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 Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації потягом дня 29 червня обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на вечірній брифінг пресцентру Об'єднаних сил.

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Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій ОС - поблизу Гранітного (з мінометів калібру 120 мм) і Опитного (з гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь дев'ять разів: поблизу Зайцевого (з мінометів калібру 82 мм), Залізного (з протитанкових керованих ракет), Новолуганського (з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм) , тричі - в районі Майорська (з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець має поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в пресцентрі.

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Нагадаємо, 28 червня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 16 разів - із застосуванням заборонених Мінських угодами артилерійських систем калібру 122мм, мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134806
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим на війні українцям
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Шаурме с Коломойским и Богданом плевать. Они и дальше будут отводить войска и сливать интересы Украины
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Одужання всім пораненим на війні українцям
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Сепаратисты тоже украинцы в основной массе своей. Им тоже выздоровления желаете? С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8322
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Вони називають чи вважають себе українцями ? Якб це було так, то жодний з них не вистрілив в бік України.
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Национальность и гражданство. Украинцы в украинцев редко чтоль стреляли в жизни? Я вам из истории примеров если хотите много приведу.
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малось на увазі захисникам Батьківщіни - України.
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Угу...украинцы даже теоретически не могут сепарировать от Украины Вас в пупок мужиг на каблуках не целовал С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8646 На принципах гомофобии С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8646
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Могут ясный пень! Но они все равно украинцами остаются. Нет с Путиным в реальной жизни не встречался.
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Шаурме с Коломойским и Богданом плевать. Они и дальше будут отводить войска и сливать интересы Украины
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Де наш мЬІролюбнЬІй мЬІротворець-безальтернативщик? Бігає по фонтанам з шаурмою?
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а он на то и враг шо бы шмалять железо по Украине - надеюсь когда нибудь,
в президентовскую тыкву ето вкрутится....
ну или те кто стреляют по Украине для него не враг.
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на ближайшие пять лет - Президента в Украине нет...
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А кловун гуляет, вчера с подельниками своими День Конституции отмечал..хари все довольные, все смеюца..фоточки выкладывает у фейбук..зебилы радостно повизгивают..уря царюшка батюшка изволили отдыхать с борами, и всё па рузьки говорят, и скоро Сватов поять показывать будут не унимаюца манкурты зебилы кацапские..
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Снова сваты потеряли контроль над повстанцами- подумал лягушенок.С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8198
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Кац предлагает сдаться!(с)
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кац сам всегда сдается - миллионами- думает шо и все такие...
в етом весь кац....
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простите.. кому миллионами сдается кац?
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Так вродь в итоге победили? не?
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факт в том что не сдались а победили, тема потерь это уже иная тема, если что поспорим об этом вдругой раз.
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А говнокомандующий принял к седению чи фонтан громко хлюпае не слышит нихрена?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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