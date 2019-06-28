EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Київські новини
  8392  94
Все про:Київ (6224) Медведчук (411) полонені (391)

 Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва. ВIДЕО

До Києва вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону українцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Літак з українцями прибув із Білорусі. Вдень 28 червня Медведчук разом із ними дав прес-конференцію в аеропорту Мінська. Він повідомив, що звільнених привіз літак із Ростова-на-Дону, і далі вони летять до Києва.

У МЗС Білорусі привітали звільнення українців. Тим часом, журналістів "Радіо Свобода" не пустили на передачу українських полонених у Мінську.

Нагадаємо, напередодні про звільнення українців заявив кум Путіна Віктор Медведчук.

Напередодні у Медведчука назвали імена тих, кого звільнять. Це: Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016, Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018, Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н. ., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017, Горяїнов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134734
 
 
 Топ коментарі
 
Вот что мне нравится, взяли в плен на донбаце,война гражданская,а привезли из ростова,что-то с логикой у хуйла провал
 показати весь коментар
 
мутные заложники, толком и не сказали как попали в плен
 показати весь коментар
 
Я надеюсь предатель, который завез украинцев на территорию террористов, сядет на 10 лет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мутные заложники, толком и не сказали как попали в плен
 показати весь коментар
 
 
у меня одного впечатлене.... ну как на Канарах.... гарно жаль что так мало и быстро все пролетело хари отеденые после концтаборы интересно токак не в плену побывали а у самого Султана Бахрейна..
 показати весь коментар
 
 
Арештувати їх і хай посидять в СІЗО, розкажуть як все було!
 показати весь коментар
 
 
Вот что мне нравится, взяли в плен на донбаце,война гражданская,а привезли из ростова,что-то с логикой у ***** провал
 показати весь коментар
 
 
МИД Украины обломал фуйла и вазелина.
по договоренности - мид рашки должен был прислать бАмажку и Украина бы согласилась что "военные преступники, нарушили границу с РФ".. Но тут облом вышел.
Вот потому у вазелина и случилась вчера ИСТЕРИКА..
 показати весь коментар
 
 
А толку. Сейчас обломали зебарана, но через время кабмин будет под ним. И они опять предложат наших моряков на их условиях. И зебаран согласится, что будет означать что признаем де-факто Крим рабсийским.
 показати весь коментар
 
 
то есть нужно парней слитых рошеном втупую оставить гнить в куйлостане навсегда??? и вообще никак за них не бороться ?
 показати весь коментар
 
Специально для Медведчука нужно вырыть зиндан на Хрещатике и а сверху поставить общественный писюар. Когда утонет сверху засыпать крымской и донбасской землей и забетонировать.
 показати весь коментар
 
Да не городи ты, нах нужно что бы он вонял на Хрещатике, его только зарыть в болоте, что бы вони не было))
 показати весь коментар
 
 
В назидание таким же продажным жидам как он.
 показати весь коментар
 
уже поздно, разве что на следующих выборах
 показати весь коментар
 
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром/

Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, пишет УНИАН.

Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 1111

 показати весь коментар
 
 
Такое впечатление, что при виде Украинских паспортов их тошнит. А мертветчук, радостный такой...
 показати весь коментар
 
 
Радостное рыло, а мне все время его рожа трупа напоминает
 показати весь коментар
 
 
*лыбу давит*,-ты кацапюра лахтинская или просто лох рашаориентованный ?
 показати весь коментар
 
Один дезертир, другой привёз семерых наших военных к сепарам в плен.
 показати весь коментар
 
Я надеюсь предатель, который завез украинцев на территорию террористов, сядет на 10 лет.
 показати весь коментар
 
 
на самом деле там неясно, сам он отрицает, надеюсь следствие разберется
 показати весь коментар
 
Пока да, не ясно, он ли специально или случайно завез, пока, только догадки, но я думаю не в его пользу. А вот дезертир, это уже надо точно расмотре ь как пред
ательство.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
это хорошо что они вернулись домой , скорее бы и войне конец пришел
 показати весь коментар
 
 
Не переживай, договорятся. Посередине одной из рек на западе.
 показати весь коментар
 
Если ты голосовал за зелю, то можешь быть в этом уверен!)))
 показати весь коментар
 
 
да да флг белыйчтобы висел из вашего окна квратиры или дома большйо чтобы с Кремля виден был..и Портет Ху..ла купите в златой рамочке мождет сразу не расстреляют "освободители" бл..ь Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 7552
 показати весь коментар
 
 
Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления.
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.

Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.

Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.

Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.

Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.

То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.

Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.

Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.

Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.

Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.

Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 4702
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если Медведчук пиарится выполенным освобождением пленных - пусть так пиарится почаще.
Если эти пленные мутные - украинскому следствию предоставляется отличный шанс докопаться до истины.
 показати весь коментар
 
 
Только перед выборами, думаю ещё будет от него акции такие предвыборные. После выборов только "схождение посредине" освободит пленных, середину укажет *****
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело что *наше* следствие ето сепрские прихвости. Хоть одного сепара или дезертира посадили? А тут еще судя по всему Медведчук сам будет присматривать чтобы етих пальцем никто не тронул и по своим купленым телеканалам водить. Для етого он их и привез. Реальные же пленные все бы рассказали кто их взял в плен как их пытали. А ети будут рассказывать как мышебратья к ним хорошо обращались, какой хороший Мертвечук, а во всем виноваты биндеры.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Походу 50% после медобследования должны бы попасть в камеры наши?
Таким образом Раша подрывает наш бюджет - кормить то их нам?
 показати весь коментар
 
 
За патріотами гоняли літак, які багаті нужденні українці
 показати весь коментар
 
 
Це є добра новина! Сподіваюсь, що найближчим часом визволять усіх наших хлопців.
 показати весь коментар
 
 
Одни явно мутные, отвлечь внимание, а который нормальные - видимо завербованные. Старый чекист Медведчук так просто ничего не меняет.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что их не будут награждать как гадю савченко?
 показати весь коментар
 
 
С Савченко - другая ситуация, за неё впряглись лидеры стран и чтобы показать им, что они впряглись за что-то существенное, её и наградили, но она подложила свинью не только находящимся в плену, но и вообще Украине...
 показати весь коментар
 
 
Не она подложила(сь), а кремль с медведчукаом подложили свинью гадю
 показати весь коментар
 
 
самое плохое, что так в нее уверовали, что сделали ее такой героиней, какой она не была...робкая инфа о нее неоднозначности не воспринималась, все оппоненты назывались агентами кремля...а потом получилось то, что получилось...надеюсь, выводы сделаны, что кумиров себе создавать не надо?
 показати весь коментар
 
 
Да еще самолет ради етих сепаров и дезертиров посылать. В СИЗО их нужно сразу же на допрос каким образом они оказались на окупированной территории, Потому что ниодин из етих *освобожденных* в бою в тот день не был.
 показати весь коментар
 
 
Дезертиру - 15 лет.
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
 показати весь коментар
 
 
За Життя и медвейчуковцы прибыли . Их встречали сестры Савченко .
 показати весь коментар
 
 
Следователи ДБР сегодня утром закончили обыски в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ДБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку.

С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.

Совсем. Вообще. Точка.

Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.

Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее.

И еще один момент.

Некто Портнов написал вчера о том, что это его «привет Порошенко». Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры… где… а материалы… Россия?

За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции.

Вот тут я прошу репост.

