьяными блюстителями государственности и национальных интересов. И только при Порохе, с Климкиным на пару, мы всё это потеряли.

Вы там чё, совсем в сосну ударенные? На пороха можно гнать сколько угодно (и по внутренней политике я и слова в его защиту на скажу) - но внешняя - была лучшая за все годы, с распада совка. Равной ей была лишь внешняя политика времён князей Руси Киевской.

Эра зебилов, я фигею...
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Правильно !

А настоящие патриоты должны судить украинских моряков по законам РФ !
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спасибо, не надо. президенту предложи
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Народ України в першу чергу не влаштовував бардак порошенка, частиною якого був саме клімкін. Тому місце клімкіна на смітнику української політики та держуправління! Більш бездарного міністра МЗС в Україні ще не було!
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полностью согласен
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а какой при Порошенко был бардак? чувак, лохи как раз устали от порядка, им захотелось карнавалить, ржать с телевизора и больше жрать шаурмы, но тем больней будет расплата. "чем лучше вечером, тем хуже утром."
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Ну вот крым расийским не признавали, донбасс не федерализовали, да и вобше ***** никак не слухлы... От для тих гивнюкив яким це не подобаецця і є бардак... Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 6134
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За порошенка був повний бардак, місцева мафія панувала на місцях, активістів різали, вбивали, поливали кислотою, били. Катерина Гандзюк вбита учасниками бойових дій на замовлення губернатора та голови облради Херсонської області! Як таке взагалі могло бути щоб після Революції Гідності губернатор та Голова облради заказували вбивства активістів за пости у Фейсбуці? Це не бардак? А слідство МВС яке відмазувало замовників і вбивць і намагалось посадити за це вбивство випадкову людину? А панування мафії ахметова в енергетиці? А схеми Ротердам+ коли за крадене в ОРДЛО вугілля-сміття з копанок Донбасу платили як за високоякісне куплене в Роттердамі і привезене звідтам? А схеми на сонячних електростанціях, коли ми купляємо цю непотрібну енергію за шаленими цінами, більше 5 грн за 1кВтг!!! А мафіозні справи Мартиненка в ядерній енергетиці, де він брав відкати за контракти по будівництву енергоблоків АЕС!!! А справи Оніщенка-Кадирова який продавав газ на фіктивних біржах за заниженими удвічі цінами щоб не сплачуцвати ренту державі, а потім ділився прибутками з порошенком? А корупція на оборонних замовленнях, Свінарчуки та Пашинські, вибухонебезпечний міномет Молот, ідіотські катери Гюрза-М, зловживання з закупівлями пального для армії!!!! Неможливо просто перелічити всіх схем розкрадання державних грошей та всіх кримінальних та злочинних тем які розплодились за порошенка за його участі або кришування!
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Да ***, всю дорогу МЗС Украины были рьяными блюстителями государственности и национальных интересов. И только при Порохе, с Климкиным на пару, мы всё это потеряли.

Вы там чё, совсем в сосну ударенные? На пороха можно гнать сколько угодно (и по внутренней политике я и слова в его защиту на скажу) - но внешняя - была лучшая за все годы, с распада совка. Равной ей была лишь внешняя политика времён князей Руси Киевской.

Эра зебилов, я фигею...
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У порошенка була провальна зовнішня політика, тільки згода на Мінські угоди чого варта! За Мінські угоди потрібно розстріляти всіх хто погоджувався та голосував за цей ганебний акт капітуляції! порошенко був найбільш провальним Президентом України за всі часи, він тільки трубив про свої успіхи але успіхів не було! За порошенка наша дипломатія провалила дипломатичний фронт повністю! порошенко як ідіот або як зрадник не тільки погодився на Мінські угоди але й пообіцяв їх імплементувати і не зробив цього і тепер з нами Захід взагалі не хоче розмовляти, бо в країні політики-ідіоти!
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ну, теперь порядок... всё блесчить як котві яйця Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 3265 Ну, бездарность, она такая... наступил на яйца пианисту - и уже бездарный
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Народ Украины в виде 70% - быдло и вата. И ты в их числе, руська курва.
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Пане Igor L, я зрозумів, що Ви остаточно порвали з А.Гриценком і пофарбувались на зелено. Якщо фарба була з перетворювачем іржі і трохи ще залишилось, то починайте фарбувати ракетоносець "Україна". Вам військова тематика краще вдавалась. її можна було трактувати, принаймі, як сюрреалізм
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Гриценко підтримує Зеленського перші 100 днів роботи, щоб дати новому Президенту шанс показати результати своєї політики! Але це не безумовна підтримка, там де потрібно критикувати, Гриценко критикує!
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Igor L, "...Гриценко критикує!.." А. Гриценко в передвиборному кліпі, "...допоміг виграти х-ла...", опустив Зє-Бєєє набагато нижче плінтуса
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Агент КГБ Климкин когось там призывает ... Зашквар Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак" присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 3640
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ФСБ
так же и как его шеф
агент Лолита Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак" присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 4379
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Правильно !

