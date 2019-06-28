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Все про:авіакатастрофа (312) смерть (3397) США (5131)

 В авіакатастрофі на Гаваях загинуло 11 осіб, серед яких українець. ВIДЕО

Двомоторний літак King Air впав 21 червня в районі аеродрому Діллінгем поблизу північного узбережжя острова Оаху. Ніхто не вижив.

Як повідомляє "Голос Америки", Микола Глєбов родом із Донецька був одним із одинадцяти осіб на борту, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловікові було 28 років, у США він переїхав разом із матір'ю і сестрою в 2005 році, коли йому було 14. Після закінчення школи в Міннесоті відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Упродовж останніх п'яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану.

На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок із парашутом він планував здійснити в останній день перед поверненням додому.

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"Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. У нього була мета - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розповідав, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною - все, що ви тільки можете собі уявити", - розповіла сестра загиблого.

Вона додала, що розслідування катастрофи займе від одного до двох років, тому про причини аварії поки важко говорити. Відомо, що літак був у повітрі лише 20 секунд. За цей час він двічі перевернувся в повітрі, після чого розбився.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134696
 
 
 Топ коментарі
 
ну я мешкаю у Німеччині - і що? Я українець набагато більше, ніж та погань, як ото Медведчук, якій мешкає в Україні.
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Не Украинец . Американец. Украинцы живут в Украине.
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Ну який ти в дупу українець? Податки українській державі не платиш, громадянські обов'язки не виконуєш, у виборах участь не приймаєш. А симпатиків України і серед пігмеїв Африки можна знайти...
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Не Украинец . Американец. Украинцы живут в Украине.
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ну я мешкаю у Німеччині - і що? Я українець набагато більше, ніж та погань, як ото Медведчук, якій мешкає в Україні.
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Ну який ти в дупу українець? Податки українській державі не платиш, громадянські обов'язки не виконуєш, у виборах участь не приймаєш. А симпатиків України і серед пігмеїв Африки можна знайти...
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Українці живуть не тільки в українській державі.
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Українці живуть виключно в Україні, ну ще можуть кудись поїхати працювати чи туристом. А за кордоном живуть ГРОМАДЯНЕ ІНШИХ КРАЇН українського походження.
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Україна - не моноетнічна держава, і українство не зводиться до українського громадянства. В інших країнах мешкають мільйони українців, які добре усвідомлюють, що вони українці, і ******* Україну в собі, а не себе в Україні. На відміну від деяких громадян України, які самі себе українцями не вважають і ненавидять усе українське.
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Не важливо куди занесла тебе доля, мільйони вільних людей вільно пересуваються по планеті. Залізна завіса для совка або кндр.
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Любовь из далека)
А что вы любви обильные сделали для Украины? Сбежали при малейших трудностях?
Да ваши внуки и помнить не будут о своём происхождении
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да хоча б на рідну мову перейшли. А ви що зробили?

