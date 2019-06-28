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Все про:Одеса (1948) Нацполіція (7760) вбивство (1831)

 Пенсіонер вирізав сім'ю сусідів в Одесі, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трагедія сталася в одній із комунальних квартир на території Приморського району міста Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Приморський відділ поліції в м.Одеса.

"78-річний одесит, озброївшись ножем, по черзі позбавив життя сім'ю місцевих жителів. Жертвами жорстокого вбивства стали 67-річна жінка похилого віку і її 46-річна дочка і зять. Розправившись з обома жінками зловмисник із ножем накинувся на чоловіка, однак останньому вдалося вирватися з рук вбивці і вибігти на подвір'я будинку, щоб покликати на допомогу. Свідками цієї події стали випадкові перехожі, які негайно викликали поліцейських. Правоохоронці швидко відреагували й одразу прибули на місце події", - йдеться в повідомленні.

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"Уже відразу по "гарячих слідах" правопорушника було затримано. Своєї причетності до скоєння злочину затриманий заперечувати не став і пояснив, що свій злочинний умисел виношував давно, понад рік. Саме таким чином він вирішив поквитатися з сусідами, яких тривалий час підозрював у викраденні чималої суми грошей і цінностей із власної квартири", - додали в поліції.

Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 01

Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 02
Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 03
Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 04
Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 05
Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 06
Пенсіонер вирізав сімю сусідів в Одесі, - поліція 07

В даний час фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134727
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно сколько недоразвитых сюда политику приплетут?
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Прахоботы,надо как то увязать с Президентом Украины
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Чому жах, відповідальність має бути невідворотньою і людина не дочекавшись ефективного розслідування від поліції встановила справедливість власними силами! Мене тільки одне дивує, в країні де є такі чудові люди, які мають в собі сили власноруч наказати винних в побутовому пограбуванні, досі лишаються непокараними десятки тисяч корупціонерів, які пограбували всіх нас на сотні мільярдів доларів! Це неподобство!
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Капец живешь в частном доме и то с соседями бывают напряги . а в коммуналке не представляю у любого может крішу сорвать еще и в таком возрасте Пенсіонер вирізав сім'ю сусідів в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 716
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Скоріш за все там Альцгеймер, що було вчора не пам'ятає, а а як кров пили з нього сусіди 25 років тому - запам'ятав і образився!
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довели деда , наверное терроризировали выживали с приморского района с коммуналки семейра упырей, вот он и разрешил вопрос.
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На Московії таке теж трапляється,ще й в комунальних квартирах.Бо в комунальній квартирі не можливо жити.Краще мати якийсь старий нещасний будиночок.Всі ці комунальні квартири,спадщина совка.
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Брудні політики і їх пси режиму зруйнували життя цілих поколінь - може вони більш вдала мішень для помсти??
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Дед - убийца. Убийца - преступник. А преступник значит голосовал за Зеленского. Они все с головой не дружат.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоПенсіонер вирізав сім'ю сусідів в Одесі, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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