 "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, акт вандалізму стався в будинку на проспекті Правди в Києві і потрапив в поле огляду камер спостереження.

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