А хто вам сказав, що хтось кудись втік? Робота за кордоном це робота. А відпусткі вдома в Україні. Як і розбудова власного будинку, де я наприклад і хочу жити через років 10. На Київщині, а не Баварщині. Хоча мені і тут добре. Але вдома є вдома.
Звісно що є такі, як ото ви написали. Але вони вже на ці сайти і не заходять.
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Так у вас же бизнес в Украине? И налоги вы платите в Украине?
А теперь пишите наоборот???
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Какой ты украинец? Нулевка-провокатор. Украинец никогда не напишет "своЁм". "Ё" не в обиходе в Украине на подсознании.
-Куме! А ви знаєте як москалі називають наше ПИВО?
- Як?
- півооо!
- Повбивав би гадів!
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Знаете в телефоне есть функция начинаешь писать слово она даёт подсказку)
Наверное не слышали о таком?
А я в отличии от вас коренной киевлянин)
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Дядька из Донецка. Остался бы здесь, убили бы как бешеного пса - сепара. А так, хоть погиб достойным человеком,. в месте о котором мечтал. Тож профит, своеобразный правда.
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оце ви добре написали. Я гордий бути Українцем. І ніщо цього не змінить, де б я не жив.
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Дурощі, вибачте. Тут люди десятеріччами живуть з укр паспортами. Я теж наприклад громадянин України і паспорта міняти не збираюсь, хоча і можу.
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Украинцы живут в Украине, а вы где ж@пе комфортнее)))
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а хто сказав тобі в дупу, що не плачу? А ФОПи багато платять? а ті що працюють на мін зп, а решту на карту банка багато податків платять?
А я маю бізнес в Україні і плачу всі податкі як слід?
А на вибори у Мюнхені ходив и підтримав Зеленського в обох турах. Хоча решта більшость за Порошенка голосувала. Я питав у черзі в консульстві. І зараз он поїду.
Ви не знаєте про тє, що пишите. Наприклад я, як і багато хто тут живе - допомагаємо грошима АТОвцям. Діаспора в Мюнхені організувала збір пожертвувань. А от в Київі жоден з моїх знайомих і друзів не допомогає.
Так хто білше українеці? Хто в Україні живе й ухиляється від Армії, податків, мутить, да ще і москальскою мовою розмовляє, чі ті хто тимчасово живуть за кордоном, приймають при цьому участь у житті своєї країни, у її розбудові? Думайте шановний.
Не можна всіх під одне. Є люди, котрі тут живуть і їм дійсно наплювати, що там. І я таких знаю.
Але є ті, хто набагато більші українці в багатьох сенсах, ніж ті, хто у донецьку зараз живе, чи он у Сєвастопілі… Хто за руській мир бігали голосували...
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Зарабатываете в Украине, а тратите в Германии? Патриотично) почти как наши чинуши)
Что же не живётся в Украине? Не комфортно?
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Быть патриотом из-за бугра, это все равно что быть фанатом Бритни Спирс. Суть одна. Для тебя это просто развлечение. По-моему это единственное что скрашивает жизнь колбасников.
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Свалить туда где жизнь получше, и рассказывать какой ты патриот)
Что ж ты патриот на родине не остался?
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а до чого тут патріотизм? Ми говоримо про бути Українцем, у душі, думках у діях.
Повірте, я знаю тих, хто цураються свого походження і скривають, той факт, звідки вони й хто.
Але не всі такі, дякувати Богу.
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форумная кацапня-самые завзятые украинцы...
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Ну хоть пожил как человек(если ненавидит Путина).
Хотя, если бы написали что он любил Путина, то иначе бы смотрелась новость. И иначе бы комментировали.
Все зависит от того - добрым ли был "герой" новости, или злым. Правда еще и от сайта зависит - если на сру.сайтах написали бы что ненавидел Путина, = злой. А у нас = добрый. В авиакатастрофе на Гавайях погибли 11 человек, среди которых украинец - Цензор.НЕТ 5325
ах да, царствие и все там RIP-ы., а также здоровья родакам мужика.
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Он занимался исследованием океана.Источник: https://censor.net.ua/v3134696

Какая жизнь у человека была. И так не повезло.
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хотелось больше острых ощущений..он их получил
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у нас 73% совсем по другому ищут острых ощущений...вовлекая всю страну
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тут вотки нет...и ваще сегодня не ваш праздник,кацапляне.идите работайте В авіакатастрофі на Гаваях загинуло 11 осіб, серед яких українець - Цензор.НЕТ 1129
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В авиакатастрофе на Гавайях(США) погибли 11 человек, среди которых украинец - гражданин США. Не раскрыта тема сколько среди погибших граждан США - гавайцев.
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Кстати США аннексировали(какое страшное слово) Гавайи у Испании в 1900-м году.
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В 1900 году современного международного права не существовало. Оно возникло только после Второй мировой войны и создания ООН.
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неисповедимы пути, все были с парашютами и могли бы спрыгнуть, если бы проблемы случилась на высоте, а некоторые выживают падая с 5 км без парашюта! жаль, но судьба то ли нет однозначно не скажу!
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20 секунд полета несколько раз перевернулся и упал...это что было высший пилотаж или отказ руля.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВ авіакатастрофі на Гаваях загинуло 11 осіб, серед яких українець. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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