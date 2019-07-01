 Неприпустимо, щоб спостерігачі від країни-агресора в складі делегації ПАРЄ визначали демократичність українських виборів, - Парубій. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок у Києві.
"Я вважаю за доцільне, в разі якщо російська делегація буде відновлена в правах у ПАРЄ, відкликати своє запрошення як голови Верховної Ради України щодо участі спостерігачів в Україні. Якщо вони намагатимуться через ПАРЄ направити в Україну російських спостерігачів, ми не можемо дозволити, щоб спостерігачі від країни-агресора визначали демократичність українських виборів", - наголосив він.
Спікер додав, що розраховує на підтримку цієї позиції з боку профільного комітету ВР і голів парламентських фракцій.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
Восени там будуть сидіть дубинські з медведчуками в обнімку з кацапньою.
Помое-му после такого они имеют право делать что угодно...
и мы обойдёмся без таких вонючек , как ты ,
«прости , парубий» - нашёл авторитета, подпевалу свинорошеновскую ...
)))))
вот вы и в раскоряке м-р зеленка...))))
Пустой листок.....
kätt @imbackukraine 12 ч.12 часов назад
Люди, дочитати до кінця -- це 2 хвилини. Найважливіше -- в передостанньому абзаці. А тоді вже коментуйте, як порядні, знаючи. Люди, у нас немає президента. https://www.facebook.com/galyna.opryshko/posts/2265403653709262 …
26 червня о 12:26 ·
Люди, дочитати до кінця -- це 2 хвилини. Найважливіше -- в передостанньому абзаці. А тоді вже коментуйте, як порядні, знаючи.
Люди, у нас немає президента. Щоб прийти до такого висновку, досить уважно подивитися й послухати екскурсію Зеленського по АП для журналістів (набираєте в пошуку саме ці слова). Зеленський ГРАЄ роль доступного, простого і великого, дуже зайнятого роботою: «Дуже багато зустрічей, і сьогодні є зустрічі.» (Час на відео - 1.46). Але ні прізвищ, ні суті… Або відверто бреше, або ЙОМУ НЕЦІКАВО. І відразу про те, що дійсно йому цікаво: «Уже підготували презентацію переїзду» (2.00). Висміює (!) апарати урядового зв'язку. Показує президентський телефон зв'язку зі словами: «Я не знаю, можна чи не можна, якщо подадуть в суд, ми дізнаємось» (3.02) Невже нормальний президент не поцікавився б перед зустріччю, які об'єкти є строго секретними, а які ні?! Так, як Зе, поводився б школяр, що завів в учительську друзів, поки там нікого нема, і хвастався б своєю сміливістю порушувати правила, встановлені старшими! Отже, психологічно Зе не вважає себе «старшим», не усвідомлює, що в цій «учительській» учитель тепер він! Для себе самого Зеленський не керівник!
І керівником Зе і не є на ділі. Якщо на столі в його помічниці папка якихось робочих паперів, то на столі президента листочок формату А-4 і кілька складених навпіл. Зеленський розповідає гостям, що з Хомчаком розмовляє щодня, іноді кілька разів, згадує про ООС, розкриває один із складених папірців, мабуть, щоб показати журналістам зведення із ООС, а ЛИСТОК ПУСТИЙ! І Зе не перебирає інших листків, бо він ЗНАЄ, що й там нема нічого! І невже НГШ нічого робити, крім особисто щодня читати Зе зведення, які можна передати в паперовому чи електронному вигляді? Чи Зе, нічогісінько не тямлячи у військовій справі, кілька разів на день дає вказівки щодо військових дій? Зе БРЕШЕ, створює ОБРАЗ керівника в час війни.
Далі Зе каже, що не проводить щоденних нарад, а якщо ВИНИКАЮТЬ якісь питання, то можуть до нього звернутися напряму. Отже, у самого президента жодних питань із жодної проблеми України ні до кого не виникає!!! Стан справ в Україні його НЕ ЦІКАВИТЬ. І далі: «Дуже багато людей ходить… Вони ходять… як проходний двір» (4.40) Та директор дитсадка, начальник сільської пожежної частини не потерпів би, щоб його кабінет перетворили в прохідний двір! А президент?! І уявіть, якщо у вас товчуться Вася, Тоня чи Гриня, ви не скажете «дуже багато людей»…Слухайте, він тих людей навіть НЕ ЗНАЄ! І таке ще з початку! Коли громада накинулась на Апаршина за пропозицію «продати зайве» з армійського, ЗЕ відхрестився від нього, сказавши те, що мене дуже стривожило: « Люди приходят, люди уходят… у нас открытая команда…Я не со всеми знаком…» Але ж у «відкриту команду» без проблем затешуться агенти ворожої розвідки! Під час війни це подарунок ворогу! А зараз кабінет президента воюючої країни - «проходний двір»! І що в тому дворі секретне, а що ні, президент не знає! І не хоче знати.
