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 У спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО

Колишній мер Конотопа Артем Семеніхін, на якого вчора вночі було вчинено замах, розповів про свій стан.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що внаслідок нападу на черепній коробці з'явилося кілька тріщин, переламано хребець на шиї.

"У спробі вбивства я звинувачую особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.)", - заявив він.

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За його словами цей напад пов'язаний із тим, що він є конкурентом Молотка на виборах.

Семеніхін додав, що незважаючи на це він балотуватиметься в Раду, як самовисуванець. Крім того, він зазначив, що йде в Раду ще й для того, щоб Молоток знову не став депутатом ВР.

"Я вас запевняю, що зроблю все від мене залежне, щоб не допустити депутата до ВР. Я зроблю все для того, щоб саме моя кандидатура здобула перемогу", - додав постраждалий.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134715
 
   
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Цей Молоток з Будки Порося,чи з його сателітів?
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Молоток Игорь Федорович (Молоток Ігор Федорович), дата рождения - 4 июня 1967 г. - депутат Верховной Рады из группы "Воля народа". внесен в санкционньій список РФ.
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А Молоток з ригової чи соєвої бандоти. Підскажіть, якщо є хто з місцевих.
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Там можно знак равно ставить.Такие же и восток Украины слили *****.
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А где ж его побратимы? Молоток, еще не наковальня?
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Конотопські хлопці такі: або пан, - або пропан!
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Тримайся, чоловіче! Одужання й перемоги тобі!!!
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Цікаво що скаже наша поліція ? Чи буде така сама хрінь як і Катею Гандзюк ???
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Где националисты.Как обычно нигде.Молотка нужно было просто проводить до границы с парашей.А нету их,только лозунги,как всегда.Олег тягнибок,ярош,где вы ,где ответ кацапской нечести?
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Певно алєшкє ще не надійшла поперідня оплата за акцію від КацапТВ . Тому і руху немає .Жалко що стільки щирих патріотів він завів на манівці .
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Ви серйозно вважаєте Тягнибока і Яроша націоналістами?
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Опять будут кривляния этого молотка,как и массы подобных деятелей. Я,мол,не я и корова не моя. И имитация бурной деятельности нашими "правохранителями".
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Мені цікаво, чому всякі демагоги, популісти і інші пройдисвіти завжди прикриваються народом? "Воля народу", "Слуга народу", "іменем народу", "народ вимагає" і так далі?
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Не уверен но кажется если бы был реально перелом позвоночника то он и думать забыл о выборах, преувеличивает повреждения.
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Держись и не здавайся таких мало осталось даже для примера.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУ спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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