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Все про:Київська область (945) Коломойський (431) суд (5235) Рожкова Катерина (35) SkyUp (9)

 "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Баришівський суд приймає рішення щодо зовсім не місцевих питань. Спочатку він призупинив дію ліцензії пасажирського авіаперевізника SkyUp, а потім - заборонив працювати одній із керівниць Національного банку Катерині Рожковій.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про заборону першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати свої обов’язки Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, в якій йшлося, що Катерина Рожкова наносить "непоправну шкоду благу України та українського народу".

У відповідь у Нацбанку назвали дії суду неправосудними і звернулись до науковців із Київського регіонального центру Національної академії правових наук України. Ті виявили перевищення повноважень: "Позиція науковців полягає в тому, що прийнятий судовий акт при встановленні в ньому заборони першому заступнику голови Національного банку здійснювати свої повноваження, не відповідає вимогам статті 19 Конституції України, є перевищенням судом наданих йому повноважень з огляду на імперативні приписи статті 74 Закону України "Про Національний банк України" і статті 150 Цивільного процесуального кодексу України.

Сама ж Катерина Рожкова продовжує працювати й анонсувала оскарження рішення. Судову заборону оскаржить і Нацбанк.

Схеми знайшли слід Коломойського в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової 01

Як зазначається в розслідуванні, Катерина Рожкова разом із Валерією Гонтаревою – вже ексголовою Нацбанку – з-поміж іншого відповідала за націоналізацію "Приватбанку", за що тепер вимагає мільярдних компенсацій колишній акціонер банку Ігор Коломойський.

В інтерв'ю різним виданням олігарх неодноразово згадував про Рожкову і прямо говорив, що вона має піти зі свого поста. У розмові з журналістом "Схем" він стверджував, що вітає рішення про її відсторонення, але не має до нього жодного стосунку.

Журналісти виявили опосередкований зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівському районному суді, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів.

"Схеми" знайшли позивачку до SkyUp - мешканку Баришівки Оксану Пасенко. Виявилося, що заяву в суд вона не писала.

Того дня, коли вона написала заяву в поліцію, що не подавала позову до SkyUp, нібито від її імені надійшла заява на ім'я народного депутата, в якому вона просить посприяти в забезпеченні виконання рішення суду. Документ датовано 18 червня. Цей депутат - Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Коломойському.

Схеми знайшли слід Коломойського в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової 02

У копії звернення, яке опинилося у розпорядженні "Схем" йдеться про те, що хоч Баришівський суд і прийняв рішення на користь, Пасенко начебто все одно незадоволена тим, що літаки продовжують літати.

Як встановили журналісти, в приймальні Дубініна швидко відреагували на це "звернення" Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали його у вигляді депутатського звернення до профільного відомства - Мінінфраструктури.

"Таке рішення підлягає негайному виконанню з дня його прийняття. Вважаю своїм громадянським і службовим обов'язком звернутися до вас і повідомити про факти грубого порушення норм законодавства України у формі невиконання судового рішення, яке набрало законної сили", - йдеться в документі за підписом Дубініна.

Схеми знайшли слід Коломойського в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової 03

"Схеми" поцікавилися у депутата, чи перевіряв він те, що підписував, і чи знав, від кого заява насправді.

"До мене звернулася, я там написав, хто до мене звернувся. І дали мені всі пропозиції щодо того, що там є порушення закону. Я відповідно звернувся до всіх інших інстанцій. Ось і все. Лист передали через помічників", - відповів Дубінін.

