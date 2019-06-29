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 Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

Старший офіцер російської військової розвідки Денис Сергєєв міг керувати з Лондона діями групи підозрюваних в отруєнні експолковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать докази, отримані під час спільного розслідування програми BBC Newsnight, Bellingcat і The Insider.

Ще в лютому британські газети повідомляли, що одночасно з Олександром Петровим і Русланом Бошировим до Лондона прибув такий собі Сергій Федотов, який також брав участь у операції. Група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider тоді опублікували матеріал, у якому повідомлялося, що насправді Федотова можуть звати Денис Сергєєв. Бі-Бі-Сі вдалося встановити, що Сергєєв має звання генерал-майора і служить у ГРУ РФ. Незалежні джерела підтвердили кореспондентові Бі-Бі-Сі Марку Урбану, що Сергєєв був керівником оперативної групи і, перебуваючи в Лондоні, підтримував зв'язок із вищими офіцерами в Москві.

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За даними джерел, Денис Сергєєв прибув у лондонський аеропорт "Хітроу" зранку в п'ятницю, 2 березня, і полетів у другій половині дня в неділю, 4 березня. Цього ж дня отруйну речовину "Новачок" нанесли на ручку вхідних дверей Сергія Скрипаля.  У Лондоні Сергєєв оселився біля вокзалу Паддінгтон, тоді як Петров і Боширов зняли номер у готелі в районі Боу на сході Лондона. Деталі візиту Сергєєва в Лондон вдалося встановити після того, як міжнародна група розслідувачів Bellingcat отримала дані білінгу його мобільного телефону і поділилася ними з Бі-Бі-Сі.

Під час свого візиту Денис Сергєєв намагався не користуватися Wi-Fi-точками, використовуючи з'єднання 3G і 4G. Він виходив в інтернет сотні разів. Повідомленнями він обмінювався в месенджерах ватсап, вайбер і телеграм. Хоча велику частину своєї поїздки Сергєєв провів у Паддінгтоні, вранці 3 березня він відправився в центр міста, доїхавши до набережної Темзи. Зіставлення цих даних із даними поліції про місце перебування інших підозрюваних у справі показує, що того дня саме в цьому місці у Сергєєва було 30-40 хвилин вільного часу, під час яких він міг зустрітися з Петровим і Бошировим, які невдовзі після цього сіли на поїзд до Солсбері. Поїзд відійшов від станції "Ватерлоо", що розташована поруч.

Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування 01

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Сергєєв телефонував лише на один телефонний номер, який, на думку джерел, міг належати його зв'язківцю в ГРУ. На перший погляд, номер зв'язківця був зареєстрований на звичайну передплачену сім-картку. Але при цьому телефон не зв'язувався з жодною з веж мобільного зв'язку і не мав IMEI, унікального номера для ідентифікації мобільних телефонів. Крім того, всупереч російському законодавству, цей номер протягом кількох років не мав власника. У Лондоні Сергєєв відповів на десять дзвінків із цього номера, сам набрав номер лише одного разу - перед своїм від'їздом із вокзалу Паддінгтон 4 березня.

Дані, надані Bellingcat, показують, що Сергєєв під псевдонімом Сергій Федотов бував у Британії і раніше - у 2016 і 2017 роках. Крім того, в 2017 році Сергєєв перебував у країні в той же час, що і полковник Олександр Мишкін. Слідчі вважають, що саме в той приїзд Мишкіна і сформувався план з отруєння Скрипаля.

І хоча існують дані, що свідчать про тривале спостереження за Скрипалем, а також про те, що операція в Солсбері була запланована заздалегідь, за білінгом Сергєєва видно, що квитки в Лондон він купував останньої миті. Керівник розслідування Bellingcat Христо Грозев сказав Бі-Бі-Сі, що 1 березня Сергєєв "гарячково телефонував турагентам", щоб забронювати найближчий рейс. Бі-Бі-Сі звернулася за коментарем до дружини Сергєєва, але вона не відповіла на запитання. Денис Сергєєв народився 1973 року в місті Ушарал на південному сході Казахстану, раніше повідомляла група Bellingcat. Бі-Бі-Сі вдалося підтвердити цю інформацію від джерела, яке вивчало кілька російських баз даних.

Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування 02

Стоп-кадр із інтерв'ю капітана ВДВ Дениса Сергєєва. Розслідувачі Bellingcat вважають, що саме ця людина згодом стане офіцером ГРУ і візьме псевдонім Сергій Федотов (фото theins.ru)

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Можливо, військову кар'єру Сергєєв обрав ще в юності: людина з таким же прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження була вказана на сайті Єкатеринбурзького суворовського училища як випускник 1990 року.

