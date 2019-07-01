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Все про:Зеленський (1877) реклама (83) вандалізм (249) швидка (69)

 "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського. ВІДЕО камер спостереження

Медик бригади швидкої допомоги написав на чистій стінці ліфта багатоповерхівки політичний слоган "Зе!", який використовує нинішній президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, акт вандалізму стався в будинку на проспекті Правди в Києві і потрапив в поле огляду камер спостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, теж немає, - Зеленський про розведення сил у Станиці Луганській. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134907
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил одним словом. Таким вот рогулям нельзя давать голосовать на выборах!!!
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направить урода-вандала принудительно на общественно полезные работы, или лучше на передовую, пусть там окопы разрисовывает
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А зачем? Очередное доказательство, что Бодя - кацапский прихвостень? Все и так это поняли. Дальше уже некуда.
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Ведро с водой, тряпку в руки и мыть все обписанные и обписянные лифты в порядке админнаказания глядишь и другим не повадно будет писать на стенах
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С обязательной видеофиксацией и выкладыванием на просторы Интернета, обязательным показом на всех ТВ каналах
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поРОШЕНки продаются в каждом магазине..Это - акт свинарчукизма!!!
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Ты, как всегда - блещешь своим гладким мозгом. Глядя на твои глубокомысленные шедевры, я мучаюсь только одним вопросом:
Тебя научили писать и читать только при помощи электрического тока и звоночка?
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При этом обертки от Рошенок мимо урны бросают исключительно вот такие же зебилы ...как показаны на видео....
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радісним підтявкуванням пралєтающіх фанєрой над Парижем ПЕСиків удавлєтварьон "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 7796
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Соевые, а чем вы то отличаетесь от этого долбня с видео?
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От тебя уровнем дохода и умственными способностями.
От него тем, что не гадим в общественных местах.
От вас в целом тем, что мы полноценные граждане Украины, а не биомусор, волею судьбы-злодейки осевший в Украине.
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спасибо хоть не пописал... хотя, не во всех лифтах стоят камеры .... ((
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Он бы и пописал...да мадама рядом стояла...постеснялся инструмент доставать....
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"постеснялся инструмент доставать...." - показать!
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Та це проплачений провокатор за гроші Порошенка.
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тяжелая у тебя работа - постоянно оправдывать - зЕбилота))))))))))
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Цілком можливо, що бригаді доплачує Пєця, щоб ті шкодили таким чином Зеленському. Це те саме, що балончиком написати "щось" на автівках на стоянці. Будуть ці водії більше це "щось" любити?
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шизик,привет. Все хотел тебя спросить Ты за кого будешь голосовать , за Саакашвили или за Зе ?
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И в штаны тебе тоже Петя срет, шоб вас дескредитировать. И мозг у тебя тоже он отобрал с той же подлой целью.
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А чому ні? Яка зарплатня у фельшерів швидкої? Копійчана? Ось вони і підробляють. Порошенко накравсь мільярди, в нього гроші є, чим платити.
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Ви ж можете бачити - які шалені гроші Порошенко викидає на цих дебільних тролів зєлєфобов на цьому сайті. Таке саме на ФБ. А журнашлюхи? А політтехнологі? А вся інша влада, що була повністю сформована мародером Порошенком? Всі ниточки тягнуться до Порошенка. І поки Зеленський Порошенка і Медведчука не заарештує, вони спокою Україні не дадуть.
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Знаєте, ніякий порох не потрібен, якщо Зе сам себе успішно дискредитує своєю некомпетентністю, своїм незнанням української мови на гідному рівні, своїми елементарними помилками і незнанням фактів, які у 9 класі школи вчать... Петя, м*яко кажучи, був не айс, але Зе виявився ще гірше...

Президент має бути 1) патріотом та свідомим українцем; 2) інтелектуалом; 3) моральним авторитетом. Зе під жоден із цих критеріїв не піходить.
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1) Кожен, хто дививсь продукцію Кварталу(окрім упереджених і ображених хрунів) підтвердить, що Вовік - справжній, а не мальований, патріот України.
2) Так, як Вовік розмазав мародера Порошенка мордою по полу на дебатах, то не знаю - який інтелектуал ще зміг би так
3) Досі Вовік Україну зшиває, а не ділить. Він щирий і не бреше. Він не краде. Не боїться казати якісь не популярні серед фальшивих ура-патріотів речі. І головне - Вовік не краде. Навіть отримавши владу. Тому в його роки він цілком може бути визнаний моральним авторитетом.
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1) Російськомовного на 90% кварталу? ну-ну... Патріот України досконало знає українську мову (навіть якщо він російськомовний за народження).