Юрий Бирюков

#зробили їхразом

 показати весь коментар
 
 
то нас прєдатєлі уже здали кацапам ?!?!?!
 показати весь коментар
 
Дезертиру - 15 лет.
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
 показати весь коментар
 
 
Там вербовка 100%. Без вербовки Ху*ло не отпустил бы. Тем более у него выбор из пленных широкий.
 показати весь коментар
 
 
Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 6434 Нихто не помиг кроме Медведчука Что и требовалось доказать. Завтра все телеканалы Медведчуковские будут канонизировать своего хозяина.
 показати весь коментар
 
 
Байдуже. Вiд цього його електорат не виросте. Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 7609
 показати весь коментар
 
а їх достойно встрєтілі? Бо там двох тра зразу в кутузку, а мона і всіх - на карантін
 показати весь коментар
 
 
I слава Богу. Визволяйте усiх. Байдуже хто i яким чином це зробить.
 показати весь коментар
 
ага...давайте...тільки патріотів не видпускають, а сєпарню віддали...
 показати весь коментар
 
 
Керуючись чим ви вирішуєте хто з полоненних патріот, а хто сепар? У вас є повноваження?
 показати весь коментар
 
РН!(розумово неповноцінний) почитай уважно статтю...дуже сумнівна репутація у звільнений...
 показати весь коментар
 
 
Отбросим всё---спасибо за граждан страны. Но вот чуть субьективного. А дальше? Это всё? Так прав президент---к выборам вдруг дали 4 граждан. А в 17 и 18 и 6 месяцев этого года---да ни одного! Так кто меняет? Да выдали 4 пленных. Давай народ страны выбирай мразюков! Тут же вот что вышло. Так давай Медведчук ещё 10, потом 20---а как тогда если не отдадут? И кто поверит что че-пушилин и пасечник выдали? Да что не ясно кто? Но прокол в том что теперь НЕ выдавая больше до выборов, станет ясна эта галантерейная торговля пленными. Что бы сохранить реноме---выдавай теперь больше и без обмена! Ну так получается. Медведьчук---ты 150 человек привези! Тогда и выберем. И потом после выборов ещё продолжай. А то ведь грош цена и 150 будет если на этом всё! А как паскудно лыбились 2 мразюка рабинович и шуфрич в ладошки хлопая при выступлении французской бабки--напомнило хихиканье косатой 10 лет назад перед царём по газ-конкракту когда дело было. Ничтожества ничтожнейшей пробы!
 показати весь коментар
 
 
*Нас туды а кого то сюды*- ето что он имел ввиду? Туды ето в Украину? да еще оказывается добровольно поехал и слова подбирает как боится лишнего взболтнуть. Ну не смахивает он на счастливого освободившегося. Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 3222 По мойму Штирлиц провалился.
 показати весь коментар
 
 
***** пропіарило свого кума перед виборами: голосуйте за Мертвечука. Совпадєніє? Не думаю.
 показати весь коментар
 
 
Напомнить при ком Мертветчук стал тем, кем он сейчас есть?
И кто у него партнёр по газу для автомобилей? Знаешь?
 показати весь коментар
 
Мертветчук - ніхто?!
Ви дійсно в це вірите?
 показати весь коментар
 
Не про посаду мова!
А про те, які важелі наразі має це чувирлом!
А пішло це все з того моменту як він став монополістом в сфері постачання газу...
І, зауважте, під повною протекцією Петрика це сталося!
Причина банальна - Петрик любить гроші, Мертветчук йому їх дав...
І дав багато...
 показати весь коментар
 
Його посада кум лавочника і *****. Один на двох. Завтра відмовиться і з нього "взятки гладки". Патамушта ніхто. Ахметка теж ніхто, наче просто бізнесмен, а важелі впливу має величезні. Це агент впливу *****.
 показати весь коментар
 
Пропоную кожному залишиться при своїх...
Бо цьому не буду краю
 показати весь коментар
 
 
Смотрите как этот дезертир? щебечет как его фсбшники научили..первым делом обгадил наших..мол дрг занимались..сбу помогали..мразь **** продажная..и папаша его ой только мертвечук помог ..отвратительно это все..я надеюсь СБУ его хорошо допросит..по серьезному!
 показати весь коментар
 
 
Вы себе уровень пиратства представили? Какой там космос, экология, новые технологии? Средние века просто наступили.
 показати весь коментар
 
Шось сильно вони відкормлені як для бранців емгебе
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Климкин сознательно проводит подрывную деятельность против Украины?!
Сегодня Трамп в Японии поинтересовался у Путина судьбой наших заключенных моряков. Тот, не моргнувши глазом, ответил: «Украина официально отказалась их возвращать.»