А настоящие патриоты должны судить украинских моряков по законам РФ !
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я шото пропустил?
пеця с медведчуком договорились с ****** за наших моряков?
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не спи, замерзнешь.. и останешься голодным Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 1926
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проснись, ты серешь Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 2764
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фу таким быть расиянин
ты не дома, тут цивильный ресурс
ужас мля(
каникулы жешь, иди лучше рыбу шоли полови сынку
или у вас там еще лёд?))
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Гавно, как говно..

может тебе селедки дать кацапа?)
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Ты, **** ватная, дофига всего пропустил.

И то, как ЗЕ понабирал сепаров в свою партию, и то, как сдал Украину в ПАСЕ, и то, как встречался с Ахметовым и Медведчуком, и то, как предлагал договариваться с ******.
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от ссуки слышу падла винторогая
так у нас куда не плюнь везде сепар
педро **** твой шеф их наплодил больше чем тараканов
куда смотрят ваши шакаладные сбу с грицаком вместе с картавым кумом прокурором?
не закрыли, значит ездят туда по сонгласованию и сразрешения педро
логично?
или логика это не твоё мудило шакаладное?
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Ты, *****, спросила, шо ты пропустила. Я тебе ответил.

Не был бы ты ****** - не работал бы на кацлов по форумам. А так ты дырявое и пользованое. Но с претензиями, как всякая недооцененная *****. Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 7261
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засунь свои влажные мысли в своё шакаладное очко шалава рашеновская
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нервно там у вас в лугандоне сейчас )))
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та не, то у твоего коллеги по цеху подгорает
голос рвёт евросвнарчуков как тузик грелку
и как такой жадный тупень мог 5 лет пробыть у нас президентом
впрочем шо еще было ожидать от ваших торговых партнёров =)
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от тебя за версту лугандоном несёт.

шо ты тут пытаешься из себя строить ? ))))))))))))
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себя понюхай пасипака
мысли у тебя какие то)
герхард твоя *****?)))
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Гэбня перекрасилась в ФСБ , но осталась гэбней по сути . И кстати насчет Лолиты ... Я могу доказать , шо он завербован любому лолиботу . Хотите Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 5689
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Приступим ... это быстро . Хто контролирует все крупные денежные потоки на территории московии ? Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 3911
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Все крупное контролирует гэбня . А теперь прикинем , шо к чему ... Каким образом Порошенко открыл в Липецке предприятие ? ОН шо , подошел к мэру города и договор заключил ? А - аааа ? Так с кем же договаривался Порошенко ? Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 5436
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сьездь на фабрику и покажи шо она открыта ... не неси всякую ересь.. и харе бухать
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Шо , задел трошки ? Хоспади , та это же элементарная логика .
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У тебя логика параноика успешно доказавшего шото самому себе.
Вместе с Тхиром у вас вышел замечательный дуэт дибилов. Може попробуйте в позе 69...
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Я просто знаю как работает гэбнявая система . И ты тоже это знаешь . Так шо заканчивай корчить из себя целочку Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 7476
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Тада.
Никудышки и базарные хабалки все про все знают и во всем разбираются.
Ток чет выше торговли котлетами у них не получается вырасти. Но в этом обычно президент виноват.
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Хоспади , шо ты мелешь ? Ну сам почитай ... Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 9898
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это шо допрос?)
давай как то без меня))
сразу к делу)
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ты 3 дня назад обещала поведать, что именно Порошенко украл, но слилась. потом обещала расписать где ты лично сталкиваешься с коррупцией, но влепила Порошенко. ты в каком классе учишься и почему не в пионерском лагере?
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Ты такие курсы окончил с красным дипломом? Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 7456

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своих мыслей у тебя походу нет свинобот?)
картинки мля сидишь перебираешь даун шакаладный?
слюнявчик поправь дибиляка шоб не закапало
тебе их еще по смене передавать Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 1094
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Есть и свои мысли, но не для тебя, перхоть зальцмановская.
Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 9830
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шо это за гомосек?))))))))
из школьного альбома своего достал шоле?)))))))
с выпускным тебя если шо лошара малолетняя)))
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Подгорает? Охладись, перхоть зебилоботная.