На початку 2000-х років Сергєєв переїхав до Москви і вступив до Військової академії Міністерства оборони, стверджує Bellingcat. Цей навчальний заклад відомий як "консерваторія" - кузня кадрів для військової розвідки.

За даними Бі-Бі-Сі, у Москві людина з таким ім'ям дійсно була зареєстрована у будинку №50/1 на вулиці Народного ополчення, де і базується академія. Там же була зареєстрована і його дружина Тетяна. У лютому Тетяна Сергєєва телефоном підтвердила Бі-Бі-Сі, що її чоловіка звати Денис В'ячеславович Сергєєв і що він народився в 1973 році в Казахстані. Це збігається з даними Bellingcat. Однак інформацію про його службу в ГРУ вона назвала "казкою", відмовившись при цьому відповідати на запитання, чим саме займається її чоловік. Дані про пересування Сергєєва в Москві показують, що він щодня приїжджав до свого офісу за адресою: Хорошевське шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Примітно, що навіть після того, як він засвітився як фігурант отруєння в Солсбері, він продовжував ходити на роботу.

Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування 03
Місця в Москві, де генерал Сергєєв буває найчастіше (theins.ru)

Bellingcat і The Insider стверджують, що "перевтілення" Сергєєва у Федотова могло статися в 2010 році. Закордонний паспорт Сергій Федотов отримав у тому ж УФМС, що і Петров із Бошировим. Номери паспортів усіх трьох відрізнялися лише останніми цифрами, вказувала раніше "Фонтанка". Офіційно підозрюваними у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, як і раніше, залишаються двоє - Петров і Боширов, реальні імена яких, за даними Belligcat, відповідно Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134775
 
