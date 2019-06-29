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Все про:безпілотник (389) озброєння (1109) Азов (158)

 Бійці "Азова" зафіксували використання російського БПЛА "Елерон" на Донбасі. ВIДЕО

Воїни полку "Азов" зафіксували чергові докази використання російсько-терористичними військами на Донбасі безпілотника виробництва РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азова".

"На початку червня 2019 року силами технічної розвідки полку "Азов" було виявлено, що ворог коригує роботу своєї артилерії по позиціях наших підрозділів завдяки БПЛА "Елерон" російського виробництва. "Азовці" вирішили підняти свій безпілотник для фіксування "Елерона" в повітрі та його супроводження до місця посадки в окупованій нині Горлівці. Отже, було отримано беззаперечні докази використання окупантами на Донбасі озброєння, що постачається з Росії", - йдеться в повідомленні.

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Як нагадали в пресслужбі полку, БПЛА цього типу вже був знищений "Азовом" на початку березня. Після цього безпілотник був досліджений, отримані дані "азовці" вже успішно використовують для боротьби з російськими окупантами.

БПЛА типу "Елерон" розробила казанська компанія "Енікс" у 2003 році. З 2013 року проводяться серійні закупівлі цих комплексів для оснащення ними сухопутних військ Російської Федерації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134783
 
 
 Топ коментарі
 
Знов шахтьори щось відкопали.
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А скільки буде коштувати наша техніка яку він виявить та може бути знищена? Тут неможна порівнювати вартість безпілотника та вартість засобів якими він може бути знищений, важливо зберегти життя Українських військових та техніку яка в розпорядженні наших Воїнів.
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Потрібно збивати ці БПЛА протитанковими ракетами, які керовано наводяться на ціль.
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Скільки коштує ракета і скільки ця цяцька. З гармати по горобцям.
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А скільки буде коштувати наша техніка яку він виявить та може бути знищена? Тут неможна порівнювати вартість безпілотника та вартість засобів якими він може бути знищений, важливо зберегти життя Українських військових та техніку яка в розпорядженні наших Воїнів.
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Я думаю що БПЛА буде дорожчий за ракету, а інформація яку збирає БПЛА ще дорожча! Потрібні нові керовані ракети для знищення БПЛА та піхоти, ракети які вибухають в повітрі на певній запрограмованій відстані по сигналу від апаратури керування, щоб уламками пошкодити БПЛА або піхоту і знищити їх! Ракета може ставитись на стандартний станок ПТРК, а можна робити для таких ракет окремий транспортуємий зенітний комплекс, на базі станка ЗУ-23-2, додаючи керовані ракети зверху над стволами, щоб реактивна струя ракети не зашкодила операторам ЗУ-23-2. До того ж ЗУ-23-2 давно потрібно модернізувати і для боротьби з танками, додати монітори, оптичні та лазерні приціли з приладами нічного бачення та тепловізорами. ЗУ-23-2 гарно воює з бронетехнікою ворога і наявність оптичних приладів зі збільшенням дозволить воювати ще більш ефективно!
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Нужно делать беспилотники - истребители беспилотников.
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не фиксировать надо, а сбивать...
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самый опасный "беспилотник" в Украине - это Зебеня
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У тебя все комменты про Зеленского. Ты даже новости не читаешь, везде одно и то же лепишь Бойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе - Цензор.НЕТ 713
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Могли бы выслать следом беспилотник-камикадзе и уничтожить вражеского оператора. Пора уже и готовиться к воздушным боям беспилотников. Кто первый освоит боевые мини-беспилотники тот выиграет.
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якщо російські спецслужби віддають наших полонених з Донбасу у Мінську(!) через кума путєна(!), то які ще потрібні докази російської присутності?
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Шкода що не збили, треба наступного разу знищити ці кацапські корита!!!!
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А протаранить его нашим более дешевым вариантом или китайским бытовым дроном можно ?... Бійці "Азова" зафіксували використання російського БПЛА "Елерон" на Донбасі - Цензор.НЕТ 387
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Цензор.НЕТВідеоПодіїБійці "Азова" зафіксували використання російського БПЛА "Елерон" на Донбасі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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