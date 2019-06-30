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 Від початку доби ворог 8 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
два рази поблизу населеного пункту Мар'їнка з напрямку Трудівського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
неподалік Лебединського з напрямку Ужівки– з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
біля Широкиного, з напрямку Саханки– з автоматичних гранатометів;
неподалік Опитного, з напрямку Спартака– з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
околиці населеного пункту Павлопіль (зі станкового протитанкового гранатомета). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Станиці Луганській спокійна і стабільна, - СММ ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил - біля Луганського (з мінометів калібру 120 мм і озброєння БМП) і Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм).

"Протягом доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня російсько-терористичні війська на Донбасі 31 раз обстріляли українські позиції, внаслідок чого один український військовослужбовець зазнав поранення і ще один - бойвої травми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134869
 
 
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А ОБСЕ допвідае, що все спокійно і чудово. То мабуть був салют на честь відведення військ.
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"С начала суток враг"...цей враг якось називається?...бо війна закінчиться, а ми так і не зрозуміємо, з ким воювали...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог 8 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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