Він пояснив, що приймальня народного депутата не має можливості перевіряти відомості, зазначені у зверненні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134729
 
 
 Топ коментарі
 
А райсуд не оголосить імпічмент президенту без всілякої там волокіти?
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стільки факапів що треба мати IQ ~20 щоб голосувати за слугу нароту знов
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...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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А райсуд не оголосить імпічмент президенту без всілякої там волокіти?
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Нас не интересует мнение давалочки коломойского, сходи носик попудри, не хорошо без штукатурки перед хозяином.
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В Україні незалежний реформований Петром Поросєнко Суд,всі судді призначались особисто Петром Поросєнко,це наклеп на незалежну судову гілку влади)))Чи не так Соєва еліта?
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Малорос! - Облегчи Бене жизнь, - на выборах голосуй за "Слугу урода" чтоб Беня не мучился со всякими там судами.
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злой крот. Україна не паРаша і президент не ботоксний, суддів не призначає. Низова ланка судової системи портновсько-ківаловська.
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зачем ты пытаешься что-то доказать клоуну, у которого МИД виновен в роттердаме +? "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 1342
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Ну, що ж тут скажеш? Суди реформовані, а судді, як були продажними, так і залишились,.Хоча, правди ради, ні разу не було чутно, щоб Вова, Беня чи риги жалілись. Вони в захваті 😉
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та ничего,они подвинутся-места хватит )
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стільки факапів що треба мати IQ ~20 щоб голосувати за слугу нароту знов
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зебілам IQ не заміряють, там рахують кількість звивин: більше одної - в партію "слуга нароту", більше двох - офіс презедента
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Брат лугандонський терорист - в губернатори.
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а скільки треба мати IQ щоб голосувати за угрупування ворів і крис на крові на чолі з вальцманом.
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а скільки треба мати IQ щоб голосувати за шестірку ворів і крис на крові на чолі з коломойським, якій крав гроші разом з братом путіна в 2014 році, ась?).
...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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ага. теперь фейсбук у нас первоисточник с чистой репутацией... так бабки на базаре что семечки продают и не такое говорят.
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ага.. в ФБР пожалуйся.. или они тоже - " первоисточник с плохой репутацией" "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 1493
зебилы, эти сведения - расследование ФБР.. о котором в общем-то известно давно)
Что более симптоматично - зебилы верят в дерьмо, льющееся из Г+Г, но орут что "ФБР - плохой первоисточник" "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 9137
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а в фбр знают вообще в курсе о этом опусе. есть же официальная страничка фбр. вот и дайте на неё ссылку. а пока это выглядит как проплаченная провокация.
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офигеть зебилы "мыслят".. грят, ФБ - источник с плохой репутацией и "дай ссылку на страницу ФБ" где ФБР выложит дело о бене?
зебилы, вы реально ТУПЫЕ))
На ФБ - никогда не будут выкладывать ни дела, ни расследования ФБР) Это - СОЦИАЛЬНАЯ сеть, а не государственная "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який припинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 8119
ищи в инете) https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
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значит вы сами подтвердили что дали ссылку на забор. желтуха это ваш удел.
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зебилы, так же как и расейские ватники, даже не пытаются думать, а орут "выВсёВрёте""Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 1128
читай, недотепа)
http://strasty.com.ua/kolomojskomu-prigotovitsya/
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опять ссылка на желтуху. вы проплаченный провокатор. такие интернет странички может любой шариков создать в любом количестве.
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зебилы, вы настолько погрязли в дерьме Г+Г что просто НЕ способны воспринимать новую информацию и ДУМАТЬ. Только та чернуха, которая льется в ваши бошки из зомбоящика - вами заглатывается.
И ты даже не понимаешь, насколько ты сейчас выглядишь по-идиотски "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 6727, а особенно тогда, когда орёшь о "угрупування ворів і крис на крові " - основываясь на фейках из " интернет странички может любой шариков создать в любом количестве." "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 6727
