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 Політика України
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 Неприпустимо, щоб спостерігачі від країни-агресора в складі делегації ПАРЄ визначали демократичність українських виборів, - Парубій. ВIДЕО

Голова ВР Андрій Парубій сподівається на підтримку в українському парламенті ініціативи про недопущення російських спостерігачів на виборах Верховної Ради України в складі делегації ПАРЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок у Києві.

"Я вважаю за доцільне, в разі якщо російська делегація буде відновлена в правах у ПАРЄ, відкликати своє запрошення як голови Верховної Ради України щодо участі спостерігачів в Україні. Якщо вони намагатимуться через ПАРЄ направити в Україну російських спостерігачів, ми не можемо дозволити, щоб спостерігачі від країни-агресора визначали демократичність українських виборів", - наголосив він.

Спікер додав, що розраховує на підтримку цієї позиції з боку профільного комітету ВР і голів парламентських фракцій.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134930
 
 
 Топ коментарі
 
Когда в стране, где кацап-окупант убивает 13 тысяч лучших сынов Украины, народ, 73 % зебилов, выбирает президента кокаинозависимого шоумена. Думаете после такого Европа к нам задницей не должна была повернуться. Они просто разочаровались в украинцах.

Помое-му после такого они имеют право делать что угодно...
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Прости, Парубий, мы все просрали выбрав президентом зеленского....
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Надо ПАСЕ объяснить, что РФ - агрессор, а объяснять нужно не санкциями, Парубий, а прекращением торговли и всех отношений с РФ. Вы за 5 лет этого не сделали, а теперь возмущаетесь. Пусть теперь Зеленский делает ,хотя рвения его команды я не вижу, они далеки и от визового режима и от прекращения торговли и от вообще всей реальности, живут в своем мире ,где войны нет и никогда не было, а на фронт и погибшие наши солдаты и мирные жители им по барабану. Полные психопаты без совести, морали, сопереживания. Украинцы умеют выбирать себе вождей - психопатов и слабоумных. За 27 лет опыта в этом набрались, поднаторели. Не удивительно, если будет третий Майдан и продвижение армии агрессора вглубь украинских территорий с такими главнокомандующими.Ужас,что творится. Вместо того,чтобы избрать вменяемых опытных политиков ( таких как Гриценко, Смешко) избирают артистов в надежде,что они закончат войну. И не надейтесь,они ее не закончат, а пролонгируют дальше и в худшем варианте, Донбасс будет по всей стране. А Бог не теля и все видит и если вам мало Донбасса и Крыма, то будут еще разрухи, смерти и нищета по всей Украине.
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Так виходьте з ПАРЕ, чого Ви жуєте соплі? Рішення Верховної Ради і все, вийшли!
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А який сенс? ПАРЕ все одно в відпустці до осені.
Восени там будуть сидіть дубинські з медведчуками в обнімку з кацапньою.
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Ну так навіщо давати можливість політичним опонентам Зеленського з трибуни ПАРЕ вести антиукраїнську агітацію? Вийти з ПАРЕ потрібно швидко, щоб показати всьому світові, що Україна вважає Крим своєю територією і не допускає можливості знаходитись в приміщенні де праціюють депутати обрані терористичною окупаційною владою півострова.
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"Слуги народу" медведчук з дубинським обов`язково здійснять твою мрію
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Прости, Парубий, мы все просрали выбрав президентом зеленского....
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Когда в стране, где кацап-окупант убивает 13 тысяч лучших сынов Украины, народ, 73 % зебилов, выбирает президента кокаинозависимого шоумена. Думаете после такого Европа к нам задницей не должна была повернуться. Они просто разочаровались в украинцах.