2) Інтелектуал - це не той, хто розмазує, а той, хто ерудований та обізнаний у різних сферах. Якщо Зе не знає елементарних речей на кшталт розміру єдиного податку для ФОПів, то який він інтелектуал? Я вже боюся, що він скаже, коли його спитають, наприклад, про різницю між 3 і 4 універсалами Центральної Ради чи про різницю між лібертаріанством та неоконсерватизмом у економіці...

3) Моральні авторитети - це покійний Любомир Гузар, це Ліна Костенко, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Оксана Забужко. І ви хочете прирівняти до них людину, яка любить пошлі жарти і грає х...єм по роялю????
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Почну з останнього, бо дуже ріже очі. Оксана Забужко привела противсіх Янека, бо "вони з Юлею - однакове зло", а сама чкурнула збирати лаври по європах і в Україні була тільки проїздом. А Юля сиділа тоді. І великою частиною завдяки "моральному авторитету" Забужко.
Подруге моральний авторитет віком Вовіка - це трохи інше, ніж віком за 70(і вище).
_________________
Інтелектуал - людина з розвинутим IQ, а ви тут пишите про знання. Це таки трохи інше. Ви ж теж багато чого не знаєте, правда? Це стосується і мови. Яку, доречі, Вовік знає цілком на рівні Intermediate, бо спілкується з європейськими лідерами без перекладача.
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В таком случае эрудит Путин размазал ЗЮ, даже не встречаясь. Так что насчет эрудиции я бы поспорил...
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Цікаво, чим ваш "Путін"(в міру *****) розмазав ЗЮ?
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Хто його примушує працювати на швилкій? Чомусь масажистом до фітнес-центру не беруть? Тепер вже точно не візьмуть. А халяви хочеться, нє?
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Платними порохоботами можуть стати не тільки фельшера швидкої. Навіть генпрокурор, не кажучі про депутатів. Тому продажність від професії не залежить.
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Схоже на те що тобі потрібна допомога не просто фельдшера. Якщо ти сам лузер, то готовий виправдати будь-якого зе-, де-, ду-, му-... пострибай у фонтані, зебидло мо оцінить.
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От ми разом і дійшли висновку, що найбільший гріх Зеленського - стрибання по фантанах "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 2707 "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 3431
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Ванек, ты скрин своего паспорта не выложишь, понятное дело. Но тебе лет 12, ну до 15-ти, если задержка в развитии... Судя по стилю, рассуждениям и прочему. Потому тебя и оскорблять как то бессмысленно.
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Скажу пану Сергію, що "оскорблять" не треба нікого, ні старого, ні малого. Це пану інформація для підвищення його ерудованості, моральності і духовного стану "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 2377
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Сходу прочитал : ***** скоро обосрал лифт политрекламой Зеленского.
Прочитав второй раз понял, что ни в чём не ошибся. Руки у этого лепилы явно лишние части туловища, удалить без наркоза по самые плечи! А может и ноги , тавой, так а нафуй тогда ему голова? Тоже нах!, а то ещё болеть начнёт за ЗЕбобу.
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Вас щось дивує? Типовий представник підвиду "зебіли". І це ще медик, освічена людина ( в теорії)
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Ежу понятно шо то порохобот мстит за то что его нах послали когда попросил денег дочке на питание...
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Еще обин гений, которому кто-то регулярно срет в штаны, шоб его подставить. Бо простой нарид совсем не такой. Он воще небыдло ага.
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Ваще не быдло, ни разу. Столько нариду не может ошибаться...
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Як воно ,хворе, може когось лікувати? Цьому «лікарю» ПСИХІАТР не завадить
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дураков хватает. а если бы написал ПЕС было бы хорошо. да?
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Він не знав, що стоїть відіоспостереження в таких ліфтах? Не повірю. Хлопець свідомо виконував провокацію, можливо навіть за вандалізм заплатить штраф несуттєвий, але Порошенко йому за це відшкодує доларами один до одного.
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Бо цілій ботофермі тролів вже нема чим крити Зеленського, бо той все робить правильно. А якось же треба на нього лайна за гроші накидати? Ось і придумав якийсь олєшко таку "спецоперацію" "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 7873
Нічого особистого, тільки бізнес "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 1444
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тебе не стыдно? Кого ты защищаешь? Посмотри еше раз видео, урел...
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Перший (у ліфті) вандал, другий (на форумі) наклепник, оскільки не маючи жодних доказів когось звинувачує на основі власних надуманостей.
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Ну ти подумай своєю головою: чому в мережах Зєлєфобів 95%, а в житті їх нема. Від слова зовсім. Переконаний, що багато з вимушених в мережах кидати лайно в Зєлю за гроші Порошенка на виборах за Зєлю проголосували.
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Ггг! "в життi нема" это как понимать- не бегают толпой по улицам, не орут, не ломают, не бьют- эти? Действительно, нема...
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Де можна глянути статистичну інфографіку щодо кількості "Зєлєфобів 95%" у мережах? А, Ви теж це число собі надумали, тому що просто "переконані"? Не дивує.
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Далеко не треба ходити. Порахуйте їх хочаб на цій сторінкці.
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до выборов еще ох как далеко -- целых 3 недели ))))

