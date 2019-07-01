 Підписання Зеленським закону про ТСК могло б стати "добрим знаком" співпраці з ВР, - Парубій. ВIДЕО

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради в Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Напевно, весь парламент чекає підписання закону про ТСК. Роками ми проводили безліч дискусій на майданчику "Діалоги Моне", з нашими європейськими колегами-депутатами Європарламенту. Власне, в підготовці до цього законопроекту і, як добрий знак співпраці, було б дуже важливим підписання закону про ТСК", - сказав він.
"Це моє звернення, одностороннє: подивитися, вивчити і знайти можливість підтвердити рішення Верховної Ради України", - підкреслив Парубій.
Також, він зазначив, що з перших днів вступу на посаду президента України народні депутати чули "образливі слова" на адресу ВР, а також підкреслив, що є нерозуміння співпраці.
акция продолжается )))
Избиратель сказал на помойку - значит на помойку.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Шо ж случилось?)
Меня удивляет, как этих дармоедов с миллионными декларациями и сытыми рылами ещё защищают в комментариях...
Показательно ставить палки в колеса и саботировать любые инициативы, а потом вещать что-то о "добрых знаках"?
Рука с Булавой у Хмельницкого в крывом роге тоже на**нулась. Може зеля нюхньот лишнюю дорожку и скажет, шо простудился? А мы все кагбэ поверим и проводим его на лечение в ИЗзраиль. Навсегда. Даже без аннексий и контрибуций!).
Все это должно быть независимыми ветвями для следствия.
Принято нечто другое ...