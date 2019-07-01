EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  3598  72
Все про:ТСК (82) Парубій (1110)

 Підписання Зеленським закону про ТСК могло б стати "добрим знаком" співпраці з ВР, - Парубій. ВIДЕО

Спікер ВР Андрій Парубій сподівається, що президент України Володимир Зеленський підпише закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) з нормами про процедуру імпічменту президента.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради в Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Напевно, весь парламент чекає підписання закону про ТСК. Роками ми проводили безліч дискусій на майданчику "Діалоги Моне", з нашими європейськими колегами-депутатами Європарламенту. Власне, в підготовці до цього законопроекту і, як добрий знак співпраці, було б дуже важливим підписання закону про ТСК", - сказав він.

"Це моє звернення, одностороннє: подивитися, вивчити і знайти можливість підтвердити рішення Верховної Ради України", - підкреслив Парубій.

Також, він зазначив, що з перших днів вступу на посаду президента України народні депутати чули "образливі слова" на адресу ВР, а також підкреслив, що є нерозуміння співпраці.

Дивіться також: Неприпустимо, щоб спостерігачі від країни-агресора в складі делегації ПАРЄ визначали демократичність українських виборів, - Парубій. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134954
 
   
 Топ коментарі
 
Сотрудничества с ВР? А разве не эта ВР прокатила все законопроекты Зеленского?
Избиратель сказал на помойку - значит на помойку.
 показати весь коментар
 
Не будет никакого импичмента президента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!! Подписание Зеленским закона о ВСК могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества с ВР, - Парубий - Цензор.НЕТ 9018
 показати весь коментар
 
он обещал подписать тот закон который будет подан именно им а не парубием! так что не надо передергивать! Или ты тоже отталкиваешься токо от названия как и все ПОРОХОБОТЫ! если назвать гавно шоколадом и этикетку прилепить то сразу гавно становится шеколадом да?!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не будет никакого импичмента президента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!!
 показати весь коментар
 
 
Штырит хорошо... Но принимать свои недоделки и подсовывать челобитные нужно было Петьке. А Зеленский примет законы уже новоизбранной рады... А парубию надо купить мороженко
 показати весь коментар
 
 
вазелиновый рычаг-кнопка то бишь -на пульте у Бени.
 показати весь коментар
 
 
Выносить будешь дерьмо за своим хряком рошеновксим.
 показати весь коментар
 
 
а потом внесут Порошенко? Не сомневаюсь о вашем работодателе
 показати весь коментар
 
 
уже вернули... портного и прочих
акция продолжается )))
 показати весь коментар
 
 
Голубые мечты порохобота)) пора уже прекратить визжать и ити работать. Нашкодили ребятки за пять лет...
 показати весь коментар
 
 
Сотрудничества с ВР? А разве не эта ВР прокатила все законопроекты Зеленского?
Избиратель сказал на помойку - значит на помойку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ваш презЕ обіцяв вам, зебідлам, підписати першим цей закон. Підписав? Вам с.и в очі, а ви роса.
 показати весь коментар
 
 
он обещал подписать тот закон который будет подан именно им а не парубием! так что не надо передергивать! Или ты тоже отталкиваешься токо от названия как и все ПОРОХОБОТЫ! если назвать гавно шоколадом и этикетку прилепить то сразу гавно становится шеколадом да?!!
 показати весь коментар
 
 
тем более что Парубий подал не зако, а измение в регламент. Наперсточники...
 показати весь коментар
 
 
где падаль твои коменты в темах про сдачу интересов Украины и сепаров в рядах клоуна,ААААААААА БОТ!?
 показати весь коментар
 
 
Совершенно верное наблюдение. Мы не знаем, какие правки введены Парубием, я думаю юристы там не дураки сидят, все проверили, прифигели и отложили в сторонку. Только это надо все народу объяснять - он ждёт отчёта по каждому пуку.
 показати весь коментар
 
 
а что так тяжело подождать, всего то месяц осталось, придет новая рада и так сказать поглядим что будет а чего не будет!!
 показати весь коментар
 
токо потом назад не откатишь... это не танчики играть
 показати весь коментар
 
 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, где первый законопроект о котором ***** после выборов, упорно молчит... так в прочем как и Рада...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показати весь коментар
 
 
Слышь, говорун, а как вы его принимали? 50 человек в зале кнопкодавили за 279. Хрен тебе, а не подпись.
 показати весь коментар
 
 
Так вроде закон про импичмент основное предвыборное обещание Зеленского?
Шо ж случилось?)
 показати весь коментар
 
 
а оно его подпишет-когда партия "слуга кацапа"создаст монолитное большинство..
 показати весь коментар
 
 
100% именно так!! как токо в раде будет нормальное большинство так сразу и законы начнут приниматься и само собой подписываться то же будут!!
 показати весь коментар
 
 
и первый закон будет о импичменте должности президента и назначении должности губернатора малороссии )))))))
 показати весь коментар
 
 
А ПОЧЕМУ НЕ ЗАКОН О СНЯТИИ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ?
 показати весь коментар
 
Как нибуть потепим две недели, сами примем все что нужно. Дольше тепели...
 показати весь коментар
 