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для меня коломойский такой же крыса как и порох, ахметов, медвечук,... только ваша 5% секта мародёров уже достала желтухой. и вы покрывая потроха для меня тоже крысы.
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ты просто думать ен умеешь, вот и вся проблема.. твоя)
ну ка, шустренько нашла мне ОФИЦИАЛЬНЫЕ решения суда против "мародера" Пороха..
Есть такие, ась?
а раз нет - то ты покрываешь и распространяешь ЛЖИВУЮ информацию, желтуху. Попросту говоря - БРЕШИШЬ как расейская пропаганда)
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именно на таких как ты, "полезных идиотов" и рассчитывает кремль:
"...с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко..."
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лови еще, "желтухи".. Всемирно известной и признанной..
"Проект по расследованию коррупции и организованной преступности - объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями"
Ах да, это же не журнаЛжисты с Г=Г.. и для зебилов совсем не авторитет :D
https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad
https://www.occrp.org/ru/daily/9513-daily-beast
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такое.., не такое.., бабушки.., семечки.., на крови...
Женщина, 3 года назад Приват был банкротом с недостачей 150-200 млрд (показал международный аудит и Коломойский этого не отрицает). Вопрос для бабушек с семечками: сколько "стырили крысы на крови", находившие детали для армии на вражеской территории и сколько стырил Коломойский? Вы в порядках цифр ориентируетесь? Стырить 200 млрд (Коломойский) и стырить 20 млн на закупках (Свинарчук). Калькулятор в мозгу можете включить? Или только семечки кушать?
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И теперь для зебилов свинарчук - самый страшный злодей всех времен и народов,а Коломойський - "спаситель Украины".
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Здесь ты неправ, свынарчуки тоже зло, но, как любит утверждать соя, полезное зло. Зебилы тоже зло, более наглое и еще по роже не получившее, но, по сути, любое зло есть зло.
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А який треба мати IQ, щоб повірити в маячню бенерупора Г+Г тапрокацапських "вещателей"?
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та они проголосовали и все, что происходит их не интересует, 1+1 не показывает. Я сейчас спрашиваю у них - И что?. - Та они сами там разберутся мы новости не читаем.
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Умные и богатые дяди, которые сделали из Зели президента -- делали его для себя, а не для народа... ...и спецом его показывают в виде дауна -- кем он и является, на самом деле...
...когда своё бабло они снимут с Украины, свалят всё на этого дурачка -- будет народу мальчик для битья.
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Виступаючи на Волині, колишній очільник держави вихвалявся «армією, вірою, мовою». Коли люди майже розійшлися, один чоловік висловив недовіру Порошенкові. Біля нього відразу ж опинились охоронці лідера «ЄС». Вони взялися витягувати чоловіка з натовпу за руки."Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 6458До літнього чоловіка також підійшов сам Порошенко, вдарив його у плечі та сказав, що «таким, як він, тут не місце!». «Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!», - додав Порошенко.
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А сьогодні Порося показував свій Томос з дзвінниці Церкви))
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гарна казочка для зебилив.. шарий постарался "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 3579
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доколе?!? та угомонись ты уже , марадьор Парашенко! сколько можно уважаемого бизнесмена подставлять?
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В свиноМАТКИ ВСЕМ САРАМ заливаем раскаленное ОЛОВО
А ВСЕМ БЕНЯМ ИГОРЬКАМ ВОЛОДЕЧКАМ ОБРЕЗАТЬ ПОД КОРЕНЬ...музыкальный орган
КАК ЖЕ ДОСТАЛА ШОБЛА ОБРЕЗАННАЯ...
АДОЛЬФ! ТЫ ГДЕ? ТЫ ОПАЗДЫВАЕШЬ И ДАВНО В УКРАИНУ!!!
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Кто-бы сомневался ?жлобяра-Каломой ненажрется никогда ! сдал Украину ФСБ ,пошёл вон на родину
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жлобяра ще і який..
не бачили відео як 95 квартал і Зе вимолюють в Бені грошиків ?
ганьбище ганебне...
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Бигус почувствовал ответственность за приход к власти ЗЕкаломанды, но поздно, нас ждут 5 лет разграбления и унижения Украины, если за 5 лет от Украины что то останется.
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Не він один..
Але завдяки їм хтось муситиме знову боротися за країну і жертвувати найдорожчим.
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еще свежи в памяти решения Печерского и пр. судов, которые решали есть ли жизнь на Марсе...
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он при Порохе хвост прижал и сидел тише воды ниже травы....а пришел зебил...и этот ...житель израильской долины....тут как тут!!!
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Коломойский сегодня в Киеве. Наверное проводит встречу с Зеленским.
Вопросы накопились
Коломойских оттесняют на обочину

