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Все про:СБУ (4445) Військова прокуратура (540) дезертирство (146) полонені (395)

 Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники СБУ встановили, що один із громадян, звільнених бойовиками 28 червня поточного року, перебуває в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Після прильоту в аеропорт "Київ" співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу. Жодних порушень прав громадянина під час  супроводу до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що звільнений 28 червня із полону бойовиків українець Дмитро Великий раніше був оголошений в розшук за підозрою в дезертирстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134799
 
   
 Топ коментарі
 
ну Мертвечук и наменял заложников
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Я так понимаю, что после 5 лет проукраинской жизни в Украине, у большинства населения опять проснулись рабские гены и они выбрали себе подобного президента.
У меня вопрос, как той малой части Граждан Украины жить в этих условиях? Сколько должно пройти времени, чтобы думающих граждан Укрианы стала критическая масса?
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Чем? здравым смыслом ? да! Вашу малоросскою породу нужно было выжигать каленым железом ибо Вы хуже прямого врага. Порошенко тут вас, конечно, пожалел, поиграл в демократию. Как называл вас Путлюра - украинские гниды! гиниды, которые хуже московских вошь.
Что самое печальное, что искрене верите, что вы правы.. в науке это называется эффект даннинга-крюгера
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Не спешите человенка очернять.Суд только может осудить.
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да? а как же завывания "марадёооооооооооооор!!!!!"?
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Так же как и Овоща прогнали в 2014. До решения суда
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майдан бы устроили досрочные выборы. но пу нужен был Крым.
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Майдан таки добился досрочных выборов. А делегация которая ходила к договариваться к Овощу в 2014 и так известна. Как и то, кто помог Овощу бежать.
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Самое лучшее средство защиты и самообороны -это голова, а не пистолет или нож. Пробовать договорится нужно всегда, но до войны. На войне, нужно уничтожать противника. Чем больше тем лучше и помнить - последним смеётся тот, кто стреляет первым.
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Ни в одном из требований Майдана не было того что бы янукодло бежало в Ростов...это его личное решение.... Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ - Цензор.НЕТ 495
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Приведи хоч один приклад, хто й коли вимагав, щоб ОВОЩ тікав.
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парасюк там шось вигукнув на майдані, так там кричали всяке
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Зараз цей гастарбайтер буде нас запевняти що то майданівці тиждень завантажували фури майном Януковича.
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а ты думаешь нет или орки не знают чей он кум.... ему достаточно было сказать что так надо..... " он имел" эта мразь казачок и не то что засланный а просто уже края потерявший... жена держит контрольный пакет акций в шайтанате на не хилом предприятии а муж тут из трусов выскакивает как бы осчастливить украинцев ... не тупи... эта возня с пленными набить рейтинг перед выборами... почему же этот кусок дерьма только сейчас вступил в прямые переговоры с террористами... или это можно только при таком президенте клоуне... ну и на кой хер мне такая мразь в кресле президента...
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я далёк от симпатий к мертвечуку и зе.
но! считаю, что всё решило пу. кого отдать в том числе. у кацапов нет друзей они обращаются со всеми как с дерьмом.
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как в анекдоте про дедушку ленина....расстрелять, но перед этим обязательно напоить горячим чаем... Один из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ - Цензор.НЕТ 6209
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Наступного разу тричі несудимого припруть по обміну.
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Я так понимаю, что после 5 лет проукраинской жизни в Украине, у большинства населения опять проснулись рабские гены и они выбрали себе подобного президента.
У меня вопрос, как той малой части Граждан Украины жить в этих условиях? Сколько должно пройти времени, чтобы думающих граждан Укрианы стала критическая масса?
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Чем? здравым смыслом ? да! Вашу малоросскою породу нужно было выжигать каленым железом ибо Вы хуже прямого врага. Порошенко тут вас, конечно, пожалел, поиграл в демократию. Как называл вас Путлюра - украинские гниды! гиниды, которые хуже московских вошь.
Что самое печальное, что искрене верите, что вы правы.. в науке это называется эффект даннинга-крюгера
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Идиот...ты ещё о руке мацквы, ахентах кремля, раскачивателях яхт Косюка вспомни....Лечись. Хотя это уже поздно.
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Они у них никогда и не засыпали. Это потомки свинопасов -гоев,прилукских полковников Носов,да Кочубеев с Искрами
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порохомразь сейчас на твоего мародера заведено 5 уголовных дел.И это только начало.Этот враг Украины будит сидеть однозначно!
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кацапа, ті справи завела шістка ***** і овоча. Так шо йди своєму ***** п'яту точку язиком поліруй.
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А тут то президент каким боком, а хотя да у вас же указания к любой теме его приплетать.
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всігда так було: один із ста може шось думає, а більшість поголов'я - безрогий скот
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Это общемировая тенденция и одно из правил психологии - 80\20. Раньше в нормальных ВУЗах учили. У нас еще нормально - 75\25.
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"Нам пороблено, нам усім пороблено.
Вдома ми як на чужині.,." є така пісня ,здається гурт The Вйо" співає.так там наприкінці є іх відповідь на Ваше питання.А ще хтось казав,мілосєрдіє-поповскоє слово,вкладатись треба в перший удар,бо другий може й не доведеться зробити,а ми воюємо і квартал 95 дивимось.Так не можна, так не буває...В 1945 могла б бути перемога,якби так поводилися гібрідно?
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Вообще то по делу надо не ночь...а полная фильтрация месяца два ....Странная и сомнительная четвёрка троянских не коней, ишачков для Мертвечука под Выборы.
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Все могло бути. Пішов в самоход по бл*дям, а його там і сцапали.
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це водій, який завіз сімох воїнів ЗСУ до полону.
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Наденьке Савченко вот с трапа и сразу Героя.....а надо было пол годика фильтрации. С таким видом и образом питания и курева о каких присмертельных голодовках могла идти речь?!
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Сейчас ждём рассказов как там было хорошо а тут "бесчеловечное" отношение преследовани правоохранительных органов и всё под картинку НьсВан, 112, ЗИК, а скоро говорят Прямого-Кривого и 5-го....ну если Порошенко в Раду не влезет и придётся свалить.
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Он воно як.............. НКВД - "відпочиває".........
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О том что Донбассе у ВСУ 15 тысяч дезертиров Матиос говорил еще в 2015м. Вопрос куда вся эта братия девалась?
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нет конечно. 112 канал. видео с ютуба. Мы расследовали 16 тысяч дел дезертиров, МВД удалось найти не больше тысячи, - Матиос //youtu.be/xgXGo1Tqa5A .
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По Матиссу самому следствие плачет