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а ты как?
не взорвёшься?))))
тарапунька)))
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Точно. Агент кдб, який НЕ дав засудити і посадити наших українських моряків по законам рашки і визнати крим кацапським. 100% агент кдб. А зЕ- патірот. Рабсії Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 3555
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Ты мудило, лично его подписку о сотрудничестве с КГБ ссст при Совете Министров видел? Может и псевдоним знаешь?
Тогда вопрос, кто ты при твоей осведомленности?
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В команду климкина сходу могут приеднатыся такие звёзды политику а как Танька черноволиха, Андрей парубий, Федин тощо. Девиз: разом наз багато,лапши на всех хватит
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там надо делегацию "представителей" из пасе пригласить. таких клоунов как геращенко, гончаренко, береза - еще поискать надо. будет "достойная" команда
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еще один...
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Кацап и его команда?)))
Дайте ему селедки! (с)
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сам бардак устраивает, теперь делает ещё призывы какие-то
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Климкин призвал всех, кого УСТРАИВАЕТ современный политический бардак присоединиться к его команде.


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Езжай уже к тестю, задолбал.
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всіх поголовно українців порозпихати по різних партіях..зелених ,червоних..за життя за смерть..за голос і мовчання..--на любий вибір Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 5468....красота--а бюлетень зробити довжиною ,як доріжка президента
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Ого, скільки кремлеботів зразу набігло. Що, скалкою в дупі вам тепер Клімкін став, не дав Шмарклі та ***** розвести Україну?
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Команда "Клим Космодемьянский". Девиз: "Спалим всё вокруг Киева, шоб не спалил враг!"
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Насколько я помню приказ морякам идти на жестяных корытах против ядерного ВМС России отдавал Порошенко. И где был Климкин когда помогал раздувать этот бардак?
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козломордый. против вашего засранного величия, в 80х афганцы по первой ходили с мотыгами, чеченцы в 90х с АК47 и гладкоствольными ружьями, в 2014 украинцы в касках 48г, кроссовках, форме из секонда и домашними карабинами. результат всегда один и тот же, вас ставят раком, потом вы платите дань.
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На фоне отторжения от корыта уже бред несете? Ты конкретно отвечай, когда Порошенко на смерть ради пиара людей посылал, где Климкин был, когда пиарбардак на пленных раздували, где Климкин был, и сейчас достали собственную провокацию для раздувания пиара.
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тебя же, кацап, культурно послали, но ты уже вернулся и хочешь ещё?.. шо вы за народ такой блдский?.. отъ.битесь от нас, у вас на Мокше своей полная жопа, а вы пытаетесь размазать всё по соседям.. дебилы, *** (с)
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Подзаборный мат прислужек бывшего президента, вора и мародера, министр которого провокатор и саботажник работы избранного Президента, современная Украина, после реформ от вора и мародера.
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Родился в курске, училися в Москве... команда Пети с родины его сватов подбиралась т е с рашки
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лучше когда бичь из Енакиево и вообще нигде не учился? или когда быдло из криворожского колхоза с фальшивыми дипломами?
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Не. Настоящие лидеры 73% славятся исключительно виртуозной игрой на рояле необычными частями тела (и больше ничем).

А этот человек 5 лет всего-навсего рулил внешней политикой Украины. Это фигня по сравнению с "95 кварталом"...
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Руліл? Так людина зі справкою за кермом - злочинець!
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Это ты про того утырка, которого неполноценные дегенераты типа тебя сейчас считают президентом Украины?
Так у ЗЕ даже справки нет, шо он не нарик и психически здоров. А у тебя, есть справка от ветеринара, кстати? Вам без справки никак нельзя с такими диагнозами.

Правда есть прогресс - ЗЕ учится тому, чему в Украине обычно учат, начиная с 1 класса школs - украинскому языку.
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Пиши ще! Чим більши ви пишете, ти нижчий рейтинг у свиночолого...

Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 8928
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Климкину зачот!
Истерика *********** тому подтверждение. Нежданчик подкинул, а зелебоб уже макарону и паркинсоничке зуб дал, шо всё порешает.

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Не се предавайте, украинци, изборите бяха фалифцирани яко от кгб кибер активно меропрятие, кгб куклата зе не е избран.

Климин е смелчага, Господ да го пази и помака на него и всички истински украинци!

И скоро путинистите ще паднат, малкооо ненадейно, но такава е Волята.

КУРАЖ!
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Зєєєля уже і гроші від Пуйла за зраду порахував, а тут стався такий обом, от і істерика з ним сталася.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні вихідних і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку! Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 5033
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еще один человек без совести и чести из команды бывшего. вместо того что бы извиниться перед президентом и народом Украины перед родными моряков просто продолжает очередную мерзкую и тупую компанию вранья. вопрос не в том что россия делала и для чего мы это и так понимаем . вопрос в том что вы господин климкин как министр не предупредили президента а вот это мерзко и подло. не уважаете президента не хотите с ним работать освободите место и не мешайте ибо ваше поведение позорит страну. а по поводу устроенного лично вами политического бардака так это все поправимо . украинцы народ умный это вам не московия . выборы в вр и поверьте ваш и петин бардак закончится.
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Перед кем извиниться? Перед ничтожеством, которое за месяц просрало во внешней политике все, что добывалось 5 лет?