https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_27.html
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хэх) да любой суд, шо надо то и найдет...все зависит от суммы☻
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а что у кого то были сомнение кому выгодно выдавить лоукост с неба Украины..в пользу мау???
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сам Горянов рассказывает, что не был за рулем, а спал вместе с другим военнослужащими
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Як мені подобаються демотиватори виробництва Раші....
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Порошенко боролся за Украину, ваш " ЗЕхрен знает кто " принимает от мировых лидеров решение постфактум , причем во все дыры как и предсказывал в своих дурноватых выступлениях.
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не раскачивай лодку, пропагандист ДНР и РФ.Сам же пугал многократно :*...а то фуйло нападе * 21.03.2019 11:35 и крыс тошнит.
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"Академія правових наук України" Всеукраїнське громадське об'єднання . Можно дальше не читать, могли и в цыганский табор обратиться, компетенции больше. Петька уже босяков подешевле нанимает, деньги на побег должны оставаться.
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"Журналисты обнаружили опосредованную связь с олигархом Игорем Коломойским и в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевском районном суде, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров."Схемы" нашли истицу к SkyUp - жительницу Барышевки Оксану Пасенко. Оказалось, что заявление в суд она не писала."...............Зато Коломоев занес в суд и все порешал, а после 21 июля все суды будут ЭТО делать бесплатно
Источник: https://censor.net.ua/v3134729
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а что у кого то были сомнение кому выгодно выдавить лоукост с неба Украины..в пользу мау???
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кто бы сомневался...
этих упырей зеЛенских будем гнать на ростов.очень скоро
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беня разводит лохов неустанно и неугомонно...интересно,кто и когда его угомонит? "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 6764
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Ну зачем же так палиться ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел ?
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Беня водит хоровод осликов .кормит их от себятиной ,они соответственно отсебятину и оглашают на весь белый свет.Виртуального чёрного кота нашли Ткач и Седлецкая в тёмной комнате.Кто там к ЗЭ по ночам на приём ходит?Гепа с Пораженко не приходили?.
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Не було ні Армії, ні Мови і не Віри. Мародер висадив в повітря всю зброю, жодного заводу набоїв не збудував, крав, але мовою і Томосом прикривавсь.
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Ну зачем же так палиться ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html

Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
28 июня 2019 года 12-10 по Киеву
Коломойский в Киеве (прибыл НЕ самолетом). Зеленского еще нет с обеда. Где то идет серьезный разговор ...
Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром
П'ятниця, 28 червня 2019, 16:53
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219497/
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел
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Ще одна підстава на Коломойського? Коли всі попередні не спрацювали? Хм.
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"Я не даю коментарів..." (с) адвокат позивачки - *****, та йому відразу по морді з ноги треба давати. І кому треба дякувати за "судову рехформу"? І чи треба було голосувати за нього
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"Ко мне обратилась, я там написал, кто ко мне обратился. И дали мне все предложения относительно того, что там есть нарушения закона. Я соответственно обратился ко всем другим инстанциям. Вот и все. Письмо пер Источник: https://censor.net.ua/v3134729

А кто обратился? Фамилии можно назвать и ПОЧЕМУ ИМЕННО К НЕМУ ОБРАТИЛИСЬ?
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Скайаповцев давно пора разогнать, мошенников -уродов. А Рожкову давно пора выслать на историческую родину - в мордор. Что кого не устраивает? Ну, разве что порохоботов в купе с гонтаревой, но это понятно - подельники.
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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