 Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Після прильоту в аеропорт "Київ" співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу. Жодних порушень прав громадянина під час супроводу до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що звільнений 28 червня із полону бойовиків українець Дмитро Великий раніше був оголошений в розшук за підозрою в дезертирстві.
но! считаю, что всё решило пу. кого отдать в том числе. у кацапов нет друзей они обращаются со всеми как с дерьмом.
У меня вопрос, как той малой части Граждан Украины жить в этих условиях? Сколько должно пройти времени, чтобы думающих граждан Укрианы стала критическая масса?
Что самое печальное, что искрене верите, что вы правы.. в науке это называется эффект даннинга-крюгера
Вдома ми як на чужині.,." є така пісня ,здається гурт The Вйо" співає.так там наприкінці є іх відповідь на Ваше питання.А ще хтось казав,мілосєрдіє-поповскоє слово,вкладатись треба в перший удар,бо другий може й не доведеться зробити,а ми воюємо і квартал 95 дивимось.Так не можна, так не буває...В 1945 могла б бути перемога,якби так поводилися гібрідно?
И да, ссылка у тебя кривая
https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
Затріпотіли на станціі знов
І до юрби полоненних
Сам курінний підійшов.
Аж до кісток пропікає очима
Хлопці стоять перед ним як мреці
П'яно хитається смерть перед ними
Холодно блима наган у руці...
може я шо то пропустил, но как то не складывается.
разве шо его кацапня пинками выпхала....
Освобожденный накануне из плена боевиков ОРДЛО Дмитрий Великий, который находится в розыске за дезертирство, был доставлен в управление СБУ, военную прокуратуру и отделение полиции в Павлограде, после чего вернулся домой
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