 Пенсіонер вирізав сім'ю сусідів в Одесі, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Приморський відділ поліції в м.Одеса.

"78-річний одесит, озброївшись ножем, по черзі позбавив життя сім'ю місцевих жителів. Жертвами жорстокого вбивства стали 67-річна жінка похилого віку і її 46-річна дочка і зять. Розправившись з обома жінками зловмисник із ножем накинувся на чоловіка, однак останньому вдалося вирватися з рук вбивці і вибігти на подвір'я будинку, щоб покликати на допомогу. Свідками цієї події стали випадкові перехожі, які негайно викликали поліцейських. Правоохоронці швидко відреагували й одразу прибули на місце події", - йдеться в повідомленні.

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"Уже відразу по "гарячих слідах" правопорушника було затримано. Своєї причетності до скоєння злочину затриманий заперечувати не став і пояснив, що свій злочинний умисел виношував давно, понад рік. Саме таким чином він вирішив поквитатися з сусідами, яких тривалий час підозрював у викраденні чималої суми грошей і цінностей із власної квартири", - додали в поліції.













В даний час фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.