Помое-му после такого они имеют право делать что угодно...
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Нет, не выбирал. Пусть отсохнет моя рука если я когда-нибудь поставлю галку за зебила или еще какого слугу народа!!!
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от тебя несёт , в следствии факта указанного тобой в старттопике ,
и мы обойдёмся без таких вонючек , как ты ,
«прости , парубий» - нашёл авторитета, подпевалу свинорошеновскую ...
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к коменданту майдана ещё будет много вопросов, поэтому етот пациент олигофренологопеда писяется и какается, убеждая себя шо реванша не будет
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Где ты был когда заседало ПАСЕ по возврату мокшанских утырков ну знаем да к логопеду в очериди стоял.
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А зебенЯ бігало по фонтанам і їло шаурму. Патамушта всьо по барабану.
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молодец. я его поддерживаю. так один шаг до не признания выборов вР в европе...
)))))
вот вы и в раскоряке м-р зеленка...))))
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Парубию с Петей это не поможет.
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Шок..
Пустой листок.....

Недопустимо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора в составе делегации ПАСЕ определяли демократичность украинских выборов, - Парубий - Цензор.НЕТ 8928 kätt‏ @imbackukraine 12 ч.12 часов назад
Люди, дочитати до кінця -- це 2 хвилини. Найважливіше -- в передостанньому абзаці. А тоді вже коментуйте, як порядні, знаючи. Люди, у нас немає президента. https://www.facebook.com/galyna.opryshko/posts/2265403653709262 …

Недопустимо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора в составе делегации ПАСЕ определяли демократичность украинских выборов, - Парубий - Цензор.НЕТ 6580

Недопустимо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора в составе делегации ПАСЕ определяли демократичность украинских выборов, - Парубий - Цензор.НЕТ 8990

Недопустимо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора в составе делегации ПАСЕ определяли демократичность украинских выборов, - Парубий - Цензор.НЕТ 4078

Недопустимо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора в составе делегации ПАСЕ определяли демократичность украинских выборов, - Парубий - Цензор.НЕТ 4624
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Галина Опришко
26 червня о 12:26 ·

