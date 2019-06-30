 Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють американські й азіатські телеканали, які транслювали цю подію в прямому ефірі.
Раніше Трамп попереджав, що йтиметься, найімовірніше, про коротку зустріч. Тому аналітики вважають, що від неї не слід чекати відчутних практичних результатів.
Президент США Дональд Трамп став першим в історії главою американської держави, який потрапив на територію КНДР.
Під час зустрічі в демілітаризованій зоні, яка відділяє Південну Корею від КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив Трампа пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився зробити це і назвав подію історичною.
Потім вже Кім Чен Ин пройшов на південнокорейську територію. Там Трамп, Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін пройшли в будівлю для продовження переговорів.
US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU— CNN (@CNN) 30 июня 2019 г.
Дякую за лайк на раді Ф. )))
Підлога Європейського Сполучника теж без'ядерні. Нідерланди, Іспанія, Бельгія - лайно?
Японія теж?
Тут як в суспільстві: до адекватних людей та бандитів - різне стосунок. Україна хоч проблемна, але в цілому адекватна країна. КНДР - зовсім інше. Люди вже майже 80 років не ялини капусту та зітхання по-корейськи (в Кореї!), а Хом'як погрожує усім атомною бомбою. Тож припинити їхні довгі борошна і дати краще життя - це якраз буде добра справа.
В москаликів дах димить ))
Они деньги путлеру платить предпочитают, финансировать войны расии.
-- я б тебя сходу в аршлох послал, но ты раб на парашной работе... ...а я -- частный, немецкий предприниматель... -- есть разница... *)
Расскажи мне про Германию! -- а я внимательно послухаю -- бо, за 26 лет тут, чегой-то ещё не знаю...
В Бундесе, ВСЕГО -- 2 миллиона иностранцев. ...а немцев -- 82 миллиона... ...я спокоен и ты за нас не переживай... *)
-- или ты мэшкаешь на пляжу в Маями? -- но -- эт врядли, согласись ...*)
...а так -- вот я -- простой немецкий водила -- в сентябре делаю 2х-недельный заплыв по Мексиканскому Заливу... -- подплывай -- поговорим...*)
КТО круче?
большего идиота президента нужно тока в Украине искать...