Вот ты перед ублюдком, которого себе выбрал, и звиняйся.
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Ты лучше на себя всех собак вешай, а не на того, который только месяц, а не как свиное рыло пять лет, и которому порохоботская шваль в колеса вставляет все что только может не давая и шагу ступить.
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ну у каждого свое мнение 51% считают чуток по другому нас можно называть как угодно однако это ничего не поменяет и это главное . и вот это понимают такие товарищи вроде вас. это бесит и раздражает но нам на вас на ваше мнение на вашу истерику все пропало глубоко наплевать а наплевать потому что мы прекрасно знаем что вы из себя представляете. у вас было пять лет у нас прошел только один месяц при том что вр км еще ваш . потерпи чуток всему свое время .
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Ваше мнение говорит только о ваших умственных и, в твоем случае, нравственных качествах.

Чивакуню тоже выбрало большинство дибилов и моральных уродов, а свергало меньшинство свидомых граждан Украины.

Так что ваше мнение опять очень важно для нас.
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Вот эта фраза про "а также потерян спасательный плотик" от цензора, вот чесно, подзаколупала больше всего...
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Клімкін - компрадор. Виступає за подвійне громадянство.
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Команда Климкина...звучит глупо капец
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Всех спорящих украинцев прошу не забывать о том, что мордорские силы информационной войны продолжают делать вбросы и стравливать сторонников Порошенко и Зеленского, накаляя страсти, сея хаос и порождая взаимную ненависть между украинцами. Пожалуйста, всегда критически оценивайте любую информацию, предполагая, что пишущий запросто может быть не тем, за кого себя выдает. В единстве наша сила и шанс победить в этой многолетней войне с мордором за независимость Украины.
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Сепарня и буйные зебилы набежали.
Даже Бондаренко кто-то вытащил из пыльного чулана по такому случаю.

А по Сулиме, Тхиру, Куприку и прочим Никанорам Босым вобще давно принудительная психиатрия скучает, а не интернет-сообщества. С таким уровнем умственного и нравственного развития им разве что в зоопарке сидеть по ту сторону клетки и самозабвенно свои какашки по решетке размазывать.
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Оказывается уже и у Климкмна есть команда, не только у Гройсмана. Каждый высокопоставленный порохобот пытается создать себе команду. Где ж им одних и тех же людей набраться на всех? Совсем сдурели перед своими отставками.
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И только ЗЕ без команды не стал ничего создавать раз уже все было создано при Яныке и просто набрал рыгов, сепаров, кацапов и уголовников.
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Сильна зовнішня політика - один зі стовпів, на яких тримається сильна незалежна країна.
За Клімкіна Україна проводила гідну, виважену, розумну зовнішню політику. З гололвних питань з нами солідаризувались 2/3 - 4/5 світу. Страшні провали останнього місяця ( голосування в ПАРЄ, коли Україна опинилась у меншості з принципового питання, бла-бала-бла-перемовини у парижах і берлінах) можуть реально призвести, що ми пролетимо як фанера над парижем: з нами майже не будуть рахуватись.... Через бардак, коли ФАХОВИЙ ПІДХІД НАМАГАЮТЬСЯ ЗАМІНИТИ ОФІС-ПОЛІТИКОЮ... Класний ************* менеджер сидить в столичному офісі і керує автомобілем без водія на євробані ... напевне так можна керувати, але на трасі проїжджають значно досвідченіші водії, які безпосередньо керують автомобілем. Країна, в т.ч. її зовнішня політика - величезний складний механізм, що нагадує велику логістичну базу. Невже справжній власник чи директор замість комірника чи бухгалтера поставить самоучок ( навіть *************), а за кермо навантажувача чи будівельного крану - просто файного хлопця чи гостру на язик дівку?? Це ХХІ сторіччя, від будь-якої посади у ********* світі вимагається висока фаховість, глибокі знання, великий досвід. Інший підхід ( офісний, цифровий, комп"ютерний etc.) до держави і її живих проблем ( офісний, цифровий, комп"ютерний etc.) і призведе лише до більшого хаосу і витіснення нас, як слушно вже сказано, на узбіччя цивілізації. І дуже добре, що дехто в країні вже стає це розуміти.
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Такой вымученной фигней порохоботы могут ублажать только друг друга. Народ на такую лапшу никогда не поведется, и не рассчитывайте.
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Климкина поймали на грандиозной пьянке в столице, появились яркие фото: все в рабочее время.

https://politeka.net/news/politics/1071781-klimkina-pojmali-na-grandioznoj-pjanke-v-stolice-pojavilis-jarkie-foto-vse-v-rabochee-vremja/
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКлімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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