Люди, дочитати до кінця -- це 2 хвилини. Найважливіше -- в передостанньому абзаці. А тоді вже коментуйте, як порядні, знаючи.
Люди, у нас немає президента. Щоб прийти до такого висновку, досить уважно подивитися й послухати екскурсію Зеленського по АП для журналістів (набираєте в пошуку саме ці слова). Зеленський ГРАЄ роль доступного, простого і великого, дуже зайнятого роботою: «Дуже багато зустрічей, і сьогодні є зустрічі.» (Час на відео - 1.46). Але ні прізвищ, ні суті… Або відверто бреше, або ЙОМУ НЕЦІКАВО. І відразу про те, що дійсно йому цікаво: «Уже підготували презентацію переїзду» (2.00). Висміює (!) апарати урядового зв'язку. Показує президентський телефон зв'язку зі словами: «Я не знаю, можна чи не можна, якщо подадуть в суд, ми дізнаємось» (3.02) Невже нормальний президент не поцікавився б перед зустріччю, які об'єкти є строго секретними, а які ні?! Так, як Зе, поводився б школяр, що завів в учительську друзів, поки там нікого нема, і хвастався б своєю сміливістю порушувати правила, встановлені старшими! Отже, психологічно Зе не вважає себе «старшим», не усвідомлює, що в цій «учительській» учитель тепер він! Для себе самого Зеленський не керівник!
І керівником Зе і не є на ділі. Якщо на столі в його помічниці папка якихось робочих паперів, то на столі президента листочок формату А-4 і кілька складених навпіл. Зеленський розповідає гостям, що з Хомчаком розмовляє щодня, іноді кілька разів, згадує про ООС, розкриває один із складених папірців, мабуть, щоб показати журналістам зведення із ООС, а ЛИСТОК ПУСТИЙ! І Зе не перебирає інших листків, бо він ЗНАЄ, що й там нема нічого! І невже НГШ нічого робити, крім особисто щодня читати Зе зведення, які можна передати в паперовому чи електронному вигляді? Чи Зе, нічогісінько не тямлячи у військовій справі, кілька разів на день дає вказівки щодо військових дій? Зе БРЕШЕ, створює ОБРАЗ керівника в час війни.
Далі Зе каже, що не проводить щоденних нарад, а якщо ВИНИКАЮТЬ якісь питання, то можуть до нього звернутися напряму. Отже, у самого президента жодних питань із жодної проблеми України ні до кого не виникає!!! Стан справ в Україні його НЕ ЦІКАВИТЬ. І далі: «Дуже багато людей ходить… Вони ходять… як проходний двір» (4.40) Та директор дитсадка, начальник сільської пожежної частини не потерпів би, щоб його кабінет перетворили в прохідний двір! А президент?! І уявіть, якщо у вас товчуться Вася, Тоня чи Гриня, ви не скажете «дуже багато людей»…Слухайте, він тих людей навіть НЕ ЗНАЄ! І таке ще з початку! Коли громада накинулась на Апаршина за пропозицію «продати зайве» з армійського, ЗЕ відхрестився від нього, сказавши те, що мене дуже стривожило: « Люди приходят, люди уходят… у нас открытая команда…Я не со всеми знаком…» Але ж у «відкриту команду» без проблем затешуться агенти ворожої розвідки! Під час війни це подарунок ворогу! А зараз кабінет президента воюючої країни - «проходний двір»! І що в тому дворі секретне, а що ні, президент не знає! І не хоче знати.
Природно потурбуватися: ЯК МОЖНА ТАКОМУ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОМУ президенту довіряти державні таємниці?!
Зеленський весь час каже «ми»: «ми готуємо», «ми плануємо». І тільки раз - «я». Але як! «Я там ЩОСЬ підписав…» (11.09). Зе НЕ ЦІКАВИТЬ, що саме він підписує! Він підпише все, тільки пальцем тицьніть, де! А порівнявши з масивом «ми», бачимо, що ставити підписи - ото і вся ДІЙСНА робота президента! Це ж підтверджують і постійно повторювані слова: «Ви потім побачите», «Ви побачите…» Так і уявляю, як на несміле питання Вови: «А что это? Для чего?» йому кидають грубо й недбало: «Потом увидишь».
Зеленського питають, чи була тут Тимошенко. Була. І ні слова ні про своє ставлення до неї, ні про співпрацю. Питають про Авакова. Літали в Маріуполь, бачив у Франції, буркнув про гелікоптери, а про посаду Авакова теж ні слова. Тому що ВИРІШУЄ НЕ ВІН. Підозрюю, що в АП Тимошенко і говорила не з ним. Зеленський - ніхто. Рука, потрібна для підпису, потрібного - кому?!
Дивлячись, ЯК веде справу президент Зе і уявляючи, що він так вів справи й раніше, я починаю підозрювати, що Зе остаточно зашився з фінансами, винен «серъезные деньги серъезным людям», і ті його змусили іти в президенти України. І що ті люди - у Москві. Вірити, що це тільки змова наших олігархів - самозаспокоєння. Олігархам, думаю, і пообіцяли,і вже дають - щоб не заважали ЗЕ здати Україну. А він дійсно тільки маріонетка. Його тримають у скрині, а коли настає час вистави, виводять на сцену й смикають за мотузочки. І коли він біг у фонтан, він не піарився, він УТІКАВ із скрині!
Це моє суто особисте враження. Але мене цікавлять люди, з самого малку, я все життя працювала з людьми, і це дає мені підстави думати, що я не помиляюся. Ті, хто любить Зе, спростовуйте мене, якщо знайдете аргументи.
Думаю, телебачення діє на людей не тільки словесним програмуванням, а й електронним втручанням у мозок. Адже люди, котрих я 30 років знаю як розумних, включно з найріднішими, включно з мудрим Кравчуком, кажуть: «Може ж, він з часом»… «НЕ МОЖЕ»! Якщо у хлопчика ніяк не виходить зіграти на скрипочці, але він уперто, днями й ночами, пиляє струни, тоді так, тоді майже напевно, у нього колись вийде. А якщо хлопчик бере скрипку тільки щоб сфотографуватися, то гарантовано він не навчиться ніколи!
На кінець найважливіше: у тих, хто керує Зеленським, є чіткий план із чіткими строками. Десь на 10-й хвилині Зе каже: «Ми ЧЕКАЄМО, поки закінчиться війна.» Отже, їм уже обіцяно, що війна припиниться. І поряд: «У вересні форум…» Отже, до вересня нова Рада, яку планують цілком залежною від «Слуг»-ляльководів, має вже підписати мир з Росією на її умовах і навіть запросити Росію на форум із відбудови Донбасу! Ви бачите, як гарячково суди спішать привести Україну до виду, прийнятного в Росії: скасували перейменування спершу в Харкові, зараз у Києві, на черзі закон Про Мову, тоді про декомунізацію…Сумно, та є велика імовірність, що моє попередження про товарняки на Сибір може збутися.
Висновок. Україні за будь-яку ціну треба протриматися до осені. Зірвемо їх «бліц-криг» -- виживемо й переможемо.
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Президент - Коломойский. А Зе - говорящая голова.
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Я тебе уже говорил , шо никому эти блохеры не нужны , нихто не будет это читать . Люди голосуют холодильником и тарифами Недопустимо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора в составе делегации ПАСЕ определяли демократичность украинских выборов, - Парубий - Цензор.НЕТ 7584
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Україні потрібно поставити вимогу щоб запаребриків в цій делегації на було. Які проблеми?
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Проблемы у Парубия остаться у власти, для этого под сосусом патриотической риторики не допустить наблюдателей вообще.
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Так, так - заради цього він на майдані стояв, ризикуючи в любий момент дістати кулю. Зато Зебіл в цей час концертики для майбутніх зебілят проводив.
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он не стоял, а работал и там и там комендатом.
"Во время Евромайдана Андрей Парубий занимал почетный пост коменданта Майдана в Киеве. Именно по его инициативе была создана «Самооборона Майдана», которая, впоследствии, стала костяком обороны митингующих.

