 Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Літак з українцями прибув із Білорусі. Вдень 28 червня Медведчук разом із ними дав прес-конференцію в аеропорту Мінська. Він повідомив, що звільнених привіз літак із Ростова-на-Дону, і далі вони летять до Києва.
У МЗС Білорусі привітали звільнення українців. Тим часом, журналістів "Радіо Свобода" не пустили на передачу українських полонених у Мінську.
Нагадаємо, напередодні про звільнення українців заявив кум Путіна Віктор Медведчук.
Напередодні у Медведчука назвали імена тих, кого звільнять. Це: Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016, Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018, Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н. ., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017, Горяїнов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019.
по договоренности - мид рашки должен был прислать бАмажку и Украина бы согласилась что "военные преступники, нарушили границу с РФ".. Но тут облом вышел.
Вот потому у вазелина и случилась вчера ИСТЕРИКА..
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, пишет УНИАН.
ательство.
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.
Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.
Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.
Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.
Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.
То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.
Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.
Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.
Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.
Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.
Если эти пленные мутные - украинскому следствию предоставляется отличный шанс докопаться до истины.
Таким образом Раша подрывает наш бюджет - кормить то их нам?
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.
Совсем. Вообще. Точка.
Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.
Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее.
И еще один момент.
Некто Портнов написал вчера о том, что это его «привет Порошенко». Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры… где… а материалы… Россия?
За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции.
Вот тут я прошу репост.
Юрий Бирюков
#зробили їхразом
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
И кто у него партнёр по газу для автомобилей? Знаешь?
Ви дійсно в це вірите?
А про те, які важелі наразі має це чувирлом!
А пішло це все з того моменту як він став монополістом в сфері постачання газу...
І, зауважте, під повною протекцією Петрика це сталося!
Причина банальна - Петрик любить гроші, Мертветчук йому їх дав...
І дав багато...
Бо цьому не буду краю
Сегодня Трамп в Японии поинтересовался у Путина судьбой наших заключенных моряков. Тот, не моргнувши глазом, ответил: «Украина официально отказалась их возвращать.»
Климкин отклонил предложение России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) вернуть в Украину 24 плененных в РФ украинских моряков? Позор!!!
Об этом с негодованием написал около часа назад в ФБ известный общественный активист-международник Ростислав Демчук.
Лично я не мог в это поверить. Причем, господин Климкин даже не набрался способности проинформировать президента Украины про дипломатическую ноту России об условиях передачи заключенных украинских моряков.
Да, условия передачи наших моряков со стороны России является наглыми. Россияне требовали, чтобы переданные нам моряки и катера оставались под статусом осужденных РФ.
Ну и пусть. Главное же, чтобы наши моряки вернулись на Родину. А дальше у нас сотни вариантов их освобождения.
В частности, решение международного суда по правам человека, президентское помилование и еще куча аргументов …
Просто, или господин Климкин снова был в дупель пьяный, или сознательно проводит подрывную деятельность против Украины.
N.B. Сегодня в Осаке (Япония), на полях саммита G 20 Владимир Путин имел короткие переговоры с президентом Дональдом Трампом. Трамп поинтересовался судьбой наших заключенных моряков. Путин, не моргнувши глазом, ответил: «Украина официально отказалась их возвращать.»
Ну, и … ???
https://is.gd/ZUzA6v
Интересно выглядит "жест доброй воли" от "кума". Больше похоже на "дары данайцев"
https://www.doneckforum.com/forum6/thread333194-153.html#post4126058928 … #Медведчук
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского, сообщает Громадське.
"Есть такой человек, который соответственно на основании решения суда был объявлен в розыск", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о возбужденном деле в отношении одного из освобожденных украинцев.
Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних прав Украины.
В сети появилась интересная информация о двух из заявленных для освобождения. Украинский журналист Денис Казанский написал на своей странице в Facebook, что один военнослужащий находится в розыске за дезертирство, о чем говорится на сайте МВД.
«Дмитрий Великий - претендент на премию Дарвина. Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию. Но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого украинским диверсантом и шпионом. А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука. Какой-то уникальный развод - кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина. Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют», - пишет блогер.
Подписчик блогера добавил, что еще один - водитель грузовика, который завел наших военных на оккупированную территорию. Ольга Лень добавляет подробности о водителе грузовика, Максиме Горянове, который завез 7 военных в плен в районе Волновахи.
«Этот водитель точно видел, куда он ехал. И вообще странно вел себя - не остановился по требованию украинского блокпоста. Возможно, он вообще это сделал по договоренности с россиянами», - отмечает она.
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