Команде Зеро надо как то продержаться, но что тут сделать, если каждый день прокол за проколом...
"Слуга народа" хоть 5% т о наберет с такими новостями ?
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тату этому дебилу на морде лица такими же буквами набить и курице рядом не помешает...
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вот такая БыДлота зебильНая и голосует за зелю.
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ИМХО, ТИПИЧНАЯ ДЕШЕВАЯ ПРОВОКАЦИЯ СОЕВЫХ.
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Ото шиза! Зебіли, не чую ваших оплисків, де ваши руки?
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Вот так и будем ездить в обоссаных и разрисованных лифтах, топтать собачье говно по паркам и скверам, погибать в кучах мусора вдоль дорог и в городах. Народ - ГОВНО! Процент умных и сознательных настолько мал, что ничего хорошего ждать нет смысла. Я своих сыновей уже отправил на ПМЖ в США. Скоро и сами с женой свалим. Тут не будет нормальной жизни ещё лет 100! Раньше думал лет 50, но виду что нет. Ошибался. Говно народ, а как следствие - говно страна. Всем удачи!😀😀😀
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Правильно сделали, я тоже в процессе - походу здесь ловить больше нечего - в процессе продажи бизнеса. С Украиной - Все!
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Ну, а чо, правильно же - после того, как президент поднимет учителям до обещанного уровня, он займется медиками - вот парень и старается! На себя, так сказать, работает!
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Зе-зашквар "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 7795 ..!! Кличко , видишь теперь ,кто разрисовывает лифты , и вообще гадит в подъездах .? Найди зебилов и заставь их сделать ремонт , за свой счёт . "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 5798 .
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Хороший почерк.Не схожий на медицинский.Если б був врач,Зе було б на весь лифт "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 6325
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А вторая дура стоит и лыбится. Она из пассивных, которые на выборы не ходили, а со стороны за приколом наблюдают.
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Ну вот и увидели лохторат Зебила. Ничего нового - ограниченные людишки с девизом: пожрать, поспать, насрать.

Спасибо зебилам за чистоту и аккуратность!
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Пропоню ловити зебілів і просто фарбувати їх аптечною зеленкою. Дешево, сердито та гігієнічно.
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Лучше бы себе на лбу нарисовал "ЗЕ-дебил"
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это гад порохобот подставляет таким образом нашего несравненного писюаниста "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 1248
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Так вот они какие, зебилы в естественной среде обитания! Гадят в лифтах.
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Все - тепер це новий міністр охорони здоров'я! А то шо та Ульяна робить - а це відраз видно - спеціаліст!!!
А ще я б назначив би його сімейним лікарем сім'ї Зеленських!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського. ВІДЕО камер спостереження
 
 
 
 
 
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