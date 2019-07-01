 450 років тому було укладено Люблінську унію, яка регламентувала заснування нової держави - Речі Посполитої. ВIДЕО

Як нагадує Цензор.НЕТ, документ був затверджений депутатами сеймів Литви і Польщі 1 липня 1569 року. Шляхом об'єднання Королівства Польського і Великого князівства Литовського утворилася Річ Посполита - багатокультурна, багатомовна і полірелігійна держава, спадщина якої різною мірою вплинула на створення народів, які сьогодні живуть на її колишніх територіях.
Нова країна стала однією з найвпливовіших у Європі, її населення становило приблизно 7,5 млн осіб, і за два століття зросло майже удвічі. Також вона принесла в Європу нове явище - шляхетську демократію з виборним королем (раніше цим відрізнялася тільки власне Польща).
Територія Речі Посполитої: нинішні Польща, Литва, Латвія, значні частини України і Білорусі.
Основною причиною об'єднання був пошук Литвою союзників у протистоянні експансії Московського князівства в Лівонській війні. Однак об'єднанню двох країн передував династичний союз 1385 року, і за 150 років дві країни не раз були за крок від об'єднання. Союз в одній державі Польщі, України та Литви в 1569-му поставив Річ Посполиту в один ряд з найпотужнішими країнами Європи і дозволив здобути перемогу у війні з Московією.
Укладення Люблінської унії викликало прискорену інтеграцію центральних українських земель і місцевої знаті в західноєвропейське політико-соціальне товариство.
Люблінська унія. Картина Яна Матейка 1869 рік.
До об'єднання українські землі входили до складу Великого князівства Литовського і Королівства Польського. В ході об'єднання всі вони перейшли до Польської Корони. Таким чином розділені доти між двома державами більшість регіонів України (Галичина, Поділля, Холмщина, Волинь і Наддніпрянщина) вперше злилася в один політичний організм у складі однієї країни.
Українська шляхта й князі, які раніше були в складі Литви, а тепер переходили до складу Польщі, на переговорах, говорили, що у них є свої права і їм повинні гарантувати ці права. Привілеї, які отримали ці землі - Волинь, Брацлавщина, Київщина - передбачали культурно-адміністративну автономію для цих земель. Останні дослідження істориків дають підстави припускати те, що українська шляхта представляла свої землі як окрему країну. Надалі постійна вимога визнання українських земель як третьої, повноцінної частини Речі Посполитої і відмова це зробити з боку Варшави призводили до конфліктів і стали однією з причин розпаду Речі Посполитої.
Польський інститут у Києві створив виставку фотографій "Рівні до рівних. Вільні до вільних. 450-та річниця Люблінської унії", яка демонструється по ходу ескалатора на станції метро "Золоті ворота". Також виставка доступна у відеоформаті:
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Многие законы принятые этим государством базировались на праве Киевской Руси,
кацапы переписали историю и этому замечательному союзу, нагибавшему и европу и москови приделяется второсортное внимание, а должно не меньше чем Руси и истории в составе кацапии.
Скоріш умисно, пишуть незрозуміле «Рєчь Паспалітая»...
Выговский и пропольская ориентация. Среди новой казацкой элиты Иван Выговский выделялся умом и образованностью. Он происходил из православного дворянского рода Киевщины, учился в знаменитой Могилянской коллегии, затем служил в польской армии и в 1648 г. под Желтыми Водами попал в казацкий плен. Оценив образованность и военный опыт Выговского, Хмельницкий освободил его. Записавшись в казаки, Выговский быстро сделал карьеру генерального писаря.
Став гетманом, Выговский немедленно дал понять, что во всех делах и начинаниях будет опираться на высшую старшину. Он стремился проводить самостоятельную внешнюю политику и мечтал о независимом украинском княжестве. При этом он прекрасно понимал, что нынешняя Украина слишком слаба для столь решительного шага и дабы не попасть в полную зависимость от Москвы, должна искать противовес ее влиянию. С этой целью Выговский стремится установить более близкие связи с Польшей.
Возобновление отношений с поляками поддерживала и казацкая, и церковная элита. Зато низы с подозрением относились к любым попыткам старшины найти взаимопонимание с польской шляхтой и яростно выступили против этого. Ядро оппозиции пропольской партии составили запорожцы во главе с Яковом Барабашем и казаки Полтавского полка. Сам же полтавский полковник Мартын Пушкарь вынашивал далеко идущие планы: на гребне антипольской волны он хотел взмыть до гетманских высот.