Природно потурбуватися: ЯК МОЖНА ТАКОМУ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОМУ президенту довіряти державні таємниці?!
Зеленський весь час каже «ми»: «ми готуємо», «ми плануємо». І тільки раз - «я». Але як! «Я там ЩОСЬ підписав…» (11.09). Зе НЕ ЦІКАВИТЬ, що саме він підписує! Він підпише все, тільки пальцем тицьніть, де! А порівнявши з масивом «ми», бачимо, що ставити підписи - ото і вся ДІЙСНА робота президента! Це ж підтверджують і постійно повторювані слова: «Ви потім побачите», «Ви побачите…» Так і уявляю, як на несміле питання Вови: «А что это? Для чего?» йому кидають грубо й недбало: «Потом увидишь».
Зеленського питають, чи була тут Тимошенко. Була. І ні слова ні про своє ставлення до неї, ні про співпрацю. Питають про Авакова. Літали в Маріуполь, бачив у Франції, буркнув про гелікоптери, а про посаду Авакова теж ні слова. Тому що ВИРІШУЄ НЕ ВІН. Підозрюю, що в АП Тимошенко і говорила не з ним. Зеленський - ніхто. Рука, потрібна для підпису, потрібного - кому?!
Дивлячись, ЯК веде справу президент Зе і уявляючи, що він так вів справи й раніше, я починаю підозрювати, що Зе остаточно зашився з фінансами, винен «серъезные деньги серъезным людям», і ті його змусили іти в президенти України. І що ті люди - у Москві. Вірити, що це тільки змова наших олігархів - самозаспокоєння. Олігархам, думаю, і пообіцяли,і вже дають - щоб не заважали ЗЕ здати Україну. А він дійсно тільки маріонетка. Його тримають у скрині, а коли настає час вистави, виводять на сцену й смикають за мотузочки. І коли він біг у фонтан, він не піарився, він УТІКАВ із скрині!
Це моє суто особисте враження. Але мене цікавлять люди, з самого малку, я все життя працювала з людьми, і це дає мені підстави думати, що я не помиляюся. Ті, хто любить Зе, спростовуйте мене, якщо знайдете аргументи.
Думаю, телебачення діє на людей не тільки словесним програмуванням, а й електронним втручанням у мозок. Адже люди, котрих я 30 років знаю як розумних, включно з найріднішими, включно з мудрим Кравчуком, кажуть: «Може ж, він з часом»… «НЕ МОЖЕ»! Якщо у хлопчика ніяк не виходить зіграти на скрипочці, але він уперто, днями й ночами, пиляє струни, тоді так, тоді майже напевно, у нього колись вийде. А якщо хлопчик бере скрипку тільки щоб сфотографуватися, то гарантовано він не навчиться ніколи!
На кінець найважливіше: у тих, хто керує Зеленським, є чіткий план із чіткими строками. Десь на 10-й хвилині Зе каже: «Ми ЧЕКАЄМО, поки закінчиться війна.» Отже, їм уже обіцяно, що війна припиниться. І поряд: «У вересні форум…» Отже, до вересня нова Рада, яку планують цілком залежною від «Слуг»-ляльководів, має вже підписати мир з Росією на її умовах і навіть запросити Росію на форум із відбудови Донбасу! Ви бачите, як гарячково суди спішать привести Україну до виду, прийнятного в Росії: скасували перейменування спершу в Харкові, зараз у Києві, на черзі закон Про Мову, тоді про декомунізацію…Сумно, та є велика імовірність, що моє попередження про товарняки на Сибір може збутися.
Висновок. Україні за будь-яку ціну треба протриматися до осені. Зірвемо їх «бліц-криг» -- виживемо й переможемо.
"Во время Евромайдана Андрей Парубий занимал почетный пост коменданта Майдана в Киеве. Именно по его инициативе была создана «Самооборона Майдана», которая, впоследствии, стала костяком обороны митингующих.
Но, не все прошло так хорошо, как ему хотелось бы, ведь не обошлось и без скандалов, связанных с его именем. Парубия обвинили в растрате средств, направленных на нужды Майдана. В частности, нардеп Пашинский (о «подвигах» которого мы писали в материале Сергей Пашинский. Вор, рейдер, мошенник и нардеп) обвинил Парубия в «финансовой нечистоплотности» и хищениях денег Майдана."
полный текст
https://nk.org.ua/politika/andrey-parubiy-chto-skryil-byivshiy-komendant-maydana-i-glava-snbo-42389
Дебилы,*****.