 В авіакатастрофі на Гаваях загинуло 11 осіб, серед яких українець. ВIДЕО

Як повідомляє "Голос Америки", Микола Глєбов родом із Донецька був одним із одинадцяти осіб на борту, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловікові було 28 років, у США він переїхав разом із матір'ю і сестрою в 2005 році, коли йому було 14. Після закінчення школи в Міннесоті відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Упродовж останніх п'яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану.
На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок із парашутом він планував здійснити в останній день перед поверненням додому.
"Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. У нього була мета - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розповідав, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною - все, що ви тільки можете собі уявити", - розповіла сестра загиблого.
Вона додала, що розслідування катастрофи займе від одного до двох років, тому про причини аварії поки важко говорити. Відомо, що літак був у повітрі лише 20 секунд. За цей час він двічі перевернувся в повітрі, після чого розбився.
А что вы любви обильные сделали для Украины? Сбежали при малейших трудностях?
Да ваши внуки и помнить не будут о своём происхождении
А хто вам сказав, що хтось кудись втік? Робота за кордоном це робота. А відпусткі вдома в Україні. Як і розбудова власного будинку, де я наприклад і хочу жити через років 10. На Київщині, а не Баварщині. Хоча мені і тут добре. Але вдома є вдома.
Звісно що є такі, як ото ви написали. Але вони вже на ці сайти і не заходять.
А теперь пишите наоборот???
-Куме! А ви знаєте як москалі називають наше ПИВО?
- Як?
- півооо!
- Повбивав би гадів!
Наверное не слышали о таком?
А я в отличии от вас коренной киевлянин)
А я маю бізнес в Україні і плачу всі податкі як слід?
А на вибори у Мюнхені ходив и підтримав Зеленського в обох турах. Хоча решта більшость за Порошенка голосувала. Я питав у черзі в консульстві. І зараз он поїду.
Ви не знаєте про тє, що пишите. Наприклад я, як і багато хто тут живе - допомагаємо грошима АТОвцям. Діаспора в Мюнхені організувала збір пожертвувань. А от в Київі жоден з моїх знайомих і друзів не допомогає.
Так хто білше українеці? Хто в Україні живе й ухиляється від Армії, податків, мутить, да ще і москальскою мовою розмовляє, чі ті хто тимчасово живуть за кордоном, приймають при цьому участь у житті своєї країни, у її розбудові? Думайте шановний.
Не можна всіх під одне. Є люди, котрі тут живуть і їм дійсно наплювати, що там. І я таких знаю.
Але є ті, хто набагато більші українці в багатьох сенсах, ніж ті, хто у донецьку зараз живе, чи он у Сєвастопілі… Хто за руській мир бігали голосували...
Что же не живётся в Украине? Не комфортно?
Что ж ты патриот на родине не остался?
Повірте, я знаю тих, хто цураються свого походження і скривають, той факт, звідки вони й хто.
Але не всі такі, дякувати Богу.
Хотя, если бы написали что он любил Путина, то иначе бы смотрелась новость. И иначе бы комментировали.
Все зависит от того - добрым ли был "герой" новости, или злым. Правда еще и от сайта зависит - если на сру.сайтах написали бы что ненавидел Путина, = злой. А у нас = добрый.
ах да, царствие и все там RIP-ы., а также здоровья родакам мужика.
Какая жизнь у человека была. И так не повезло.