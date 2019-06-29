 Бійці "Азова" зафіксували використання російського БПЛА "Елерон" на Донбасі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азова".

"На початку червня 2019 року силами технічної розвідки полку "Азов" було виявлено, що ворог коригує роботу своєї артилерії по позиціях наших підрозділів завдяки БПЛА "Елерон" російського виробництва. "Азовці" вирішили підняти свій безпілотник для фіксування "Елерона" в повітрі та його супроводження до місця посадки в окупованій нині Горлівці. Отже, було отримано беззаперечні докази використання окупантами на Донбасі озброєння, що постачається з Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового зв'язку з РФ, - InformNapalm

Як нагадали в пресслужбі полку, БПЛА цього типу вже був знищений "Азовом" на початку березня. Після цього безпілотник був досліджений, отримані дані "азовці" вже успішно використовують для боротьби з російськими окупантами.

БПЛА типу "Елерон" розробила казанська компанія "Енікс" у 2003 році. З 2013 року проводяться серійні закупівлі цих комплексів для оснащення ними сухопутних військ Російської Федерації.