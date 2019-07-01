 На наших концертах зараз немає жодної політичної агітації, - Вакарчук. ВIДЕО

Про це Вакарчук сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо брати на себе відповідальність, ми хочемо допомагати президенту в тих реформах, які вважаємо правильними", - зауважив він.
Свої концерти він не вважає агітацією, бо вони відкриті для всіх - і так було завжди.
"На наших концертах зараз немає жодною політичною агітацію, ніяких символів, це звичайні концерти О.Е.", - сказав він.
Говорячи про фінансування партії, політик зазначив, що не обіцяє спонсорам нічого персонального: "Тільки рівні правила гри, ми будемо боротися за верховенство права, партія "Голос" одним з перших внесе законопроект щодо оновлення суддівського корпусу в Україні, про зміну судової системи".
Нагадаємо, на концерті групи "Океан Ельзи" у Львові була символіка партії "Голос". Перед концертом Святослав Вакарчук запевняв, що це виключно музична подія і вона не є агітацією.
https://www.youtube.com/watch?v=62BsrmvGl28
не могу не согласиться.
А ваше порохло не поняло, что выбора не воровать или не воровать у него после 2014
тоже не было.
Короче говоря, как в 2005 году, потрется годик в зРаде и свалит по-тихому дальше концерты давать.
Вот не пойму ЗАЧЕМ ему это надо и КОМУ он такой нужен.
Гениально!
Юля молча улыбается.
Это кому такому умному пришла в голову мысль сделать из Славика политика?
Теперь еще для финансирования бюджета завышенные тарифы что считай налог на потребление. Докерувались.
Хуже не будет? - будет! полная жОПа.
https://www.youtube.com/watch?v=HkKQgAwPx7I&t=9s
А концерти-агітація очевидні для тих,хто має очі й вуха-ну як це ще сприймати :https://www.youtube.com/watch?v=6Uy9AxfiJmk
"Люди которые водят хороводы - хороводоводы.
Люди, которые изучают людей, которые водят хороводы - хороводоводоведы.
Люди, которые любят людей из последней категории - хороводоводоведофилы.
Люди, которые боятся людей из последней группы -
хороводоводоведофилофобы.
Люди, попавшие в зависимость от вышеобозначенных персонажей -
хороводоводоведофилофобоманы."
А до кого належиш ти ?
музику… https://youtu.be/5QKlv_uDXnU
obozrevatel.com.
"Голос" для олигархов самый приемлемый, так как Вакарчук до предела слабый человек. И олигархи уверены, что они его партию сделают своей марионеткой. Не очень так уж и важно, кто в списках партий, так как почти всё зависит от главы партии.
Хотя если бы у меня был вопрос выбора только между Вакарчуком, Тимошенко и Порошенко, то я конечно выбрал бы Вакарчука. Лучше уж зеро чем большое зло. Но такой выбор сейчас не стоИт. И не надо руководствоваться мошенническими "результатами опросов". Голосуем за лучших, даже если есть риск, что кандидат не пройдет.