И да, ссылка у тебя кривая
https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
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Я думаю что значительную часть этих людей на дезертиров он просто списал, скорей всего там многие погибли.
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Ті що у 14 та 15 під час мобілізації одружувалися на бабках инвалідах або тікали в рашку на заробітки...вони хто? Не дезертири?
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Это уклонисты от призыва. Дезертиры - это уже другая статья.
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1. Был бы хлопец виноват - не рвался бы назад в Украину. 2. Именно прокуратура должна разобраться в его виновности. Так что все правильно...
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А хто його питав,хоче він до України чи ні?
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да его спрашивали... оно и там ни к чему...
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Мародёр и партнер по бизнесу Медведчука Зё не хочет.
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Один дезертировал, поехал на заработки в РФ, возвращался через родной Донецк где и взяли. Второй завел целое отделение прямо в лапы противника, при чем его пытались остановить на кордоне ВСУ ( но он "прорвался"). В старые времена, обоих ждал бы расстрел, по нынешним наверное "чирик", как с куста. Расскажите об остальных "спасенных" агентом Кремля Медведчуком. ( просто интересно, они хоть кого то отдали не для количества)
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Там еще третий бывший украинский мент, перешедший на службу в ментовку ЛНР. Сейчас уже вроде уволился, его Медведчук привез под видом гражданского.
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Бій одлунав - жовто-сині знамена
Затріпотіли на станціі знов
І до юрби полоненних
Сам курінний підійшов.
Аж до кісток пропікає очима
Хлопці стоять перед ним як мреці
П'яно хитається смерть перед ними
Холодно блима наган у руці...
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Ні, це вірш. Його вчили в школі в коммуністичну епоху. Зараз навіть не можу згадати хто автор.
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Не спешите человека даже сепаратиста очернять и обвинять в сепаратизме . Только наш сепаратистский суд с судьями сепаратистами только он может обвинить и осудить за сепаратизм сепаратиста..
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Ну хоть несколько часов на свободе побыл, и нахаляву на частном самолете покатался.))
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он дезертировал, шо бы потом обменятся обратно в Украину? - теперь ясно.
може я шо то пропустил, но как то не складывается.
разве шо его кацапня пинками выпхала....
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Хто його питав, хоче він чи ні? Сказали - назад, значить назад. А тепер будуть по усіх скабєєвих воняти, що вертатись в Україну не можна, бо там звірі.
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я ж казав, що мертвечук сєпарів в тил підкинув...Потрібно, щоб кожного звільненого перевіряли на детекторі брехні! В противному випадку , ми ризикуємо отримати розгалужену організацію террористів по мирній Україні...
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Вопрос с освобождением 24 украинских моряков будет решен в рабочем режиме в ближайшие дниОдного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ - Цензор.НЕТ 6820Об этом, по итогам встреч с Ангелой Меркель и Дональдом Трампом в Осаке заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, в России понимают, что моряки просто исполняли приказ.Все сдулся Путя, ну хотя и говорили что решение суда они выполнят, хоть и повыделываются немного.
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і зебуїн не встиг на коліна перед ****** встати - какая досада. Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3274
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а смисл освобождать? Із огня да в полим'я
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он дома уже отпустили-
Освобожденный накануне из плена боевиков ОРДЛО Дмитрий Великий, который находится в розыске за дезертирство, был доставлен в управление СБУ, военную прокуратуру и отделение полиции в Павлограде, после чего вернулся домой
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Ну это еще не факт что невиновен, возможно под подписку отпустили, понимают какого это из одной тюрьмы в другую.
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адін? Та там всі якісь мутні - дезертири та зрадники
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Для піару українофоба ( кума фуйла ) перед виборами можуть ще декілька відпустити .. Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3124

..
.Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5859
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Цензор.НЕТВідеоПодіїОдного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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