Но, не все прошло так хорошо, как ему хотелось бы, ведь не обошлось и без скандалов, связанных с его именем. Парубия обвинили в растрате средств, направленных на нужды Майдана. В частности, нардеп Пашинский (о «подвигах» которого мы писали в материале Сергей Пашинский. Вор, рейдер, мошенник и нардеп) обвинил Парубия в «финансовой нечистоплотности» и хищениях денег Майдана."
полный текст
https://nk.org.ua/politika/andrey-parubiy-chto-skryil-byivshiy-komendant-maydana-i-glava-snbo-42389
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Які ви тепер всі розумні. Я бачу з кожним роком росте кількість бувших на майдані (скоро населення в Україні не хватить), учасників бойових дій (по кількості "вояків" ми вже почті з кацапами зрівнялися), а тих, хто дійсно там був обливають гавном все більше і більше. Пропоную "слугам урода" виборний слоган - "Гуртом і батька добре бити".
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Вы в этом абсолютно правы. Как в свое время участников ЛПА в Чернобыле становилось все больше и больше, кто по блату, кто как, вся верхоная рада была участницей 1-2 категории, на самом деле через статус участника 2 категории платили меньше налогов и другими льготами пользовались. А с 2014 быть участником ЛПА стало резко немодно, переключились на участников бойових дій... мені теж боляче... Только не нужно всех дохлых кошек вешать на "слуг."
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У них дети они не АГРЕССОРЫ!!! Так заблудились!
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Недопустимо уйти, как девочки обидевшись))))))))))))
Дебилы,*****.
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Не поняв, а тут ще що можуть бути якісь варіанти?
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А допустимо было этому долдону Крым сдавать? Неприпустимо, щоб спостерігачі від країни-агресора в складі делегації ПАРЄ визначали демократичність українських виборів, - Парубій - Цензор.НЕТ 3765
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а чож ты нее взял автомат и не поехал и не отвоевал крым???
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Парубій спільник агента російських спецслужб Порошенко і Гройсмана по здачі української ГТС "нашим європейським партнерам".
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а безвиз со странной-агрессором допустим???
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Много людей думают,что если войдём Евросоюз,то свалится Манна небесная-это далеко не так.Не успели одно ярмо толком скинуть,оденем ещё крепче.Уже не раз убеждались,чего стоят их обещания.Никому мы не нужны(народ)надо самим строить своё государство.Кто.сомневается поедете в Европу не как турист,поживите,поработайте простыми рабочими.Нам нужно НАТО,прозрачные границы с Европой и исключительно своя валюта.Все просто.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНеприпустимо, щоб спостерігачі від країни-агресора в складі делегації ПАРЄ визначали демократичність українських виборів, - Парубій. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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