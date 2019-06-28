 "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про заборону першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати свої обов’язки Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, в якій йшлося, що Катерина Рожкова наносить "непоправну шкоду благу України та українського народу".
У відповідь у Нацбанку назвали дії суду неправосудними і звернулись до науковців із Київського регіонального центру Національної академії правових наук України. Ті виявили перевищення повноважень: "Позиція науковців полягає в тому, що прийнятий судовий акт при встановленні в ньому заборони першому заступнику голови Національного банку здійснювати свої повноваження, не відповідає вимогам статті 19 Конституції України, є перевищенням судом наданих йому повноважень з огляду на імперативні приписи статті 74 Закону України "Про Національний банк України" і статті 150 Цивільного процесуального кодексу України.
Сама ж Катерина Рожкова продовжує працювати й анонсувала оскарження рішення. Судову заборону оскаржить і Нацбанк.
Як зазначається в розслідуванні, Катерина Рожкова разом із Валерією Гонтаревою – вже ексголовою Нацбанку – з-поміж іншого відповідала за націоналізацію "Приватбанку", за що тепер вимагає мільярдних компенсацій колишній акціонер банку Ігор Коломойський.
В інтерв'ю різним виданням олігарх неодноразово згадував про Рожкову і прямо говорив, що вона має піти зі свого поста. У розмові з журналістом "Схем" він стверджував, що вітає рішення про її відсторонення, але не має до нього жодного стосунку.
Журналісти виявили опосередкований зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівському районному суді, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів.
"Схеми" знайшли позивачку до SkyUp - мешканку Баришівки Оксану Пасенко. Виявилося, що заяву в суд вона не писала.
Того дня, коли вона написала заяву в поліцію, що не подавала позову до SkyUp, нібито від її імені надійшла заява на ім'я народного депутата, в якому вона просить посприяти в забезпеченні виконання рішення суду. Документ датовано 18 червня. Цей депутат - Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Коломойському.
У копії звернення, яке опинилося у розпорядженні "Схем" йдеться про те, що хоч Баришівський суд і прийняв рішення на користь, Пасенко начебто все одно незадоволена тим, що літаки продовжують літати.
Як встановили журналісти, в приймальні Дубініна швидко відреагували на це "звернення" Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали його у вигляді депутатського звернення до профільного відомства - Мінінфраструктури.
"Таке рішення підлягає негайному виконанню з дня його прийняття. Вважаю своїм громадянським і службовим обов'язком звернутися до вас і повідомити про факти грубого порушення норм законодавства України у формі невиконання судового рішення, яке набрало законної сили", - йдеться в документі за підписом Дубініна.
"Схеми" поцікавилися у депутата, чи перевіряв він те, що підписував, і чи знав, від кого заява насправді.
"До мене звернулася, я там написав, хто до мене звернувся. І дали мені всі пропозиції щодо того, що там є порушення закону. Я відповідно звернувся до всіх інших інстанцій. Ось і все. Лист передали через помічників", - відповів Дубінін.
Він пояснив, що приймальня народного депутата не має можливості перевіряти відомості, зазначені у зверненні.
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
зебилы, эти сведения - расследование ФБР.. о котором в общем-то известно давно)
Что более симптоматично - зебилы верят в дерьмо, льющееся из Г+Г, но орут что "ФБР - плохой первоисточник"
зебилы, вы реально ТУПЫЕ))
На ФБ - никогда не будут выкладывать ни дела, ни расследования ФБР) Это - СОЦИАЛЬНАЯ сеть, а не государственная
ищи в инете) https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
читай, недотепа)
http://strasty.com.ua/kolomojskomu-prigotovitsya/
И ты даже не понимаешь, насколько ты сейчас выглядишь по-идиотски , а особенно тогда, когда орёшь о "угрупування ворів і крис на крові " - основываясь на фейках из " интернет странички может любой шариков создать в любом количестве."
ну ка, шустренько нашла мне ОФИЦИАЛЬНЫЕ решения суда против "мародера" Пороха..
Есть такие, ась?
а раз нет - то ты покрываешь и распространяешь ЛЖИВУЮ информацию, желтуху. Попросту говоря - БРЕШИШЬ как расейская пропаганда)
"...с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко..."
"Проект по расследованию коррупции и организованной преступности - объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями"
Ах да, это же не журнаЛжисты с Г=Г.. и для зебилов совсем не авторитет :D
https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad
https://www.occrp.org/ru/daily/9513-daily-beast
https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad
https://www.occrp.org/ru/daily/9513-daily-beast
Женщина, 3 года назад Приват был банкротом с недостачей 150-200 млрд (показал международный аудит и Коломойский этого не отрицает). Вопрос для бабушек с семечками: сколько "стырили крысы на крови", находившие детали для армии на вражеской территории и сколько стырил Коломойский? Вы в порядках цифр ориентируетесь? Стырить 200 млрд (Коломойский) и стырить 20 млн на закупках (Свинарчук). Калькулятор в мозгу можете включить? Или только семечки кушать?
...когда своё бабло они снимут с Украины, свалят всё на этого дурачка -- будет народу мальчик для битья.
А ВСЕМ БЕНЯМ ИГОРЬКАМ ВОЛОДЕЧКАМ ОБРЕЗАТЬ ПОД КОРЕНЬ...музыкальный орган
КАК ЖЕ ДОСТАЛА ШОБЛА ОБРЕЗАННАЯ...
АДОЛЬФ! ТЫ ГДЕ? ТЫ ОПАЗДЫВАЕШЬ И ДАВНО В УКРАИНУ!!!
не бачили відео як 95 квартал і Зе вимолюють в Бені грошиків ?
ганьбище ганебне...
Але завдяки їм хтось муситиме знову боротися за країну і жертвувати найдорожчим.
Вопросы накопились
Коломойских оттесняют на обочину
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_27.html
Источник: https://censor.net.ua/v3134729
этих упырей зеЛенских будем гнать на ростов.очень скоро
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html
Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
28 июня 2019 года 12-10 по Киеву
Коломойский в Киеве (прибыл НЕ самолетом). Зеленского еще нет с обеда. Где то идет серьезный разговор ...
Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром
П'ятниця, 28 червня 2019, 16:53
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219497/
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел
А кто обратился? Фамилии можно назвать и ПОЧЕМУ ИМЕННО К НЕМУ ОБРАТИЛИСЬ?