 
 Топ коментарі
 
На саммите G20 Трюдо сел на место Путина. Когда у него спросили, зачем он это сделал, Джастин ответил:
- Мне сказали, что если написано «Российская Федерация», значит, это - пустое место.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Нет и не было ни одного конфликта в мире от куда бы не торчали козлячие рога и копыта . Мордор это мировое зло которое уничтожило сотни миллионов человек за свою историю это сборище неЛюдей ВЫРОДКОВ биомусора который способен только разрушать .Расея это вотчина Сатаны на земле.она должна быть разорвана на куски чтобы больше никогда не появилось это говнище на карте мира и тогда убийств невинного населения планеты станет на 90 процентов меньше
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На саммите G20 Трюдо сел на место Путина. Когда у него спросили, зачем он это сделал, Джастин ответил:
- Мне сказали, что если написано «Российская Федерация», значит, это - пустое место.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Гениально: послать двух педиков мазать дерьмом дверные ручки, и руководит всем этим аж цельный генерал. И ви знаете шо, оно так-таки провалилось в тартарары всё Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 1980
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откуда ты почерпнул эти - тартарары? не иначе, как из тьмутаракани
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)))...тебе никакое "шо" не исправит тартарского...
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России за последние 100 лет на руководителей не везло: или кровавые маньяки, или тупые придурки. Но такое трусливое и вороватое ничтожество как Путин - это реальное днище.
(C)
@NashaCanada
😄
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ИНТЕРЕСНО А ЕТОТ ГЕНЕРАЛ ЕСЧЕ ЖИВОЙ....... НЕ УМЕР ОТ ЧЕГО ТО ТАМ
НЕ ЗАСТРЕЛИЛСЯ Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 6768 НЕ ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД..У МЕТРО Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 9950
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а вы докажите Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 4797 .... особенно в ПАСЕ вас поймут и услышат , и виновника накажут !
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Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев-------- Денис Сергеев МОГ руководить из Лондона действиями группы подозреваемых. МОГ РУКОВОДИТЬ и РУКОВОДИЛ-две большие разницы. хотя, свиноферме какая разница
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Может быть, что еще и маршал Орлов в небе круги нарезал, благословляя злодейство, но как то удивительно устроена британская разведка-контрразведка: "после того" они запросто вычисляют подноготную всех сотрудников ГРУ, даже общественная организация очкастых студентов Билингкат это делает без проблем, а вот "до того", когда эти ребята получали визы и многократно катались туда - сюда, ничего выявить было невозможно.
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а, что нужно было выявлять до того, как?...визы получают и катаются туда-оттуда не одна тысяча человек
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А для чего вообще существует визовый режим, как не для проверки тех, кто их получает, дабы не все желающие могли заезжать? Если так легко установить биографию любого высокого офицера ГРУ, то почему этим не занимались раньше? Британской и американской разведкам это не интересно?
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в украине с начала года утонуло 600 чел, - .так пишет гсчс... с начала июня 300 из них 42 дети - и это уже при новом президенте...все по-старому...ничего не делается, чтобы спасти жизни
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Хотя бы их принадлежность к разведке недружественного государства. Этого мало? Для чего в принципе существует визовый режим?
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С точки зрения здравого смысла все англичане знали давно и надежно, потому и устроили провокацию тоже надежно, да не совсем, т.к. совершенно не ясно, почему тайное убийство нужно было делать в единственном городе мира, где его могли разоблачить с катастрофическими последствиями для отравителей, а демонстративное - исполнять так, что почти везде в мире оно вообще не казалось бы убийством. Кроме того совершенно непонятно, почему остаток яда был выброшен в месте, где его почти гарантированно кто то мог найти и использовать, вместо того, чтоб засунуть в надежно закрываемый контейнер и кинуть хотя бы в реку с моста или в море с катера, если уж не вывезти так же, как ввезли. Про мотив отравления Скрипаля. не говоря уж о дочке, вообще ничего членораздельного не ясно, кроме того, что Путин-маньяк приказал.
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ЗНАЕТЕ ЧТО РАСЕЯНЕ СКАЖУТ ПОСМОТРЯ ВИДОС? И ЧТО? НУ УБИЛИ И УБИЛИ ГЛАВНОЕ ЧТО НЕ МЕНЯ.... А ПОТОМ ВОЗВРАЩАЮТ РАШКУ В ПАСЕ ЧТО БИ ЕТИ САМИЕ РАСЕЯНЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЕСПЧ. ОНИ ИГРАЮТСЯ С ТЕРПИЛЯНДИЕЙ ДУМАЮТ НУ ЛАДНО ВЗЯЛИ КРИМ НУ НАВЕРНО ИМ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО, НУ ЛАДНО СБИЛИ БОИНГ НУ ТЕПЕРЬ ТО УЖЕ ВСЕ? НУ ЛАДНО ПРИМЕНИЛИ БОЕВОЕ ХИМ. ОРУЖИЕ НА ТЕРИТОРИИ ДР.ГОС. НУ ЯО ОНИ НЕ ПРИМЕНЯТ ЖЕ? ОНИ ИЛИ ДИБИЛИ ИЛИ НАИВНИЕ.
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А что, большие буквы и принципиальная безграмотность теперь признак особого ума?
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Я ПРИНЦИПОВО ВИДАЛИВ РАШИСТСЬКУ РОЗКЛАДКУ, СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ТАКИХ ЯК ТИ НАПИСАВ НА СВИНЯЧІЙ МОВІ, БО ЯКЩО НЕМАЄ НІЯКОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ З ІНШОГО БОКУ ОЛЬГИНСЬКИЙ ТРОЛЬ ПЕРЕХОДИТЬ НА ОСОБИСТІСТЬ, ТОМУ ЗАКРИЙ ПЕЛЬКУ СВОЮ А БО ПИШИ ЯКИЙСЬ КОНСТРУКТИВ
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Великобритания - демократическая страна, поэтому результаты расследования предзнанчены для демократических стран и свободных граждан, направлены на развитие свободы и демократии в мире.
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Нет и не было ни одного конфликта в мире от куда бы не торчали козлячие рога и копыта . Мордор это мировое зло которое уничтожило сотни миллионов человек за свою историю это сборище неЛюдей ВЫРОДКОВ биомусора который способен только разрушать .Расея это вотчина Сатаны на земле.она должна быть разорвана на куски чтобы больше никогда не появилось это говнище на карте мира и тогда убийств невинного населения планеты станет на 90 процентов меньше
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Лаптеногие конспираторы мать их Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 1235 . За жабры их - и в ПАСЕ приволочь Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 9689
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и каков результат????????? вернули рашу в пасе((((((
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Ну и когда начнется в Великобритании процесс по делу Скрипалей?! Или они и Недерланды 30 лет будут вести следствие на потеху Рашки?!
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Да никогда походу. Великобритания как и Швейцария и Австрия живут за счет денег росийских олигархов которые украли у своего народа. Пока росийские войска не подойдут на выстрел к Лондону никто чесаться не будет так как и с Гитлером.
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Лондон кишмя кишит генералами ГРУ. Как у себя дома.
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Официальные доказательства нападения кремля на граждан Великобритании. И тем не менее Ху*ла вернули в ПАСЕ и посадили в центре стола на G20. Походу мировой общественности нравится когда с ними обходятся пожоще. Может нам хватит по Киеву педиков водить. Мы стаем похожи сами на толерантных педиков с которыми уже в мире не считаются.
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Как только Вова
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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удачная операция - посеян страх - главное оружие российских спеслужб, и Запад реально испугался - вернул Россию в ПАСЕ, ГРУ показало, что може проводить и особо не таясь любые операции на Западе, потенциальным перебжчикам показали, что их ждёт.
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Господа, что за тупые новости? Они вам интересны?