Климкин отклонил предложение России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) вернуть в Украину 24 плененных в РФ украинских моряков? Позор!!!

Об этом с негодованием написал около часа назад в ФБ известный общественный активист-международник Ростислав Демчук.

Лично я не мог в это поверить. Причем, господин Климкин даже не набрался способности проинформировать президента Украины про дипломатическую ноту России об условиях передачи заключенных украинских моряков.

Да, условия передачи наших моряков со стороны России является наглыми. Россияне требовали, чтобы переданные нам моряки и катера оставались под статусом осужденных РФ.

Ну и пусть. Главное же, чтобы наши моряки вернулись на Родину. А дальше у нас сотни вариантов их освобождения.

В частности, решение международного суда по правам человека, президентское помилование и еще куча аргументов …

Просто, или господин Климкин снова был в дупель пьяный, или сознательно проводит подрывную деятельность против Украины.
N.B. Сегодня в Осаке (Япония), на полях саммита G 20 Владимир Путин имел короткие переговоры с президентом Дональдом Трампом. Трамп поинтересовался судьбой наших заключенных моряков. Путин, не моргнувши глазом, ответил: «Украина официально отказалась их возвращать.»

Ну, и … ???
https://is.gd/ZUzA6v
 показати весь коментар
 
 
мертвечук піариться гніда на полонених, ось і малюнок виходе такий, що ***** хлопців тримає для свого рогатого... щоб із рогатих...
 показати весь коментар
 
 
Necro Mancer‏ @666_mancer

Интересно выглядит "жест доброй воли" от "кума". Больше похоже на "дары данайцев"
https://www.doneckforum.com/forum6/thread333194-153.html#post4126058928 … #Медведчук

Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 8384
 показати весь коментар
 
 
Освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского, сообщает Громадське.
"Есть такой человек, который соответственно на основании решения суда был объявлен ​​в розыск", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о возбужденном деле в отношении одного из освобожденных украинцев.
Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних прав Украины.
 показати весь коментар
 
Освобождение украинских пленных: выяснились интересные подробности

В сети появилась интересная информация о двух из заявленных для освобождения. Украинский журналист Денис Казанский написал на своей странице в Facebook, что один военнослужащий находится в розыске за дезертирство, о чем говорится на сайте МВД.

«Дмитрий Великий - претендент на премию Дарвина. Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию. Но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого украинским диверсантом и шпионом. А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука. Какой-то уникальный развод - кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина. Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют», - пишет блогер.

Подписчик блогера добавил, что еще один - водитель грузовика, который завел наших военных на оккупированную территорию. Ольга Лень добавляет подробности о водителе грузовика, Максиме Горянове, который завез 7 военных в плен в районе Волновахи.
«Этот водитель точно видел, куда он ехал. И вообще странно вел себя - не остановился по требованию украинского блокпоста. Возможно, он вообще это сделал по договоренности с россиянами», - отмечает она.
 показати весь коментар
 
 
Какой дешевый пиар?! На Lоха ! Медведчук- куйло поганое. А эти ребята явно должны детектор лжи пройти... Патриотов Украины они просто так не отпускают...
 показати весь коментар
 
 
Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.Остальные такие же
 показати весь коментар
 
Пиар акция кума пуйла, одного не пойму, для чего задержали гражданского Михеева? За то что он украинец?
 показати весь коментар
 
Бедняги еще наверно не знают что их объявили предателями.
 показати весь коментар
 
мутные какие то освобожденные один молчит другой или пьяный или контуженый ...я подозреваю что месяц назад когда 8 наших попали в плен это было плановая акция .как бы ни пахать и не сеять и вот такой афигенный результат 4 освобожденных ...в аккурат перед выборами ...я уверен что этот спектакль через 10 лет .скажут что это на самом деле было
 показати весь коментар
 
Дезертиры да предатели. Если бы их Порошенко привез то все герои бы были.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниЛітак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору