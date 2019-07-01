 "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, акт вандалізму стався в будинку на проспекті Правди в Києві і потрапив в поле огляду камер спостереження.
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Машина швидкої у Львові наїхала на жінку з дитиною, які стояли на тротуарі. ВIДЕО камер спостереження
Розстріл подружньої пари в Миколаєві. ВІДЕО камер спостереження
Стрілянина в Харківській міськраді. ВІДЕО камер спостереження
Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Збройний напад на інкасаторів в Одесі. ВІДЕО камер спостереження
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Зебил одним словом. Таким вот рогулям нельзя давать голосовать на выборах!!!
Тебя научили писать и читать только при помощи электрического тока и звоночка?
От него тем, что не гадим в общественных местах.
От вас в целом тем, что мы полноценные граждане Украины, а не биомусор, волею судьбы-злодейки осевший в Украине.
Президент має бути 1) патріотом та свідомим українцем; 2) інтелектуалом; 3) моральним авторитетом. Зе під жоден із цих критеріїв не піходить.
2) Так, як Вовік розмазав мародера Порошенка мордою по полу на дебатах, то не знаю - який інтелектуал ще зміг би так
3) Досі Вовік Україну зшиває, а не ділить. Він щирий і не бреше. Він не краде. Не боїться казати якісь не популярні серед фальшивих ура-патріотів речі. І головне - Вовік не краде. Навіть отримавши владу. Тому в його роки він цілком може бути визнаний моральним авторитетом.
2) Інтелектуал - це не той, хто розмазує, а той, хто ерудований та обізнаний у різних сферах. Якщо Зе не знає елементарних речей на кшталт розміру єдиного податку для ФОПів, то який він інтелектуал? Я вже боюся, що він скаже, коли його спитають, наприклад, про різницю між 3 і 4 універсалами Центральної Ради чи про різницю між лібертаріанством та неоконсерватизмом у економіці...
3) Моральні авторитети - це покійний Любомир Гузар, це Ліна Костенко, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Оксана Забужко. І ви хочете прирівняти до них людину, яка любить пошлі жарти і грає х...єм по роялю????
Подруге моральний авторитет віком Вовіка - це трохи інше, ніж віком за 70(і вище).
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Інтелектуал - людина з розвинутим IQ, а ви тут пишите про знання. Це таки трохи інше. Ви ж теж багато чого не знаєте, правда? Це стосується і мови. Яку, доречі, Вовік знає цілком на рівні Intermediate, бо спілкується з європейськими лідерами без перекладача.
Прочитав второй раз понял, что ни в чём не ошибся. Руки у этого лепилы явно лишние части туловища, удалить без наркоза по самые плечи! А может и ноги , тавой, так а нафуй тогда ему голова? Тоже нах!, а то ещё болеть начнёт за ЗЕбобу.
Нічого особистого, тільки бізнес
Команде Зеро надо как то продержаться, но что тут сделать, если каждый день прокол за проколом...
"Слуга народа" хоть 5% т о наберет с такими новостями ?
Спасибо зебилам за чистоту и аккуратность!
А ще я б назначив би його сімейним лікарем сім'ї Зеленських!