Вот я предлагаю интереснее тему. Нужно голосовать за Партию Шария. На предстоящих выборах. Кстати, когда пройдут выборы?
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СЛУЖБА НЕВЕЗЕНИЯ. Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 2930 Весь покрытый плесенью, абсолютно весь,
ГРУ "Аквариум" в русском мире есть.
ГРУ "Аквариум" в русском мире есть,
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь.
Служат дилетанты в нём, урки-упыри,
На лицо несчастные, ватные внутри.
На лицо несчастные, ватные внутри,
Служат дилетанты в нём - урки-упыри,

Что они ни делают, оставляют след,
В англиях, голландиях - где их только нет!
В англиях, голландиях - где их только нет!

Что они ни делают, оставляют след, То Чепига спалится, то майор Петров,
Тут-же комом катится стадо хакерОв
Тут-же комом катится стадо хакерОв -
Минин, Бадин, Малышев и Серебряков...

Вся контора валится, некому учить -
В злобе вошдь Нарышкина может замочить!
В злобе вошдь Нарышкина может замочить -

Вся контора валится, некому учить ... Санкции посыпались из-за Скрипаля -
К моргу тянут доллары храброго рубля!
К моргу тянут доллары храброго рубля -

Санкции посыпались из-за Скрипаля, По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие урки-упыри!
И рыдают бедные, и врагов клянут,
Но пока брыкается фюрер-лилипут...

И рыдают бедные, и врагов клянут,
Но пока брыкается фюрер-лилипут...
2018
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ЗК БОШИРОВ и ЗК ПЕТРОВ Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 6704
(по мотивам песни В.С. Высоцкого)



Спалились мы по недоразуменью,
Поперлись в Солсбери порой весеннею.
У нас любовь была, мы там встречалися,
К МИ-6 на крюк внезапно, блин, попалися.

Нам на двоих цепляют "Новичка",
И для британцев мы теперь "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк"

Теперь у нас не жизнь, а темень тьмущая,
Мол мы обанщики, мол гэрэушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.

Ну, а Владимиру плевать, за что и как,
Мы для Владимира те ж самые "зк"
"Зк" Боширов и Петров "зк".

На телевиденье бежать нам хочется,
Не то все это очень плохо кончится,
Есть телефон пропагандонши Маргариты,
Что надо скажем - только лишь спасите.
И вот сидим мы с ним в руке рука,
Рукоплескало нашей дерзости ЧК,
"Зк" Петрову и Боширову "зк".

С весны полгода текст для нас готовили,
Про Солберецкий шпиль мы тараторили,
Духов не возим мол, не знаем Скрипаля...
Никто не верит. Все д и б и л ы, пля!...
Вот схорониться бы нам в Думу, а пока
Мы для Британии кремлёвские "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк".2018


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😎Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996🧛‍♂️Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996"НОВИЧОК"Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996🧛‍♂️Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996😎
(вечірня казочка, нєрвно-паралітічєская)
Усьо почалось у неділю.
З Борисполя взвився літак -
В ЛондОн в літаку тім летіли
Два друга. Зорян і Шкіряк.
У кожного по чемодану
З двойним, як положено, дном,
Бо не повезеш же в карманах
Отруту, що пахне Кремльом...
Летіли у разних отсєках
Неначе вони не друзз'я,
А так собі - два человєка:
Сікрєтность нарушить ніззя...
Змішали на місці в пробірку
Оте бойове вєщєство
Й в торговому центрі сквозь дірку
Потом розпилили його.
Корочє без шансів попався
На удочку укрів Скрипаль.
У Солсбері вже розгорався
Страшний русофобський шкандаль...
Но тут, не случайно, конєшно
Убивць тих по базі знайшов
Із Думи один ФСБшник,
ЗНАТОК - Ніколай Ковальов.
А Коля то знає , що каже -
Він сам спец у тьомних ділах:
- Тепер вас ніхто не відмаже,
Бандєри Зорян і Шкіряк!
На гОлубєй міра російських
Вину не удасться ложить!
Не вигодно, даже по-свинськи,
Нам етіх шпійонов травить!
І газа того в Україні
Полно ще з совєцких времьон!
А ви - русофоби протівні!
І з вами іще - Вашингтон!
--------
Такую ось вєрсію утром
Доложать чєкісти царю:
-"Владимир, проклятые укры
На честь покусились твою..."
2018
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Зачем давать визы сотрудникам ГРУ? И что теперь,озабоченность? И в плюс к озабоченности- Сев.поток 3 через Великобританию.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономОперацією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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