 
Бред чела со справкой. ОНО уже дембельские часы считать должно , а не умничать. Объясните что Время истекло!!!
 показати весь коментар
 
 
Оно уже в психушку готовится, по месту назначения.
 показати весь коментар
 
 
Готовься на допросы к следакам в ДБР, НАБУ, СБУ, ГПУ....................будете с Луценко и вашей шоблой перестукиваться.
 показати весь коментар
 
 
Любопытно, почему Петя его не подписал?
 показати весь коментар
 
 
Потому что ему не давали. Оно было только в первом чтении
 показати весь коментар
 
 
Плохому танцору вечно что- то мешает,а у Пораженко была калолиция и 5 лет для отмены недоторканности и принятия закона об импичменте .Не хватило!.А теперь он стал больно резвым,как кот.
 показати весь коментар
 
 
Они мало того, что не ходят на работу и тычут чужие кнопки, ещё и огрызаются. Хотя похоже на агонию - уже скоро все.

Меня удивляет, как этих дармоедов с миллионными декларациями и сытыми рылами ещё защищают в комментариях...
 показати весь коментар
 
 
Курва, условие ставит. Столько дерьма вылили на Зеленского, еще больше палок в колеса напихали. Давай досвидос!
 показати весь коментар
 
 
А може голосування за скасування депутатської недоторканості, закон про вибори і переслідування за незаконне збагачення "....Могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества ВР"?
 показати весь коментар
 
 
Нужен закон не о ВСК, а об ИПИЧМЕНТЕ! Заля его предложил, а порохоботы не захотели.
 показати весь коментар
 
 
У этой зРады был хороший шанс хоть на последок сдеалть что-то хорошее. Принять в пакете закон об импичменте и о снятии депутатской и судебной неприконовенности. Так они и тут обгадились.
 показати весь коментар
 
 
Зебил, по ************** закону снять преза нереально, но ты же дцан, и этого не понимаешь
 показати весь коментар
 
 
Земля мцыт своим зебилам в глаза, и срет им в уши, но зебилы любят гавно и требуют добавки
 показати весь коментар
 
 
зебилы ждут пока эта говнорада со своими говнозаконами пойдет очень далеко!! и когда придут вменяемые депутаты (после выборов 21) и будут принимать нормальные законы, так вот тогда все и будет подписываться и применяться!!
 показати весь коментар
 
Что, уже не весело?
Показательно ставить палки в колеса и саботировать любые инициативы, а потом вещать что-то о "добрых знаках"?
 показати весь коментар
 
 
Нет у зелькиной коМанды добрых знаков. Удостоверение свалилось.
Рука с Булавой у Хмельницкого в крывом роге тоже на**нулась. Може зеля нюхньот лишнюю дорожку и скажет, шо простудился? А мы все кагбэ поверим и проводим его на лечение в ИЗзраиль. Навсегда. Даже без аннексий и контрибуций!).
 показати весь коментар
 
Зе изначально заявлял что все эти ВСК используются властью как методы сведения счётов. Есть прокуратура, НАБУ, САП и т.д.

Все это должно быть независимыми ветвями для следствия.
 показати весь коментар
 
 
и в первую очередь независимыми от права, и руководствоваться исключительно понятиями бени ))))))
 показати весь коментар
 
 
Подпишет тебе направление в дурку принудительное, где ты не долечился. Заодно там и логопеда посетишь
 показати весь коментар
 
Лучше готовься с сотрудничеством с новым ГПУ
 показати весь коментар
 
Кароче, чювак, он же зеля! С'********* с этой мишпухи сам, добровольно! Скажи, шо понос, золотуха, шаурмой отравился... Ну бэня же у тебя умный, сам придумает.) А то мне сегодня ХУНТА приснилась. Настоящая, а не та про которую твои хозяева с раша-тв **здять!) Думай, чмо зельоное, а то не успеешь!)
 показати весь коментар
 
А отмены депутатской неприкосновенности депутаты не ждут, не?
 показати весь коментар
 
 
Нашли дурака,вам палец дай откусите по самую шею,пауки в банке а не Рада.
 показати весь коментар
 
Добрым знаком будет его подпись на твоём лбу!!! Підписання Зеленським закону про ТСК могло б стати "добрим знаком" співпраці з ВР, - Парубій - Цензор.НЕТ 2240
 показати весь коментар
 
Вы про клоунов уточняйте. Бо колоун у нас один. И это - зелька! Дебильное чмо обнюханое, которое ниразу не Президент!)
 показати весь коментар
 
 
а что мешало верховной раде во главе с парубием за 5 лет в раде этот закон при порошенко решить? или воля соевого бога не простила бы такого?
 показати весь коментар
 
 
Непринято абсолютно ничего из поданного Зелей, даже на голосование не выносили, а теперь оно чего то хочет, 3 недели вам тварям осталось.
 показати весь коментар
 
 
Андрей, Закон об импичменте Радой принят. Но роялисту-шаурмисту некогда его подписать. Може ленка не разрешает или мамо с дядей бэней?)
 показати весь коментар
 
Маруся , не слушай никого , читай сама . Никакой "Закон об импичменте" ВР не принят!
Принято нечто другое ...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПідписання Зеленським закону про ТСК могло б стати "добрим знаком" співпраці з ВР, - Парубій. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору