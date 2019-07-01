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 Політика України
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Все про:агітація (107) Вакарчук (99) концерт (115)

 На наших концертах зараз немає жодної політичної агітації, - Вакарчук. ВIДЕО

Лідер партії "Голос" співак Святослав Вакарчук підтвердив, що не планує припиняти концертну діяльність, але за однієї умови - якщо не потрапить у виконавчу владу після парламентських виборів.

Про це Вакарчук сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми хочемо брати на себе відповідальність, ми хочемо допомагати президенту в тих реформах, які вважаємо правильними", - зауважив він.

Свої концерти він не вважає агітацією, бо вони відкриті для всіх - і так було завжди.

"На наших концертах зараз немає жодною політичною агітацію, ніяких символів, це звичайні концерти О.Е.", - сказав він.

Говорячи про фінансування партії, політик зазначив, що не обіцяє спонсорам нічого персонального: "Тільки рівні правила гри, ми будемо боротися за верховенство права, партія "Голос" одним з перших внесе законопроект щодо оновлення суддівського корпусу в Україні, про зміну судової системи".

Нагадаємо, на концерті групи "Океан Ельзи" у Львові була символіка партії "Голос". Перед концертом Святослав Вакарчук запевняв, що це виключно музична подія і вона не є агітацією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134882
 
 
 Топ коментарі
 
Вакарчук має інших за дурнів. Безкоштовні концерти нічим не відрізняються від банальної гречки.
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Под дурочка косит. Если кандидат не продает что-то по рыночной цене, а отдает даром, то это и есть задабривание-агитация-подкуп.
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Цікаво, що зеботи кидаються на Вакарчука. Мабуть він пристойно відбере голоси у Слуг народу. Програми у них близькі, але у Голосі нема ригів.
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https://lb.ua/news/2019/06/28/430770_storonniki_vakarchuka_vistroilis.html
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Зборище блаженних дебiльчикiв. Так само, як би вiвцi cтали хороводити навколо вовкiв!))
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Вакарчук vs Тимошенко #Дубинский

https://www.youtube.com/watch?v=62BsrmvGl28

не могу не согласиться.
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Не гоже Вакарчуку лезть в политику, в которой ничего не смыслит и потому неизвестно кого в нее протаскивает (или известно кого - птенцов гнезда соросова и пинчукова).
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А в чем больше ты разбираешься, в политике или в музыке?
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ничего не смыслю ни в музыке вакарчука, ни в его политике. Но разбираюсь в занятиях его отца. Кавычки расставьте сами.
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Раз его выбрало 3/4 странаы, то выбора у него кроме как разбираться нет.
А ваше порохло не поняло, что выбора не воровать или не воровать у него после 2014
тоже не было.
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Очень забавно, Вакарчук как и Порошенко очень боится красных шариков! Может, в детстве этими шариками его били по голове? На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7055

На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2439
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Лидер партии "Голос" певец Святослав Вакарчук подтвердил, что не планирует прекращать концертную деятельность, но при одном условии - если не попадет в исполнительную власть после парламентских выборов.Источник: https://censor.net.ua/v3134882

Короче говоря, как в 2005 году, потрется годик в зРаде и свалит по-тихому дальше концерты давать.
Вот не пойму ЗАЧЕМ ему это надо и КОМУ он такой нужен.
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судя по спонсорам там Ахметов и Пинчук вкинулись.
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Цікаво, що зеботи кидаються на Вакарчука. Мабуть він пристойно відбере голоси у Слуг народу. Програми у них близькі, але у Голосі нема ригів.
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Вау, Славік почав брати приклад зі свого патрона Мародьора.. Брехати! Брехати! І ще раз брехати!!!
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Вакарчук :" Якщо знизити тарифи на газ, то за що буде існувати український бюджет?"
Гениально!
Юля молча улыбается.
Это кому такому умному пришла в голову мысль сделать из Славика политика?
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Получается высокие тарифы это еще один налог на доходы граждан. Считай с зарплаты налогов 18+1,5%, да + ЕСВ 22%. После получения чтобы в основном не покупал украинец он заплатит 20% НДС в товаре.
Теперь еще для финансирования бюджета завышенные тарифы что считай налог на потребление. Докерувались.
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Смотрел ТВ и возник вопрос, если за ЗЕ платит Коломойский, то кто платит за Вакарчука? (рекламы очень много)
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Боже мой, вам одного ЗЕкарлика мало с Михо который бегает по крыше? Вам еще и этого надо - оленя который даже цену на газ не знает когда Баба-Йульия вопрос задала (мы то знаем, что она знает на этом уже много рокив живет)?
Хуже не будет? - будет! полная жОПа.
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Наилучше пропиарил Вакарчука в Ютубе Юрий Великий.Теперь тот точно с с ним здороваться не будет. На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5643
https://www.youtube.com/watch?v=HkKQgAwPx7I&t=9s
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Оце все,що Цензор спромігся написати про дуркування про 44-літнього сивіючо-лисіючого Славка ? Як йго чмирили Гриценкоhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=vR2CKa5c25I й Тимошенко(https://www.facebook.com/politerno/videos/425082608078309/) ,навіть Смєшко https://www.facebook.com/smeshkoigor/videos/413522859372969/?
А концерти-агітація очевидні для тих,хто має очі й вуха-ну як це ще сприймати :https://www.youtube.com/watch?v=6Uy9AxfiJmk
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А хороводи ? Куди поділи хороводи навколо парламенту ?


"Люди которые водят хороводы - хороводоводы.
Люди, которые изучают людей, которые водят хороводы - хороводоводоведы.
Люди, которые любят людей из последней категории - хороводоводоведофилы.
Люди, которые боятся людей из последней группы -
хороводоводоведофилофобы.
Люди, попавшие в зависимость от вышеобозначенных персонажей -
хороводоводоведофилофобоманы."
А до кого належиш ти ?
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Вакарчук - это кухарка, которая вознамерилась управлять государством. По-моему, страна плавно скатывается в анархию. Причиной тому воровистость Порошенко и мальчишествость Зеленского.
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Нет, Лив, первопричина асего - наш избиратель! С такими, как эти пресловутые 64, 73% и им подрбные можно делать все, что хочешь, если им грамотно лапшу на уши навешать. А вешать есть кому, специалистов и просто желающих развести лохов хыатает. И боюсь, это будет длиться еще долго, люди наши становяться все ...не могу подобрать слова помягче...ну, ты догадываешься.
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Причина этому - развращенность (слово "коррумпированость" плохо передает смысл и его относят в основном к власти, чиновникам там), низкий человеческий, моральный уровень населения Украины. Которое все пеняет на когото, на президентов, депутатов и тд., а не видит, что весь этот гондурас изза них на самом деле
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Славику хоть не стыдно поверить в отличии от откровенной марионетки Коломойского и тупо клоуна, уже вступившего в сговор с кремлядями.

obozrevatel.com.
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В чем разница? Не вижу если честно. Просто разная наживка - то клоун из телека, а это никакой типа патриот в вышиванке какието бессмысленные фразы "за все хорошее" произносящий
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Расстроил меня Вакарчук, зачем обманывать при очивидных вещах, вчера был на концерте у него, перед выступлением они представляли партию. Да, если говорить точно, именно на конценте агитации не было, в 19.30 была агитация и представление партии, в 20.15 начался концерт. Ну и если уж быть точным, про смену старой власти на новую звучало и во время концерта.
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Как зачем обманывать? Разводняк маст гоу он. Иисус говорил, типа "плохие плоды не растут на хорошем дереве". Потому, когда слышишь чтото типа "я не понимаю!!! это просто-просто концерт, а никак не агитация", тоесть человек брешет, то не жди от него больше ничего хорошего. Славко хочет зайти во власть по примеру одного телекомика, на волне популярности фанов.
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Олигархи раскручивают "Голос" (в том числе и брехливыми "рейтингами", для того чтобы загнать в него побольше избирателей неолигархических партий, чтобы никто из них не прошел в парламент.
"Голос" для олигархов самый приемлемый, так как Вакарчук до предела слабый человек. И олигархи уверены, что они его партию сделают своей марионеткой. Не очень так уж и важно, кто в списках партий, так как почти всё зависит от главы партии.
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добавка. Кстати в ютубе есть видео 2014 года, где Вакарчук предлагал вопрос о государственном языке и федерализации поставить на референдум. Даже если сейчас он говорит по-другому, то это указывает на то что он глупый и вредный. Человек-зеро.
Хотя если бы у меня был вопрос выбора только между Вакарчуком, Тимошенко и Порошенко, то я конечно выбрал бы Вакарчука. Лучше уж зеро чем большое зло. Но такой выбор сейчас не стоИт. И не надо руководствоваться мошенническими "результатами опросов". Голосуем за лучших, даже если есть риск, что кандидат не пройдет.
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Лучше голосовать за Порошенко который далеко не совершенен, но у него есть понятная позиция, чем за какоето ватное и мутное "зеро", хоть оно и вышиванку напялило, и которое после избрания обернется чем угодно. Может хватит уже в рулетку со страной играть?
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Да-да!!! И концерты это не полит агитация, и слуга народа - просто сериал и тд. Чисто музыкальное событие и просто-просто сериал. "Ничего не вижу... Где??? Покажите!!!" (с)
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНа наших концертах зараз немає жодної політичної агітації, - Вакарчук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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