В то время как Выговский надеялся разыграть против царя «польскую карту», московиты, вмиг дознавшись о внутренних трениях среди казаков, стали агитировать массы против гетмана. Уже к концу 1657 г. взбунтовалась значительная часть рядовых казаков. В июне 1658 г. две враждующие казацкие армии сошлись в кровавой битве под Полтавой, из которой Выговский вышел победителем. Пушкарь вместе с 15 тыс. повстанцев погиб в бою, а Барабаш был позднее схвачен и казнен. Впрочем, победа гетмана оказалась пирровой: в братоубийственной бойне погибло 50 тыс. украинцев.
Теперь разрыв с Москвой стал для гетмана неминуем. И он удваивает свои усилия в поисках взаимопонимания с Польшей. В этом большую помощь гетману оказывал украинский аристократ Юрий Немирич. Немирич долгое время учился в Европе и вывез оттуда идею суверенного украинского («русского») княжества, независимость которого, подобно независимости Голландии и Швейцарии, гарантировалась бы международными соглашениями. Но Выговский, готовясь к войне с Москвой, был не в том положении, чтобы заставить хотя бы поляков признать независимость Украины. В 1658 г. после продолжительных переговоров украинские и польские дипломаты достигли компромиссного соглашения, известного как Гадячский договор.
По этому соглашению Киевское, Брацлавское и Черниговское воеводства должны были составить Русское княжество, которое, наряду с Польшей и Литвой, стало бы третьим равноправным членом Речи Посполитой, пользуясь самой широкой автономией. Гетман - правитель княжества - подчинялся бы только королю и имел бы собственную армию, суды, казну и монетный двор. Без приглашения гетмана польским войскам запрещалось вступать на территорию княжества. Казакам даровались их древние права. Ежегодно сотня казаков по представлению гетмана должна была получать дворянское достоинство. Поляки готовы были сделать важные уступки и по религиозным вопросам: действие Брестской унии на землях княжества прекращалось, а по всей Речи Посполитой православные уравнивались в правах с католиками. Наконец, в Украине предполагалось открыть два университета и «сколько понадобится» школ и типографий.
Историки благоговейно вчитываются в статьи Гадячского договора, воображая, сколь далеко идущие последствия имел бы он для судеб Украины, Польши и России, если бы когда-либо вступил в силу. Этого, однако, не произошло. Договор еще не был подписан, когда огромная армия московитов числом около 150 тыс. под командованием князя Алексея Трубецкого вторглась в Украину. Спешно собрав свои войска и объединившись с польскими и татарскими союзниками, Выговский выступил в северо-восточном направлении навстречу противнику. 29 июня 1658 г. под Конотопом царская армия испытала одни из крупнейших ******** за всю свою историю. Вот как С. М. Соловьев описывает его последствия: «Цвет московской конницы... сгиб в один день; пленных досталось победителям тысяч пять... В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас напал на Москву... Царствующий град затрепетал за собственную безопасность». Ходили слухи о том, что царь собирается бежать за Волгу, ибо Выговский уж на подходе к столице...
Однако гетман не мог воспользоваться своей блестящей победой. В Украине продолжали стоять московские гарнизоны. Нападение запорожцев на Крым заставило татарских союзников гетмана вернуться восвояси. Снова взбунтовалась Полтавщина. Несколько промосковских полковников выступили против гетмана, обвинив его в том, что он «продал Украину полякам». Это было последним ударом. Продолжать войну с Моской у Выговского не стало сил. В октябре 1659 г. он отказывается от гетманства и бежит в Польшу.
Москва, відкидаючи Флорентійську Унію, фактично створила собі власну церкву, яка не була в єдності ні з Римом, ні з Константинополем.
Описав Володимир Короленко у своєму нарисі «Віра батьків». Насильство, обман, підкуп, зрада - це методи, якими і російська держава і підневільна їй російська церква відривали частини УГКЦ і прилучали їх до російської церкви і в 1839, і в 1875 і в 1946 роках. Усе це добре задокументовано істориками.
http://news.ugcc.ua/articles/un%D1%96ya_%D1%96snuie_vzhe_400_rok%D1%96v_%D1%96_za_tsey_chas_n%D1%96hto_tak_%D1%96_ne_zaproponuvav_%D1%96nshu_model_iednost%D1%96__vladika_venedikt_76166.html