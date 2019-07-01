 450 років тому було укладено Люблінську унію, яка регламентувала заснування нової держави - Речі Посполитої. ВIДЕО

Як нагадує Цензор.НЕТ, документ був затверджений депутатами сеймів Литви і Польщі 1 липня 1569 року. Шляхом об'єднання Королівства Польського і Великого князівства Литовського утворилася Річ Посполита - багатокультурна, багатомовна і полірелігійна держава, спадщина якої різною мірою вплинула на створення народів, які сьогодні живуть на її колишніх територіях.

Нова країна стала однією з найвпливовіших у Європі, її населення становило приблизно 7,5 млн осіб, і за два століття зросло майже удвічі. Також вона принесла в Європу нове явище - шляхетську демократію з виборним королем (раніше цим відрізнялася тільки власне Польща).

Територія Речі Посполитої: нинішні Польща, Литва, Латвія, значні частини України і Білорусі.

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Основною причиною об'єднання був пошук Литвою союзників у протистоянні експансії Московського князівства в Лівонській війні. Однак об'єднанню двох країн передував династичний союз 1385 року, і за 150 років дві країни не раз були за крок від об'єднання. Союз в одній державі Польщі, України та Литви в 1569-му поставив Річ Посполиту в один ряд з найпотужнішими країнами Європи і дозволив здобути перемогу у війні з Московією.

Укладення Люблінської унії викликало прискорену інтеграцію центральних українських земель і місцевої знаті в західноєвропейське політико-соціальне товариство.

Люблінська унія. Картина Яна Матейка 1869 рік.

До об'єднання українські землі входили до складу Великого князівства Литовського і Королівства Польського. В ході об'єднання всі вони перейшли до Польської Корони. Таким чином розділені доти між двома державами більшість регіонів України (Галичина, Поділля, Холмщина, Волинь і Наддніпрянщина) вперше злилася в один політичний організм у складі однієї країни.

Українська шляхта й князі, які раніше були в складі Литви, а тепер переходили до складу Польщі, на переговорах, говорили, що у них є свої права і їм повинні гарантувати ці права. Привілеї, які отримали ці землі - Волинь, Брацлавщина, Київщина - передбачали культурно-адміністративну автономію для цих земель. Останні дослідження істориків дають підстави припускати те, що українська шляхта представляла свої землі як окрему країну. Надалі постійна вимога визнання українських земель як третьої, повноцінної частини Речі Посполитої і відмова це зробити з боку Варшави призводили до конфліктів і стали однією з причин розпаду Речі Посполитої.

Польський інститут у Києві створив виставку фотографій "Рівні до рівних. Вільні до вільних. 450-та річниця Люблінської унії", яка демонструється по ходу ескалатора на станції метро "Золоті ворота". Також виставка доступна у відеоформаті: